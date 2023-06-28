Перейменування Запоріжжя обговорюватимуть із науковцями та громадськістю, - ОВА
Питання щодо перейменування Запоріжжя обговорюватиметься з науковцями та громадськістю.
Про це заявив глава ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми разом із науковцями та громадськістю вирішуватимемо це питання. Насамперед необхідно з істориками дізнатися історію походження самого місця і назви такого місця", - сказав він.
Очільник ОВА наголосив, що влада дослухатиметься до думки громадян облцентру, чи захочуть вони перейменування.
Раніше Національна комісія зі стандартів державної мови заявила, що в Україні треба перейменувати понад 1400 населених пунктів.
Мовний омбудсмен Тара Кремінь заявив, що рішення щодо перейменування Запоріжжя має бути скасовано.
Пізніше Нацкомісія зі стандартів мови пояснили, що пропозиція перейменувати Запоріжжя - лише рекомендація.
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Повні дібіли могли таке пропонувати.
А може за ці гроші відправим на фронт
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Наших захісників