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Перейменування Запоріжжя обговорюватимуть із науковцями та громадськістю, - ОВА

запоріжжя

Питання щодо перейменування Запоріжжя обговорюватиметься з науковцями та громадськістю.

Про це заявив глава ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми разом із науковцями та громадськістю вирішуватимемо це питання. Насамперед необхідно з істориками дізнатися історію походження самого місця і назви такого місця", - сказав він.

Очільник ОВА наголосив, що влада дослухатиметься до думки громадян облцентру, чи захочуть вони перейменування.

Раніше Національна комісія зі стандартів державної мови заявила, що в Україні треба перейменувати понад 1400 населених пунктів.

Мовний омбудсмен Тара Кремінь заявив, що рішення щодо перейменування Запоріжжя має бути скасовано.

Пізніше Нацкомісія зі стандартів мови пояснили, що пропозиція перейменувати Запоріжжя - лише рекомендація.

Читайте: 29 червня у Запоріжжі відбудуться спеціальні навчання на випадок аварії на ЗАЕС, - ОВА

Автор: 

Запоріжжя (2289) перейменування (585) Малашко Юрій (62)


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Топ коментарі
+18
Переименуйте, точнее верните ИСТОРИЧЕСКОЕ название "ЮЗОВКА" обосравшемуся Донецку, и "Московия" паскудному соседу.
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28.06.2023 16:09
+14
І чим комусь "Запоріжжя" заважало? Що в назві "російського"? Чи "комуністичного"?
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28.06.2023 16:06
+13
Тупу офіційну інфооперацію по "перейменуванню Запоріжжя" закинули настільки похапцем, що навіть не вигадали, на що типу хочуть перейменувати. І спрацювало навіть і так - соцмережі волають "не дамо перейменовувати", вже забувши про звільненого клоуна, що завалив ракетну програму.
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28.06.2023 15:59
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Тупу офіційну інфооперацію по "перейменуванню Запоріжжя" закинули настільки похапцем, що навіть не вигадали, на що типу хочуть перейменувати. І спрацювало навіть і так - соцмережі волають "не дамо перейменовувати", вже забувши про звільненого клоуна, що завалив ракетну програму.
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28.06.2023 15:59 Відповісти
Клоуны умеют делать только шоу. А люмпен у нас к сожалению это все хавает.
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28.06.2023 16:07 Відповісти
Довбонуло когось там у владі.
Повні дібіли могли таке пропонувати.
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28.06.2023 16:01 Відповісти
Коллизия возникла из-за закона https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39367 №7253 "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Дятлы решили буква в букву выполнить закон Зели, написанный по дебильному.
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28.06.2023 16:05 Відповісти
Всё закономерно. Дебилы в 2019 году привели к власти дебилов которыми управляют хитрожопое ворьё.
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28.06.2023 16:10 Відповісти
Новомосковськ Дніпропетрівської обл. був Самарка чи Новоселиця. Новоархангельськ Кіровоградської обл. був Торговиці. Чому їм не вертають рідні назви ?!
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28.06.2023 16:17 Відповісти
Бестолоч зелена.
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28.06.2023 16:01 Відповісти
все переименования после изгнания *****...
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28.06.2023 16:01 Відповісти
The Shw Must Go On.
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28.06.2023 16:02 Відповісти
Не лізьте зі всілякою дурнею до мешканців Запоріжжя, бо на*бнем так що мало не буде. Доказано роками історії.
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28.06.2023 16:05 Відповісти
де ти там кого *******?? %yula з початку вижини з Жопорижжя, а потим зелених шмаркль
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28.06.2023 20:38 Відповісти
І чим комусь "Запоріжжя" заважало? Що в назві "російського"? Чи "комуністичного"?
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28.06.2023 16:06 Відповісти
У назві немає нічого російського. Навпаки,ЗапорІжжя звучить більш проукраїнські навіть! Але,що знаходиться на Дніпрі, порОги,чи порІги?Кожна адекватна людина відповість,що на Дніпрі знаходяться ПОРОГИ,а порІг знаходиться у помешканні. Якщо на Дніпрі знаходяться пороги ,то як тоді буде правильно, ЗапорОжжя,чи ЗапорІжжя? На ці питання мають дати відповідь філологи,хоч здається що відповідь очевидна Просто зараз це не на часі
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28.06.2023 16:27 Відповісти
Завжди вживалося в однині "поріг", а у множині - "пороги" Хоч в будинку, хоч на річці!
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28.06.2023 16:30 Відповісти
Філологи зараз такі ж грамотні, як і ти. Вчи українську.
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28.06.2023 18:41 Відповісти
Філологи бувають освічені,як і я! А грамАтні,це такі,як ти!!
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28.06.2023 23:00 Відповісти
Авжеж. Освіченість з тебе так і пре. Навіть не знаєш, як пишуться слова в однині, а як в множині...
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29.06.2023 07:56 Відповісти
Переименуйте, точнее верните ИСТОРИЧЕСКОЕ название "ЮЗОВКА" обосравшемуся Донецку, и "Московия" паскудному соседу.
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28.06.2023 16:09 Відповісти
коли коту робити нічого - вій яйця лиже (с) а це точно "начасі"?
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28.06.2023 16:11 Відповісти
Історична назва міста Запоріжжя Алєксандровск. Це його хочуть повернути ? Якщо ні, то навіщо ця провокаційна ініціатива ?
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28.06.2023 16:12 Відповісти
Эти зеленые дятлы хотят похоронить Войско Запорожское и Запорожскую Сичь!
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28.06.2023 16:15 Відповісти
Вони поріг хочуть поміняти на порог
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28.06.2023 16:15 Відповісти
"за порогами" чи "за порігами"?
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28.06.2023 19:48 Відповісти
Назву "слуги народу" зелені слямзили у комуняк ті теж себе так називали і оцю брехню по "за бажанням містян" це брехня і теж калька комуняк котрі коли дурили народ брехали так само. Мабуть зішла команда зробити з ЗАПОРІЖЖЯ зеленськоград щоб увіковічить найвеличнишего який замість підготовки до війни і збереження тисяч життів добудовав частково міст.
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28.06.2023 16:21 Відповісти
а дніпропетровську область вже перейменували в Січеславську?? а кіровоградську? ці ватні паскуди хочуть дискредитувати саму ідею перейменування щоб залишити все як було
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28.06.2023 16:21 Відповісти
На що перейменувати хочуть? Перепрошую, але знайти не можу. І нинішня назва, здається, цілком історична.
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28.06.2023 16:26 Відповісти
Так місто за одним порогом,чи за багатьма? Хоч у однині ,хоч у множині на річці є порОГ.або порОги Місто знаходиться за багатьма порогами-тоді Запорожжя? Кожен порог на Дніпрі має свою назву.Я ніколи не чув виразу-порІг,,........,,.
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28.06.2023 16:50 Відповісти
А я чув, і не раз. Так а власне у чому проблема? У множині чи однині? Ну, це дуже тонка різниця
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28.06.2023 17:15 Відповісти
Бачу, хлопці, не їдуть ваші лижі по асфальту.
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28.06.2023 16:54 Відповісти
Так відомо, звідки назва - за порогами дніпровськими місцина. Що тут досліджувати? А от **************** область нє, хай так і буде **********? І, бл@дь, ну так це перейменування на часі, що 3,14здеуь
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28.06.2023 17:12 Відповісти
Вони там ********* на всю голову. А давайте Киев переименуем, но же сталица Киевской Руси, а мы с Расией не хатим иметь ничего общево. Дебили, б-дь!
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28.06.2023 17:13 Відповісти
Kyiv, a не Кийеф. Там буква И звучить, як у словi "москалик".
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29.06.2023 02:46 Відповісти
Найшли час
А може за ці гроші відправим на фронт
лишню сотню дронів і збережем не один десяток життів
Наших захісників
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28.06.2023 17:23 Відповісти
Добра назва буде - ЗЄЛЄНСЬК !!!!
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28.06.2023 18:44 Відповісти
Вже і шашличків наїлись,і водички з Дніпра напились? А коли вони тв"рі наїдяться і напються? КАЗАТЬ про ще один(тисячний, чи сто тисячний) доказ антиукраїнської суті президентської нинішньої влади -все рівно, що постійно казати про одне і теж. Що нового ? І чим ближче до перемоги, а значить до виборів,все більше і частіше,все нагліше і підліше використовують патріотизм народу у своїх антиукраїнських цілях. Все більше зявляється матеріалу,де на чистій український мові,під нашим прапором і у вишиванках протягують чужді для українства рішення,твердження навязують вигідні собі стереотипи та ідеї. " Запоріжжя" Ну на кого це розраховано? риторичне питання. Для чого це їм потрібно зараз. Зрозуміло що не просто так мудрі валяють дурня. І держуть за дурнів нас. А може не держуть ,а щось бачать. Тому знову все залежить від нас,знову (як у 19р).
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28.06.2023 19:05 Відповісти
Мабуть хочуть на ЗЕпоріжжя перейменувати.
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28.06.2023 22:02 Відповісти
ЗЕкраiна з зачиненою ЗЕхудобою за ЗЕблокованим ЗЕКордоном. Якщо Украiна - це новий Афган, то нам тут ЗЕдовiчне ЗЕвъязнення.
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29.06.2023 02:50 Відповісти
 
 