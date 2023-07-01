Законопроєкт щодо застосування англійської мови буде доопрацьований, - Кравчук
Законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" є рамковим, він ще потребує доопрацювань профільного комітету.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини" заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики заступниця керівника парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Це законопроєкт рамковий, і саме Кабінет Міністрів задаватиме "напрямок руху" цьому документу. Своєю чергою, наш профільний комітет ще доопрацьовуватиме окремі питання, зокрема щодо дублювання кінопродукції. Потрібно подискутувати з цього приводу", - сказала Кравчук.
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Що стосується вимоги щодо обов’язкового володіння англійською мовою держслужбовцями, депутатка підкреслила, що поширюватиметься вона не на всіх, а лише на керівний склад.
"Щодо обов'язкового знання англійської для певних категорій держслужбовців, тут хочу зробити роз'яснення, що не йдеться про всіх держслужбовців, чи всіх поліцейських, чи всіх митників, чи всіх прокурорів. Йдеться про керівний склад. Бо якраз керівний склад, очевидно, буде більше спілкуватися з донорами, з інструкторами. І саме для цієї роботи потрібні люди на керівних позиціях із знанням англійської", - зазначила Кравчук.
Вона також повідомила, що наразі Кабінет Міністрів працює над створенням програми із заохочення українців до навчання.
"Для тих, хто хоче опанувати мову в дорослому віці, Кабінет Міністрів працює над програмою заохочення. Мінцифра працює над безкоштовними онлайн-курсами. Я думаю, що це буде щось у форматі ваучерів на зразок єПідтримки, які можна буде використати для навчання чи на курсах, чи онлайн", - додала депутатка.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 28 червня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" (№9432).
Серед іншого, проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.
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Преше питання - тоді до чого тут дубляж?? Чи просто хотіли під виглядом англійської в дубляжі фільмів витиснути український дубляж?
Друге питання - чи буде обов"язкове володіння англійською мовою держслужбовцями також стосуватися преЗЕдента, який наразі англійською може сказати хіба що пару завчених фраз і то з помилками? Чи він не держслужбовець? Чи може він не президент?
Улюблена забавка недоумків - потриндіти з подібними собі.
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Правильной дорогой идете ЗЕтоварищи!!!
оргазмзнание анлийского языка, который хотя бы на 30% к этому уровню приближается. Не говоря уже о "мыслении" на этом языке, т.е. не о попытках перевода на родной, а чтобы сразу заходило.
Якщо комусь потрібна англійська - хай ідуть на нетфлікс там весь контент можна обрати англійською. Нахєра українцям, особливо у віці 30+ які ніколи не вчили англійську у школі, а вчили німецьку чи французьку - твій англійський в кіно?
Англійську потрібно вводити поступово з прицілом до наступних поколінь, а не ламати старше покоління прямо тут і зараз.
це ні в якому разі не є виправдовуванням зеленого дерибану. просто ваша постановка питання змінює наголос дискусії у зовсім іншу сторону. зє-депутатка не вводить ані другу державну, ані другу офіційну мову - вона намагається виправдати перспективні колосальні витрати з бюджету нормальною вимогою щоб керівництво держави могло напряму спілкуватися з європейцями без перекладача.
от тільки виникає таке риторичне питання: чи варто було міняти перехідне та перше обране керівництво, які дійсно вільно спілкувалися іноземними мовами, на зєлених тамадів та фотографів, які і українською не дуже володіють?
Інша права Нідерланди, де всі говорять англійською, однак там також є нюанси