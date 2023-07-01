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Законопроєкт щодо застосування англійської мови буде доопрацьований, - Кравчук

кравчук,євгенія

Законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" є рамковим, він ще потребує доопрацювань профільного комітету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини" заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики заступниця керівника парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Це законопроєкт рамковий, і саме Кабінет Міністрів задаватиме "напрямок руху" цьому документу. Своєю чергою, наш профільний комітет ще доопрацьовуватиме окремі питання, зокрема щодо дублювання кінопродукції. Потрібно подискутувати з цього приводу", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін готує законопроєкт про новий статус англійської мови й полегшить її вивчення, - Шмигаль

Що стосується вимоги щодо обов’язкового володіння англійською мовою держслужбовцями, депутатка підкреслила, що поширюватиметься вона не на всіх, а лише на керівний склад.

"Щодо обов'язкового знання англійської для певних категорій держслужбовців, тут хочу зробити роз'яснення, що не йдеться про всіх держслужбовців, чи всіх поліцейських, чи всіх митників, чи всіх прокурорів. Йдеться про керівний склад. Бо якраз керівний склад, очевидно, буде більше спілкуватися з донорами, з інструкторами. І саме для цієї роботи потрібні люди на керівних позиціях із знанням англійської", - зазначила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про англійську мову - антиконституційне дикунство, - спільнота "Мова об’єднує" про відмову від українського дублювання в кіно

Вона також повідомила, що наразі Кабінет Міністрів працює над створенням програми із заохочення українців до навчання.

"Для тих, хто хоче опанувати мову в дорослому віці, Кабінет Міністрів працює над програмою заохочення. Мінцифра працює над безкоштовними онлайн-курсами. Я думаю, що це буде щось у форматі ваучерів на зразок єПідтримки, які можна буде використати для навчання чи на курсах, чи онлайн", - додала депутатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фільми в кінотеатрах - мовою оригіналу з українськими субтитрами: Що передбачає закон про надання англійській статусу міжнародної

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 28 червня Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про застосування англійської мови в Україні" (№9432).

Серед іншого, проєктом закону передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо.

Автор: 

законопроєкт (3616) англійська мова (75) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+25
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01.07.2023 20:00
+14
Призначити на посаду будь-кого аби не українця - толерувати будь-яку мову аби не українську
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01.07.2023 20:03
+12
Оті чинуши ще б державну добре вивчили!
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01.07.2023 19:58
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Спочатку щось вкидають, а потім розповідають, що мали на увазі щось інше! А запровадження ваучерів - це такий новий спосіб розпилювання державних коштів?
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01.07.2023 19:56 Відповісти
Ось і добре.
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01.07.2023 19:56 Відповісти
А як доопрацюють - сигнал подадуть?
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01.07.2023 19:58 Відповісти
Покидьки котрі не знають ні українців ні України
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01.07.2023 20:28 Відповісти
Оті чинуши ще б державну добре вивчили!
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01.07.2023 19:58 Відповісти
Що стосується вимоги щодо обов'язкового володіння англійською мовою держслужбовцями, депутатка підкреслила, що поширюватиметься вона не на всіх, а лише на керівний склад. Джерело:

Преше питання - тоді до чого тут дубляж?? Чи просто хотіли під виглядом англійської в дубляжі фільмів витиснути український дубляж?
Друге питання - чи буде обов"язкове володіння англійською мовою держслужбовцями також стосуватися преЗЕдента, який наразі англійською може сказати хіба що пару завчених фраз і то з помилками? Чи він не держслужбовець? Чи може він не президент?
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01.07.2023 19:59 Відповісти
він держслужбовець та ще й керівний. тому отримає безкоштовний ваучер першим. великі бо його втрати через війну - зіпсували йому 5 млрд інвестицій на місяць (у цифрах можу помилятися, бо давно те чув - десь у січні 2022)
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01.07.2023 21:06 Відповісти
В Україні державна мова повинна бути тілки українська мова, друга англійська , як у всьому цивілізованому світі. За кацапську це просто - не розумію, будь ласка українською чи англійською . Всі вже побували за кордоном і всі побачили ,що всюди працює тільки так.
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01.07.2023 20:00 Відповісти
не про те шлося наразі
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01.07.2023 21:18 Відповісти
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01.07.2023 20:00 Відповісти
Призначити на посаду будь-кого аби не українця - толерувати будь-яку мову аби не українську
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01.07.2023 20:03 Відповісти
"Потрібно подискутувати з цього приводу", - сказала Кравчук.

Улюблена забавка недоумків - потриндіти з подібними собі.
Якщо власних мізків Господь не надав, запросіть їх ззовні.
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01.07.2023 20:04 Відповісти
блаЗЄнські -- виродки.
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01.07.2023 20:06 Відповісти
Не так, не так! Сосновий ліс...
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01.07.2023 20:09 Відповісти
Пішли виродки нафіг. Я англійською говорю 5 років, і в нас її знає багато. Хто хоче - навчиться, 1000 курсів + на сайтах можна найти все, а української майже нема
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01.07.2023 20:06 Відповісти
Коли влада не спроможня очиститись від корупції і колоборантів вкидаєтся щось, щоб розколоти суспільство і відволікти від нагальних проблем ,так зрозуміло що так званих слуг як і ригів дратувала українська мова ,тоді на догоду ворогу давай витісняни державну мову на догоду ворогу ,може краще заборонили " свати" і весь той українофобський мотлох який посіяли Беня і його банда.
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01.07.2023 20:14 Відповісти
І вже скоро - "та гаварі уже па русскі!"
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01.07.2023 20:17 Відповісти
На керівну посаду без знання англійської не можна, зате можна дебілів зі знанням англійської. А якщо людина не знає англійської, але володіє французькою, чи німецькою, чи іншими тоді що? Єдине що можна сказати точна так це те що зелена дура Кравчук володіє англійською, але немає мозків, розумові здібності як і усіх прихильників найвеличнішого підора, нульові.
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01.07.2023 20:19 Відповісти
та все це до пердели ваші ті тупі закони для знання англіцької держмордами, в країні де кацапи які навіть азірівку не осилили купують сертифікати ідеального володіння державною мовою.
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01.07.2023 20:22 Відповісти
- Хелоу, куме! Шо спікнеш?
- Ландон із зе кепітал оф Грейт Британ!
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01.07.2023 20:25 Відповісти
Пані Кравчук із зе бічест фром олл зе бічез
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01.07.2023 20:36 Відповісти
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01.07.2023 22:26 Відповісти
«Шаг вперёд, два шага назад (Кризис в нашей партии)» - книга В. И. Ленина

Правильной дорогой идете ЗЕтоварищи!!!
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01.07.2023 20:26 Відповісти
Зелені пракацаплені виродки не здатні вивчити навіть українську. Якщо сьогодні змусити їх здавати іспит з української, то 99% його не здасть. А вони про "другу мову" печуться лише для того щоб принизити українську, вчити яку жидам та кацапам "в падлу". Цікаво скільки держслужбовці здатні здати TOEFL на 650 балів (вимога для вступу на юридичний в США)? Жоден!!! А у нас зє-юріст, зє-рєзнік(оа)-юріст і решта корумпованих свинохряків такі ж самі "знавці англійської"... А ще вони "знавці" економіки та військової справи, а в "педагогіці" взагалі експерти світового рівня...
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01.07.2023 20:37 Відповісти
Шапіто...
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01.07.2023 20:37 Відповісти
навіть з таким нескладним законом дебільні зебіли-аніматори влаштували "санта-барбару на арені цирку"
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01.07.2023 20:41 Відповісти
Коли мільйони громадян України сидять без роботи, коли мільйони громадян залишилися без житла, саме час прийняти закон про англійську в кінотеатрах. Так над громадянами України ще ніхто не знущався. Zепітор - це вирок українському народу!
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01.07.2023 20:42 Відповісти
Цей закон взагалі не потрібен. Це типовий вияв меншовартості нашої влади. Кому треба англійська той сам її вивчить. Кому не треба, то не треба. Західні політики мабуть вже втомилися від подібного дуполизання.
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01.07.2023 20:49 Відповісти
Там більш глобальна мета...вот жили вмєсте...всє друг друга панімалі...зачєм нам етат запад...
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01.07.2023 21:02 Відповісти
Эта курица не понимает, что означает свободное владение языком. Это говорить по телефону (не лично и жестами, а не видя собеседника), читать литературу и смотреть фильмы в оригинале, писать свободно (без гугл-переводчика, а прямо на английском), понимать любые передачи по ТВ и прочим медиа в устном режиме, общаться в режиме perfect и т.п. Я не слышал ни одного зебила, который, даже пытаясь имитировать оргазм знание анлийского языка, который хотя бы на 30% к этому уровню приближается. Не говоря уже о "мыслении" на этом языке, т.е. не о попытках перевода на родной, а чтобы сразу заходило.
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01.07.2023 21:22 Відповісти
Просто в неї інше розуміння про "володіння язиком" 😂😂😂
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01.07.2023 21:27 Відповісти
Наверное, для её глубокой глотки язык только помеха.
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01.07.2023 21:31 Відповісти
украінськоі не вивчили а тут англійська
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01.07.2023 21:23 Відповісти
Це робиться щоб поховати українську мову раз і на завжди !
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01.07.2023 21:26 Відповісти
Знов зелені очікувано обісралися. Є класний шаровий додаток Duolingo, хто хоче мови вчити, але ж ні, треба якусь хрінь придумати
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01.07.2023 21:25 Відповісти
бюджет попиляти на безкоштовні ваучери та держзамовлення дубляжу
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01.07.2023 21:35 Відповісти
Дубляж фільмів українською не чіпайте, "Голобородьки" ср.ні...
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01.07.2023 21:42 Відповісти
Зробили на догоду close-minded вишиватним патріотам які за світоглядом недалеко пішли від тупих русаків. Далі своєї хуторянської культурки та сумнозвісних "традиційних цінностей" ці невігласи зазирнути просто не здатні. Колхозани зведуть всі прогресивні зусилля нанівець, і замість ЄС\НАТО Україна знову вскочить в орбіту москви.
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01.07.2023 21:44 Відповісти
зазирни собі в попу, нетрадиційний ти наш.
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01.07.2023 22:03 Відповісти
Ну ви й дрімучий ліс, шановний. Вам в руський мир до пині пряма дорога.
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01.07.2023 22:21 Відповісти
Я на роботі спілкуюсь англійською, вся документація по виконанню роботи - англійською, у мене абсолютно не має проблем жити в англомовному середовищі, однак якого хєра я не зможу піти у київський, львівський, одеський кінотеатр аби подивитися американський чи британський блокбастер з українським дубляжем? Якого хєра мої діти не зможуть піти з бабусею у український кінотеатр і подивитися нову серію гаррі потера українською?
Якщо комусь потрібна англійська - хай ідуть на нетфлікс там весь контент можна обрати англійською. Нахєра українцям, особливо у віці 30+ які ніколи не вчили англійську у школі, а вчили німецьку чи французьку - твій англійський в кіно?
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02.07.2023 08:58 Відповісти
Як нахєра - щоб не бути совками подібними до русаків.
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02.07.2023 09:01 Відповісти
Ти дебіл, я тобі ще раз кажу, що дорослі люди не побіжать на курси англійської аби дивитися в кінотеатрах американські фільми в оригіналі. Де тут совок? Вони побіжать на піратські сайти і будуть дивитися зрозумілою їм мовою. Англійську треба вчити з дитинства аби у віці 17+ можна було дивитися кіно в оригіналі. А нормальне навчання в школах англійської цей загон не передбачає - це проблема.
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02.07.2023 09:56 Відповісти
Цікаво те що у нас всі бібліотеки заповнені вщент кацапськомовною літературою. Її там понад 80%! Зайдіть в будь яку публічну бібліотеку і побачите що англомовні книжки держава ніколи не купувала. Там нічого цікаво і ********* нема. Це ж дорого і за валюту. Натомість ціле море перекладів світової літератури кацапською. Як з цим бути? Якщо бути послідовним то необхідно повністю вилучити з усіх бібліотек кацапомовний контент. Це просто, а от чим заповнити полиці (українські переклади та оригінали англійськобю і де взяти на це кошти? Інший аспект це електронні бібліотеки. Це теж дорого і недоступно пересічним, бо за читання книжки потрібно платити... І що ми маємо в залишку? Все як завжди - тупе балабольство зелених дегенератів... і вільний доступ до кацапомовної літератури. А якою мовою ти вчишся і відпочиваєш (читаєш) то тією і думаєш. А їм, схоже потрібні саме "кацаподумающіє" які хором будуть визжати що українська це мова неграмотних і безкультурних селюків і на ній навіть книжок цікавих немає... а так і було за совка. То ж куди нас тягне прокацаплений українофоб жидок Зєлєнській? Назад в будущєє?
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01.07.2023 22:02 Відповісти
Тобто, мені відмовляють у моєму конституційному праві на отримання інформації державною мовою? до такого єзуїтства навіть риги були не додумалися. якщо ж мова йде тільки про показ у кінотеатрах, у той час, як повсюди є інтернет, а у декого є ще й телевізор, то це якась облуда задля знищення саме україномовного дубляжу. Можливо, переділ ринку, можливо, попрохали "свати" з-за поребрика... а от якщо заборону потім поширять ще й на телеканали та на офіційні відео в інтернеті, то тоді все піде в піратське середовище, тотально зрусифікорване, або просто російське. доборолися...
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01.07.2023 22:02 Відповісти
Ви самі зросійщений, шановний, хоча й не визнаєте цього. З першого погляду наче патріот, проте копни глибше вилитий русак. Тільки українською мовою говорите.
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01.07.2023 22:54 Відповісти
Поясни, нахєра сьогодні людям 40+ англійська, якщо їх професійна діяльність не передбачає знання англійської? Заради того аби ходити у кіно? На кацапських веб ресурсах мільйони фільмів на зрозумілій їм мові. Тому в кінотеатри вони вже не підуть - будуть дивитися піратські фільми москалячою.
Англійську потрібно вводити поступово з прицілом до наступних поколінь, а не ламати старше покоління прямо тут і зараз.
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02.07.2023 09:08 Відповісти
Бо так треба - хочемо в НАТО треба англійська і крапка. Звикли за 30 років плювати на закони от і маємо. Ще й закон про ЛГБТ-шлюби та каннабіс приймемо, шоб там колхозани не патякали.
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02.07.2023 15:25 Відповісти
Ти дегенерат. До чого тут НАТО? У військових вузах вже давно вчать англійську аби відповідати стандартам альнсу. В Україні немає ніякого закону який зобов'язує всіх знати англійську. Краще суки вивчіть українську.
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02.07.2023 15:50 Відповісти
Якщо пролетимо повз НАТО чи ЄС, ніхто українську не вчитиме бо не буде сенсу. Бо тоді держава не виконає місію і встане на шлях самоліквідвції. Без англійської мови українська приречена.
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02.07.2023 16:02 Відповісти
Навіть при союзі ніхто не вимагав від чиновників, мєнтів чи митників обов"язкового володіння "мовою міжнародного спілкування", якою в той час в срср вважалась кацапська. Зелені виродки переплюнули навіть "совок"...
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01.07.2023 22:58 Відповісти
У яких ще демократичних країнах окрім власної мови англійська є другою офіційною? Що це за неповага до мови українців? !
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01.07.2023 23:41 Відповісти
справедливості заради зазначу, що наприклад у такій демократичній країні з прямою демократією (всі більш-менш вагомі рішення приймаються голосуванням мешканців) як швецарія, англійська є однією з чотирьох державних мов, а рідна фоаманська не є державною.
це ні в якому разі не є виправдовуванням зеленого дерибану. просто ваша постановка питання змінює наголос дискусії у зовсім іншу сторону. зє-депутатка не вводить ані другу державну, ані другу офіційну мову - вона намагається виправдати перспективні колосальні витрати з бюджету нормальною вимогою щоб керівництво держави могло напряму спілкуватися з європейцями без перекладача.
от тільки виникає таке риторичне питання: чи варто було міняти перехідне та перше обране керівництво, які дійсно вільно спілкувалися іноземними мовами, на зєлених тамадів та фотографів, які і українською не дуже володіють?
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02.07.2023 02:58 Відповісти
*рідна фламандська
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02.07.2023 03:03 Відповісти
Не має в Швейцарії державної мови англійської. У мене родичі зараз біженці як раз у Швейцарії, знайти роботу з вільною англійською неможливо, хіба що в it.
Інша права Нідерланди, де всі говорять англійською, однак там також є нюанси
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02.07.2023 09:02 Відповісти
У Швейцарії багатомовність введена за добровільною згодою громадян, мови яких не зазнали колоніального гніту і тим державним мовам не загрожує ніякий сусід. Ми не можемо надати якійсь мові в Україні рівні з українською права, тому що це буде означати, що виживе тільки сильніша мова, і це буде не українська.
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02.07.2023 18:32 Відповісти
Шапіто...
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02.07.2023 11:42 Відповісти
 
 