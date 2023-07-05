Правопорушник, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув, - Клименко
Чоловік, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.
ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк.
Топ коментарі
+40 Claudia Smith #555257
показати весь коментар05.07.2023 19:56 Відповісти Посилання
+28 Alex Sav #513490
показати весь коментар05.07.2023 19:57 Відповісти Посилання
+24 сергей юрко
показати весь коментар05.07.2023 19:58 Відповісти Посилання
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Сексот, а тобі напевно невідомо, що провина "Дубенко" ніколи не була доведена.
рімейк від поліції ?
тут треба знати поліцію.....
К Шевченковскому суду Киева, где обвиняемый взял заложников, продолжают прибывать силовики.
Приехали еще около 40 солдат Нацгвардии
Предварительно, обвиняемый Гуменюк который под Радой 31 августа 2015 года совершил теракт, убив 4 нацгвардейцев, сегодня взорвал в конвойном помещении 3 гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.
❗️В Шевченковском суде опять прозвучал взрыв. Предварительно, правоохранители начали штурм
взорвал в конвойном помещении 3 гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.
це навіть не Рембо, а Термінатор, який не отримав жодних ушкоджень від трьох гранат у приміщенні!
і відколи Аваков в тебе став "порохно"?
а вот Аваков при зелёных прекрасно работал главным ментом - но зелёные ***** у тебя неуиновны!
Мав Честь, Гідність, Силу волі!!
Привладна шобла, вчергове обгадилися.
Тримати 8 років у СІЗО…. ПравоПохоронне, суддівське болото …
Он скільки падляковських лайнометів набігло, підробити копієчку …
Слава Україні!!
Хто там у "Гвардії наступу" зараз ??
кого саме ? Наразі нараховують ххх тис. учасників війни. Близько 400 тис. УБД точно вже є.
Щоб внести зміни до Конституції потрібно 300 голосів.
Крім цього. Що значить "Ну, кинув. І шо?" Загинуло 4 бійці, які нівчому не винні.
Ти дебіл ??
Пані ... Все !!! Цього досить. Усе інше це демагогія, прикрита патріотизмом.
тільки чого це він так зразу правопорушник, якщо його вина у суді так і НЕ БУЛА ДОВЕДЕНА???? а всі ці роки велось "слідство".....
чому його за всі ці роки так і не посадили, якщо він весь такий був правопорушник?
******* чисельність поліції 300 000 осіб.
8 лет сидел. сам себя подорвал.
Понеслась душа в ад.