Правопорушник, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув, - Клименко

Чоловік, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк.

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