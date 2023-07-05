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Правопорушник, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув, - Клименко

київ

Чоловік, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 5 липня у столичному Шевченківському районному суді пролунав вибух.

ЗМІ повідомили, що вибух у Шевченківському райсуді влаштував обвинувачений у теракті під Радою в 2015 Гуменюк.

Читайте: Вибух у Шевченківському райсуді: Відомо про двох постраждалих правоохоронців

Автор: 

Київ (19665) суд (11740) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+40
самі й грохнули. мутна історія, така сама, як і все у зеленої уксучвлади
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05.07.2023 19:56 Відповісти
+28
вічна память.. Господь упокоїть безвинну душу..
а судей підвисить на мантіях
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05.07.2023 19:57 Відповісти
+24
Із Гуменюка міг вийти хороший воїн, можливо Герой України. Чому його не помилували на початку війни?
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05.07.2023 19:58 Відповісти
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Той хто вбив тоді людей може бути на волі
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05.07.2023 20:45 Відповісти
Є законні методи захисту.
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05.07.2023 20:21 Відповісти
5та колона імен не має?
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05.07.2023 23:28 Відповісти
вот и ладно
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05.07.2023 20:15 Відповісти
Псих - що у 15, що у 23 році. Добре, що цього разу із собою нікого в пекло не потягув
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05.07.2023 20:18 Відповісти
"Добре, що цього разу..."
Сексот, а тобі напевно невідомо, що провина "Дубенко" ніколи не була доведена.
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06.07.2023 10:51 Відповісти
он хотел пойти воевать, 8 лет мучали
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05.07.2023 20:18 Відповісти
ну да,кинул гранату в толпу,убил 4 человек, а он всего то навсего "воевать просто хотел", а если бы попал на фронт,то это псих может бы и наших там в белой горячке расстрелял или подорвал,но то такое,никто его бы с диванных експертов которые тут ноют о зраде не осудил, бывает же
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05.07.2023 20:22 Відповісти
воевал бы лучше чем вы все тут пишущие. а сидел в сизо так как не могли доказать что именно он это сделал
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05.07.2023 20:24 Відповісти
"воевал бы лучше чем вы все тут пишущие" --- это типа ты определил что он бы воевал лучше всех? Ну тогда спора нет, если такой "експерт" как ты такое заявил то даже что то говорить не стоит
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05.07.2023 20:26 Відповісти
Тут питання в тому ЧОМУ 8 років йшло слідство, якщо справа така проста і є безліч доказів.
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05.07.2023 20:44 Відповісти
Кто тебе сказал что дело простое? Хочешь знать ньюансы обращайся в соответствующие органы чтобы тебе доложили о них, но ты никто чтобы тебя в такие дела посвящать,твой удел тратить свою жизнь на сочинение зрад, которые вообще ни на что не влияют
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05.07.2023 20:48 Відповісти
По твоєму, слідство може йти і десятиріччями.Мовляв, справа дуже непроста. А як потім з'ясується, що людину 20-30 років тримали нізащо?
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05.07.2023 20:53 Відповісти
"А як потім з'ясується, що людину 20-30 років тримали нізащо?" --- если действительно ни за что,то нужно требовать компенсацию от государства. Таких прецендентов в мире более чем достаточно,люди в США к примеру и по 50 лет сидели ни за что, потом в результате их оправдывали и платили бабки.
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05.07.2023 20:58 Відповісти
Знайшли що зрівнювати: правові системи США і України...
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05.07.2023 23:49 Відповісти
По Каломойскому, так наша система круче американской)))
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06.07.2023 00:04 Відповісти
А чому не зрвінювати,коли на практиці в США також були випадки коли невинні люди і по 40 років сиділи у вязниці? Чи це уже "другое"? Коли в США бувають такі факапи то це допустимо,а коли у нас то це відразу ж зрада, це називається типічний комплекс меншевартості
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06.07.2023 09:18 Відповісти
Там слідство по 8 років не йде. Людина вже відсиділа як з не навмисне вбивство, а суда ще й не було.
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06.07.2023 11:35 Відповісти
Це відбувається, якщо людині винесли вирок і вона у в'язниці. Тут зовсім інше------------Адвокат Свиридовський посилаючись на практику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1%D0%9F%D0%9B ЄСПЛ , наполягав на зміні запобіжного заходу в разі якщо суд протягом 5 років не може розглянути справу. За словами адвоката, на той момент прокурор не надав усі письмові докази, а жодного з 153 потерпілих не допитали. Сам Гуменюк говорив суду про те, що не збирається тікати з країни й буде дотримуватися всіх покладених на нього обов'язків. ===========«Експертиза ДНК не знайшла зразків Ігоря на чеці та запобіжному кільці кинутої гранати, там є зразки іншої людини».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] ----------це схоже на справу Шеремата. Але там були публічні люди. А тут не публічний, та ще й свободівець.----------------а тепер---немає людини, немає і справи. Його просто вбили.
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06.07.2023 09:13 Відповісти
яка підарасня провіряла його перед заходом в суд?? за рахунок них і ремонт робити.
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05.07.2023 20:20 Відповісти
Мабуть гранату було підкладено в туалеті, як у фільмі Хрещений Батько

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05.07.2023 20:39 Відповісти
хахаха а він так зайшов в туалет і ходе і сцить де хоче
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06.07.2023 04:38 Відповісти
А гранату він під нарами СІЗО знайшов?
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05.07.2023 23:51 Відповісти
Сашко Білий -2 ?

рімейк від поліції ?
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05.07.2023 20:21 Відповісти
..не знаю.. але чомусь згадався Сашко Білий..(
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05.07.2023 20:21 Відповісти
саме так!
тут треба знати поліцію.....
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05.07.2023 20:23 Відповісти
Взрыв прогремел в Шевченковском суде Киева. На месте много скорых. Работают снайперы

К Шевченковскому суду Киева, где обвиняемый взял заложников, продолжают прибывать силовики.

Приехали еще около 40 солдат Нацгвардии

Предварительно, обвиняемый Гуменюк который под Радой 31 августа 2015 года совершил теракт, убив 4 нацгвардейцев, сегодня взорвал в конвойном помещении 3 гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.

❗️В Шевченковском суде опять прозвучал взрыв. Предварительно, правоохранители начали штурм
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05.07.2023 20:22 Відповісти
це яке?

взорвал в конвойном помещении 3 гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.

це навіть не Рембо, а Термінатор, який не отримав жодних ушкоджень від трьох гранат у приміщенні!
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05.07.2023 20:27 Відповісти
Характерник
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05.07.2023 20:44 Відповісти
Кварта 95 знову дає виставу?
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06.07.2023 09:14 Відповісти
Так затримали. Ти провокатор?
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05.07.2023 20:27 Відповісти
А ты хто.
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05.07.2023 22:40 Відповісти
Питання: Нафіга конвойним гранати?
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05.07.2023 22:49 Відповісти
Навіщо конвоїрам в суд тягнути бойові гранати разом з підозрюваним?
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05.07.2023 23:32 Відповісти
дрони будуть сбивать
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06.07.2023 04:40 Відповісти
Интересно, как он смог подорвать себя, он шо в камере мастерил самоделки?
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05.07.2023 20:30 Відповісти
і кінці в воду.пацик на на ттих поставив - в шуллєрів ніколи не виграєш коли граєш.
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05.07.2023 20:30 Відповісти
Ігор не ставив ні на кого - він просто був чесною людиною, ідеалістом.
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05.07.2023 20:53 Відповісти
кто ему дал гранаты? или случайно судья оставил?
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06.07.2023 02:10 Відповісти
Де він взяв вибухівку (гранати) ?
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05.07.2023 20:32 Відповісти
Зараз вам без суда і слідства накидать версій, будете жувати
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05.07.2023 20:51 Відповісти
якщо так, то чому вялікій зє все не виправив? чому арсенка цілком влаштовував клована на посаді міністра?
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05.07.2023 21:28 Відповісти
тебе видимо 4 годика отроду, потому что ты не помнишь что петя с аваковым были постоянно на ножах! но вот специально тогда они собрались и сговорились
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05.07.2023 21:32 Відповісти
йому за згадування прізвища Петра Олексійовича, особисто Безугла, передьоргувати обіцяла...
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05.07.2023 21:38 Відповісти
На тебя, БОТА ОБОСРАННОГО они выходят.
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05.07.2023 22:47 Відповісти
У хлопця вкрали 8 років життя. Спочатку порохно, якому була потрібна димова завіса для протягування своїх законіа через ВР, потім зєля, якому взагалі пофіг (а судді аме ті ж, безпомтльні). А зараз підлаштували спецоперацію, щоби його прибрати (нема людини - нема проблеми). А був Ігор Гуменюк просто хорошим українцем і Воїном. Світла йому пам'ять!
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05.07.2023 20:50 Відповісти
а нагадай, шо там було за "протягування своїх законіа через ВР"?

і відколи Аваков в тебе став "порохно"?
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05.07.2023 21:30 Відповісти
Я ж кажу. Це не з проста. Ніяких жертв не мало бути так розказував суддя. І....
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05.07.2023 20:50 Відповісти
Я, ще не розумію цю куйню. Но, дивимося вперед. Справи.
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05.07.2023 20:51 Відповісти
Зелені обі***ся якраз перед самітом.
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05.07.2023 20:54 Відповісти
Да, Порошенко в 2015 кинув гранати в нацгвардійців убивши трьох і одного строковика, а потім, щоб замісти сліди закрив безневину овечку. Ти осел кончений.
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05.07.2023 21:10 Відповісти
а може Аваков? или у тебя Порошенко руководил ментами всю свою каденцию?
а вот Аваков при зелёных прекрасно работал главным ментом - но зелёные ***** у тебя неуиновны!
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05.07.2023 21:33 Відповісти
Гарного Українця настало, Ігоря Гуменюка!! Прикро!
Мав Честь, Гідність, Силу волі!!

Привладна шобла, вчергове обгадилися.
Тримати 8 років у СІЗО…. ПравоПохоронне, суддівське болото …
Он скільки падляковських лайнометів набігло, підробити копієчку …
Слава Україні!!
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05.07.2023 21:01 Відповісти
А может это сделал друх ***** и зелёного ******** Аваков? но тебе хоть ссы в глаза, чмо зелёное
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05.07.2023 21:34 Відповісти
серед поліціянтів є учасники АТО ?? серед військових є бувші поліціянти ??

Хто там у "Гвардії наступу" зараз ??
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05.07.2023 22:18 Відповісти
Так було кілька вибухів.
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05.07.2023 21:02 Відповісти
Цікаво, а вибухівку, перед доставкою підсудного до суду, в СІЗО видвють?
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05.07.2023 21:13 Відповісти
Криваве відлуння злочину сволотівською мразоти під Верховною радою.
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05.07.2023 21:15 Відповісти
Як шкода молодого хлопця. Антиукраїнська правоохоронна влада тільки своїх підтримує, а патріотів доводить до самогубства.
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05.07.2023 21:47 Відповісти
переслідування всіх тих хлопців,, які воювали ,почнуться після війни, для того щоби непідіймали голови в бік влади .Більшість пересадять за фабрикованими справами, решту залякають, то так гляди ще кілька десятків років корупція буде процвітати,
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05.07.2023 22:17 Відповісти
переслідування всіх тих хлопців,, які воювали ,почнуться після війни

кого саме ? Наразі нараховують ххх тис. учасників війни. Близько 400 тис. УБД точно вже є.
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05.07.2023 22:23 Відповісти
Відкриті справи на генералів---Марченка, Кривоноса. Судять розвідника Червінського. ========= у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну, тисячі ув'язнених писали заяви на ім'я Президента України, щоб їм дали можливість захищати свою Батьківщину. Таку можливість надали тільки 363 особам. За гратами ще залишаються українські воїни, які бажають повернутися в стрій. Скільки їх?
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06.07.2023 09:47 Відповісти
10тис. уде пересадили після революції Гідності
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05.07.2023 23:40 Відповісти
Сумно. Але якщо зараз таке зміг зробити. То ймовірність того, що саме він кинув гранату у 2015 р., висока.
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05.07.2023 22:21 Відповісти
Не лугандон, ці області були і є в складі України, а терористичні рашистські утворення лнр-днр
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05.07.2023 23:42 Відповісти
не перехвилюйся горбатий, ще трясучку спіймаєш.
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06.07.2023 00:20 Відповісти
приймався Закон про особливості існування цих територій, а не зміни до Конституції.

Щоб внести зміни до Конституції потрібно 300 голосів.

Крім цього. Що значить "Ну, кинув. І шо?" Загинуло 4 бійці, які нівчому не винні.

Ти дебіл ??
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06.07.2023 09:40 Відповісти
Так вони і хотіли внести зміни до конституції. Тому і голосували, як в часи януковича з вимкненим табло.
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06.07.2023 09:48 Відповісти
учасник написав: "Ну, кинув. І шо?"

Пані ... Все !!! Цього досить. Усе інше це демагогія, прикрита патріотизмом.
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06.07.2023 13:42 Відповісти
Ой сколько ботвы вылезло, и все с "праведным" гневом.....
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05.07.2023 22:56 Відповісти
все так, все так....
тільки чого це він так зразу правопорушник, якщо його вина у суді так і НЕ БУЛА ДОВЕДЕНА???? а всі ці роки велось "слідство".....
чому його за всі ці роки так і не посадили, якщо він весь такий був правопорушник?
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05.07.2023 23:17 Відповісти
2015-2023 -це вісім років, які людина вже відсідила без вироку?
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05.07.2023 23:48 Відповісти
Із Павелко так не буде, швидко виправдають. Там вже Наем адвокатить.
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06.07.2023 00:22 Відповісти
Знову МВС інценувало трегадію, а я чітко розумію, що це було вбивство! Такі вбивства МВС проводить регулярно - згадайте Сашка Білого (хоча він також, не пухнастий). Згвалтування працівниками поліції жінок, вбивство дитини з вогнепальної зброї, катування підозрюваних, список дуже довгий!
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06.07.2023 00:29 Відповісти
Список чималий, але це у різні проміжки часу і це не массовий терор, чи геноцид.
******* чисельність поліції 300 000 осіб.
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06.07.2023 13:45 Відповісти
в 2015 идийот кинул гранату - убил нескольких полицейских.
8 лет сидел. сам себя подорвал.
Понеслась душа в ад.
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06.07.2023 03:18 Відповісти
На жаль,ні тоді,ні зараз так і не було можливості вислухати його самого,а зробити щоб вислухали тих кому є що сказати мало можливості і у живих.
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06.07.2023 07:04 Відповісти
не он бросил гранату. а кто?
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10.07.2023 06:47 Відповісти
сам ти ідіот.
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06.07.2023 08:36 Відповісти
8 років без вироку суду. Цікаво, на якому році в тебе б зірвало дах? Хоча, який. ніхрін, дах...
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06.07.2023 09:31 Відповісти
Який ідіот це написав?============-Адвокат Свиридовський посилаючись на практику https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1%D0%9F%D0%9B ЄСПЛ , наполягав на зміні запобіжного заходу в разі якщо суд протягом 5 років не може розглянути справу. За словами адвоката, на той момент прокурор не надав усі письмові докази, а жодного з 153 потерпілих не допитали. Сам Гуменюк говорив суду про те, що не збирається тікати з країни й буде дотримуватися всіх покладених на нього обов'язків. ===========«Експертиза ДНК не знайшла зразків Ігоря на чеці та запобіжному кільці кинутої гранати, там є зразки іншої людини».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] ----------це схоже на справу Шеремата. Але там були публічні люди. А тут не публічний, та ще й свободівець.----------------а тепер---немає людини, немає і справи. Його просто вбили.
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06.07.2023 09:53 Відповісти
ой, це не він кинув. звичайно. а хто?
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10.07.2023 06:50 Відповісти
вічна память патріоту!!!
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06.07.2023 08:30 Відповісти
а головний мусор країни не сказав чого 14 років шло слідство? ну хто країну буде поважати у світі якщо провладне бидло робить все для того щоб вона була 3 сортом ...і це не є проблема в клоуну...це відповідальність і попередників також....от якби яйцеголовому вжежтаки куля в лоб.то було б по іншому...а так. я вганьбі жити не буду якщо куля в лоб то куля в лоб .і поїхало палестинське отродье в сша .міліарди крадені тратити
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06.07.2023 09:01 Відповісти
Наша охорона - і в суді і та , яка його супроводжувала - не професіонали, які даремно їдять свій хліб. Ну і звичайно їх начальники в першу чергу - це ті , що виступали на брифінгах с серйозними крутими лицями.
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06.07.2023 09:22 Відповісти
Вісім років у СІЗО без вироку то звичайно перебір і жодна психіка не витримає. Тим більше в Україні не мало людей, які кидали у поліцію у часи Майдану набагато більше і зараз є беззаперечними героями і хоробро та самопожертвенно воюють проти путінського мороку.......Однозначно цього загиблого хлопця було треба відпустити воювати за Україну, він був дійсно мотивований воювати і у разі потреби віддати своє життя на полі бою, а таких людей після півтора року повномаштбаної війни залишилось не так вже і багато.
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06.07.2023 11:15 Відповісти
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