Іспанія та Велика Британія проти надання Україні касетних снарядів
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес і британський прем’єр-міністр Ріші Сунак у суботу заявили, що не схвалюють рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси для допомоги в прориві російських оборонних ліній.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Під час спілкування із журналістами в суботу очільниця іспанського Міноборони заявила, що не поділяє та виступає "проти" рішення США відправити касетні снаряди Україні, але підкреслила, що поважає рішення "суверенної країни".
"Іспанія, виходячи з твердих зобов'язань, які вона має з Україною, також має тверде зобов'язання, що певна зброя й бомби не можуть бути доставлені за жодних обставин… Ні - касетним снарядам і так - допомозі для законної оборони України", - заявила Роблес.
Своєю чергою британський прем’єр Ріші Сунак у заяві для ЗМІ підкреслив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів, і нагадав, що Британія підписала конвенцію про їхню заборону.
"Ми будемо продовжувати робити свій внесок у підтримку України проти незаконного і неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки і нещодавно - далекобійну зброю, і сподіваємося, що всі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну", - додав він.
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а от ні Московія ні США ні Україна під забороною касетних не підписувалися, і кацапи ******** касетами із самого початку без обмежень, нарешті і у ЗСУ трошки стануть розв'язані руки
Так что пусть все "особо озабоченные" идут боком..
Нема реформ в боротьбі з кротами єрмаками і корупцією => нема касетних і не буде НАТО.
А ось Америка, яка далi вiд усього цього конфлiкта, та хоче вже розкрутити нормально бiзнес (а для цього треба зупинити вiйнушку), дала добро на касети.
Це некацапське відношення до документів де стоїть їх підпис.
Зрозуміли, ми теж обєспокоєні.
а як з фашистами боротися - калашами проти калібрів?