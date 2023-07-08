Іспанія та Велика Британія проти надання Україні касетних снарядів

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес і британський прем’єр-міністр Ріші Сунак у суботу заявили, що не схвалюють рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси для допомоги в прориві російських оборонних ліній.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Під час спілкування із журналістами в суботу очільниця іспанського Міноборони заявила, що не поділяє та виступає "проти" рішення США відправити касетні снаряди Україні, але підкреслила, що поважає рішення "суверенної країни".

"Іспанія, виходячи з твердих зобов'язань, які вона має з Україною, також має тверде зобов'язання, що певна зброя й бомби не можуть бути доставлені за жодних обставин… Ні - касетним снарядам і так - допомозі для законної оборони України", - заявила Роблес.

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Своєю чергою британський прем’єр Ріші Сунак у заяві для ЗМІ підкреслив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів, і нагадав, що Британія підписала конвенцію про їхню заборону.

"Ми будемо продовжувати робити свій внесок у підтримку України проти незаконного і неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки і нещодавно - далекобійну зброю, і сподіваємося, що всі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну", - додав він.

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