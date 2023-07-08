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Новини Війна
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Іспанія та Велика Британія проти надання Україні касетних снарядів

касетні,боеприпаси

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес і британський прем’єр-міністр Ріші Сунак у суботу заявили, що не схвалюють рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси для допомоги в прориві російських оборонних ліній.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Під час спілкування із журналістами в суботу очільниця іспанського Міноборони заявила, що не поділяє та виступає "проти" рішення США відправити касетні снаряди Україні, але підкреслила, що поважає рішення "суверенної країни".

"Іспанія, виходячи з твердих зобов'язань, які вона має з Україною, також має тверде зобов'язання, що певна зброя й бомби не можуть бути доставлені за жодних обставин… Ні - касетним снарядам і так - допомозі для законної оборони України", - заявила Роблес.

Читайте: Касетні боєприпаси - визвольна зброя. Нам потрібно якомога більше втрат серед росіян, - Резніков

Своєю чергою британський прем’єр Ріші Сунак у заяві для ЗМІ підкреслив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів, і нагадав, що Британія підписала конвенцію про їхню заборону.

"Ми будемо продовжувати робити свій внесок у підтримку України проти незаконного і неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки і нещодавно - далекобійну зброю, і сподіваємося, що всі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемога Росії несе для жителів України набагато більшу небезпеку, ніж касетні боєприпаси, - Пентагон

Автор: 

Велика Британія (5663) Іспанія (929) касетні боєприпаси (127)


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Топ коментарі
+55
вони зобовязані висловити стурбованість з цього приводу , бо вони є підписантами договору про заборону касетних *********** (120) країн підписали дану угоду . США Украиїна та РФ її не підписували так що якось пойух
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08.07.2023 15:49 Відповісти
+40
Ну и не одобряйте. Вы подписали конвенцию, а США и Украина нет. Высказались, молодцы. И теперь наблюдайте как две страны, не подписавшие запрет, решают этот вопрос.
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08.07.2023 15:49 Відповісти
+18
формально озабочены
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08.07.2023 15:46 Відповісти
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..це нормально, коли підписався про заборону, треба бути послідовними..
а от ні Московія ні США ні Україна під забороною касетних не підписувалися, і кацапи ******** касетами із самого початку без обмежень, нарешті і у ЗСУ трошки стануть розв'язані руки
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08.07.2023 17:13 Відповісти
та вони у нас і не були зв'язані, просто наші запаси касетних *********** вже добігли кінця, і можливо ми вже вичерпали і ті кількості що нам могла надати Туреччина.
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08.07.2023 20:43 Відповісти
********* застосовував касетні ********** (навіть з фосфором) в Україні. То ж "бумеранг", або карма в дії.
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08.07.2023 17:25 Відповісти
карма зовсім не в тому. Карма в тому, що Україна повинна була у 2008 році підписати Конвенцію у Дубліні, але тоді путін жорстко натиснув на януковича і він відмовився від підписання конвенції, тому ми давно у цій війні вільно використовуємо касетні **********, які нам потроху надавала Туреччіна. За що туркам окрема подяка.
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08.07.2023 17:42 Відповісти
а чому " путін жорстко натиснув на януковича"? Пукiну неначе ж було б вигiднiше, чом Украйна була без зброi?
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08.07.2023 18:29 Відповісти
тому що на той час путін вважав Україну за майже свій федеральний округ, і цей округ повинен бути у кільватері російської військової парадигми.
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08.07.2023 19:02 Відповісти
Да, Bellingcat: "Россия использует кассетные боеприпасы при обстрелах жилых кварталов в Украине."
Так что пусть все "особо озабоченные" идут боком..
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08.07.2023 17:51 Відповісти
Як це місцеві дауни-політикани хоч це лайно не підписали, сюр бл. триндець якийсь. Мало занесли або слабо нагнули.
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08.07.2023 17:51 Відповісти
Ну що? Пораділи і хватіт..
Нема реформ в боротьбі з кротами єрмаками і корупцією => нема касетних і не буде НАТО.
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08.07.2023 17:52 Відповісти
Касетнi вже схвалили, ти пiд яким каменем проспав?
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08.07.2023 18:27 Відповісти
Головне щоб штати дали касетні **********.
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08.07.2023 18:06 Відповісти
Консервы вскрылись
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08.07.2023 18:20 Відповісти
Тобто, для Европи (Брiти та icпанцi) яка ближче до Украiни, вигiднiше тримати тут Афганiстан мiж Рашею та Захiдом.

А ось Америка, яка далi вiд усього цього конфлiкта, та хоче вже розкрутити нормально бiзнес (а для цього треба зупинити вiйнушку), дала добро на касети.

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08.07.2023 18:25 Відповісти
а прочитати попередні пости важко, щоб не постити дурниць? Вам вже умні люди написали в попередніх постах, що Іспанія та Британія є підписантами угоди про неросповсюдження касетних *********** і вони зобовязані формально висловити стурбованість фактом передачі касетного озброєння Україні, що вони і зробили. США та Україна не підписували угоду про нерозповсюдження, тому США спокійно нам його передають, а ми спокійно будемо ним мінусовати русню. Таким чином всі задоволені, всі формальні зобов"язання виконані, нічого не порушено, а дохлої русні стане в рази більше. Тут радіти треба, а не кидатись лайном в тих, хто нам допомагає.
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08.07.2023 18:47 Відповісти
Эти идиоты считают что можно воевать в белых перчатках.
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08.07.2023 19:30 Відповісти
Почитай комменты выше, прозреешь.
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08.07.2023 19:46 Відповісти
Зачем эти политики делают такие заявления если знают что Украина ни чего не подписывала. У же бесят.
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08.07.2023 19:56 Відповісти
Не колотіть бурю в склянці води. Країни-підписанти договору про не використання касетних *********** просто зобов'язані формально висловити своє пхе. Політика і не більше того. Не здивуюсь, якщо колись випливе, що вони теж тихцем їх поставляли в Україну.
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08.07.2023 20:31 Відповісти
ну навряд чи були прямі поставки з країни-підписанта до воюючої України. Хіба що через невоюючу країну, яка не підписувала Конвенцію. Але такий факт дуже важко приховати, і це погрожує усілякими дипломатичними скандалами. Але ********** з КБЧ ми отримували від Туреччини, яка не є підписантом.
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08.07.2023 20:54 Відповісти
Що значить коли в цивілізації підписуються документи - хочеш не хочеш, а визнавати свої підписи повинен.
Це некацапське відношення до документів де стоїть їх підпис.

Зрозуміли, ми теж обєспокоєні.
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08.07.2023 21:51 Відповісти
то давайте ракети дальньої дії

а як з фашистами боротися - калашами проти калібрів?
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08.07.2023 22:42 Відповісти
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