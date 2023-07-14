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Є країни, які готові надати Україні F-16, навіть кількість озвучують, - Кулеба

f-16

Є країни, які готові надати Україні винищувачі F-16 й навіть озвучують кількість літаків. Однак публічно наразі лише узгодили дати початку навчання українських пілотів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україна вже давно не купується на постійні слова й обіцянки. Однак Кулеба зазначив, що "ми чули дуже важливі слова від країн, які конкретними справами довели, що вони серйозно налаштовані".

"Наприклад, сидить представник держави, який вже готовий дати тобі F-16 і ти знаєш яку кількість він готовий тобі дати й коли. І ти знаєш, що до цього півтора року війни він дотримувався всіх обіцянок. Тому ти віриш цій людині. Іноді й в дипломатії треба вірити", - сказав міністр.

Також читайте: У Пентагоні заявили, що на полі бою наразі "не ідеальні умови" для передачі Україні F-16

На уточнююче питання, хто ця особа, яка запевнила у наданні F-16 він не став відповідати, але зазначив, що "є така людина і вона не одна".

"У нас є розуміння країн, які вже артикулюють, що дадуть літаки й навіть озвучують кількість. Ну а з того що ми бачимо публічно - це були остаточно фіналізовані дати початку тренінгів для українських пілотів та механіків. І цей процес нарешті запуститься невдовзі. І все буде за планом", - наголосив Кулеба.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна отримає західні винищувачі F-16 згідно з графіком, а Росія проковтне це рішення.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+4
Якби була нормальна влада, нам давали би значно більше озброєння.
А цим дають всупереч
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14.07.2023 10:49 Відповісти
+4
Якщо послухати Кулебу, Боневтіка,безмозглу та іншу стаю "слуг", то нам всі щось винні, ті зброю, ті гроші, а ті винні, що нас вбивають. А навіщо тоді тут Головнокомандувач, уряд, Верховна Рада, Банк, економіка? Де наш завод "Антонов", там ще при "баризі" робили літаки, то де він? А де наші ракети "Вільха М", "Грім 2"? А де наші САУ "Богдана" і дивізіони "Нептун"? А де наш патронний завод? А всі знають, що весьцивілізований світ фінансує військових, пенсіонерів, годує всю Україну, утримує за свої бюджети більше 8 мільйонів громадян, де основою є молоді жінки і діти? А що зробила наша влада, портрети якої вишивають бісером і цілими добами прославляють на марафонах за державні кошти? А влада вміє тільки брехати і переводити стрілки на США, Англію, Нічеччину і Францію. Щиро дякую 73%, вас же більшість і ваше рішення на років 20 "зробило" Україну.
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14.07.2023 10:59 Відповісти
+3
Будь-який народ заслуговує на ту владу яку має.
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14.07.2023 10:51 Відповісти
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Якби була нормальна влада, нам давали би значно більше озброєння.
А цим дають всупереч
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14.07.2023 10:49 Відповісти
на чому грунтується Ваше припущення ?
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14.07.2023 10:51 Відповісти
Так самі натівці сказали
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14.07.2023 10:53 Відповісти
я такого не чув, якщо казали не персонально Вам, то будь ласка, дайте посилання
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14.07.2023 11:03 Відповісти
Менше марафон дивіться. Там такого не показують.
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14.07.2023 11:12 Відповісти
"посилання" такого гатунку дуже яскраво Вас характеризує як мудру і урівноважену людину, яка не кидає слова на вітер
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14.07.2023 14:23 Відповісти
Мабуть воно грунтується на заяві верховного головнокомандувача на передодні повномасштабного вторгнення, коли він після безпекової конференції заявив, що він в своїй голові війну вже завершив.
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14.07.2023 11:27 Відповісти
Будь-який народ заслуговує на ту владу яку має.
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14.07.2023 10:51 Відповісти
Нікалай! Зніми кокошнік!
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14.07.2023 10:57 Відповісти
слова пентагону не варто ігнорувати - F16 це не чудо зброя - а в кацапів дуже потужна ППО
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14.07.2023 10:49 Відповісти
Скоро перестанут озвучивать !
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14.07.2023 10:49 Відповісти
Болгарський сутенер не розуміє , що без дозволу США на рееспорт поставок не буде. Від слова зовсім.
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14.07.2023 10:51 Відповісти
кулеба не каже, що там є умова. Дадуть хоч завтра, але не зелі з єрмаком. Бо кулеба трішки дипломат.
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14.07.2023 10:51 Відповісти
звідки Вам відомо про цю умову (якщо Ви її не вигадали) ?
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14.07.2023 11:04 Відповісти
Про це тільки зеботи не знають, бо тільки зетєлік дивляться
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14.07.2023 12:17 Відповісти
я не хочу бути зеліботом - тому і запитую
чи незеліботи завжди все знають і не задають "дурних" запитаннь
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14.07.2023 14:15 Відповісти
Якщо послухати Кулебу, Боневтіка,безмозглу та іншу стаю "слуг", то нам всі щось винні, ті зброю, ті гроші, а ті винні, що нас вбивають. А навіщо тоді тут Головнокомандувач, уряд, Верховна Рада, Банк, економіка? Де наш завод "Антонов", там ще при "баризі" робили літаки, то де він? А де наші ракети "Вільха М", "Грім 2"? А де наші САУ "Богдана" і дивізіони "Нептун"? А де наш патронний завод? А всі знають, що весьцивілізований світ фінансує військових, пенсіонерів, годує всю Україну, утримує за свої бюджети більше 8 мільйонів громадян, де основою є молоді жінки і діти? А що зробила наша влада, портрети якої вишивають бісером і цілими добами прославляють на марафонах за державні кошти? А влада вміє тільки брехати і переводити стрілки на США, Англію, Нічеччину і Францію. Щиро дякую 73%, вас же більшість і ваше рішення на років 20 "зробило" Україну.
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14.07.2023 10:59 Відповісти
винні до труни - бо ми вбиваємо їхнього ворога
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14.07.2023 11:05 Відповісти
В першу чергу ми вбиваємо нашого ворога і захищаємо нашу країну
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14.07.2023 11:18 Відповісти
немає ніякої черги - це відбувається одночасно
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14.07.2023 14:16 Відповісти
Одночасно либідь, рак і щука візок тягли. Що з цього вийшло?
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14.07.2023 16:39 Відповісти
Це хто тобі сказав? Чи надивившись дебіломарафону сам "прозрів"
Захід не бажає геноциду у середині Європи. Це єдине- що спонукає їх надавати зброю.
Все інше- придумали на дебілрмарафоні.
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14.07.2023 11:56 Відповісти
та все з відкритих джерел - таємниці немає
https://www.bbc.com/ukrainian/news-61981522

не знаю що там на марафоні - я його не дивлюся
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14.07.2023 14:19 Відповісти
Ти або розмовляєш по суті питання, або зливаєшся в корзину.
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14.07.2023 17:25 Відповісти
уточніть тоді суть - а розмовляю я за власним бажанням
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14.07.2023 17:29 Відповісти
Тобто розуму вести діалог не вистачає. Шо сказати хотів, по суті?
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14.07.2023 17:39 Відповісти
"винні до труни - бо ми вбиваємо їхнього ворога" ось це по суті і сказав - добавити нічого

чому рашка ворог нато - привів посилання

якщо суті тут не бачите - проходьте куди йшли
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14.07.2023 17:41 Відповісти
Це позв прищавого підлітка-" мині всі винні". Нічого не винні. Це добра воля західних країн. Ворогів багато, але ніяка рф ні Британії, ні Німеччині, ні тим біше США не противник. І це прекрасно розуміє і росія.
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14.07.2023 18:00 Відповісти
у Вас досужі вимисли, а нато чітко оголосило кого вважає головним ворогом (вибачте, але BBC в мене викликає більше довіри чим Ви)

як Ви, мабуть, звернули увагу, Україна воює з рашкою зменшуючи її військову спроможність - за це має бути ВЕЛИКА ВДЯЧНІСТЬ від тих хто вважає рашку головним ворогом - важко зрозуміти - прочитайте декілька разів

і ця вдячність має виражатись у безперервних об'ємах зброї - аж так щоб у нас не вистачало сил то все вистрілювати в сторону кацапів

(звісно - для нато дешевше перемагати кацапів кров'ю українців)

яким боком тут марафон - скоріш за все Ви і самі не розумієте
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14.07.2023 18:14 Відповісти
Бачу руку багатослівного звіздо..ла.
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14.07.2023 18:53 Відповісти
так - деякі думають що то рука, особливо ті що два слова зв'язати не годні
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14.07.2023 18:55 Відповісти
Серйозно? Щось я не чула, що хтось напав на Texas. Вам Зє адептам всі все винні, тільки ви - нікому.
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16.07.2023 20:42 Відповісти
Дозвіл США на передачу платформи F-16 з озброєнням та боєкомплектами , який грунтується на реальних можливостях України по ефективному використанню цієї складної системи зброї.
Чому США не дозволяють передачу F-16?

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14.07.2023 12:25 Відповісти
тому що не має зараз можливості використовувати той десяток а бо два F16 - позбивають за тиждень
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14.07.2023 14:20 Відповісти
Можливо тому, що, якщо дозвіл дадуть, то Раша поставить Су-35 Ірану, який вже проплатив РФ контракт на 50 штук. Ізраїль занепокоєний цим контрактом, і схоже, переконав США не давати дозвіл на F-16, поки РФ, за домовленістю з Ізраїлем, не постачає Су-35 Ірану.
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14.07.2023 20:07 Відповісти
всього 50 ... ізраїль їх ковтне і не помітить
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14.07.2023 20:18 Відповісти
без дозволу США нічого не дадуть .
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14.07.2023 11:03 Відповісти
Скільки можна ялозити, дадуть не дадуть, війни виграє піхота. F-16 це не просто літак, а й ціла інфраструктура, навчитись літати на ньому ще не значить, володіти ним, як говорять польські пілоти тільки через два роки ти зможеш ним повністю керувати та вивчиш його можливості. Яскравий приклад важка техніка, їздити навчились, а воювати ні, приклад 47-ї бригади забули. Якщо після фотки виложеної в інтернет дебілом міністром, летить ракета і знищує 5 наших літаків, то що буде з F-16 коли ми не можемо захистити аеродроми.
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14.07.2023 12:06 Відповісти
Піхоту треба берегти. Бойове застосування F-16 дозволять зменшити втрати особового складу нашої піхоти. Посилить ППО. Прискорить перемогу.
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14.07.2023 12:40 Відповісти
Ностиеся з тими F16 як з писаною торбою. Вже з Леопардами взимку носилися я тоді мовчав. Де зараз ці Леопарди? Нам треба далекобійні ракети які можна пускати з землі, щоб вражати їхні аеродроми, засоби ппо, та снаряди. Багато снарядів. Дуже розумне рішення надати нам касетні **********. "Мясні" атаки повинні бути в минулому.
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14.07.2023 12:49 Відповісти
Кулеба - НЕ дипломат, а бездарная пробка.
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14.07.2023 13:00 Відповісти
"А то вот Япония по дешевке продает свои 200 самолетов F- 15, но мы будем ждать

F- 16, которые может быть, когда нибудь поставят."(с)
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14.07.2023 17:29 Відповісти
 
 