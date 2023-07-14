Є країни, які готові надати Україні F-16, навіть кількість озвучують, - Кулеба
Є країни, які готові надати Україні винищувачі F-16 й навіть озвучують кількість літаків. Однак публічно наразі лише узгодили дати початку навчання українських пілотів.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Україна вже давно не купується на постійні слова й обіцянки. Однак Кулеба зазначив, що "ми чули дуже важливі слова від країн, які конкретними справами довели, що вони серйозно налаштовані".
"Наприклад, сидить представник держави, який вже готовий дати тобі F-16 і ти знаєш яку кількість він готовий тобі дати й коли. І ти знаєш, що до цього півтора року війни він дотримувався всіх обіцянок. Тому ти віриш цій людині. Іноді й в дипломатії треба вірити", - сказав міністр.
На уточнююче питання, хто ця особа, яка запевнила у наданні F-16 він не став відповідати, але зазначив, що "є така людина і вона не одна".
"У нас є розуміння країн, які вже артикулюють, що дадуть літаки й навіть озвучують кількість. Ну а з того що ми бачимо публічно - це були остаточно фіналізовані дати початку тренінгів для українських пілотів та механіків. І цей процес нарешті запуститься невдовзі. І все буде за планом", - наголосив Кулеба.
Раніше Кулеба заявляв, що Україна отримає західні винищувачі F-16 згідно з графіком, а Росія проковтне це рішення.
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А цим дають всупереч
чи незеліботи завжди все знають і не задають "дурних" запитаннь
Захід не бажає геноциду у середині Європи. Це єдине- що спонукає їх надавати зброю.
Все інше- придумали на дебілрмарафоні.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-61981522
не знаю що там на марафоні - я його не дивлюся
чому рашка ворог нато - привів посилання
якщо суті тут не бачите - проходьте куди йшли
як Ви, мабуть, звернули увагу, Україна воює з рашкою зменшуючи її військову спроможність - за це має бути ВЕЛИКА ВДЯЧНІСТЬ від тих хто вважає рашку головним ворогом - важко зрозуміти - прочитайте декілька разів
і ця вдячність має виражатись у безперервних об'ємах зброї - аж так щоб у нас не вистачало сил то все вистрілювати в сторону кацапів
(звісно - для нато дешевше перемагати кацапів кров'ю українців)
яким боком тут марафон - скоріш за все Ви і самі не розумієте
Чому США не дозволяють передачу F-16?
F- 16, которые может быть, когда нибудь поставят."(с)