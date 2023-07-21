Маріупольській фірмі, яка вигадала співробітників та підробила документи, віддали десятки мільйонів на відбудову, - ЗМІ. ВIДЕО

Фірма отримала мільйонні підряди на відбудову зруйнованих рашистами будівель на Київщині, а також на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідування Bihus.Info.

Так, фірму "Архстройтехнадзор" було створено в Маріуполі, вона займалася доволі дорогими, але локальними підрядами, в основному облаштуванням зупиночних павільйонів. Останнє замовлення у нині окупованому місті компанія отримала у грудні 2021-го. У лютому 22-го директором "Архстройтехнадзору" став Богдан Ковпак з Маріуполя.

Раніше Ковпак працював інженером на "Азовсталі", а в соцмережах виставляв спільне фото з Ростиславом Шурмою - на той момент керівником "Запоріжсталі" (обидва підприємства – зі структури "Метінвест" Ріната Ахметова) Нині Шурма працює заступником керівника ОП і опікується питаннями відбудови.

Влітку 2022 маріупольська компанія почала отримувати великі підряди від Київської ОВА на ремонти і відновлення пошкоджених росіянами будинків і навчальних закладів – без тендерів, напряму, зазначають автори матеріалу.

Дивіться також: Телеканал "Рада" платить людям, близьким до Офісу президента, за піар Єрмака, Подоляка і Тимошенка, - Bihus.info. ВIДЕО

Так, за липень-серпень "Архстройтехнадзор" отримав замовлень на понад 15 млн грн, водночас на понад 13 млн - в один день, 2 серпня. Фірма взялася за відновлення будинків і навчальних закладів не десь в одному конкретному місці, а одразу і в Вишгородському, і у Фастівському, і у Бучанському, і у Броварському районах.

За даними видання, до кінця 2022 сума замовлень на роботи з відновлення від Київської ОВА сягнула понад 30 мільйонів, географія розширилася і на дуже постраждалий від окупації Ірпінь. На "Prozorro", де мали б публікувати всі документи, що стосуються кожного підряду, не по всім підрядам "Архстройтехнадзору" опубліковані навіть договори. Оприлюднені ж файли зіпсовані сканером і містять лише загальну калькуляцію, з якої важко зрозуміти які роботи фірма мала взагалі виконати і що конкретно придбати для виконання цих робіт.

Компанія також отримала більше приєкт - на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі, вартістю близько 35 мільйонів гривень. Тендер провели формально, оскільки "Архстройтехнадзор" нібито був єдиним учасником, а відтак саме він і отримав замовлення від маріупольських комунальників, пишуть автори.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Після призначення Єрмака в ОП його соратник Колюбаєв почав активно входити в бізнес Столара-Медведчука, - ЗМІ. ВIДЕО

"До загального переліку тендерних документів фірма прикріпила і файл зі списком своїх співробітників та підтвердженням того, що всі вони пройшли спеціальне навчання, є кваліфікованими і можуть виконувати такий тип робіт. Левова частка людей в цьому списку – вигадані персонажі. Комусь тут дописали зайву цифру в ІПН, частини людей з вказаними ПІБ взагалі ніколи не існувало, в когось ІПН відповідав людям віком у 95 років. Попри це, ці особи нібито отримали посвідчення після проходження спеціального навчання, а компанія – своє замовлення", - зазначається у розслідуванні.

Також, за даними журналістів, у листопаді 2022, під час великого підрядного процесу, в "Архстройтехнадзору" змінюється власник. Ним став чоловік, останньою відомою адресою реєстрації якого виявилася Бучанська виправна колонія. Автори пишуть, що рраніше він мав численні проблеми з законом та наркотиками, а нині мешкає у звичайній панельці в Києві.

Водночас директором продовжив бути Богдан Ковпак. Наприкінці 2022 "Архстройтехнадзор" несподівано спрямував понад 20 млн на нібито купівлю аж 35 кілометрів тканини для гідроізоляції. Купували у компанії, яка шиє пледи і яка раніше фігурувала в кримінальних провадженнях, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, пишуть автори.

Також дивіться: Дружина в.о. директора БЕБ Федорова продає "Укрзалізниці" діоди за завищеними цінами. ВIДЕО

У розслідуванні зазначається, що навесні 2023 Ковпак вийшов з фірми, вона припинила отримувати замовлення, а право на завершення роботи в гуртожитку для маріупольців перейшли фірмі "Будівельні традиції". Підприємство, за даними журналістів, раніше нічим не займалося, а незадовго до отримання підряду директорко стала матір Богдана Ковпака.

Окрім 9 млн грн на роботи в гуртожитку, фірма також отримала кілька великих підрядів в Києві. У розслідуванні зазначається, що "Будівельні традиції" також "вигадали" частину своїх співробітників, найімовірніше підробили довідку про досвід попередніх робіт, а також за дуже завищеними цінами продали для гуртожитку ряд товарів, які перед цим ймовірно закупив "Архстройтехнадзор".

"Одним зі справжніх співробітників "Будівельних традицій" значиться людина з таким же ім’ям, як і в колишнього працівника того самого маріупольського комунального підприємства, яке ці підряди "Архстройтехнадзору" і "Будівельним традиціям" і віддало.

Також читайте: Президент "Київміськбуду" Кушнір, який підкорив Еверест, виїхав з України з довідкою про інвалідність, - ЗМІ. ВIДЕО

Іронічно також, що гуртожиток для маріупольців в Дніпрі реконструювали в якості пілотного і дуже знакового проекту, який підтримали одразу декілька великих міжнародних організацій. Представники від них також були присутні і на урочистому відкритті, а згодом пообіцяли допомогти маріупольській владі масштабувати проект ще на кілька гуртожитків. Як міжнародні партнери працюватимуть в одній системі координат з підробними документами і вигаданими співробітниками поки що не дуже зрозуміло", - йдеться в матеріалі.

У мерії Маріуполя визнали, що "Архстройтехнадзор" знають і вже давно з ним співпрацюють. Водночас, спростували, що якось впливали на отримання фірмою підрядів, нібито не знали, що обидві компанії – споріднені. Також у міськраді Маріуполя зазначили, що не повинні були перевіряти справжність довідок і список кваліфікованих робітників.

Заступник глави ОП Шурма заявив, що не впливав і не збирається впливати на отримання будь-якими компаніями якихось підрядів.

Богдан Ковпак в розмові з журналістами заявив, що до будівництва і ремонтів нині взагалі не є причетним, порадив писати письмові запити компаніям і пригрозив правоохоронними органами.

Також дивіться: Друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв купив нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ. ВIДЕО