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Маріупольській фірмі, яка вигадала співробітників та підробила документи, віддали десятки мільйонів на відбудову, - ЗМІ. ВIДЕО

Фірма отримала мільйонні підряди на відбудову зруйнованих рашистами будівель на Київщині, а також на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідування Bihus.Info.

Так, фірму "Архстройтехнадзор" було створено в Маріуполі, вона займалася доволі дорогими, але локальними підрядами, в основному облаштуванням зупиночних павільйонів. Останнє замовлення у нині окупованому місті компанія отримала у грудні 2021-го. У лютому 22-го директором "Архстройтехнадзору" став Богдан Ковпак з Маріуполя.

Маріупольській фірмі, яка вигадала співробітників та підробила документи, віддали десятки мільйонів на відбудову, - ЗМІ 01

Раніше Ковпак працював інженером на "Азовсталі", а в соцмережах виставляв спільне фото з Ростиславом Шурмою - на той момент керівником "Запоріжсталі" (обидва підприємства – зі структури "Метінвест" Ріната Ахметова) Нині Шурма працює заступником керівника ОП і опікується питаннями відбудови.

Маріупольській фірмі, яка вигадала співробітників та підробила документи, віддали десятки мільйонів на відбудову, - ЗМІ 02

Влітку 2022 маріупольська компанія почала отримувати великі підряди від Київської ОВА на ремонти і відновлення пошкоджених росіянами будинків і навчальних закладів – без тендерів, напряму, зазначають автори матеріалу.

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Так, за липень-серпень "Архстройтехнадзор" отримав замовлень на понад 15 млн грн, водночас на понад 13 млн - в один день, 2 серпня. Фірма взялася за відновлення будинків і навчальних закладів не десь в одному конкретному місці, а одразу і в Вишгородському, і у Фастівському, і у Бучанському, і у Броварському районах.

За даними видання, до кінця 2022 сума замовлень на роботи з відновлення від Київської ОВА сягнула понад 30 мільйонів, географія розширилася і на дуже постраждалий від окупації Ірпінь. На "Prozorro", де мали б публікувати всі документи, що стосуються кожного підряду, не по всім підрядам "Архстройтехнадзору" опубліковані навіть договори. Оприлюднені ж файли зіпсовані сканером і містять лише загальну калькуляцію, з якої важко зрозуміти які роботи фірма мала взагалі виконати і що конкретно придбати для виконання цих робіт.

Компанія також отримала більше приєкт - на реконструкцію гуртожитку для родин з Маріуполя у Дніпрі, вартістю близько 35 мільйонів гривень. Тендер провели формально, оскільки "Архстройтехнадзор" нібито був єдиним учасником, а відтак саме він і отримав замовлення від маріупольських комунальників, пишуть автори.

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"До загального переліку тендерних документів фірма прикріпила і файл зі списком своїх співробітників та підтвердженням того, що всі вони пройшли спеціальне навчання, є кваліфікованими і можуть виконувати такий тип робіт. Левова частка людей в цьому списку – вигадані персонажі. Комусь тут дописали зайву цифру в ІПН, частини людей з вказаними ПІБ взагалі ніколи не існувало, в когось ІПН відповідав людям віком у 95 років. Попри це, ці особи нібито отримали посвідчення після проходження спеціального навчання, а компанія – своє замовлення", - зазначається у розслідуванні.

Маріупольській фірмі, яка вигадала співробітників та підробила документи, віддали десятки мільйонів на відбудову, - ЗМІ 03

Також, за даними журналістів, у листопаді 2022, під час великого підрядного процесу, в "Архстройтехнадзору" змінюється власник. Ним став чоловік, останньою відомою адресою реєстрації якого виявилася Бучанська виправна колонія. Автори пишуть, що рраніше він мав численні проблеми з законом та наркотиками, а нині мешкає у звичайній панельці в Києві.

Водночас директором продовжив бути Богдан Ковпак. Наприкінці 2022 "Архстройтехнадзор" несподівано спрямував понад 20 млн на нібито купівлю аж 35 кілометрів тканини для гідроізоляції. Купували у компанії, яка шиє пледи і яка раніше фігурувала в кримінальних провадженнях, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, пишуть автори.

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У розслідуванні зазначається, що навесні 2023 Ковпак вийшов з фірми, вона припинила отримувати замовлення, а право на завершення роботи в гуртожитку для маріупольців перейшли фірмі "Будівельні традиції". Підприємство, за даними журналістів, раніше нічим не займалося, а незадовго до отримання підряду директорко стала матір Богдана Ковпака.

Маріупольській фірмі, яка вигадала співробітників та підробила документи, віддали десятки мільйонів на відбудову, - ЗМІ 04

Окрім 9 млн грн на роботи в гуртожитку, фірма також отримала кілька великих підрядів в Києві. У розслідуванні зазначається, що "Будівельні традиції" також "вигадали" частину своїх співробітників, найімовірніше підробили довідку про досвід попередніх робіт, а також за дуже завищеними цінами продали для гуртожитку ряд товарів, які перед цим ймовірно закупив "Архстройтехнадзор".

"Одним зі справжніх співробітників "Будівельних традицій" значиться людина з таким же ім’ям, як і в колишнього працівника того самого маріупольського комунального підприємства, яке ці підряди "Архстройтехнадзору" і "Будівельним традиціям" і віддало.

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Іронічно також, що гуртожиток для маріупольців в Дніпрі реконструювали в якості пілотного і дуже знакового проекту, який підтримали одразу декілька великих міжнародних організацій. Представники від них також були присутні і на урочистому відкритті, а згодом пообіцяли допомогти маріупольській владі масштабувати проект ще на кілька гуртожитків. Як міжнародні партнери працюватимуть в одній системі координат з підробними документами і вигаданими співробітниками поки що не дуже зрозуміло", - йдеться в матеріалі.

Маріупольській фірмі, яка вигадала співробітників та підробила документи, віддали десятки мільйонів на відбудову, - ЗМІ 05

У мерії Маріуполя визнали, що "Архстройтехнадзор" знають і вже давно з ним співпрацюють. Водночас, спростували, що якось впливали на отримання фірмою підрядів, нібито не знали, що обидві компанії – споріднені. Також у міськраді Маріуполя зазначили, що не повинні були перевіряти справжність довідок і список кваліфікованих робітників.

Заступник глави ОП Шурма заявив, що не впливав і не збирається впливати на отримання будь-якими компаніями якихось підрядів.

Богдан Ковпак в розмові з журналістами заявив, що до будівництва і ремонтів нині взагалі не є причетним, порадив писати письмові запити компаніям і пригрозив правоохоронними органами.

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Автор: 

Маріуполь (3225) Бігус Денис (195) Шурма Ростислав (132) відбудова (354)


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Топ коментарі
+41
Не лише одними серіалами і барабанами
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21.07.2023 11:44
+36
цікава історія..., та я б сказала, що знакова..., прекрасний приклад того, що і як буде відбуватися з грошима при відбудові України..., ми просто прогрузнемо в нескінчених розслідуваннях нескінченних крадіжок грошей численними шахраями, яких ніхто не зобов'язаний перевіряти...
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21.07.2023 11:53
+31
Время мошенников.
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21.07.2023 11:47
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Не лише одними серіалами і барабанами
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21.07.2023 11:44 Відповісти
Явно члєнограй дєрмак татаров і ко своєю смертю не помруть..
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21.07.2023 12:10 Відповісти
Время мошенников.
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21.07.2023 11:47 Відповісти
В Запорожье один из них более известен,как шаурма или реже ростик планшет...
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21.07.2023 14:06 Відповісти
Ну то беріть цих фірмачів за яиця -- шо мішає
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21.07.2023 11:48 Відповісти
Те чим Щеля грає на роялі.
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21.07.2023 11:50 Відповісти
Заважає те, що вони у змові з владою і влада отримує свою долю. Якщо їх садити, то і владі доведеться себе відправити до в'язниці.
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21.07.2023 12:18 Відповісти
Архстрой…. Вони що з Архангельська ?
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21.07.2023 11:50 Відповісти
Архітекторбуд.
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21.07.2023 11:52 Відповісти
цікава історія..., та я б сказала, що знакова..., прекрасний приклад того, що і як буде відбуватися з грошима при відбудові України..., ми просто прогрузнемо в нескінчених розслідуваннях нескінченних крадіжок грошей численними шахраями, яких ніхто не зобов'язаний перевіряти...
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21.07.2023 11:53 Відповісти
Коли буде післявоєнна відбудова, Zeпідр і його шапіто будуть на нарах.
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21.07.2023 11:55 Відповісти
Наврядчи. Саджають тих, хто в маркеті батона вкрав, чим більше вкрав - тим менша вірогідність посадки.
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21.07.2023 12:11 Відповісти
добре аби так було, але зє вже планує різні витрати по відбудові. і ті кошти євросоюз йому чомусь надає.

навіть запланував вже відновлення криму після деокупації через... засадження криму маріхуаною.
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21.07.2023 12:13 Відповісти
Не будуть, народ проголосує за ставлеників олігархічних ЗМІ і розкрадання продовжиться.
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21.07.2023 12:22 Відповісти
Просто влада вкраде 90% грошей на відбудову, а решту відправить на побудову собі маєтків під Києвом.
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21.07.2023 12:19 Відповісти
Ни дня без зашквара,это просто жуть,зекодло под руководством ермака и клоуна просто тупо грабит Украину
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21.07.2023 11:53 Відповісти
За кожним великим статком стоїть злочин - Оноре Де Бальзак (С).
Правда власники вілл та яхт у Італії, Франції, Іспанії, Монако та інших "смачних" місцях?
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21.07.2023 11:54 Відповісти
І Щеля там стоїть, шолі?
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21.07.2023 11:54 Відповісти
Говорят, что до сих пор существует Мариупольский городской совет. Который кинул нахрен город вместе с говняным мером, убежавшим в первый день.
И он до сих пор финансируется на очень немалые деньги.
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21.07.2023 11:56 Відповісти
Ну были же разговоры, что создадут вместо горсовета Мариупольскую ВЦА. Но как-то поговорили и на этом заглохло
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22.07.2023 12:01 Відповісти
Єрмаківська Шурма краде з народних грошей та заносить нагору %
Їжте, не обляпайтесь - "Інші часи!"
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21.07.2023 12:00 Відповісти
овець- 73 стригли і стригтимуть, чи то скоморохи козламойського, чи ще хто.
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21.07.2023 12:02 Відповісти
Думаєте, буде продовження?!
Влада загнала мільярди на фірми-одноденки під військові контракти і "освоіла"!
А ви про якісь мільйони...
Тьху, дрібнота...
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21.07.2023 12:06 Відповісти
".....не по всім підрядам "Архстройтехнадзору" опубліковані навіть договори. Оприлюднені ж файли зіпсовані сканером...." - один лише цей факт свідчить про корупцію, або пряму участь у злочині держчиновників. Але слідство, як це буває зазвичай, буде шукати якогось бомжа на чий паспорт все оформили.
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21.07.2023 12:07 Відповісти
це чудово!

збирайте, пенсіонери, на дрони

хлопчики тим часом пилять бабло

не на часі...
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21.07.2023 12:09 Відповісти
Кто пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то приходит с обысками к строительным компаниям Киевгорстрой, Будкепитал, Буд Девелопмент и Энсо, а потом в некоторые строительные фонды этих компаний заходит бизнес партнер Ермака Колюбаев и через эти фонды с кое какими манипуляциями с ценными бумагами начинают выводиться в Европу десятки миллионов долларов, выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича, у них войны нету, у них тут заработок, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако, кто в Израиль.
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21.07.2023 12:12 Відповісти
БАЙДЕН, ПАЧІМУ МИ НЄ В НАТО?
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21.07.2023 12:49 Відповісти
А чему удивляться,если такой менталитет большинства?!
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21.07.2023 13:43 Відповісти
Кодла Ермака за откаты отдаст родную маму, кому угодно. Сожрут все в Украине. И фильм про ублюдка разговаривающего на мате и не умеющего читать посмотрим за 33 миллиона. И проглотим , что ,, смыло волной,, около 2 млд долларов....
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21.07.2023 14:00 Відповісти
"НАБУ ! ДБР ! Где, ****, боеприпасы ?"
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21.07.2023 14:37 Відповісти
Чию, чию маму?!
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21.07.2023 14:44 Відповісти
Люди умеют жить харашо.
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21.07.2023 14:46 Відповісти
Вся країна прогнивша корупцією від батька й до сина
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21.07.2023 14:55 Відповісти
Невдовзі в Україні той час, коли будуть проводитись розслідування: чому прокурори не розпочинали та не доручали органам досудового розслідування дільності бізнес-гнид в структурах влади.
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21.07.2023 15:17 Відповісти
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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21.07.2023 15:20 Відповісти
І чия ідея переможе?
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21.07.2023 15:38 Відповісти
дерибань бігом нє отходя от каси,
поки є бабло
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21.07.2023 21:20 Відповісти
 
 