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Цими вихідними Лукашенко полетить до Росії на переговори з Путіним

лукашенко,путін

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цими вихідними відвідає РФ для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, передає Цензор.НЕТ. 

Повідомляється, що про цю зустріч Путін та Лукашенко домовилися раніше. 

На порядку денному переговорів є "питання безпеки, міжнародний порядок денний, економічна взаємодія, реалізація союзних програм, спільне протистояння санкційному тиску тощо".

Дивіться: Путін обіцяє захищати Білорусь від "польської агресії" усіма наявними засобами. ВIДЕО

Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що Лукашенко планує зустрітися з Путіним для обговорення, зокрема, долі ПВК "Вагнер", 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23765) росія (64958)


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Топ коментарі
+7
Бульбаш как наркоман присел на новичок )
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21.07.2023 15:56
+7
Плєшивий буде знову спонукати вусатого пресадити його вуса на лисину путіна...
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21.07.2023 16:09
+5
Тю,я думав вони вже й сплять разом.
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21.07.2023 15:57
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🤢🤮
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21.07.2023 15:56 Відповісти
вже пізно переговорюватись...президент білорусі - вагнер, любимий композітор гітлєра
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21.07.2023 16:06 Відповісти
Бульбаш как наркоман присел на новичок )
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21.07.2023 15:56 Відповісти
Ця вусата шльондра хоч карту не забула намалювати?
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21.07.2023 15:57 Відповісти
цікаво тільки те,який саме двійник буде з ним говорити
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21.07.2023 15:57 Відповісти
мудіщєву похєр, воно саме вжє лед мізками шурупає....
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21.07.2023 16:15 Відповісти
Тю,я думав вони вже й сплять разом.
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21.07.2023 15:57 Відповісти
І не думай, сплять)))
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21.07.2023 16:01 Відповісти
чим там спати?)))
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21.07.2023 16:04 Відповісти
Вусами)))
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21.07.2023 16:46 Відповісти
Плєшивий буде знову спонукати вусатого.
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21.07.2023 16:00 Відповісти
Плєшивий буде знову спонукати вусатого пресадити його вуса на лисину путіна...
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21.07.2023 16:09 Відповісти
Лукашєнка-хдє снаряди !
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21.07.2023 16:03 Відповісти
якщо кремль обісрався від вагнерів--то уявіть собі страх Лукашенка
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21.07.2023 16:05 Відповісти
Он и Гирина хочет себе забрать?
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21.07.2023 16:03 Відповісти
На якi переговори?, на кавьор до шефа
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21.07.2023 16:03 Відповісти
Любимая собачка Тупина - бульбтерьер )))
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21.07.2023 16:05 Відповісти
Головне - про плани з Вагнерівцями, Зеленський може приєднатися подзвонити Луці , він їх тоді ж врятував, має право . Свідка героя України в тюрьмі гноїть , мабуть той щось знає !!!
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21.07.2023 16:05 Відповісти
соскучился, давно не цемкались
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21.07.2023 16:18 Відповісти
Пара старих онаністів буде імітувати міжнародні відносини.
Ні, не ціуаво.
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21.07.2023 16:19 Відповісти
Да БульбаХр пробульбоср... більбарусь.
Я назвуть?
Вагна-рузь чи Пріго-рузь
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21.07.2023 16:20 Відповісти
Кондомы. Обязательно. Если откажется, бульбой в глаз. После бульбы, как правило, споры прекращаются и все пройдет как по маслу.
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21.07.2023 16:21 Відповісти
Самолеты имеют тенденцию "внезапно" падать, особенно когда на них летят неугодные кремлю личности!
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21.07.2023 16:27 Відповісти
Бойових гусаків тобі в двигун!
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21.07.2023 16:27 Відповісти
В 21 столітті НАТО і інші блоки розплодили диктаторів більше чим їх було в історії.
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21.07.2023 16:27 Відповісти
А хіба рашиськитй кат і бульбофюрер з кимось іншим зустрічаются ? це військовий злочинець терорист путін і його маріонетка .
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21.07.2023 16:29 Відповісти
Новые спутниковые снимки показали около 300 единиц военной техники, которая прибыла в Беларусь на базу "Цель", где дислоцированы участвовавшие в мятеже наемники из ЧВК "Вагнер". Об этом 20 июля рассказал OSINT-аналитик Джек Тейлор
До Минска

1 ч 16 мин. (88,8 км)

через Е271/М5
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21.07.2023 16:32 Відповісти
Цьому ************* вже пора поставити собачу будку в кремлі, видати діряву ложку і щербату миску...
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21.07.2023 16:51 Відповісти
Міг би і пішки чи в інвалідному візку !
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21.07.2023 16:57 Відповісти
Два ублюдка... Угораздило же нас иметь такие режимы по соседству. 🤬
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21.07.2023 17:01 Відповісти
Лука скаржиться збирається! На горщик без дозволу "вагнерівці" не пускають!
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21.07.2023 17:11 Відповісти
Будуть вирішувати звідки конкретно "нападе" Польща?
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21.07.2023 17:29 Відповісти
И этого отмажет и возьмёт под свое крыло, а потом трое как дадут ***** путлеру с той стороны с которой он не ожидает🤣🤣🤣🤣
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21.07.2023 18:42 Відповісти
Сашка, у тебя скучное лицо. Тебе Вова так денег не даст.
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21.07.2023 18:57 Відповісти
Цікаво хто здохне першим від токсикозу
Бульбаш чи тіпаВагнер
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21.07.2023 21:00 Відповісти
 
 