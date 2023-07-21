Цими вихідними Лукашенко полетить до Росії на переговори з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цими вихідними відвідає РФ для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що про цю зустріч Путін та Лукашенко домовилися раніше.

На порядку денному переговорів є "питання безпеки, міжнародний порядок денний, економічна взаємодія, реалізація союзних програм, спільне протистояння санкційному тиску тощо".

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Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що Лукашенко планує зустрітися з Путіним для обговорення, зокрема, долі ПВК "Вагнер",