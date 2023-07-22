Склад боєприпасів детонує у Червоногвардійському районі Криму. Ухвалено рішення про евакуацію населення та зупинку Кримської залізниці, - зрадник Аксьонов. ВIДЕО
Внаслідок атаки безпілотника на Червоногвардійський район в окупованому Криму сталася детонація на складі боєприпасів.
Це підтвердив кримський маріонетка Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.
Втім, він традиційно запевняє, що руйнувань та постраждалих, за попередніми даними, немає. Однак населення з 5-км зони враження все ж доводиться евакуювати.
"Ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП до пунктів тимчасового розміщення. Для мінімізації ризиків також вирішено призупинити рух Кримської залізниці", - зазначає зрадник.
Аксьонов також розраховує, що наслідки НП будуть усунені у стислий термін.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про вибухи у Криму.
Топ коментарі
+49 Прощай немытая раССея
показати весь коментар22.07.2023 12:34
+46 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар22.07.2023 12:33
+44 Philip Od
показати весь коментар22.07.2023 12:33
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Обмілілий Північно-Кримський канал після підриву Каховської ГЕС
то ж чи будуть відновлювати - то баба вилами по воді писала. а от те що і після війни треба буде десяток років зачекати - факт.
...А писок у Гобліна став помітно грубшим. Цікаво, його тепер годують жомом із Кивиної "золотої ями"?
зрадника не впала головешка 😡
- Нет! Мы же не буквальна! Мы толька фигуральна выражалися!
- Не ****! Выполнить волю народную - долг Вооружённых Сил Украины!
В чём проблема?
А, кацапня?
може якось надолужить. але це - неточно
(на нервах точно не скруглішає, а нервувати його тільки почали)
салют класний. як на мене - то добре, якщо його й просто сірниками запалили.
тут жеж як? "усьо харашо, крим защіщон. єсли хтото чтото здєлаєт - то бистрий армагедон" (с)
(цитати від різних бовдурів, неточні, але всі - про якість доповідей офіциозу до кримнашистів)
Деньги акционерам верни.
-безкоштовні феєрверверки
-екстрі-багато вільних місць на всій території Криму
Це у пекло бистрей?