Склад боєприпасів детонує у Червоногвардійському районі Криму. Ухвалено рішення про евакуацію населення та зупинку Кримської залізниці, - зрадник Аксьонов. ВIДЕО

Внаслідок атаки безпілотника на Червоногвардійський район в окупованому Криму сталася детонація на складі боєприпасів.

Це підтвердив кримський маріонетка Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, він традиційно запевняє, що руйнувань та постраждалих, за попередніми даними, немає. Однак населення з 5-км зони враження все ж доводиться евакуювати.

"Ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП до пунктів тимчасового розміщення. Для мінімізації ризиків також вирішено призупинити рух Кримської залізниці", - зазначає зрадник.

Аксьонов також розраховує, що наслідки НП будуть усунені у стислий термін.

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