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Склад боєприпасів детонує у Червоногвардійському районі Криму. Ухвалено рішення про евакуацію населення та зупинку Кримської залізниці, - зрадник Аксьонов. ВIДЕО

аксьонов

Внаслідок атаки безпілотника на Червоногвардійський район в окупованому Криму сталася детонація на складі боєприпасів.

Це підтвердив кримський маріонетка Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

Втім, він традиційно запевняє, що руйнувань та постраждалих, за попередніми даними, немає. Однак населення з 5-км зони враження все ж доводиться евакуювати. 

"Ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП до пунктів тимчасового розміщення. Для мінімізації ризиків також вирішено призупинити рух Кримської залізниці", - зазначає зрадник.

Аксьонов також розраховує, що наслідки НП будуть усунені у стислий термін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти зупиняли рух автотранспорту Кримським мостом, - росЗМІ (оновлено)

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про вибухи у Криму.

Автор: 

вибух (4439) Крим (14133) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+49
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22.07.2023 12:34
+46
Схоже ППО все збила, як завжди
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22.07.2023 12:33
+44
Через приліт безпілотника також призупинено залізничне сполучення в центральному Криму - соцмережі
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22.07.2023 12:33
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Тю, а шо случилася?
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22.07.2023 12:31 Відповісти
Схоже ППО все збила, як завжди
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22.07.2023 12:33 Відповісти
Камні, камні..
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22.07.2023 12:34 Відповісти
...а, з неба? ага, пойняв
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22.07.2023 18:04 Відповісти
Внаслідок обстрілу "укро-нацистами" Червоногвардійського району постраждали мирні **********.
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22.07.2023 12:44 Відповісти
Ґойда случілася))
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22.07.2023 15:23 Відповісти
Гійда!
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22.07.2023 15:25 Відповісти
Через приліт безпілотника також призупинено залізничне сполучення в центральному Криму - соцмережі
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22.07.2023 12:33 Відповісти
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22.07.2023 14:12 Відповісти
Скоро таке по всьому Криму камні с *****...
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22.07.2023 12:33 Відповісти
Кримський капкан... Гарячк, кримське літо...
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22.07.2023 12:33 Відповісти
Гоблін, вода ще є?
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22.07.2023 12:33 Відповісти
води немає в гобліна. ***** "допомогло"

Обмілілий Північно-Кримський канал після підриву Каховської ГЕС

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22.07.2023 12:57 Відповісти
з каналом проблему вирішено,з подачею води в Крим по ньому можуть рашисти забути до закінчення війни
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22.07.2023 13:07 Відповісти
та й таке. наші гідротехніки тут писали пару місяців тому, що каховьску гес відновлювати не меньше як 10 років. та вони були геть проти відновлення, бо писали, що водосховище зруйнувало екосистему україни на великий площі, та ще й знищило вагому частку козацької історії.

то ж чи будуть відновлювати - то баба вилами по воді писала. а от те що і після війни треба буде десяток років зачекати - факт.
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22.07.2023 13:18 Відповісти
а судоходство? Это вам шуточки??
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22.07.2023 13:48 Відповісти
Фейерверк к прибытию отдыхающих)
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22.07.2023 12:33 Відповісти
красівоє
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22.07.2023 12:34 Відповісти
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22.07.2023 12:34 Відповісти
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22.07.2023 12:34 Відповісти
А, ну звичайно: фсьо харашо, прєкрасная маркіза...

...А писок у Гобліна став помітно грубшим. Цікаво, його тепер годують жомом із Кивиної "золотої ями"?
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22.07.2023 12:36 Відповісти
Гобліну Пксьонову пора валити із украінського Криму , поки на башку
зрадника не впала головешка 😡
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22.07.2023 12:37 Відповісти
він би давно там не сидів,якщо б не було вигідно освоювати виділені гроші..Славу він здобув у 2014р.-владу отримав,зосталось одне-гроші
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22.07.2023 12:42 Відповісти
Екстремальний гібрідний відпочинок для понаєхів, замість солнця - вибухи і вогонь, замість дощику - уламки снарядів . ватники тащаться, головне безкоштовно.
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22.07.2023 12:37 Відповісти
А чьо? 😲Спроба нальоту вдалась, аднака? Внізапна склад роздуплився фейєрверками? 🤔 А що у Гобліна з є*лом? Хдє мілая улибка, которойнада встрєчать гастєй?
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22.07.2023 12:37 Відповісти
Як приємно дивитись.... А звуки то які...
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22.07.2023 12:38 Відповісти
Аксьонов буде ліквідований!
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22.07.2023 12:39 Відповісти
Ґільйотина чи шибениця як думаєте буде красивіше?
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22.07.2023 15:26 Відповісти
Крим з курорту, рашисти перетворили у військову зону. )(уйло і домагався перетворити півострів на суцільну військову базу,адже це надзвичайно вигідне розташування контролю за Чорним морем,так само як Ердоган контролює Босфорську протоку з мільярдними прибутками
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22.07.2023 12:39 Відповісти
А насправді він його перетворив на величезний військовий полігон з чітко визначеними водними кордонами І роль мішеней на ньому виконують російські війська
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22.07.2023 12:47 Відповісти
я б сказав,що це такий собі сухопутний авіаносець з ударною группою,який нікуди не пливе.
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22.07.2023 13:04 Відповісти
Але ж і потопити його не вийде.
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22.07.2023 13:37 Відповісти
поки що ні,але перерізати комунікації і блокада півострова через міст і з моря, та з території України..і самі будуть втікати...
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22.07.2023 13:43 Відповісти
Крим був перетворений на військову базу ще у часи СРСР. У 1980 році наш батальон морської піхоти був перекинутий перед самою олімпіадою з Балтійська у Перевальне на кримському півострові і десантований з повітря на тамтешний полігон. Потім марш-кидок під Сімферополь, а повертались вже літаками з Октябрьського, у якому зараз "зацвіла бавовна". У той час там базувались стратегічні ракетоносці ТУ-22М. Так я Вам скажу, що таку кількість місцевих військових частин я бачив тільки у Калінінградській області на Балтіці. І тільки коли, вже при незалежній Україні наші політики остаточно розвалили і скоротили армію, Крим перетворився на курорт. Щодо важливості контролю над Чорним морем з території Криму, то вона доволі сумнівна. Уся біда Чорного моря у тому, що воно внутрішнє, хто б не контролював проливи, знаходження у них під час проходу досить небезпечне, бо воно прогнозоване, легко виявляється радіо-технічною розвідкою та засобами розвідувальних БПЛА і легко вражається ракетним озброєнням. Саме тому країни НАТО чорноморського басейну не мають на озброєнні великих кораблів, а віддають перевагу мобільним засобам виявлення та ракетного ураження. Базування "москітного ракетного флоту", навіть під Одессою, повністю блокує увесь флот у Криму. Тому Крим важливий тільки для блокади Азовського моря і кавказського узбережжя, що є дуже важливим, а проливи то таке.
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22.07.2023 13:54 Відповісти
..Достатньо і цього--блокади Азовського моря і кавказського узбережжя.
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22.07.2023 13:57 Відповісти
Можливо, але від Одеси до Керчі 470 км, до Новоросійська менше 600 км, при дальності ураження "Томагавками" у 1300 км. Ось що нам потрібно у першу чергу - далекобійні ракетні комплекси, а тоді ми доволі легше повернемо і увесь Крим, бо мордор втратить контроль над усім чорноморським басейном.
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22.07.2023 14:08 Відповісти
я про це кажу з 2015 року ! Україна повинна мати на озброєні ракети 1500-2000 дії заради власної безпеки .
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22.07.2023 15:20 Відповісти
- Крымчане! "Камни с неба" заказывали?
- Нет! Мы же не буквальна! Мы толька фигуральна выражалися!
- Не ****! Выполнить волю народную - долг Вооружённых Сил Украины!
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22.07.2023 12:41 Відповісти
Наші бійці накрили по-дорослому...гарно димить.
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22.07.2023 12:43 Відповісти
Курман,а не красногвардійськ здається перейменовували,та зрештою в 60х так старожили його називали(спогади дитячі).
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22.07.2023 12:44 Відповісти
Я тобі скажу більше. Курманом його донині називають жителі сіл навколо нього. Але вони в той самий час чомусь не називають свої села історичними німецькими назвами, які переіменували на савєцькі вже після війни. Всякими Ной-Лібенталями чи Фрайдорфами. Мабуть тому, що деякі живуть ще в німецьких будиночках з кам'яними стінами та глибокими льохами.
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22.07.2023 13:47 Відповісти
Тепер не в курсі під 50років не бував там,але пам*ятаю, тітка розказувала коли з одної і другої сторони жили татари парканів не було,а коли в їхні будинки заселились північні рускі,то спасу не було, черешні тільки побуріли за ніч обносили разом з листям,прийшлось ставити 2х метровий паркан від них,ще й глухий.
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22.07.2023 14:27 Відповісти
Так сбили же все 589 укрожидонацистских беспилотников!
В чём проблема?
А, кацапня?
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22.07.2023 12:51 Відповісти
Гарного "відпочинку", какцапські .ляді!!!
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22.07.2023 12:52 Відповісти
Салюти -- готуються до приходу ЗСУ.
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22.07.2023 12:53 Відповісти
На фотке Аксёнов очень похож на крысу. Совпадение???Крыса есть крыса.
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22.07.2023 12:54 Відповісти
Їрмака мені нагадує
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22.07.2023 12:57 Відповісти
та ні, ще аксьонов не такий товстий.

може якось надолужить. але це - неточно

(на нервах точно не скруглішає, а нервувати його тільки почали)
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22.07.2023 13:10 Відповісти
как-то резко проапгрейдились беспилотники
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22.07.2023 12:54 Відповісти
так завжди, коли спочатку знищуєш 1000 байрактарів з 200 поставлених, а потім споглядаєш на призупинену залізницю та терміновий ремонт вдруге кримського мосту.
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22.07.2023 13:01 Відповісти
просто это штормшадоу
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22.07.2023 13:20 Відповісти
"какая разніца. што-то случілась" (с)

салют класний. як на мене - то добре, якщо його й просто сірниками запалили.

тут жеж як? "усьо харашо, крим защіщон. єсли хтото чтото здєлаєт - то бистрий армагедон" (с)

(цитати від різних бовдурів, неточні, але всі - про якість доповідей офіциозу до кримнашистів)
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22.07.2023 13:25 Відповісти
Это не эвакуация, а отрицательная миграция
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22.07.2023 12:57 Відповісти
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22.07.2023 13:03 Відповісти
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22.07.2023 13:05 Відповісти
Этот чувак еще денег дохрена должнен нашему банку.

Деньги акционерам верни.
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22.07.2023 13:07 Відповісти
Курма́н-Кемельчіцький район...
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22.07.2023 13:11 Відповісти
файний бадабум, схоже пара безпілотників(для відвертання уваги пво) та штормшадоу завітали на аеродром.
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22.07.2023 13:20 Відповісти
Погано було з Україною? З своїх курників з туристів гребли втридорога, жили спокійно. Захотілося в рашку, а тепер не курорт, а військова база. Їжте!
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22.07.2023 13:22 Відповісти
додаткові плюси туристичного сезону:
-безкоштовні феєрверверки
-екстрі-багато вільних місць на всій території Криму
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22.07.2023 14:21 Відповісти
Це вже їм вдруге камінь з неба влучно прилетів по арсеналам. А ми ще й не починали, нас там нет )).
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22.07.2023 13:52 Відповісти
свято наближається
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22.07.2023 13:59 Відповісти
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22.07.2023 14:11 Відповісти
Можливо я помиляюся, але мені здається що це ГОЙДА!!!!!!
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22.07.2023 14:29 Відповісти
Гоблін-аксьонов проводить спішно демілітаризацію острова. Він колишній моряк, сухопутний моряк. Тому в його планах деміітаризувати весь чорноморский флот. Залишить тільки парусники.
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22.07.2023 14:46 Відповісти
А коли він був моряком, хоч і сухопутним?
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22.07.2023 14:53 Відповісти
Аксьонова вигнали з Сімферопольського віськово-політичного училища - він його навіть не закінчив Там готували замполітів до стройбатів
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22.07.2023 19:55 Відповісти
гоблін тельняшку рвав у 91 -і роки, доводячи, що він мАряк у третьому поколінні. Його предки Цусиму просрали, а дід Чорноморський флот затопив, щоб той не потрапив німцям. КАрочЄ, хЄрой по крові. І тільки морський.
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23.07.2023 18:51 Відповісти
Не знаю що він там собі "рвав" Я служив у Криму у 1992-95 роках Гоблін тоді ходив у "криміналі" Здається під "Башмаками" Я в ті часи спілкувася доволі тісно з прокурорським працівником Кримської прокуратури (приймали участь у одному кримінальному процесі) І він мені якось розповідав про декого з "бригадирів" І у розмові згадував "Гобліна" та розповідав його біографію Того вигнали за якісь "мутні" справи з третього курсу СВВПУ Чи-то наркота чи-то рекет
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23.07.2023 19:17 Відповісти
наконец-то наши нормально попали! но надо еще. Мост в особенности на бис!
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22.07.2023 14:57 Відповісти
Бистрєй, пацани...
Це у пекло бистрей?
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23.07.2023 01:34 Відповісти
 
 