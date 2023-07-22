Окупанти зупиняли рух автотранспорту Кримським мостом, - росЗМІ (оновлено)

Окупанти знову призупиняли рух автотранспорту Кримським мостом. Причини зупинки руху не зазначаються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин РИА-Новости.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, повідомляє оперативний telegram-канал про ситуацію на мосту", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11.40 повідомляється, що рух Кримським мостом відновлено.

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Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.