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Новини
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Окупанти зупиняли рух автотранспорту Кримським мостом, - росЗМІ (оновлено)

кримський,міст,керченський

Окупанти знову призупиняли рух автотранспорту Кримським мостом. Причини зупинки руху не зазначаються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин РИА-Новости.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, повідомляє оперативний telegram-канал про ситуацію на мосту", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11.40 повідомляється, що рух Кримським мостом відновлено. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримський міст несе війну. Це ціль, яку треба нейтралізувати, - Зеленський

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт. У мережі з’являються перші фото, на яких зафіксовано пошкодження на Кримському мосту після вибухів.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кримський міст атакували надводними дронами. Це спецоперація СБУ та ВМС.

В ОК "Південь" заявили, що пошкодження Кримського мосту може бути провокацією РФ.

Автор: 

Крим (14133) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+9
А до його оголошення вона була незаконною?
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22.07.2023 11:04
+4
Членкиня партії )
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22.07.2023 11:24
+4
11:22



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/22/7412459/ ВИДЕО В Крыму беспилотники атаковали нефтебазу и аэродром, на месте большой пожар - СМИ
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22.07.2023 11:56
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Міст втомився.
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22.07.2023 10:52 Відповісти
Як українською розшифровується "ЧП"? (так підписана вкладка новини)
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22.07.2023 10:54 Відповісти
Членкиня партії )
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22.07.2023 11:24 Відповісти
Блин... Ну не страна, а оркостан... Теперь, бегущие из Крыма, будут бежать по материковой части оккупированных территорий Украины...
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22.07.2023 10:56 Відповісти
ЧТО ЖЕ ПРОІЗОШЛО ? ...
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22.07.2023 11:01 Відповісти
Зеленський оголосив законну ціль.Ось причина.
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22.07.2023 11:02 Відповісти
А до його оголошення вона була незаконною?
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22.07.2023 11:04 Відповісти
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22.07.2023 11:47 Відповісти
Без зеленського оголошення і мухи не літають
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22.07.2023 13:03 Відповісти
Не знаю.Раніше було "прєкратітє стрєлять".А зараз сказали сказати саме так.Не думаю ,що до нього самого дійшло.
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22.07.2023 19:02 Відповісти
А шо сі стало?
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22.07.2023 11:17 Відповісти
бавовна на мосту
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22.07.2023 11:38 Відповісти
Бавовна - це вата, вата - це русскіє...треба бити.
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22.07.2023 11:45 Відповісти
сам ты вата ,бавовна це хлопОк
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22.07.2023 11:47 Відповісти
Наверное, проезжает важный кортеж.
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22.07.2023 11:31 Відповісти
а тут тебе НА ..... бавовна
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22.07.2023 11:48 Відповісти
причина - Зелинский приговорил Крымский мост
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22.07.2023 11:36 Відповісти
буде тобi враже так як вiдьма скаже
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22.07.2023 11:39 Відповісти
Тото його після саміту на роботі геть не видно, а він під мостом, заговорює його - навеличнівшивий калдуйбабакалдуйдєд
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22.07.2023 13:01 Відповісти
11:22



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/22/7412459/ ВИДЕО В Крыму беспилотники атаковали нефтебазу и аэродром, на месте большой пожар - СМИ
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22.07.2023 11:56 Відповісти
Десь писали, що рух зупинявся на час роботи технічної комісії з членінграда.
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22.07.2023 12:58 Відповісти
 
 