РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6315 посетителей онлайн
Новости
7 947 21

Оккупанты останавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту, - росСМИ (обновлено)

кримський,міст,керченський

оккупанты снова приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причины остановки движения не указываются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный telegram-канал о ситуации на мосту", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:40 сообщается, что движение по Крымскому мосту возобновлено.

Читайте: Крымский мост несет войну. Это цель, которую нужно нейтрализовать, – Зеленский

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

Крым (26371) Керченский мост (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
А до його оголошення вона була незаконною?
показать весь комментарий
22.07.2023 11:04
+4
Членкиня партії )
показать весь комментарий
22.07.2023 11:24
+4
11:22



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/22/7412459/ ВИДЕО В Крыму беспилотники атаковали нефтебазу и аэродром, на месте большой пожар - СМИ
показать весь комментарий
22.07.2023 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Міст втомився.
показать весь комментарий
22.07.2023 10:52 Ответить
Як українською розшифровується "ЧП"? (так підписана вкладка новини)
показать весь комментарий
22.07.2023 10:54 Ответить
Членкиня партії )
показать весь комментарий
22.07.2023 11:24 Ответить
Блин... Ну не страна, а оркостан... Теперь, бегущие из Крыма, будут бежать по материковой части оккупированных территорий Украины...
показать весь комментарий
22.07.2023 10:56 Ответить
ЧТО ЖЕ ПРОІЗОШЛО ? ...
показать весь комментарий
22.07.2023 11:01 Ответить
Зеленський оголосив законну ціль.Ось причина.
показать весь комментарий
22.07.2023 11:02 Ответить
А до його оголошення вона була незаконною?
показать весь комментарий
22.07.2023 11:04 Ответить
показать весь комментарий
22.07.2023 11:47 Ответить
Без зеленського оголошення і мухи не літають
показать весь комментарий
22.07.2023 13:03 Ответить
Не знаю.Раніше було "прєкратітє стрєлять".А зараз сказали сказати саме так.Не думаю ,що до нього самого дійшло.
показать весь комментарий
22.07.2023 19:02 Ответить
А шо сі стало?
показать весь комментарий
22.07.2023 11:17 Ответить
бавовна на мосту
показать весь комментарий
22.07.2023 11:38 Ответить
Бавовна - це вата, вата - це русскіє...треба бити.
показать весь комментарий
22.07.2023 11:45 Ответить
сам ты вата ,бавовна це хлопОк
показать весь комментарий
22.07.2023 11:47 Ответить
Наверное, проезжает важный кортеж.
показать весь комментарий
22.07.2023 11:31 Ответить
а тут тебе НА ..... бавовна
показать весь комментарий
22.07.2023 11:48 Ответить
причина - Зелинский приговорил Крымский мост
показать весь комментарий
22.07.2023 11:36 Ответить
буде тобi враже так як вiдьма скаже
показать весь комментарий
22.07.2023 11:39 Ответить
Тото його після саміту на роботі геть не видно, а він під мостом, заговорює його - навеличнівшивий калдуйбабакалдуйдєд
показать весь комментарий
22.07.2023 13:01 Ответить
11:22



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/22/7412459/ ВИДЕО В Крыму беспилотники атаковали нефтебазу и аэродром, на месте большой пожар - СМИ
показать весь комментарий
22.07.2023 11:56 Ответить
Десь писали, що рух зупинявся на час роботи технічної комісії з членінграда.
показать весь комментарий
22.07.2023 12:58 Ответить
 
 