Оккупанты останавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту, - росСМИ (обновлено)

оккупанты снова приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причины остановки движения не указываются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный telegram-канал о ситуации на мосту", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:40 сообщается, что движение по Крымскому мосту возобновлено.

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Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.