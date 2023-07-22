Оккупанты останавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту, - росСМИ (обновлено)
оккупанты снова приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причины остановки движения не указываются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный telegram-канал о ситуации на мосту", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11:40 сообщается, что движение по Крымскому мосту возобновлено.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.
Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.
В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.
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