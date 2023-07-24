РФ імпортувала з Китаю БПЛА на понад $100 млн, в 30 разів більше, ніж Україна, - Politico
Цьогоріч Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 млн доларів, що в 30 разів більше, ніж Україна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Politico.
"Цьогоріч Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів - у 30 разів більше, ніж Україна", - зазначають журналісти.
Китайський експорт кераміки, яку використовують для виробництва бронежилетів, до Росії збільшився на 69% (понад 225 мільйонів доларів). Водночас її експорт до України впав на 61% (до 5 млн доларів).
Аналітик, яка спеціалузється на китайській обороні та зовнішній політиці в Інституті вивчення Китаю Меркатора, берлінського аналітичного центру Хелена Легарда зазначила, що незважаючи на всі свої заяви про те, що Пекін нейтральний гравець, насправді він підтримує позиції Москви у цій війні.
За даними видання, китайська компанія Shanghai H Win, яка виготовляє бронежилети, наразі активізувала виробництво. Так, у компанії, зокрема, одним із покупцем є компанія "Сільва" з Бурятії. Вона замовила 100 тис. бронежилетів та 100 тис. касок.
"Згідно з публічними даними, Сільва було зареєстровано лише у вересні минулого року. Вона повідомила про нульовий дохід у 2022 році. Пошук Google Street View за адресою в Улан-Уде, столиці Бурятії, приводить відвідувачів до напівзруйнованого житлового будинк", - пише Politico.
Журналісти намагалися зв’язатися з представниками компанії "Сільва", але номер телефону, який фігурував у документах, не відповідає.
Також відомо про іншу російську компанію "Legittelekom". Домашня сторінка показує, що це московська транспортно-експедиторська компанія, проте вона фігурує як покупець 100 000 одиниць головних уборів та 100 000 костюмів верхнього одягу від компанії Deekon Shanghai.
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чекаємо на рішення найвеличнійшого
Наши берут по 1000-2000 в месяц.
Просто у них это в основном госзакупки, а у нас волонтеры.
а забув дронами у нас виключно волонтери займаються, саме тому різниця у 30 разів, а не через ******* китайців....
Тому картина і буде більш повна.
Він так захлинався соплями і воплями, за онуків ***********, був просто зачарований, ставив їх у приклад усім громадянам України, сам то він не місцевий, а тілько но паспорт отримав Український!!
Тепер йому, чомусь, заціпило про китайців та їх масовану допомогу окупантам *****!!!
Так усьо було падамашнему …, аж патіхамувлєс …
Пильнуймо Україну від знавців карабельних сосен!!
у нас практично 90 відсотків "весільних"дронів для спостереження то мавік, і 99% комплектуючих до фпвешок виробляють **********....
https://i.postimg.cc/Rq5h2jYj/2869448.jpg
Ва сюди на чергування заганяють ? щоб спамили хернею в коментах
Тільки у нас свій "путь" будемо дрони витрачати на мстю по москві... Ідіоти *****
Не каждый же год из этих десяти у нас уезжало за границу по 10 млн человек
А орки ж накупили весільних дронів, нашим військовим, по словам не дуже мудрого чоловіка, вони не потрібні... Рік були обмеження щодо ввозу волонтерами, для держави важливіші серіали...
Тепер результат, орки наситили беспілотниками передову в тому числі і дешевими FPV дронами з кумулятивними БП які вибивають західну техніку і досить успішно....
а діпи досить часто підлизують владі відправляючи всіх в бан, в себе в чаті хто критикує зелених за розкрадання грошей... тому там деколи немає довіри...
А ще відправляли в бан військових що писали про підриви наших колон на мінах... що це ІПСО...
По друге орки приміняють заряд від РПГ а не легку мінометну міну як ми, цілять конкретно в техніку...
Они берут по 3-4000 в месяц, мы до 2000 минимум.
https://t.me/ToBeOr_Official
https://telegra.ph/file/0f12b1157379fcfcbae89.jpg " О проблеме восприятия того, что появляется в западных СМИ, и как проукраинские телеграм-каналы тянут это в информационное пространство на одном конкретном примере.
"Россия импортировала из Китая беспилотников на $114 млн, что в 30 раз больше, чем Украина", - сегодня каждый второй телеграм-канал дал новость с таким заголовком из материалаhttps://www.politico.eu/article/china-firms-russia-body-armor-bullet-proof-drones-thermal-optics-army-equipment-shanghai-h-win/ Politico.
Тааак, стоп. А если вдуматься? Ведь если Россия импортирует в 30 раз больше, то у неё и на поле боя должно быть в 30 раз больше условных "Мавиков", чем у Украины, так? Но этого нет и близко. Так зачем тащить эту чушь в инфополе?
Получается так, что факт лишён смысла, а деморализующий эффект - максимальный. Обыватель смотрит на это и думает, ну вот, блин, ещё и, Китай...
В чём подвох? В том, что "в 30 раз больше" - это на основании данных таможни, это указано в материале.
Это полностью всё меняет. Потому что если брать чисто данные растаможки - да, это естественно.
На то есть свои причины.
1. У России с Китаем общая граница. А у Украины заблокировано Чёрное море - единственный способ получать товары из Китая напрямую и растаможивать их у себя. Все эти дроны везутся в порты Европы, а оттуда уже транзитом попадают в Украину, например, из Польши.https://news.obozrevatel.com/society/vvoz-dronov-dlya-vsu-v-ukrainu-kak-reguliruetsya-u-volonterov-voznikli-problemyi-detali-skandala.htm
2. Закупки дронов в Украине осуществляют волонтёры на донаты граждан и меценатов. Все китайские "Мавики" и разного рода FPV у ВСУ - это краудфандинг. Соответственно, пункт назначения там может быть какой угодно. Всё это оседает на таможне стран Европы.
Но идём дальше. Что такое закупка на $114 миллионов? Ну, это приблизительно 1/15 среднего пакета военной помощи, который Запад отправляет Украине каждые две недели. Не так, чтобы катастрофа, правда? По меркам этой войны - мизер.
Дальше. $114 миллионов - это поставки дронов России в 2023 году. А знаете, сколько было в 2022 году? $109 миллионов А в 2021? $115 миллионов
То есть по дронам Россия даже не нарастила свои поставки по сравнению с довоенным 2021-м. Но этот факт упущен.
И главное, материал Politico вообще о другом. Китай - это огромная чёрная дыра в западных санкциях, он поставляет России товары двойного назначения: в частности, оптику, которая используется в военной технике, и керамику для кевларовых бронежилетов.
По оптике действительно есть скачок с $23 млн в 2022 до $104 млн в 2023. По керамике - со $134 млн до $227 млн.
Кроме того, Китай участвует во всевозможных серых схемах - например, Россия регистрирует множество фирм-однодневок, которые размещают одиночный заказ, а затем пропадают. В январе некая фиктивная компания "Силва" из Бурятии с несуществующим адресом закупила 100 тысяч касок и бронежилетов у "Шанхай Х Вин" - это один из множества случаев. В таких закупках были замешаны и структуры Пригожина. Были и поставки стрелкового оружия, помеченные как "охотничьи винтовки". А каски поставляются в категории "пейнтбол".
Китай помогает России воевать - это факт. Он не поставляет военную технику, но по мелочам, с производством которых у России всё плохо, как может, так и тащит, не подставляясь под санкции. И данный материал Politico - сигнал Западу, что нужно что-то делать и ужесточать свою политику.
Но такие формулировки как "Китай поставляет России в 30 раз больше беспилотников, чем Украине" формируют ложное представление о реальной ситуации и создают губительные нарративы.
А сколько таких материалов выходило в Западной прессе в последнее время? Опровергать и опровергать.
"16 лет на освобождение украинских территорий такими темпами!" - ох... будто освобождение территорий - это закачка фильма с торрента со стабильным интернетом, где можно рассчитать время...
"757 лет на разминирование!" - туда же.
"Запад знал, что у Украины недостаточно вооружения для успешного контрнаступления, но надеялся на украинскую изобретательность!" - туда же.
Для чего это всё?
Дизмораль, чтобы создать впечатление, мол - всё пропало! - и нужно идти на переговоры.
Информационщикам стоит фильтровать и анализировать то, что они тащат из Запада. А Запад... ну, такой Запад, свобода слова, все дела. И своих "Гиркиных" там тоже хватает.
Так что keep calm & trust in ВСУ."