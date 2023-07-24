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РФ імпортувала з Китаю БПЛА на понад $100 млн, в 30 разів більше, ніж Україна, - Politico

китай

Цьогоріч Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 млн доларів, що в 30 разів більше, ніж Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Politico.

"Цьогоріч Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів - у 30 разів більше, ніж Україна", - зазначають журналісти.

Китайський експорт кераміки, яку використовують для виробництва бронежилетів, до Росії збільшився на 69% (понад 225 мільйонів доларів). Водночас її експорт до України впав на 61% (до 5 млн доларів).

Також дивіться: Зерно, знищене російськими ракетами на Одещині, призначалося для відправки в Китай, - Зеленський. ВIДЕО

Аналітик, яка спеціалузється на китайській обороні та зовнішній політиці в Інституті вивчення Китаю Меркатора, берлінського аналітичного центру Хелена Легарда зазначила, що незважаючи на всі свої заяви про те, що Пекін нейтральний гравець, насправді він підтримує позиції Москви у цій війні.

За даними видання, китайська компанія Shanghai H Win, яка виготовляє бронежилети, наразі активізувала виробництво. Так, у компанії, зокрема, одним із покупцем є компанія "Сільва" з Бурятії. Вона замовила 100 тис. бронежилетів та 100 тис. касок.

"Згідно з публічними даними, Сільва було зареєстровано лише у вересні минулого року. Вона повідомила про нульовий дохід у 2022 році. Пошук Google Street View за адресою в Улан-Уде, столиці Бурятії, приводить відвідувачів до напівзруйнованого житлового будинк", - пише Politico.

Читайте також: Китай надсилає до Росії військове обладнання, - радник Макрона Бонне

Журналісти намагалися зв’язатися з представниками компанії "Сільва", але номер телефону, який фігурував у документах, не відповідає.

Також відомо про іншу російську компанію "Legittelekom". Домашня сторінка показує, що це московська транспортно-експедиторська компанія, проте вона фігурує як покупець 100 000 одиниць головних уборів та 100 000 костюмів верхнього одягу від компанії Deekon Shanghai.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки на центр Одеси: У МЗС Китаю сподіваються, що всі сторони "будуть відданими політичному врегулюванню кризи та деескалації ситуації"

Автор: 

Китай (4580) росія (65122)


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Топ коментарі
+44
а до чого тут китайози, хто заважав зепідарам замість ************(2 млрд) та серіальчиків на пів лярда закупити дронів ?
а забув дронами у нас виключно волонтери займаються, саме тому різниця у 30 разів, а не через ******* китайців....
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24.07.2023 16:26
+34
ну что сказать , молодцы , а у нас дегенеративный марафон и анегдоты пожирают бюджет армии целого государства , и притула с картой буданова , еще есть шапито в верховной раде , с зарплатами в десятки тысячь долларов и конвертами , **** им , .................
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24.07.2023 16:27
+30
Це все, що треба знати про узькожопих. Така ж мразота, як і орки з іранцями.
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24.07.2023 16:24
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Пфф, безпілотники це не яйця, так?
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24.07.2023 16:21 Відповісти
Яйця також актульні, але нарід 73%, як і їх обранці бажали поржати і виділили з дербюджету кошти на кінокомедщію про "патріота" ворюгу поровознюка. Дружини, матері плпачуть за вбитими, а їм давай кінокомедію. А бізпілотниками вибори не можна вигравати, ними можна тільки воювати. А воно їм треба?
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24.07.2023 16:30 Відповісти
Это даже не сериалы.
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24.07.2023 17:35 Відповісти
Яйцелюб!
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24.07.2023 18:32 Відповісти
Нашим ніколи.....вони розповідають про те, що буде через рік...
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24.07.2023 16:22 Відповісти
Такими темпами, на кожного нашого воїна, буде дрон...
чекаємо на рішення найвеличнійшого
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24.07.2023 16:23 Відповісти
Найвеличніший зайнятий. Він грощі рахує і пише звіт уйлу. А ввечері видасть черговий відосик.
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24.07.2023 16:27 Відповісти
Все так, але звіт піше нашим західним партерам - "скількі зосталось до останнього українця"
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24.07.2023 16:55 Відповісти
Думаєш, Зеленський масон?
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24.07.2023 17:33 Відповісти
Не, не масон. Говносон.
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24.07.2023 17:36 Відповісти
Найвеличніший серіалами зайнятий
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24.07.2023 16:28 Відповісти
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24.07.2023 16:33 Відповісти
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24.07.2023 17:37 Відповісти
Какими темпами, закуплено за 7 месяцев около 28 тысяч дронов, причем часть них еще прошлогодний заказ. Если это учесть, то по 4000 дронов в месяц берут.
Наши берут по 1000-2000 в месяц.
Просто у них это в основном госзакупки, а у нас волонтеры.
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24.07.2023 17:25 Відповісти
Це все, що треба знати про узькожопих. Така ж мразота, як і орки з іранцями.
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24.07.2023 16:24 Відповісти
а до чого тут китайози, хто заважав зепідарам замість ************(2 млрд) та серіальчиків на пів лярда закупити дронів ?
а забув дронами у нас виключно волонтери займаються, саме тому різниця у 30 разів, а не через ******* китайців....
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24.07.2023 16:26 Відповісти
Болт клав Китай,на ті санкції,та"погрози",Роблять Те,що їм треба,, аНам--того нема, а тим-не можна,,,---------------пАлками бийте кацапів--так можно!((,,,,---Заїпали!((,
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24.07.2023 16:25 Відповісти
китайці - ще ті нейтралідони...
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24.07.2023 16:26 Відповісти
Арахамія друг Китаю- спитати у нього , він знає й про оборудки з Фірташем й про закупівлі з Китаю...Й про гральній бізнес рашистських ОПГ в Україні .
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24.07.2023 16:26 Відповісти
Fuck CPR produckts
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24.07.2023 16:26 Відповісти
ну что сказать , молодцы , а у нас дегенеративный марафон и анегдоты пожирают бюджет армии целого государства , и притула с картой буданова , еще есть шапито в верховной раде , с зарплатами в десятки тысячь долларов и конвертами , **** им , .................
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24.07.2023 16:27 Відповісти
а у нас в преоритете сериалы,тризубы на памятниках которые могут рухнуть в любой момент,и ремонт дорог и так далее по списку никому не нужного но на чем можно ********
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24.07.2023 16:27 Відповісти
На тризуб не витрачаються бюджетні кошти.
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24.07.2023 16:37 Відповісти
какая разніца на волонтера Притулу б вже краще продовжували , ніж на замилювання патріотичності .
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24.07.2023 16:43 Відповісти
Якщо вам Притула наклав у штанці є багато інших волонтерів.можна донатити військовим напряму.
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24.07.2023 17:43 Відповісти
поки китай на стороні росії ця війна ніколи не закінчиться(
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24.07.2023 16:28 Відповісти
ніколи? Україна стільки не протримається.
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24.07.2023 16:30 Відповісти
памятаєте як Міністр Мародерства Оборони Резніков тормозив закупівлю китайські "веслільніх" дронів ?
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24.07.2023 16:45 Відповісти
молодець подєльник Єрмака -у 30 разів Рашка обігнала Україну в закупівлях дронів
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24.07.2023 16:47 Відповісти
нам постійно показують відео, де наші безпілотники уражають кацапів та їх техніку...а тепер уявіть, яку шкоду ЗСУ роблять кацапи безпілотниками, якщо у них їх більше навіть не в рази, а в десятки разів.
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24.07.2023 16:29 Відповісти
Я перестав дивитися ці відео уже давно, знаю хлопця, який і сам від такого дрона ледь ноги виніс, з пораненнями, але живий.
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24.07.2023 17:11 Відповісти
Я в прошлом марте читал как наша артиллерия целые сутки убегала от дрона по целой области. Это как бы умелые и с ними ничего не произошло. Представь себе менее умных, которых засекли и раньше или позже что-то там взорвали.
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24.07.2023 21:38 Відповісти
Треба ще статистику по китайському експорту в Польщу, чи взагалі в Євросоюз для повноти картинки.
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24.07.2023 16:29 Відповісти
А шо Китай ограничен в торговле с ЕС?
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24.07.2023 18:50 Відповісти
Сенс не в тому. Мова, очевидно, йшлася про те, що багато дронів везуть нам з країн ЕС, а не замовляють в Україну напряму.
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24.07.2023 20:04 Відповісти
На прямую, в Украину, поставок из Китая сейчас нет. Даже Алиэкспресс с Украиной не работает.
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24.07.2023 21:49 Відповісти
Схоже, ви дійсно "італієць". Працює Аліекспресс.
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24.07.2023 23:47 Відповісти
Да, сейчас зашел в Али с доставкой в Украину, но с как-то доставкой - "руки через зад вперед". и везде дороже чем на сайте выходит. Не заказывал 4 года.
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25.07.2023 13:11 Відповісти
До чого це? Просто з великою ймовірністю значна частина експорту в Польщу, наприклад, потрапляє до нас через волонтерів.
Тому картина і буде більш повна.
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24.07.2023 20:12 Відповісти
Резніков не хоче повторити свій спіч про "весільні дрони", які не потрібні на фронті?
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24.07.2023 16:30 Відповісти
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24.07.2023 16:31 Відповісти
Чійнішо! Зато в нас будуть ахуітєльні сєріали і наш прєZєрватів в стоперший раз нагнув піндосів АТАКАМСами.
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24.07.2023 16:32 Відповісти
А як же отой чалавек, з паспортом України у ВРУ, експерт по корабельним соснам з сонячного Кавказу??
Він так захлинався соплями і воплями, за онуків ***********, був просто зачарований, ставив їх у приклад усім громадянам України, сам то він не місцевий, а тілько но паспорт отримав Український!!
Тепер йому, чомусь, заціпило про китайців та їх масовану допомогу окупантам *****!!!
Так усьо було падамашнему …, аж патіхамувлєс …
Пильнуймо Україну від знавців карабельних сосен!!
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24.07.2023 16:33 Відповісти
Яка несподіванка.
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24.07.2023 16:34 Відповісти
"А, та це ж весільні дрони, заспокійтеся" © Резніков, мінистр непонятно чего в Україні
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24.07.2023 16:42 Відповісти
тем хуже для них ,чайники бракоделы
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24.07.2023 16:42 Відповісти
дядя ти що довбойоб ?
у нас практично 90 відсотків "весільних"дронів для спостереження то мавік, і 99% комплектуючих до фпвешок виробляють **********....
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24.07.2023 17:10 Відповісти
В сети показали фото кассетных снарядов для ВСУ
https://i.postimg.cc/Rq5h2jYj/2869448.jpg
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24.07.2023 16:53 Відповісти
Для Китая ця війна - цілкковитий Профіт. Тогівля йде, ресурси за копійки купує. Чому Китаю бути проти цієї війни?????
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24.07.2023 16:58 Відповісти
Пока не выбиты заводы на территории РФ, русня может вести войну ещё десятки лет. А выбить заводы мы не можем: то нечем, то нельзя стрелять по российской территории... Десятилетий времени у нас нет, если так всё будет продолжаться, то через 10 лет страна просто вымрет и разъедется по другим странам. Либо реально побеждать, либо проигрывать окончательно - третьего варианта, который всех устроит, не будет
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24.07.2023 16:58 Відповісти
у нас два варианта - или Мы победим или россия проиграет
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24.07.2023 17:02 Відповісти
У рашки заводы завалены заказами, работают в три смены. Огромные и мощные заводы. Дронов тьму собирают. Нельзя осушить пролитую на пол воду, если соседи продолжают заливать сверху. Сперва нужно эту воду перекрыть. Как это сделать? Бить по руснявым заводам нам не дадут союзники, а без уничтожения этих заводов рашка не скоро будет демилитаризованной. Потери не только у русни. У наших они тоже растут...
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24.07.2023 17:09 Відповісти
у них нету кому управлять дронами ,одна пьянь
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24.07.2023 17:12 Відповісти
земарафонець, ясно понятно.
Ва сюди на чергування заганяють ? щоб спамили хернею в коментах
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24.07.2023 17:14 Відповісти
Та уже ракети завершились рік тому, Крим до літа і ще всяку х..ню будете на марафоні домогосподаркам втирати...
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24.07.2023 17:22 Відповісти
Хто нам забороняє бити по заводам параші ?
Тільки у нас свій "путь" будемо дрони витрачати на мстю по москві... Ідіоти *****
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24.07.2023 17:12 Відповісти
мы уже воюем 10 лет
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24.07.2023 18:02 Відповісти
Большую часть срока - ограниченно. Полномасштабная война полтора года.
Не каждый же год из этих десяти у нас уезжало за границу по 10 млн человек
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24.07.2023 18:11 Відповісти
И были такие убытки экономике и прочее. Даже в 14 году не было все так резко.
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24.07.2023 21:39 Відповісти
а чому зелені мерзотники соплі жують
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24.07.2023 17:01 Відповісти
пока по применению дронов у нас преимущество
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24.07.2023 17:04 Відповісти
Своє потрібно робити виробництво.Ми втратили купу часу бо там наверху не думають наперед.
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24.07.2023 17:06 Відповісти
это вы втратылы кучу времени сидя на цензоре и постя зраду, а люди дело делают. 28 моделей украинских дронов приняты на вооружение и регулярно закупаются "проклятым" Минобороны и волонтерами.
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24.07.2023 18:04 Відповісти
Тільки серійного виробництва не налагоджено. Укроборонпром жодного замовлення на дрони від МО не отримав. А так, звісно, аж 28 моделей..
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24.07.2023 20:18 Відповісти
ну і ***** 28 моделей,замість 4-5 але масових,це і значитьь що ніхто ***** не робить,якщо навіть дрони уніфікувати нікому.
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24.07.2023 21:37 Відповісти
і так Мартін Брест каже що твій лисий підор резніков нікуя не замовляє
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24.07.2023 21:39 Відповісти
Пограничные службы находят наглости, обложить данью посылки, за волонтерами собранные деньги купленны , а разуму нехватила ,за собранны денги обратится в Китай за покупкой дронов.
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24.07.2023 17:11 Відповісти
Оманских , Раду , РНБО , СБУ , министерства , суды , администрации , и т.д. ( в настоящем виде ) , ВСЕ ЭТО создал умный народ Украины !!! Чего же теперь возмущаться ?
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24.07.2023 17:14 Відповісти
Є варіант швидко наклепати деревяних дронів, дешево і по друге його корпус буде легший пластика, для одноразових камікадзе як на мене досить непогане рішення...

А орки ж накупили весільних дронів, нашим військовим, по словам не дуже мудрого чоловіка, вони не потрібні... Рік були обмеження щодо ввозу волонтерами, для держави важливіші серіали...

Тепер результат, орки наситили беспілотниками передову в тому числі і дешевими FPV дронами з кумулятивними БП які вибивають західну техніку і досить успішно....
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24.07.2023 17:28 Відповісти
По применению фпв-дронов по подсчетам дипстейта на 100 случаев ВСУ противник отвечает 75. Кроме того рашистам не хватает опыта и пока, что мы впереди вдвое в этом плане. Дешевых фпв и у нас хватает, тот же Мадяр купил 10000 штук по 400 баксов.
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24.07.2023 17:31 Відповісти
А по думці наших зв'язкових і аерозвідки то статистика набагато гірша чим у діпів і не в нашу користь,
а діпи досить часто підлизують владі відправляючи всіх в бан, в себе в чаті хто критикує зелених за розкрадання грошей... тому там деколи немає довіри...

А ще відправляли в бан військових що писали про підриви наших колон на мінах... що це ІПСО...
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24.07.2023 17:39 Відповісти
не ламайте його "манямірок"
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24.07.2023 21:40 Відповісти
Ви взагалі вкурсі що на одне успішне відео йде у нас 1-5 неуспішних пусків, то зіб'ють то хтось РЕБ включить не попередивши сусідів... то погода... то ворожа РЕБ...

По друге орки приміняють заряд від РПГ а не легку мінометну міну як ми, цілять конкретно в техніку...
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24.07.2023 17:47 Відповісти
Важный момент. РФ закупает дроны напрямую госзакупками. Украина же во-первых волонтерами, во-вторых через посредников. В целом же, закупки китайских дронов сравнимые.
Они берут по 3-4000 в месяц, мы до 2000 минимум.
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24.07.2023 17:28 Відповісти
но качественные
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24.07.2023 17:30 Відповісти
КЛЮЧОВИЙ момент 😏

https://t.me/ToBeOr_Official

https://telegra.ph/file/0f12b1157379fcfcbae89.jpg "​​ О проблеме восприятия того, что появляется в западных СМИ, и как проукраинские телеграм-каналы тянут это в информационное пространство на одном конкретном примере.

"Россия импортировала из Китая беспилотников на $114 млн, что в 30 раз больше, чем Украина", - сегодня каждый второй телеграм-канал дал новость с таким заголовком из материалаhttps://www.politico.eu/article/china-firms-russia-body-armor-bullet-proof-drones-thermal-optics-army-equipment-shanghai-h-win/ Politico.

Тааак, стоп. А если вдуматься? Ведь если Россия импортирует в 30 раз больше, то у неё и на поле боя должно быть в 30 раз больше условных "Мавиков", чем у Украины, так? Но этого нет и близко. Так зачем тащить эту чушь в инфополе?

Получается так, что факт лишён смысла, а деморализующий эффект - максимальный. Обыватель смотрит на это и думает, ну вот, блин, ещё и, Китай...

В чём подвох? В том, что "в 30 раз больше" - это на основании данных таможни, это указано в материале.

Это полностью всё меняет. Потому что если брать чисто данные растаможки - да, это естественно.

На то есть свои причины.

1. У России с Китаем общая граница. А у Украины заблокировано Чёрное море - единственный способ получать товары из Китая напрямую и растаможивать их у себя. Все эти дроны везутся в порты Европы, а оттуда уже транзитом попадают в Украину, например, из Польши.https://news.obozrevatel.com/society/vvoz-dronov-dlya-vsu-v-ukrainu-kak-reguliruetsya-u-volonterov-voznikli-problemyi-detali-skandala.htm

2. Закупки дронов в Украине осуществляют волонтёры на донаты граждан и меценатов. Все китайские "Мавики" и разного рода FPV у ВСУ - это краудфандинг. Соответственно, пункт назначения там может быть какой угодно. Всё это оседает на таможне стран Европы.

Но идём дальше. Что такое закупка на $114 миллионов? Ну, это приблизительно 1/15 среднего пакета военной помощи, который Запад отправляет Украине каждые две недели. Не так, чтобы катастрофа, правда? По меркам этой войны - мизер.

Дальше. $114 миллионов - это поставки дронов России в 2023 году. А знаете, сколько было в 2022 году? $109 миллионов А в 2021? $115 миллионов

То есть по дронам Россия даже не нарастила свои поставки по сравнению с довоенным 2021-м. Но этот факт упущен.

И главное, материал Politico вообще о другом. Китай - это огромная чёрная дыра в западных санкциях, он поставляет России товары двойного назначения: в частности, оптику, которая используется в военной технике, и керамику для кевларовых бронежилетов.

По оптике действительно есть скачок с $23 млн в 2022 до $104 млн в 2023. По керамике - со $134 млн до $227 млн.

Кроме того, Китай участвует во всевозможных серых схемах - например, Россия регистрирует множество фирм-однодневок, которые размещают одиночный заказ, а затем пропадают. В январе некая фиктивная компания "Силва" из Бурятии с несуществующим адресом закупила 100 тысяч касок и бронежилетов у "Шанхай Х Вин" - это один из множества случаев. В таких закупках были замешаны и структуры Пригожина. Были и поставки стрелкового оружия, помеченные как "охотничьи винтовки". А каски поставляются в категории "пейнтбол".

Китай помогает России воевать - это факт. Он не поставляет военную технику, но по мелочам, с производством которых у России всё плохо, как может, так и тащит, не подставляясь под санкции. И данный материал Politico - сигнал Западу, что нужно что-то делать и ужесточать свою политику.

Но такие формулировки как "Китай поставляет России в 30 раз больше беспилотников, чем Украине" формируют ложное представление о реальной ситуации и создают губительные нарративы.

А сколько таких материалов выходило в Западной прессе в последнее время? Опровергать и опровергать.

"16 лет на освобождение украинских территорий такими темпами!" - ох... будто освобождение территорий - это закачка фильма с торрента со стабильным интернетом, где можно рассчитать время...

"757 лет на разминирование!" - туда же.

"Запад знал, что у Украины недостаточно вооружения для успешного контрнаступления, но надеялся на украинскую изобретательность!" - туда же.

Для чего это всё?

Дизмораль, чтобы создать впечатление, мол - всё пропало! - и нужно идти на переговоры.

Информационщикам стоит фильтровать и анализировать то, что они тащат из Запада. А Запад... ну, такой Запад, свобода слова, все дела. И своих "Гиркиных" там тоже хватает.

Так что keep calm & trust in ВСУ."
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25.07.2023 00:30 Відповісти
у Нас военные говорят что русня не может управлять дронами , это для них очень сложно
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24.07.2023 17:32 Відповісти
угу рік тому русня дронів взагалі не мала,тому не треба тут з русні зовсім відсталих робити
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24.07.2023 21:41 Відповісти
и где реакция сша по этому вопросу? снова глубоко озабочены?
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24.07.2023 17:42 Відповісти
Та квони ж сказали зленському- очищайтеся
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24.07.2023 17:48 Відповісти
Головне, якщо, як кину лайно в ***********, мене одразу забанять чим доведуть мою підставність вважати, що зе і цензор купив і всіх інших.
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24.07.2023 17:59 Відповісти
инфоДронами по зрадофилам - вогонь )
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24.07.2023 17:59 Відповісти
головне що урадовбоклюї раді,нагадати тобі довбику що русня будує у себе заводи щоб не залежати від поставок,на відміну від нас.
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24.07.2023 21:42 Відповісти
А це скажить цьому ******** Горбунову який хтів знімати серіали за 30 міліонів !!хай падло іде в Бахмут чмо болотне!!!ненавиджу тварюку!!!
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24.07.2023 18:02 Відповісти
бо придворні адвокати Найвеличнівшивого, Рєзнікокови, свадєбні дрони не визнають принципово.. не той калібр яєць
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24.07.2023 18:14 Відповісти
Терміново перечислити кошти за дрони, на фірму "Львівський арсенал"!
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24.07.2023 18:46 Відповісти
 
 