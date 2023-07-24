РФ імпортувала з Китаю БПЛА на понад $100 млн, в 30 разів більше, ніж Україна, - Politico

Цьогоріч Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 млн доларів, що в 30 разів більше, ніж Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Politico.

"Цьогоріч Росія імпортувала з Китаю безпілотників на понад 100 мільйонів доларів - у 30 разів більше, ніж Україна", - зазначають журналісти.

Китайський експорт кераміки, яку використовують для виробництва бронежилетів, до Росії збільшився на 69% (понад 225 мільйонів доларів). Водночас її експорт до України впав на 61% (до 5 млн доларів).

Також дивіться: Зерно, знищене російськими ракетами на Одещині, призначалося для відправки в Китай, - Зеленський. ВIДЕО

Аналітик, яка спеціалузється на китайській обороні та зовнішній політиці в Інституті вивчення Китаю Меркатора, берлінського аналітичного центру Хелена Легарда зазначила, що незважаючи на всі свої заяви про те, що Пекін нейтральний гравець, насправді він підтримує позиції Москви у цій війні.

За даними видання, китайська компанія Shanghai H Win, яка виготовляє бронежилети, наразі активізувала виробництво. Так, у компанії, зокрема, одним із покупцем є компанія "Сільва" з Бурятії. Вона замовила 100 тис. бронежилетів та 100 тис. касок.

"Згідно з публічними даними, Сільва було зареєстровано лише у вересні минулого року. Вона повідомила про нульовий дохід у 2022 році. Пошук Google Street View за адресою в Улан-Уде, столиці Бурятії, приводить відвідувачів до напівзруйнованого житлового будинк", - пише Politico.

Читайте також: Китай надсилає до Росії військове обладнання, - радник Макрона Бонне

Журналісти намагалися зв’язатися з представниками компанії "Сільва", але номер телефону, який фігурував у документах, не відповідає.

Також відомо про іншу російську компанію "Legittelekom". Домашня сторінка показує, що це московська транспортно-експедиторська компанія, проте вона фігурує як покупець 100 000 одиниць головних уборів та 100 000 костюмів верхнього одягу від компанії Deekon Shanghai.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки на центр Одеси: У МЗС Китаю сподіваються, що всі сторони "будуть відданими політичному врегулюванню кризи та деескалації ситуації"