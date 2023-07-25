Атака дронами на Київщину: всі цілі знищено, влучань не зафіксовано

Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку з використанням дронів на Київську область.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч, що минула, виявилася неспокійною. Російські окупанти знову атакували область шахедами. Тривога тривала понад 3,5 години. Під час небезпеки в області працювала ППО. Усі повітряні цілі ворога були знищені", - йдеться у повідомленні.

За словами Кравченка, наразі в області не зафіксовано влучань. Жертв та поранених немає.

За оперативними даними, факти падіння уламків у межах населених пунктів Київщини відсутні.

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"В одній із громад через падіння уламків у полі сталося загоряння стерні та трав'яного настилу. Пожежа була ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків атаки", - додає Кравченко.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 липня ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили ворожий безпілотникі. Також зазначалося, що ворог атакував Київ ударними БпЛА. Ворожі безпілотники сили ППО знищили на підльоті до Києва.

На Черкащині два "шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній с/г ангар.