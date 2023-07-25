УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5592 відвідувача онлайн
Новини
1 855 9

Атака дронами на Київщину: всі цілі знищено, влучань не зафіксовано

шахед,шахєд

Минулої ночі ворог здійснив чергову атаку з використанням дронів на Київську область.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч, що минула, виявилася неспокійною. Російські окупанти знову атакували область шахедами. Тривога тривала понад 3,5 години. Під час небезпеки в області працювала ППО. Усі повітряні цілі ворога були знищені", - йдеться у повідомленні.

За словами Кравченка, наразі в області не зафіксовано влучань. Жертв та поранених немає.

За оперативними даними, факти падіння уламків у межах населених пунктів Київщини відсутні.

Також читайте: Ворог дронами атакував Черкащину: два "шахеди" поцілили в поля, один - у порожній с/г ангар

"В одній із громад через падіння уламків у полі сталося загоряння стерні та трав'яного настилу. Пожежа була ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації можливих наслідків атаки", - додає Кравченко.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 липня ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили ворожий безпілотникі. Також зазначалося, що ворог атакував Київ ударними БпЛА. Ворожі безпілотники сили ППО знищили на підльоті до Києва.

На Черкащині два "шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній с/г ангар.

Автор: 

Київська область (4015) обстріл (28428) дрони (4689)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пианист прикрыл себе заднице , а Одесса страдает
показати весь коментар
25.07.2023 11:01 Відповісти
то есть 3,5 млн жителей Киева, (10-15% населения страны, больше половина из котлрых на сегодня - беженцы из других регионов), Генштаб и все основные рычаги управления страной - тебе пох?
ох ты ж кремлевская гнида.
показати весь коментар
25.07.2023 11:03 Відповісти
я за то чтоб Одессу прикрыть так как Киев
показати весь коментар
25.07.2023 11:28 Відповісти
ты поэтому обосрал 3,5 млн киевлян - чтобы Одессу прикрыли как Киев?
фейспалм..
если хочешь что-то написать чтобы тебя правильно поняли - пиши СРАЗУ нормально. чтоыб не пришлось строчить потом с десяток комментов где объяснять что ты имел в виду на самом деле.
показати весь коментар
25.07.2023 13:41 Відповісти
оскорбляя других ты опускаешь прежде всего себя
показати весь коментар
25.07.2023 11:29 Відповісти
не стреляйте пианиста ,он играет так как может
показати весь коментар
25.07.2023 11:02 Відповісти
Дякувати ЗСУ, ППО, СОЮЗНИКАМ та Господу Богу!
показати весь коментар
25.07.2023 11:05 Відповісти
Бійці 38 бригади морської піхоти на Донбасі приземлили черговий руснявий гелікоптер ка-52 Алігатор
показати весь коментар
25.07.2023 11:32 Відповісти
 
 