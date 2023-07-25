Атака дронами на Киевщину: все цели уничтожены, попаданий не зафиксировано

Минувшей ночью враг совершил очередную атаку на Киевскую область с использованием дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошедшая ночь оказалась беспокойной. Российские оккупанты снова атаковали область шахедами. Тревога продолжалась более 3,5 часов. Во время опасности в области работала ПВО. Все воздушные цели врага были уничтожены", - говорится в сообщении.

По словам Кравченко, в настоящее время в области не зафиксировано попаданий. Жертв и раненых нет.

По оперативным данным, факты падения обломков в пределах населенных пунктов Киевской области отсутствуют.

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"В одной из общин из-за падения обломков в поле произошло возгорание стерни и травяного настила. Пожар был ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксации возможных последствий атаки", - добавляет Кравченко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля враг атаковал Полтавщину. На территории области нашы силы ПВО сбили вражеские безпилотники. Также отмечалось, что враг атаковал Киев ударными БпЛА. Вражеские беспилотники силы ПВО уничтожили на подлете к Киеву.

На Черкасщине два "шахеда" попали в поля, еще один - в пустий с/х ангар.