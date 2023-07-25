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Атака дронами на Киевщину: все цели уничтожены, попаданий не зафиксировано

шахед,шахєд

Минувшей ночью враг совершил очередную атаку на Киевскую область с использованием дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Прошедшая ночь оказалась беспокойной. Российские оккупанты снова атаковали область шахедами. Тревога продолжалась более 3,5 часов. Во время опасности в области работала ПВО. Все воздушные цели врага были уничтожены", - говорится в сообщении.

По словам Кравченко, в настоящее время в области не зафиксировано попаданий. Жертв и раненых нет.

По оперативным данным, факты падения обломков в пределах населенных пунктов Киевской области отсутствуют.

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"В одной из общин из-за падения обломков в поле произошло возгорание стерни и травяного настила. Пожар был ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по фиксации возможных последствий атаки", - добавляет Кравченко.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля враг атаковал Полтавщину. На территории области нашы силы ПВО сбили вражеские безпилотники. Также отмечалось, что враг атаковал Киев ударными БпЛА. Вражеские беспилотники силы ПВО уничтожили на подлете к Киеву.

На Черкасщине два "шахеда" попали в поля, еще один - в пустий с/х ангар.

Автор: 

Киевская область (4126) обстрел (27107) дроны (3908)


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пианист прикрыл себе заднице , а Одесса страдает
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25.07.2023 11:01 Ответить
то есть 3,5 млн жителей Киева, (10-15% населения страны, больше половина из котлрых на сегодня - беженцы из других регионов), Генштаб и все основные рычаги управления страной - тебе пох?
ох ты ж кремлевская гнида.
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25.07.2023 11:03 Ответить
я за то чтоб Одессу прикрыть так как Киев
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25.07.2023 11:28 Ответить
ты поэтому обосрал 3,5 млн киевлян - чтобы Одессу прикрыли как Киев?
фейспалм..
если хочешь что-то написать чтобы тебя правильно поняли - пиши СРАЗУ нормально. чтоыб не пришлось строчить потом с десяток комментов где объяснять что ты имел в виду на самом деле.
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25.07.2023 13:41 Ответить
оскорбляя других ты опускаешь прежде всего себя
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25.07.2023 11:29 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет так как может
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25.07.2023 11:02 Ответить
Дякувати ЗСУ, ППО, СОЮЗНИКАМ та Господу Богу!
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25.07.2023 11:05 Ответить
Бійці 38 бригади морської піхоти на Донбасі приземлили черговий руснявий гелікоптер ка-52 Алігатор
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25.07.2023 11:32 Ответить
 
 