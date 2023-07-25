Внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об’єкт на Житомирщині
У ніч на 25 липня ворог знов атакував Житомирщину дронами-камікадзе.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.
Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 липня ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили ворожий безпілотникі. Також зазначалося, що ворог атакував Київ ударними БпЛА. Ворожі безпілотники сили ППО знищили на підльоті до Києва.
Також Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині під час тривоги всі цілі знищено, влучань не зафіксовано.
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17 год
Розподіл: Зеленський руйнує міжнародні відносини, Резніков обкрадає ЗСУ, Гетманцев обскубовує економіку, Татаров саджає патріотів і узурпує правозахісні органи, Шмигаль на їхньому фоні дрібний злодюжка,Єрмак согласовує ці дії з кремлем!
А ЗСУ їбашиться насмерть!
Смерть ворогам !!