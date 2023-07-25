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Новини Війна
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Внаслідок удару "Шахедами" постраждав інфраструктурний об’єкт на Житомирщині

shahed,герань,шахед

У ніч на 25 липня ворог знов атакував Житомирщину дронами-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об'єкт. Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють.

Інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Київщину: всі цілі знищено, влучань не зафіксовано

Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 липня ворог атакував Полтавщину. На території області наші сили ППО збили ворожий безпілотникі. Також зазначалося, що ворог атакував Київ ударними БпЛА. Ворожі безпілотники сили ППО знищили на підльоті до Києва.

Також Цензор.НЕТ інформував, що на Київщині під час тривоги всі цілі знищено, влучань не зафіксовано.

Автор: 

обстріл (28428) дрони (4689) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+9
Ferrum
@K5hLI9RexInilb0
·
17 год
Розподіл: Зеленський руйнує міжнародні відносини, Резніков обкрадає ЗСУ, Гетманцев обскубовує економіку, Татаров саджає патріотів і узурпує правозахісні органи, Шмигаль на їхньому фоні дрібний злодюжка,Єрмак согласовує ці дії з кремлем!
А ЗСУ їбашиться насмерть!
Смерть ворогам !!
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25.07.2023 09:09
+4
Так, не завдяки, а всупереч...
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25.07.2023 09:10
+3
И при все при этом у Ирана абсолютно ни каких проблем. Они нас за...бут этими беспилотниками.
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25.07.2023 09:51
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путін ху#ло! Коли ти вже здохнеш?
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25.07.2023 09:05 Відповісти
Ferrum
@K5hLI9RexInilb0
·
17 год
Розподіл: Зеленський руйнує міжнародні відносини, Резніков обкрадає ЗСУ, Гетманцев обскубовує економіку, Татаров саджає патріотів і узурпує правозахісні органи, Шмигаль на їхньому фоні дрібний злодюжка,Єрмак согласовує ці дії з кремлем!
А ЗСУ їбашиться насмерть!
Смерть ворогам !!
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25.07.2023 09:09 Відповісти
Так, не завдяки, а всупереч...
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25.07.2023 09:10 Відповісти
Якось треба реально посварити Ізраїль з шахєдовиробниками перськими...
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25.07.2023 09:11 Відповісти
...тобто з росією.
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25.07.2023 10:07 Відповісти
Я не доганяю, в нас що, зовсім авіації не залишилось? Нічне бачення для пілотів давно застосовується. Мопед ніби легка мішень.
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25.07.2023 09:22 Відповісти
И при все при этом у Ирана абсолютно ни каких проблем. Они нас за...бут этими беспилотниками.
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25.07.2023 09:51 Відповісти
От якось не віриться, що іранський ВПК є другим у світі...
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25.07.2023 10:08 Відповісти
Новость ни о чем. "Если кто-нибудь у нас еще порой...". И чем ми от совка отличаемся? Или молчите, или говорите прямо, что можно сказать.
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25.07.2023 11:09 Відповісти
 
 