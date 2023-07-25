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Новости Война
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В результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект на Житомирщине

shahed,герань,шахед

В ночь на 25 июля враг снова атаковал Житомирщину дронами-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают.

Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.

Смотрите: Ночью враг дважды обстрелял Мировскую громаду на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО сбили вражеские беспилотники. Также отмечалось, что враг атаковал Киев ударными БПЛА. Вражеские беспилотники силы ПВО уничтожили на подлете к Киеву.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киевской области во время тревоги все цели уничтожены, попаданий не зафиксировано.

обстрел (27107) дроны (3908) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+9
Ferrum
@K5hLI9RexInilb0
·
17 год
Розподіл: Зеленський руйнує міжнародні відносини, Резніков обкрадає ЗСУ, Гетманцев обскубовує економіку, Татаров саджає патріотів і узурпує правозахісні органи, Шмигаль на їхньому фоні дрібний злодюжка,Єрмак согласовує ці дії з кремлем!
А ЗСУ їбашиться насмерть!
Смерть ворогам !!
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25.07.2023 09:09
+4
Так, не завдяки, а всупереч...
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25.07.2023 09:10
+3
И при все при этом у Ирана абсолютно ни каких проблем. Они нас за...бут этими беспилотниками.
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25.07.2023 09:51
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Правила форума Совет форумчан
путін ху#ло! Коли ти вже здохнеш?
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25.07.2023 09:05 Ответить
Ferrum
@K5hLI9RexInilb0
·
17 год
Розподіл: Зеленський руйнує міжнародні відносини, Резніков обкрадає ЗСУ, Гетманцев обскубовує економіку, Татаров саджає патріотів і узурпує правозахісні органи, Шмигаль на їхньому фоні дрібний злодюжка,Єрмак согласовує ці дії з кремлем!
А ЗСУ їбашиться насмерть!
Смерть ворогам !!
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25.07.2023 09:09 Ответить
Так, не завдяки, а всупереч...
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25.07.2023 09:10 Ответить
Якось треба реально посварити Ізраїль з шахєдовиробниками перськими...
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25.07.2023 09:11 Ответить
...тобто з росією.
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25.07.2023 10:07 Ответить
Я не доганяю, в нас що, зовсім авіації не залишилось? Нічне бачення для пілотів давно застосовується. Мопед ніби легка мішень.
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25.07.2023 09:22 Ответить
И при все при этом у Ирана абсолютно ни каких проблем. Они нас за...бут этими беспилотниками.
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25.07.2023 09:51 Ответить
От якось не віриться, що іранський ВПК є другим у світі...
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25.07.2023 10:08 Ответить
Новость ни о чем. "Если кто-нибудь у нас еще порой...". И чем ми от совка отличаемся? Или молчите, или говорите прямо, что можно сказать.
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25.07.2023 11:09 Ответить
 
 