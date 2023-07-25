В результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект на Житомирщине

В ночь на 25 июля враг снова атаковал Житомирщину дронами-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают.

Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июля враг атаковал Полтавщину. На территории области наши силы ПВО сбили вражеские беспилотники. Также отмечалось, что враг атаковал Киев ударными БПЛА. Вражеские беспилотники силы ПВО уничтожили на подлете к Киеву.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киевской области во время тревоги все цели уничтожены, попаданий не зафиксировано.