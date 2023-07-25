УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5108 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 896 15

НАЗК розпочало 102 моніторинги способу життя військкомів

ситник

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірки способу життя 102 військкомів. Загалом у базу для перевірок включено 1800 керівників військкоматів та їх заступників.

Про це в інтерв'ю Українському радіо розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сформували базу, до якої ввійшли 1800 керівників та заступників керівників ТЦК. Очевидно, що провести перевірки повністю усіх складно, тому ми будемо застосовувати ризикоорієнтований підхід і дивитися в першу чергу ті регіони, що мають найбільші ризики. Незабаром з’являться обґрунтовані висновки щодо наявності кримінальних правопорушень. На сьогодні, після попереднього аналізу матеріалів, розпочато 102 моніторинги способу життя, але ця цифра не є остаточною", - повідомив заступник голови НАЗК.

Він зазначив, що подібний моніторинг є первинною перевіркою, яка закінчується обґрунтованим висновком, а потім органи досудового розслідування вже більш детально з’ясовують самі обставини корупційної схеми. Ситник додав, що відновлення електронного декларування прискорило б процес моніторингу. Він висловив сподівання, що законопроєкт, поданий до Верховної Ради ще восени 2022 року, народні депутати розглянуть найближчим часом.

"Йдеться про обов’язкове декларування - коли особа, яка обіймає посаду з підвищеним корупційним ризиком, зобов’язана подати декларацію. Після відновлення декларування ми отримаємо ще один механізм проведення повних перевірок декларацій. Це буде значно продуктивніше, і ми набагато швидше отримаємо ті відповіді, які нас цікавлять", - зазначив Ситник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК після воєнкомів почне перевіряти на доброчесність митників

Нагадаємо, НАЗК протягом трьох місяців планує провести перевірки усього керівного складу центрів комплектування. Це сталося після того, як у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

19 липня голова НАЗК Новіков повідомив, що колишній начальник Одеського обласного військкомату Євген Борисов незаконно збагатився на суму 188 млн грн.

Автор: 

перевірка (1231) Ситник Артем (863) НАЗК (1685)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Просто пусть подъедут втихаря и сфотографируют машины работников военкомата они будут приятно удивлены.
показати весь коментар
25.07.2023 13:33
+6
а житіє суддівсьвого корпусу та інших "вельмишановних" когось ще хвилює?...
показати весь коментар
25.07.2023 13:34
+4
Бо очевидно що воєнкоми стрижуть бабло не тільки для себе, а й для вельмишановних хто повище. То можна вийти на людей, які будуть цьому дуже не раді.
показати весь коментар
25.07.2023 13:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто пусть подъедут втихаря и сфотографируют машины работников военкомата они будут приятно удивлены.
показати весь коментар
25.07.2023 13:33 Відповісти
а житіє суддівсьвого корпусу та інших "вельмишановних" когось ще хвилює?...
показати весь коментар
25.07.2023 13:34 Відповісти
Не все одразу. Треба дозовано чимось "розважати" людей, щоб підтримувати безпечний для влади градус невдоволення. Набридне (приїсться) про військкомів, згадають про суддів.
показати весь коментар
25.07.2023 15:07 Відповісти
Там шеи штати роздули з 20 до 120 і всім треба копієчку
показати весь коментар
25.07.2023 13:34 Відповісти
Та пусть наживаются военкомы, главное, что бы не провалили план по мобилизации!!! Ведь тогда воевать будет некому...
показати весь коментар
25.07.2023 13:35 Відповісти
провести перевірки повністю усіх складно.
А в чём сложность?
показати весь коментар
25.07.2023 13:43 Відповісти
Бо очевидно що воєнкоми стрижуть бабло не тільки для себе, а й для вельмишановних хто повище. То можна вийти на людей, які будуть цьому дуже не раді.
показати весь коментар
25.07.2023 13:48 Відповісти
Вони навіть одного "не можуть" перевірити:
"Спеціалісти, які проводили службову перевірку Євгена Борисова, за результатами якої він продовжив працювати на посаді керівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, не будуть притягатися до якоїсь відповідальності."
показати весь коментар
25.07.2023 14:48 Відповісти
Ненавижу Сталина
Но одно хорошее у него было
Он во время войны с окружением Зеленского бы не чикался
Написал бы коротко
РАССТРЕЛЯТЬ
Не демократично ,конечно
Но на войне все должно быть
Как на войне
Все для победы
показати весь коментар
25.07.2023 14:05 Відповісти
А шо в них є час займатися своїми прямими обовязками? Що стільки "спонсорів" війни є в світі, поки їхвнесеш - можна і, на пенсію йти.
показати весь коментар
25.07.2023 14:05 Відповісти
Це вже місяць тому Зеленскій декілька разів оголошував про початок перевірки воєнкомів. Плюс різні владні Зельоні рапортували про початок розслідування. Весь час початок. А де результати тих, що "розпочались" місяць тому?
показати весь коментар
25.07.2023 14:05 Відповісти
Дають час відпетляти або загубитись десь Це як в тому анекдоті: Вася ми тебе завтра о 9тій будемо саджати. Вася: я вас зрозумів.
показати весь коментар
25.07.2023 14:52 Відповісти
короче проверять будут тех кто не проплачивал услугу ""крыша""
показати весь коментар
25.07.2023 14:08 Відповісти
Коли ці воєнкоми та їх заступники + куми\свати\брати яких вони туди понабирали утворють парочку батальйонів і поїдуть на фронт, як обіцяв великий Зе?
показати весь коментар
25.07.2023 20:30 Відповісти
 
 