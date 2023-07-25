НАЗК розпочало 102 моніторинги способу життя військкомів

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірки способу життя 102 військкомів. Загалом у базу для перевірок включено 1800 керівників військкоматів та їх заступників.

Про це в інтерв'ю Українському радіо розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сформували базу, до якої ввійшли 1800 керівників та заступників керівників ТЦК. Очевидно, що провести перевірки повністю усіх складно, тому ми будемо застосовувати ризикоорієнтований підхід і дивитися в першу чергу ті регіони, що мають найбільші ризики. Незабаром з’являться обґрунтовані висновки щодо наявності кримінальних правопорушень. На сьогодні, після попереднього аналізу матеріалів, розпочато 102 моніторинги способу життя, але ця цифра не є остаточною", - повідомив заступник голови НАЗК.

Він зазначив, що подібний моніторинг є первинною перевіркою, яка закінчується обґрунтованим висновком, а потім органи досудового розслідування вже більш детально з’ясовують самі обставини корупційної схеми. Ситник додав, що відновлення електронного декларування прискорило б процес моніторингу. Він висловив сподівання, що законопроєкт, поданий до Верховної Ради ще восени 2022 року, народні депутати розглянуть найближчим часом.

"Йдеться про обов’язкове декларування - коли особа, яка обіймає посаду з підвищеним корупційним ризиком, зобов’язана подати декларацію. Після відновлення декларування ми отримаємо ще один механізм проведення повних перевірок декларацій. Це буде значно продуктивніше, і ми набагато швидше отримаємо ті відповіді, які нас цікавлять", - зазначив Ситник.

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Нагадаємо, НАЗК протягом трьох місяців планує провести перевірки усього керівного складу центрів комплектування. Це сталося після того, як у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

19 липня голова НАЗК Новіков повідомив, що колишній начальник Одеського обласного військкомату Євген Борисов незаконно збагатився на суму 188 млн грн.