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Новини
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F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри російський шантаж, - Кулеба

f-16,літак

Коли Україна отримає винищувачі західного зразка - вона зможе експортувати зерно на світові ринки, не зважаючи на російський шантаж.

Про це в інтерв’ю телеканалу France24 заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так звичайно, коли ми отримаємо F-16, тоді ми не будемо залежати від російського шантажу в питанні експорту українського зерна на світові ринки. Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше ми зможемо запустити новий (зерновий. - Ред.) коридор, який буде захищений й ефективний, і який буде працювати без жодних перешкод. Тонни українського зерна будуть доставлені на світові ринки, що призведе до стабілізації цін, їхнього зниження та допоможе людям уникнути голоду", - сказав він.

За словами Кулеби, найважливішим наслідком цього буде те, що Росія втратить можливість шантажувати світ.

Міністр також заявив, що вимога ряду країн ЄС продовжити обмеження на український агроімпорт після 15 вересня є неприйнятною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков підтвердив, що Гутерріш просив Путіна продовжити "зернову угоду" в обмін на поступки

"Вимога деяких країн на продовження обмежень ЄС (на український агроімпорт. - Ред.) після 15 вересня також йде у розріз з їхніми інтересами. Потрібно також пам’ятати, що однією з причин чому Росія знищує українську зернову інфраструктуру є те, що вона хоче спровокувати додаткову напругу між Україною та її поважними сусідами. Нам не потрібно грати на руку Путіну. Ми не повинні грати в його гру. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, друзями, сусідами, аби уникнути ситуації, коли Путін буде потирати руки й сміятися, коли інші країни наполягатимуть на тому, щоб українське зерно не було імпортовано в їхні країни", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль маніпулює "зерновою угодою" з метою підірвати підтримку України Заходом, - ISW

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) зерновий коридор (583) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+8
А ще на F-16 можна "перевозити" зерно. Інколи, епопея навколо F-16 заходить дуже далеко..
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25.07.2023 16:49
+7
Нам літаки не для того потрібні.
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25.07.2023 16:56
+4
как же вы уже задрали с этим зерном Кулеба, помни, в голодомор тоже вывозили зерно с Украины
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25.07.2023 16:58
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А ще на F-16 можна "перевозити" зерно. Інколи, епопея навколо F-16 заходить дуже далеко..
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25.07.2023 16:49 Відповісти
Нам літаки не для того потрібні.
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25.07.2023 16:56 Відповісти
как же вы уже задрали с этим зерном Кулеба, помни, в голодомор тоже вывозили зерно с Украины
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25.07.2023 16:58 Відповісти
Обіцялкіни і брехунчики. А можливо врешті допоможуть дороги, які ви будували замість ракет? Були б "Гріми 2" , "Вільхи м" і "Нептуни" - то ніхто б і ненаважився щось комусь перекривати. А можливо, якби 73% не підсунули Україні Беню і "слуг", то після 2019 року крім цих ракет біли б ще інші, і ніхто не пропустив би з Криму ту орду, але нарід з великими вухами і мізерними мізками вибрав те, що маємо. Вже точно другий рік не маємо Азовського моря і Чорне море бачимо тільки з берега Одеси, Затоки, Коблєво та ще деяких міст.
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25.07.2023 16:58 Відповісти
F-16 і на Місяць і на Марс....тілько от, де вони? фантазери
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25.07.2023 17:09 Відповісти
Ф-16 вже стали омріяною вундервафлею на усі випадки життя. Самих літаків ще у бінокль не видно, льотчіків і персоналу немає, як і аеродромів, інфраструктури, озброєння і боєзапасів, але уже навіть Кулеба на нах зернові мрії плекає...
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25.07.2023 17:21 Відповісти
"Халва, халва, халва". Солодше стало? Заваліться вже з цими ф16, ніхто вам їх зараз не дасть.
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25.07.2023 17:22 Відповісти
Цікаво, як він це собі уявляє?
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25.07.2023 17:41 Відповісти
f16 це ППО і ПРО. А ще це ракетна установка яка може топити кораблі.

Пояснювати далі? Ними закривається небо від російських ракет, а також літаків якщо нам дадуть нормальну версію f16. І ними ж закривається море від російських кораблів. Все.
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25.07.2023 19:20 Відповісти
Балабол...
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25.07.2023 18:24 Відповісти
Кон-чен-ий
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25.07.2023 19:48 Відповісти
 
 