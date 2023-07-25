F-16 допоможуть Україні експортувати зерно попри російський шантаж, - Кулеба

Коли Україна отримає винищувачі західного зразка - вона зможе експортувати зерно на світові ринки, не зважаючи на російський шантаж.

Про це в інтерв’ю телеканалу France24 заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так звичайно, коли ми отримаємо F-16, тоді ми не будемо залежати від російського шантажу в питанні експорту українського зерна на світові ринки. Чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше ми зможемо запустити новий (зерновий. - Ред.) коридор, який буде захищений й ефективний, і який буде працювати без жодних перешкод. Тонни українського зерна будуть доставлені на світові ринки, що призведе до стабілізації цін, їхнього зниження та допоможе людям уникнути голоду", - сказав він.

За словами Кулеби, найважливішим наслідком цього буде те, що Росія втратить можливість шантажувати світ.

Міністр також заявив, що вимога ряду країн ЄС продовжити обмеження на український агроімпорт після 15 вересня є неприйнятною.

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"Вимога деяких країн на продовження обмежень ЄС (на український агроімпорт. - Ред.) після 15 вересня також йде у розріз з їхніми інтересами. Потрібно також пам’ятати, що однією з причин чому Росія знищує українську зернову інфраструктуру є те, що вона хоче спровокувати додаткову напругу між Україною та її поважними сусідами. Нам не потрібно грати на руку Путіну. Ми не повинні грати в його гру. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, друзями, сусідами, аби уникнути ситуації, коли Путін буде потирати руки й сміятися, коли інші країни наполягатимуть на тому, щоб українське зерно не було імпортовано в їхні країни", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

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Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.