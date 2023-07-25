Нардепа від ОПЗЖ Пономарьова відправили під варту на два місяці без права внесення застави
Народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова відправили у СІЗО на два місяці без права внесення застави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.
"За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора Печерський районний суд обрав народному депутату VII, VIII, IX скликань від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави", - ідеться в повідомленні.
Раніше Генеральний прокурор підписав йому повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Нагадаємо, раніше Пономарьова було викрито на співпраці з РФ. Також ЗМІ повідомляли, що мастило для техніки ЗСУ купували у фірми нардепа ОПЗЖ Пономарьова, через погану якість танки часто зупинялись під час важливих боїв.
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бо якби не брехали то проголосували б за імперативний мандат і у випадку зашквару депутат його б позбавляли мандата депутата а не як зараз - переводять з однієї групи крадіїв у иншу.
Слава ЗСУ!
Прокурори! У чому справа?
Можливо, він уже збирає і підписи, для звільнення острого ригоАнального агента московитів, та готує на кордоні України його проїзд з челяддю…
Дивись, якусь копійчину, для купівлі ДРОНІВ на фронт, і закалимить у млнера!!
Пильнуймо Україну від трутнів!!