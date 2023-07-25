Нардеп ОПЗЖ Пономарьов торгував продукцією російського походження, заробивши понад 100 млн грн на держтендерах, - ЗМІ
Компанії нардепа забороненої ОПЗЖ Олександра Пономарьова від початку повномасштабного вторгнення РФ продали стратегічним держпідприємствам України, зокрема "Укрзалізниці", "Енергоатому" та танковим заводам, продукції російського походження на загальну суму понад 120 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схем".
Так, зазначається в матеріалі, починаючи з кінця лютого 2022 року, пов’язані з нардепом фірми "НВП Агрінол" та "Міроіл" продали олив та мастильних матеріалів "Укрзалізниці" на понад 120 мільйонів гривень. Також він збував продукцію "Енергоатому", Харківському бронетанковому заводу, Миколаївському бронетанковому заводу, військовій частині на Сумщині.
Про це йдеться в даних фінансово-господарської діяльності компаній, які є у розпорядженні журналістів.
"Головні активи Олександра Пономарьова – виробники моторних олив під брендами "Азмол" та "Агрінол" розташовані у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, тому продукція для українського ринку виробляється у Грузії. При цьому, як встановили "Схеми", сировина туди завозиться із Росії", - пишуть автори матеріалу.
Поставки із Росії йшли щонайменше всю весну та все літо 2022 року, свідчать дані торговельних операцій бази Import Genius та вашингтонського центру оборонних досліджень C4ADS.
"Грузинський завод Пономарьова "Агринол Кавказ" (перейменований на UG Lubricants Ltd) у 2022 році придбав сировину у державних російських компаній – "Славнєфть" та "Роснєфть" – на загальну суму майже 2 мільйони доларів (близько 72 млн грн). Потім цю продукцію фірми Пономарьова збували на державних тендерах в Україні, підкреслюють у розслідуванні журналісти", - зазначили журналісти.
У коментарі "Схемам" Пономарьов підтвердив, що його завод в Грузії купував сировину з РФ, але запевняє, що після 24 лютого 2022 року припинив.
"Там єдине - наклався момент, коли куплений до 24 лютого невеликий обсяг продукції після 24-го доходив за інерцією. Але наступних покупок більше не було", - зазначив Пономарьов.
Нагадаємо, раніше Пономарьова було викрито на співпраці з РФ. Також ЗМІ повідомляли, що мастило для техніки ЗСУ купували у фірми нардепа ОПЗЖ Пономарьова, через погану якість танки часто зупинялись під час важливих боїв.
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Prozapas: "Комітет з розслідування виявив, що ФБР відповідальні за злочинний іноземний вплив на цензуру американських соцмереж через російських агентів, які проникли в СБУ" (с). Це зі звіту Комітету з питань правосуддя Уряду США.
В Штатах свобода слова це релігія, у них перша поправка Конституції про це - а тут знову влив на неї за участю кротів з України. Щось таке лейтенант Баканов передбачав, коли отримував посвідчення адвоката, буде парню від чого захищати свою дупу (і друзєй по "кварталу") Окреме вітання позітівним з їхніми хіханьками про "а гдє Баканов?", скоро в цьому питанні буде багато інших прізвищ.
Если ві пойдете на какие-нибудь курси предпринимателей, то первой идеей которую вам вложат в голову будет предприниматель должен находить и использовать малейшие возможности для бизнесса. Вот они и нашли. Еще вероятно при єтом еще и говорили "ничего личного, просто бизнесс").
СБУ використала американців для обмеження свободи слова. ФБР співпрацювало з СБУ з метою цензури висловлювань користувачів у мережі Інтернет. На основі запитів СБУ ФБР давало вказівки соцмережам щодо видалення акаунтів. Про це свідчить проміжний звіт Комітету з питань правосуддя та Спеціального підкомітету з питань озброєння федерального уряду. Мова йде про спробу запровадження тотальної цензури в Україні руками американців, які можуть навіть не підозрювати, що ними маніпулювали. • Через ФБР СБУ організувала незаконний вплив на усі соцмережі: фейсбук, інстаграм, твітер на youtube. І сталося це після того, як були заблоковані в ефірі незалежні від влади телеканали: Прямий, П'ятий та Еспресо. • Як з'ясувало розслідування Конгресу ФБР давало вказівки: Meta, материнській компанії Facebook та Instagram, а також Alphabet, материнській компанії Google і YouTube 2 березня 2022 агент Кобзанець надіслав електронного листа з темою "додаткові акаунти, отримані від СБУ, які, як вважають, причетні до дезінформації" і які на думку СБУ використовуються, серед іншого, для просування "роз'єднання політичних сил та українського суспільства в цілому". У листі йшлося: "Просимо вас заблокувати ці сторінки у Facebook, а також акаунти, з яких вони адмініструються". Вже 5 березня були заблоковані, а з часом і повністю видалені мої публічні сторінки в Facebook та Instagram загальною кількістю підписників біля 700 тисяч користувачів. • Протягом минулого року були заблоковані також інші екаунти критиків влади, які однак є антиросійськими і завжди займали виразну проукраїнську позицію. Зокрема була видалена група «За Україну, за Порошенка», яка мала також до 50 000 підписників. • Значна кількість тих, хто критикував українську владу за корупцію, зазнали обмежень нібито за порушення правил і потім «тіньового бану», коли місяцями їхні повідомлення фейсбук не показував у стрічці новин. Правовий режим воєнного стану передбачає обмеження права на інформацію, однак такі обмеження мають бути публічними та вмотивованими. Коли за президента Порошенка були відключені російські соціальні мережі «Одноклассники» та «ВКонтакте» - це робилося відкрито і супроводжувалось дискусією.
- вони постачали мастило зі шкідливими домішками, що прямо привело до виводу з ладу десятків українських танків. ДБР його справу приховало та допустило його знов до диверсій проти України.
намнашим руководителям нравится.
образование золы от их масла в движках - это именно диверсия.
Этот Пономарёв - гражданин России
- не говоря уже о его контактах и переписке с фсб.
Ворожа агентура навмисно гадить в кишеню Керівництву країни, щоб воно було недолугим та дурненьких, і не бачили ворогів України!
Вони ж про це клялися з трибуни ВРУ!!
Пильнуймо Україну від трутнів!!
Клистроны для С-300 тоже расийского походження. Вопрос в том, есть ли для войск альтернативная продукция НЕ расийского походження по приемлемой цене.