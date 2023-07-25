Нардеп ОПЗЖ Пономарьов торгував продукцією російського походження, заробивши понад 100 млн грн на держтендерах, - ЗМІ

Компанії нардепа забороненої ОПЗЖ Олександра Пономарьова від початку повномасштабного вторгнення РФ продали стратегічним держпідприємствам України, зокрема "Укрзалізниці", "Енергоатому" та танковим заводам, продукції російського походження на загальну суму понад 120 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схем".

Так, зазначається в матеріалі, починаючи з кінця лютого 2022 року, пов’язані з нардепом фірми "НВП Агрінол" та "Міроіл" продали олив та мастильних матеріалів "Укрзалізниці" на понад 120 мільйонів гривень. Також він збував продукцію "Енергоатому", Харківському бронетанковому заводу, Миколаївському бронетанковому заводу, військовій частині на Сумщині.

Про це йдеться в даних фінансово-господарської діяльності компаній, які є у розпорядженні журналістів.

"Головні активи Олександра Пономарьова – виробники моторних олив під брендами "Азмол" та "Агрінол" розташовані у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, тому продукція для українського ринку виробляється у Грузії. При цьому, як встановили "Схеми", сировина туди завозиться із Росії", - пишуть автори матеріалу.

Поставки із Росії йшли щонайменше всю весну та все літо 2022 року, свідчать дані торговельних операцій бази Import Genius та вашингтонського центру оборонних досліджень C4ADS.

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"Грузинський завод Пономарьова "Агринол Кавказ" (перейменований на UG Lubricants Ltd) у 2022 році придбав сировину у державних російських компаній – "Славнєфть" та "Роснєфть" – на загальну суму майже 2 мільйони доларів (близько 72 млн грн). Потім цю продукцію фірми Пономарьова збували на державних тендерах в Україні, підкреслюють у розслідуванні журналісти", - зазначили журналісти.

У коментарі "Схемам" Пономарьов підтвердив, що його завод в Грузії купував сировину з РФ, але запевняє, що після 24 лютого 2022 року припинив.

"Там єдине - наклався момент, коли куплений до 24 лютого невеликий обсяг продукції після 24-го доходив за інерцією. Але наступних покупок більше не було", - зазначив Пономарьов.

Нагадаємо, раніше Пономарьова було викрито на співпраці з РФ. Також ЗМІ повідомляли, що мастило для техніки ЗСУ купували у фірми нардепа ОПЗЖ Пономарьова, через погану якість танки часто зупинялись під час важливих боїв.

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