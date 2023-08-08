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Кількість загиблих у Покровську зросла до 7, поранених і травмованих - 57 (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

покровськ

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного обстрілу Покровська (Донецька область) зросла до семи осіб.

Про це повідомив начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Відомо про сімох загиблих та 27 поранених. Поранені направлені до місцевої лікарні, двоє - у важкому стані, їх направили до Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у Покровський МВА, станом на 0:30 кількість поранених і травмованих збільшилась до 57. Число загиблих залишається незмінним. Їх сім. Розпочався розбір завалів.

Раніше МВС повідомляло про 5 загиблих та 31 травмованого у Покровську внаслідок рекетної атаки РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог, імовірно, використав "Іскандери" для удару по Покровську, - Офіс Генпрокурора

Автор: Володимир Янченко
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одна довга довга лава підсудних - кацапня і зелення на ній мені сниться
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08.08.2023 00:31 Відповісти
500 кілометрів у глиб підерації від кордону, має бути оттакий пейзаж!
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08.08.2023 00:35 Відповісти
7 громадян України загинуло - може пора дни жалоби обьявляти , свічки на екранах тв ставити ?

у европейський країни так би і зробили .
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08.08.2023 05:17 Відповісти
Півтора року свічки стоять...
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08.08.2023 06:21 Відповісти
10років вже буде!
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08.08.2023 07:02 Відповісти
На екрані тв зараз не стоять і
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08.08.2023 07:48 Відповісти
І на сторінці Цензору теж не стоять
Важаю, щоб до вати , яка сидить у ресторанах і гуліяе у Буковелі , дішло яку ціну платить Україна за майбутне ЕВРОПЕЙСЬКе і мірне життя, потрібно дні жалоби за загиблими мирними громадянами ОГОЛОШУВАТИ.
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08.08.2023 07:52 Відповісти
 
 