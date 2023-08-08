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Кількість загиблих у Покровську зросла до 7, поранених і травмованих - 57 (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кількість загиблих унаслідок російського ракетного обстрілу Покровська (Донецька область) зросла до семи осіб.
Про це повідомив начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Відомо про сімох загиблих та 27 поранених. Поранені направлені до місцевої лікарні, двоє - у важкому стані, їх направили до Дніпра", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили у Покровський МВА, станом на 0:30 кількість поранених і травмованих збільшилась до 57. Число загиблих залишається незмінним. Їх сім. Розпочався розбір завалів.
Раніше МВС повідомляло про 5 загиблих та 31 травмованого у Покровську внаслідок рекетної атаки РФ.
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у европейський країни так би і зробили .
Важаю, щоб до вати , яка сидить у ресторанах і гуліяе у Буковелі , дішло яку ціну платить Україна за майбутне ЕВРОПЕЙСЬКе і мірне життя, потрібно дні жалоби за загиблими мирними громадянами ОГОЛОШУВАТИ.