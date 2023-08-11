Суд зобов’язав УПЦ МП повернути майно Нижньої Лаври. Церква готує апеляцію

Господарський суд міста Києва зобов’язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир) Української православної церкви (Московського патріархату) повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомили в Міністерстві культури, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що йдеться про 79 об’єктів Нижньої Лаври.

УПЦ МП пообіцяла оскаржити це рішення. Адвокат церковної інституції протоієрей Микита Чекман заявив, що суд допустив "кричущі порушення закону", не залучивши до розгляду самих монахів.

"Ми з нетерпінням будемо чекати повний текст рішення, щоб подивитися, якими ж доводами керувалася суддя, приймаючи вказане рішення. І будемо подавати апеляційну скаргу", - пообіцяв він.

Читайте: До кінця року весь комплекс Києво-Печерської лаври мають передати державі, - директор заповідника Остапенко

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 11 серпня заповідник тимчасово припинив доступ на територію Нижньої лаври. Заборона не стосується священників, ченців та працівників чоловічого монастиря.

Як повідомлялося, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою московського патріархату з 29 березня 2023 року. Тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. Однак комісія МКІП все-таки розпочала роботу.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. Крім того, повідомлялося, що УПЦ (МП) має протягом трьох робочих днів із дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення лаври, а також протягом трьох місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою. В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу впродовж трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру, а також не підписали у встановлений термін акти приймання-передачі.

Роботу комісії Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) продовжено до 30 червня.

У липні Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними.