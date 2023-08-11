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Новини
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Суд зобов’язав УПЦ МП повернути майно Нижньої Лаври. Церква готує апеляцію

лавра

Господарський суд міста Києва зобов’язав Свято-Успенську Києво-Печерську лавру (чоловічий монастир) Української православної церкви (Московського патріархату) повернути майно Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

Про це повідомили в Міністерстві культури, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що йдеться про 79 об’єктів Нижньої Лаври.

УПЦ МП пообіцяла оскаржити це рішення. Адвокат церковної інституції протоієрей Микита Чекман заявив, що суд допустив "кричущі порушення закону", не залучивши до розгляду самих монахів.

"Ми з нетерпінням будемо чекати повний текст рішення, щоб подивитися, якими ж доводами керувалася суддя, приймаючи вказане рішення. І будемо подавати апеляційну скаргу", - пообіцяв він.

Читайте: До кінця року весь комплекс Києво-Печерської лаври мають передати державі, - директор заповідника Остапенко

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, зранку 11 серпня заповідник тимчасово припинив доступ на територію Нижньої лаври. Заборона не стосується священників, ченців та працівників чоловічого монастиря.

Як повідомлялося, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою московського патріархату з 29 березня 2023 року. Тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. Однак комісія МКІП все-таки розпочала роботу.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. Крім того, повідомлялося, що УПЦ (МП) має протягом трьох робочих днів із дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення лаври, а також протягом трьох місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою. В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу впродовж трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру, а також не підписали у встановлений термін акти приймання-передачі.

Роботу комісії Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) продовжено до 30 червня.

У липні Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними.

Автор: 

Лавра (294) суд (11671) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+13
Колекторам заплатіть, вони швидко Лавру від московитів визволять.

Лютий капець. У нас війна з роїсією, а ми церкву їх викинути не можемо!!!
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11.08.2023 13:21
+11
суд допустив "кричущі порушення закону", не залучивши до розгляду самих монахів
Якщо я здаю в оренду квартиру, то маю питати дозволу у квартирантів на продаж або зміну орендаря?
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11.08.2023 13:22
+11
Кацапські ряжені покидьки будуть вчиняти тягомотину до останнього. Геть з Лаври,підараси.
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11.08.2023 13:27
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Колекторам заплатіть, вони швидко Лавру від московитів визволять.

Лютий капець. У нас війна з роїсією, а ми церкву їх викинути не можемо!!!
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11.08.2023 13:21 Відповісти
Православна братва тих колекторів на лаврські хрести понатягує. Там люди з ГРУшною підготовкою, кого ви проти них посилати зібрались? Колишніх бандюків, які тільки комерсів шугати вміють?
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11.08.2023 13:23 Відповісти
Всі вони стають овечками коли засвітиться паля
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11.08.2023 13:32 Відповісти
Колектори палю не засвітять, у них точно сил на це не вистачить.
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11.08.2023 13:34 Відповісти
Але ж спецпризначенців не відряджають. Хоча це треба було зробити дуже давно.
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11.08.2023 14:29 Відповісти
В державних справах треба зберігати обережність. Ми не русня, маємо певні моральні зобов'язання перед тими, хто нам допомагає. Діяти треба за законом, поки що йде все у правильному напрямку.
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11.08.2023 14:31 Відповісти
Не зустрічала я ніякої справедливості, діючи суто у правовому полі. Завжди знайдуться продажні судді, ті хто дадуть вірні свідчення, хабарі.

Будемо ще кілька років цих терпіти у центрі України. Театр абсурду...
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11.08.2023 14:39 Відповісти
Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври, - "слуга народу" Кравчук
Третину всього майна Лаври повернули в користування держави, - Ткаченко
Суд відмовив УПЦ МП у проведенні богослужінь в Лаврі
Суд відхилив апеляційну скаргу УПЦ МП щодо приміщень Києво-Печерської Лаври
Суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) та заповідником "Києво-Печерська лавра"
Поки що політ нормальний, спостерігаємо.
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11.08.2023 14:43 Відповісти
Пусть дадут наказ -- фронтовики оформят без выходного пособия
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11.08.2023 14:55 Відповісти
це ти якихось книжок перечитав про грушніків
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11.08.2023 15:03 Відповісти
Як думаєте, чим в Лаврі займаються здоровенні бородаті дядьки, у яких купа вільного часу?
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11.08.2023 15:13 Відповісти
Вони грають один з одним в 69 !!!
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11.08.2023 15:21 Відповісти
Не тільки.
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11.08.2023 15:23 Відповісти
те що там агенти кацапські є, не заперечую, але не приписуй фантазії і домисли різних пейсак як факт
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11.08.2023 15:45 Відповісти
Факт в тому, що якщо спробувати туди послати "боєвих рєбят", православна братва швидко збере шару в рази більшу. Тому тільки в законний спосіб. Поки що суди приймають правильні рішення.
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11.08.2023 15:52 Відповісти
Власти просто нужно шоу. Нет никакой Украинской православной церкви Московского Патриархата. Согласно закона 2018 года есть русская православная церковь в Украине и на основании этого законаее существование можно и нужно просто прекратить. От слова совсем, а не устраивать шоу для лохов.
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11.08.2023 14:01 Відповісти
Її в православному світі ще називають сергіанською єрессю, по імені Сергія, поставленого патріархом в1943 році за наказом сталіна.
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11.08.2023 14:06 Відповісти
суд допустив "кричущі порушення закону", не залучивши до розгляду самих монахів
Якщо я здаю в оренду квартиру, то маю питати дозволу у квартирантів на продаж або зміну орендаря?
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11.08.2023 13:22 Відповісти
ну мають же щось писати, а питати та йдуть лісом, бо "всьо так па дамашніму бьіло, савсем ніхочецца уєзжать""
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11.08.2023 16:07 Відповісти
Мразіяни чомусь думають, що той факт, що вони знаходяться на десь там якійсь території, дає їм право власності на цю територію.
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11.08.2023 13:26 Відповісти
Давайтє я у вас нємного посіжу, а потом ви мєня хєр вигонітє.
Кацапську народну казку про лєдяную і лубяную ізбушку пам'ятаєте?
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11.08.2023 13:44 Відповісти
Мабуть, отой члєн від зелі, з адвокатською палітуркою з Полтавського ПТУ, десь там підробляє!!
А мав би сидіти на НАРАХ!! Так, і сімоненко та мартиненко, ошивалися в Україні та гадили їй, аж поки не дали їм привлвадні, утікти на московські болота!! Разумков+стефанчук+зеленський, звичайно, тут ні чого… Оманщина це і підтверджує.
Поборники мацковськай самозванної секти!!
Слава Україні!!
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11.08.2023 13:26 Відповісти
Кацапські ряжені покидьки будуть вчиняти тягомотину до останнього. Геть з Лаври,підараси.
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11.08.2023 13:27 Відповісти
Якби моск@лі зайшли в Київ,то ті "монахи" стояли б з гвинтівками в Бабиному яру і першими розстрілювали б українців.
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11.08.2023 13:30 Відповісти
Цікаво,а скільки місяців,тижнів,днів,годин чи хвилин витратила б московія на виселення української церкви,школи,театру?
Скажених собак не лікують! Їх знищують! І ,дійсно,у тих "ченців"погони під рясами. Але КОРД з ними погрався б
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11.08.2023 13:32 Відповісти
Навряд. Це ж не студентів вночі в палатках вбивати. Для корда москальські попи по-любому свої, шановані люди. Чи ви не бачили, як мусарки скромнєнько в сторонці стояли і дивилися, як море "паломніков" не пускало комісію у Лавру? А могли б і ********** паломніков, і підкинути їм наркоти в кишеньки, як вони ******* робити. Але такі речі - то для українців, а для мразіян чайочок з печеньками і пошана.
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11.08.2023 14:21 Відповісти
З керівництва то питати треба. Без наказу вони права не мають, кийками вимахувати, навіть якщо дуже велике бажання мають.
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11.08.2023 14:33 Відповісти
Вони й з наказом не мають права кийками махать, але коли це кого зупиняло? Тут не в тому річ, а в тому, що народ України для цих скотиняк є і завжди був унтерменшами. Як для рідових мусорків, так і для керівництва.
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11.08.2023 14:42 Відповісти
гарна позиція: заповідник віддав у тимчасове користування, заповідник розірвав договір, тому що йому щось не сподобалось й все..., гуд бай май лав..., все законно
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11.08.2023 13:34 Відповісти
а когда вывозили . то все стояли и молча смотрели
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11.08.2023 13:35 Відповісти
робіть їм усе по русски - похєр, що це відділення фсб там пукає!
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11.08.2023 13:38 Відповісти
Нагадаю, що при Януковичі без всякого суду РПЦ захоплювала церкви і каплиці Української церкви, які були засновані на цвинтарях (кладовищах), не давала ховати українців по українському обряду, як вони заповідали і як хотіли рідні, переслідували українських священників. І наживались на цьому немало: за кілька "молитов" незрозумілою мовою вимагали не менше як 1000 грн.
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11.08.2023 13:45 Відповісти
Нехай собі готують, але вже НА ВУЛИЦІ!
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11.08.2023 13:50 Відповісти
Дурний ти. Як кацапи оскаржать відмову орендодавця в оренді?
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11.08.2023 14:08 Відповісти
А в дупу їх поцілувати не забули? Зелені сукі
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11.08.2023 13:54 Відповісти
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11.08.2023 13:59 Відповісти
Це просто Епік, апеляція, це ще півроку, потім касація, верховний суд, суд вовка, европейский суд в Страсбурзі - років на 5 тяганини...
Як це смішно і одночасно гірко бути наївним в цій країні.
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11.08.2023 14:21 Відповісти
"В углу плакал Паниковский.
- Отдайте мне мои деньги, - шепелявил он, - я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, - сказал Бендер. Может быть, там вам помогут." (с)
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11.08.2023 15:27 Відповісти
Яслухав вирок дослівно судя читала що забрать приміщеня в Української Православної Церкви про мп ні слова так що не брешіть забирайють майно Ураїнців у Українців.для слуг.
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11.08.2023 16:02 Відповісти
 
 