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Росіяни намагаються штурмувати Урожайне на Донеччині, Сили оборони відбивають атаки, - Уршалович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Підрозділи Нацгвардії підтримували штурмові дії Збройних Сил України під час визволення Урожайного на Донеччині.

Про це повідомив тво директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі (підрозділи НГУ. - Ред.) закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення", - зазначив він.

Також воїни НГУ провели зачистку та розмінування території населеного пункту.

Водночас на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" "Спартан" та "Червона калина" продовжили розвивати успіх у складі ударних угруповань Сил оборони.

Про деокупацію Урожайного у Волноваському районі Донецької області повідомили 16 серпня.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Сьогодні Урожайний день,два гелікоптера 💪😎
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17.08.2023 13:13
+3
Тепер, після виведення "чевека вагнер" з-під Бахмуту, ЗСУ вже набагато легше і оборонятись і наступати.
А чому?
А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за відмову виконати наказ, полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.
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17.08.2023 13:07
+2
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.08.2023 13:14
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Тепер, після виведення "чевека вагнер" з-під Бахмуту, ЗСУ вже набагато легше і оборонятись і наступати.
А чому?
А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за відмову виконати наказ, полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.
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17.08.2023 13:07 Відповісти
нічого там не легше під Бахмутом, а з Куп'янськом буде точно те ж, що було з Бахмутом. концентрація кацапів там постійно росте і коли вона дійде критичного значення, як це було з Бахмутом, прийдеться відходити та залишати місто.
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17.08.2023 13:17 Відповісти
Війна дуже швидко міняється. Майбутня зима буде зовсім іншою, ніж минула. У нас буде в декілька разів більше снарядів, в т.ч. касетні, і (якщо вірити Зе-брехунам) в десятки разів більше безпілотників. Тому зимою-24 у кацапів не було би ніяких шансів взяти Соледар, а тим більше Бахмут.
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17.08.2023 13:28 Відповісти
Так, змінилось багато чого, особливо у стані ворога: раніше в Мережу попадали відеотрансляції "кувалдних" страт тих, хто провинились, а тепер - лише скарги на командирів, які киздять своїх підлеглих за те, що "Мои товарищи из-за тебя погибли, из-за тебя, скота!" (джерело - тут).
Тобто, в даному випадку, замість того, щоб пристрелити свого солдата за самовільний відступ з селища Роботине, рашистський комбат бєлашко (цитата зі скарги): "он пихал ему в руки свой пистолет и спрашивал у охраны, готовы ли они подтвердить, что этот боец на него напал."

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17.08.2023 14:40 Відповісти
звісно, що міняється. ще рік тому проти України воювало 200 тисяч кацапів, а зараз на окупованих територіях їх вже більше п'ятисот тисяч. і ця кількість росте невпинно, не зважаючи на втрати.
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17.08.2023 15:39 Відповісти
Не буде те ж саме. На взяття Бахмутської агломерації орки витратили кілька місяців часу та масу людських ресурсів, а скоро доведеться звідти піти.
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17.08.2023 13:33 Відповісти
часу та м'яса у них вдосталь. і з Бахмуту нікуди вони не підуть.
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17.08.2023 15:40 Відповісти
З Херсону пішли, і з Бахмуту підуть. Але покладуть там багато, це так.
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17.08.2023 16:28 Відповісти
Сьогодні Урожайний день,два гелікоптера 💪😎
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17.08.2023 13:13 Відповісти
Не хочет работать соосная двухвинтовая схема Камова 🙂
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17.08.2023 13:19 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.08.2023 13:14 Відповісти
Просто очень важно для кремлян чтобы в головах ватников были сплошные наступления и победы. Если население осознает перманентное отступление РОА, она упадет духом сперва. Потом начнет ныть, а после начнет задавать неудобные вопросы. Авторитет власти падет. А вот на потери своих соплеменников русским насрать, это уже ясно.
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17.08.2023 14:00 Відповісти
 
 