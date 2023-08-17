Росіяни намагаються штурмувати Урожайне на Донеччині, Сили оборони відбивають атаки, - Уршалович
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Підрозділи Нацгвардії підтримували штурмові дії Збройних Сил України під час визволення Урожайного на Донеччині.
Про це повідомив тво директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі (підрозділи НГУ. - Ред.) закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення", - зазначив він.
Також воїни НГУ провели зачистку та розмінування території населеного пункту.
Водночас на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" "Спартан" та "Червона калина" продовжили розвивати успіх у складі ударних угруповань Сил оборони.
Про деокупацію Урожайного у Волноваському районі Донецької області повідомили 16 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
А чому?
А тому, що разом із "вагнерами" вибули і їх внутрішні порядки й мотиваційні заходи щодо свого особового складу штурмових загонів - це невідворотна смертна кара за відмову виконати наказ, полишення позиції/поля бою без команди чи поранення, що не дозволяє продовжувати бій.
Чому рашистські загони "шторми Z", сформовані шойгами з тих самих зеків, як і подібні прігожинські, зараз топчуться на місці на півночі під Сеньківкою вже зо три тижні й просування цієї маси на Куп'янськ, до межі якого всього 7 км, не здійснюється?
Та все по тій самій причині - для колишнього зека побігати туди-сюди на волі чи сидіти в бліндажі і посилати на йух всіх командирів - саме те, а не йди в атаку на укріплені українські рубежі.
Далі ж зони, звідкіля вони приїхали, не зашлють.
Тобто, в даному випадку, замість того, щоб пристрелити свого солдата за самовільний відступ з селища Роботине, рашистський комбат бєлашко (цитата зі скарги): "он пихал ему в руки свой пистолет и спрашивал у охраны, готовы ли они подтвердить, что этот боец на него напал."