Росіяни намагаються штурмувати Урожайне на Донеччині, Сили оборони відбивають атаки, - Уршалович

Підрозділи Нацгвардії підтримували штурмові дії Збройних Сил України під час визволення Урожайного на Донеччині.

Про це повідомив тво директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі (підрозділи НГУ. - Ред.) закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення", - зазначив він.

Також воїни НГУ провели зачистку та розмінування території населеного пункту.

Водночас на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" "Спартан" та "Червона калина" продовжили розвивати успіх у складі ударних угруповань Сил оборони.

Про деокупацію Урожайного у Волноваському районі Донецької області повідомили 16 серпня.

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