Контрнаступ не провалився, ЗСУ прорвали першу лінію оборони, - Міллі
Наступ Збройних Сил України не провалився, хоч і відбувається повільніше, ніж очікували.
Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив в інтерв'ю каналу Almamlakatv, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, наступ ЗСУ йде "повільно", проте не є провальним.
"Вони перетнули головну першу лінію оборони. Ця оборонна лінія, на підготовку якої росіяни витратили багато місяців, є мінні поля, "зуби дракона" та протитанкові траншеї, і є складна матриця оборонних приготувань, українці перетинають це", - сказав Міллі.
Він зазначив, що Сил оборони ще мають велику бойову міць і наступ не закінчено.
"Поки що занадто рано судити про успіх або провал атаки. Очевидно, що поки досягнуто часткового успіху. Швидкість атаки була повільнішою, ніж я думав, але це не рідкість на війні, оскільки війна на папері відрізняється від війни в реальності", - підкреслив генерал.
Воєначальник заявив, що "коли гинуть люди, а на землі знищуються танки та протипіхотна броня, а ви проходите крізь справжні драконові ікла та справжні міни, справи йдуть повільніше, тому що на кону стоять життя людей".
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Так что закройся и слушай что умные люди говорят. И молчи, пока тебя не спросят.
Хочешь помочь - дуй на фронт.
Налогоплатильщики Запада из своего кармана платят за вооружение для Украины. И на этом основании спрашивают, а не "поднимают визг".
Залужному никто и ничего не приказывает. "Спровоцировать" (как ты выражаешься) можно слабых истеричек. По-твоему, Залужный из этих?
За стол переговоров пытаются усадить практически с первых дней войны. В какие-то периоды активнее, в какие-то пассивнее. Сейчас на фронте все видят практически паритет сил - ни одна сторона не может показать своё преимущество и силу. Поэтому разговоры о мире активизировались. Все логично.
Никто не критикует Залужного. Как к главнокомандующему, к нему есть очень много неприятных вопросов. Как у Запада, так и у адекватных украинцев.
У любого наступления есть план. И если этот план выполнен на 5%, то это называется "полный провал плана", а не "медленное наступление". Да, этого плана мы не знаем. Но и дураку понятно, что этот план был явно не "за 2,5 месяца наступления продвинуться на 8 км. на одном участке фронта".
Запад "не визжит" и никогда не запрещал нам наносить удары по территории РФ. Но тот, кто платит - тот и музыку заказывает. Так было, есть и будет.
А поставку самолетов тормознули (но не отменили!) после того как увидели десятки дорогой западной техники кинутой на не выявленные минные поля.
Не "сопоставляй факты". Не твоё это.
Я уже говорил, что за стол переговоров пытаются усадить практически с первых дней войны. Но с ноября 2022 г. началась качественно иная война. Путлеру удалось перевести эту войну в войну на истощение. И такую войну он выигрывает. Поэтому никакие переговоры ему не нужны. Эффективное и результативное наступление ВСУ - это была надежда Запада усадить путлера за стол переговоров. И по мере окончания "сезона" эта надежда все призрачнее.
Так что можешь выдохнуть: кто бы там не пытался усадить Украину за стол переговоров, на такие переговоры не пойдет Путлер. Т.е. никаких переговоров не будет.
как минимум они ничем не вредят. а зеля на переговоры не соглашается потому что у него нет сильных переговорщиков.
Готовы аргументировать? Или это про "я так хочу/я в это верю"?
Действительно существует множество ЛЮДЕЙ для которых процесс важнее результата. Но самый крупный конфликт в Европе со времен Второй Мировой - это явно не тот случай. Экономические потери многих стран мира от этой войны исчисляются десятками (если уже не сотнями млрд.$). Посмотрите рост цен в США и Европе.
"Для уточнения позиций" используются каналы не публичной дипломатии.
"Зеля на переговоры не соглашается" потому, что нет никаких объективных предпосылок для таких переговоров, кроме желания Запада.
как минимум - для затравочки - если бы войну на истощение выигрывал путин, то у него не было бы ни дефицита денег, из-за чего ему пришлось девальвировать фубль, не было дефицита снарядов, почему ему приходится выпрашивать их у всех своих союзников, не было бы даже дефицита живой силы (и такая имеется как вам это не странно), почему он вынужден будет осенью снова провести мобилизацию.
играет не Россия против Украины. Играют в долгую условный запад против России. а это уже совсем другой уровень, который раше не потянуть. потому и стараются разрушить западную коалицию.и ничего не выйдет даже если трамп выиграет - ЕС понимает что если Украина проиграет от война придет к ним в дом.
что до переговоров - они нужны ВСЕМ. И Украине в отм числе. переговорная площадка например в турции была бы не лишней. Часто переговоры нужны не для результата а для процесса.
но зеленым популистам и любителям простых решений это не докажешь.
Путлер готов для победы в этой войне использовать ВСЕ ресурсы государства (что и делает). Запад к такому готов? Назовите мне хоть одну страну Запада, где хоть один завод ВПК работает в 3 смены.
Путлер планировал, конечно, не такую войну. Поэтому вполне объяснимы все проблемы с которыми он столкнулся. Но выигрывает не тот у кого проблемы, а тот кто их решает.
Все расходы в рублях, а доходы в валюте. Девальвация рубля - разумное и обоснованное решение. Это вам подтвердит любой экономист. Дефицит снарядов решается запуском ВПК в 3 смены, строительством новых заводов и поставками от союзников.
"Дефицит живой силы" для чего? Для успешной обороны - хватает новых контрактников. Но мобилизация будет. Весной следующего года (после выборов в РФ). Т.к. путлеру нужна победа (а не оборона). Для этого мобилизуют столько, сколько надо. Они за месяц смогли мобилизовать 300 000.
Прежде, чем говорить что "потянет рашка по сравнению с Западом" сравните хотя бы сегодняшние показатели производства продукции ВПК рашки и Запада. Если вы попытаетесь это сделать, то у вас ничего не получится. Таких данных вы просто не найдете в интернете. И если у вас есть, как вы выразились, "критическое мышление", то задумайтесь ПОЧЕМУ? Западные разведки не знают этих показателей в РФ? Или сравнение будет, мягко говоря, не в пользу Запада?
Россия НЕ ГОТОВА идти до конца. вы этого не понимаете - Запад это понимает. а вот Запал пойдет до конца. Сначала до последнего украинцам только потом если украицны закончатся - вступят в войну сами, мало не покажется.
считанное кол-во стран (Венгрия и все) являются штрейкбрехерами помощи Украине и войне против раши в целом. но и на угорцев найдется уздечка и кнут в виде дотаций ЕС.
дальше нет смысла ни читать вашу ахинею ни вести беседу.
пока. учите матчасть.
Я не рад, что загнал вас под лавку. К сожалению, все мои железобетонные аргументы не в пользу моей страны. Но даже несмотря на это, победить в этой войне РФ, можно.
и если игроки за столом поменяются например в связи со смертью Путина - то переговоры могут закончиться отходом москалей со всей территории Украины, из Крыма и Донбасса например - я буду не против.
только у нас нет таких переговорщиков.сплошные арахамии..
Уточняю: Дураку понятно. Дебилам непонятно.
Він є тільки в хворій уяві американських продажніх журнашлюх , відморожених кацапських Z- пропагандонів , та цензорівських зрадойобів ..
Про це говорять навіть самі ж кацапи , ті хто ще не зовсім розпрощався з мізками . Той же ходарьонок постійно наголошує що - про провал наступу ЗСУ ще дуже зарано говорити .
Є - повільне просування , пов'язане з об'єктивними причинами . Зараз йде не стільки наступ , а скоріше - методичне знекровлювання кацапських підрозділів , і задіяні в цьому приблизно половина наших військ , зосереджених на півдні ..
Багато у цей брєд вірить.
Мабуть легше прориватись через набудовані укріплення рашистів.
У ЗЕ, до речі, ліміт втрат при кожному наступі - двоє поранених солдат. Це - згідно його закидів Порошенко.
Вони не врахували іншого, - того що на зелену шоблу ніхто й не розраховував, військові та звичайні громадяни зупинили ворога.
Те що через серію помилок/прорахунків кацапів їх зупинили на Миколаївському напрямку, а також на Київщині - і є причина що прогноз не здійснився.
Згадайте про взірвані/невзірвані мости на цих напрямках. Згадайте неймовірний героїзм ЗСУ і мобілізацію громадян і все стане на місця.
Той же генерал Марченко говорить що не знає чи можливо ще раз повторити успіх під Миколаєвом при тих же вихідних даних.
Але ж цю владу обирали ті самі люди, що зараз потерпають...
Краще розкажи, яке озброєння застосовували під час "Буря в пустелі".
Вікіпедія говорить, що 4000 танків і 2000 літаків. Ваша жива сила (піхота) взагалі не брала участь в війні. Всього загинуло із сторони вашої коаліції менше 100 чоловік.
Люди, не пора б вам включити нарешті свій мозок, щоб зрозуміти, наскільки Міллі і його боси бажають перемоги України.
Перемога?
Цікаво, ті що зараз воюють, вони розуміють це?