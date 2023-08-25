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Новини Війна
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Контрнаступ не провалився, ЗСУ прорвали першу лінію оборони, - Міллі

марк,міллі

Наступ Збройних Сил України не провалився, хоч і відбувається повільніше, ніж очікували.

Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив в інтерв'ю каналу Almamlakatv, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, наступ ЗСУ йде "повільно", проте не є провальним.

"Вони перетнули головну першу лінію оборони. Ця оборонна лінія, на підготовку якої росіяни витратили багато місяців, є мінні поля, "зуби дракона" та протитанкові траншеї, і є складна матриця оборонних приготувань, українці перетинають це", - сказав Міллі.

Читайте: Контрнаступ йде важко, але ми щодня крокуємо вперед, - Данілов

Він зазначив, що Сил оборони ще мають велику бойову міць і наступ не закінчено.

"Поки що занадто рано судити про успіх або провал атаки. Очевидно, що поки досягнуто часткового успіху. Швидкість атаки була повільнішою, ніж я думав, але це не рідкість на війні, оскільки війна на папері відрізняється від війни в реальності", - підкреслив генерал.

Воєначальник заявив, що "коли гинуть люди, а на землі знищуються танки та протипіхотна броня, а ви проходите крізь справжні драконові ікла та справжні міни, справи йдуть повільніше, тому що на кону стоять життя людей".

Також читайте: Сили оборони наступають південніше Бахмуту та в бік Мелітополя, - речник ЗСУ Ковальов

Автор: 

Міллі Марк (156) контрнаступ (433)


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Топ коментарі
+12
Більше хвилює інше, це те , що зе і ко не спромоглися збудувати три лінії оборони на протяжності усього фронту. Наприклад на Сватівському напрямку за 9 місяців позиційних боїв, так і не спромоглися цього зробити, як наслідок просування кацапні і безглузді втрати з нашої сторони, через не укріплені позиції 😡
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25.08.2023 12:01
+9
Та ніякого провалу наступу немає . Про це нема й мови .
Він є тільки в хворій уяві американських продажніх журнашлюх , відморожених кацапських Z- пропагандонів , та цензорівських зрадойобів ..
Про це говорять навіть самі ж кацапи , ті хто ще не зовсім розпрощався з мізками . Той же ходарьонок постійно наголошує що - про провал наступу ЗСУ ще дуже зарано говорити .
Є - повільне просування , пов'язане з об'єктивними причинами . Зараз йде не стільки наступ , а скоріше - методичне знекровлювання кацапських підрозділів , і задіяні в цьому приблизно половина наших військ , зосереджених на півдні ..
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25.08.2023 12:01
+9
Як кажуть зе- позитивні , не було сенсу мінувати, будувати укріплення, рити окопи, взривати мости, бо у кацапів мощна авіація і арта і вони швидко би подавили наш супротив. Зокрема про це розповідала бувша полонена Пташка з Маріуполя. Приреченого Зелею міста. І багато подібних їй позеленівших вояк. Як потрапили в тил, так і позеленіли. Чи від думок чи від доларів. Не ясно.
Багато у цей брєд вірить.
Мабуть легше прориватись через набудовані укріплення рашистів.
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25.08.2023 12:11
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Захочуть - і так посадять. Просто не дадуть допомоги, або занесуть кейс бабла Лідору з цікавою пропозицією. Нажаль, ми тепер у всіх сферах виживання країни залежимо від Заходу. В них важелів на владу повно, а нарід зробить те, що влада скаже у марахвоні.
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25.08.2023 11:49 Відповісти
Полностью с вами согласен. Как и с Паном Милли. На кону жизни Украинцев. Лучше медленно, но лучше.
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25.08.2023 11:50 Відповісти
А шо, з Херсоном у 2022 році не так було, вже лементували, що ЗСУ на присадибних ділянках херсонців за містом.
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25.08.2023 11:51 Відповісти
В Херсоні все було абсолютно не так!!!
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25.08.2023 12:03 Відповісти
кремлівська консєрва пише про кремлівських консєрв
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25.08.2023 11:53 Відповісти
А США воюють з рашкою?
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25.08.2023 11:55 Відповісти
Не прозают. У них не инфантильно-детские представления о политике в отличии от вас.
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25.08.2023 12:09 Відповісти
Никто вам капитулировать не предлагал, не надо врать. Вы капитулировали в 2019 году, когда в воюющей стране выбрали себе главнокомандующим - буквально - клоуна-шоумена. Поэтому США делало ставку на партизанскую войну, из рассчета что 73% идиотов воевать не будет, а 25% смогут потянуть только партизанщину.

Так что закройся и слушай что умные люди говорят. И молчи, пока тебя не спросят.

Хочешь помочь - дуй на фронт.
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25.08.2023 12:54 Відповісти
Пишешь бред и вранье с первого до последнего слова.
Налогоплатильщики Запада из своего кармана платят за вооружение для Украины. И на этом основании спрашивают, а не "поднимают визг".
Залужному никто и ничего не приказывает. "Спровоцировать" (как ты выражаешься) можно слабых истеричек. По-твоему, Залужный из этих?
За стол переговоров пытаются усадить практически с первых дней войны. В какие-то периоды активнее, в какие-то пассивнее. Сейчас на фронте все видят практически паритет сил - ни одна сторона не может показать своё преимущество и силу. Поэтому разговоры о мире активизировались. Все логично.
Никто не критикует Залужного. Как к главнокомандующему, к нему есть очень много неприятных вопросов. Как у Запада, так и у адекватных украинцев.
У любого наступления есть план. И если этот план выполнен на 5%, то это называется "полный провал плана", а не "медленное наступление". Да, этого плана мы не знаем. Но и дураку понятно, что этот план был явно не "за 2,5 месяца наступления продвинуться на 8 км. на одном участке фронта".
Запад "не визжит" и никогда не запрещал нам наносить удары по территории РФ. Но тот, кто платит - тот и музыку заказывает. Так было, есть и будет.
А поставку самолетов тормознули (но не отменили!) после того как увидели десятки дорогой западной техники кинутой на не выявленные минные поля.
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25.08.2023 12:13 Відповісти
Только не нужно тут мне загонять капитуляцию как *мир*. Украина до тех пор еще существует пока воюет. И я просто сопоставляю факты и вижу как некоторые западные политики и появившиеся на цензоре куча новых ботов, долбят одну и ту же росийскую пропаганду что контрнаступление Залужного провалилось и нужно садиться за *переговоры*. И какой бы там план у Залужного небыл, я вижу что все идет не в пользу рашки по ихнему визгу и визгу путинских консерв на Западе. А насчет того что Запад нам делает услугу и соизволил поставлять свою технику так ету технику Запад и делал для войны с ссср. Так что ето мы еще делаем услугу Западу что воюем на западной технике и не солдаты ЕС и США не гибнут в етой войне и на головы европейских городов не сыпятся ракеты и авиабомбы.
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25.08.2023 12:41 Відповісти
И я просто сопоставляю факты и вижу как некоторые западные политики и появившиеся на цензоре куча новых ботов, долбят одну и ту же росийскую пропаганду что контрнаступление Залужного провалилось и нужно садиться за *переговоры*

Не "сопоставляй факты". Не твоё это.
Я уже говорил, что за стол переговоров пытаются усадить практически с первых дней войны. Но с ноября 2022 г. началась качественно иная война. Путлеру удалось перевести эту войну в войну на истощение. И такую войну он выигрывает. Поэтому никакие переговоры ему не нужны. Эффективное и результативное наступление ВСУ - это была надежда Запада усадить путлера за стол переговоров. И по мере окончания "сезона" эта надежда все призрачнее.
Так что можешь выдохнуть: кто бы там не пытался усадить Украину за стол переговоров, на такие переговоры не пойдет Путлер. Т.е. никаких переговоров не будет.
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25.08.2023 13:08 Відповісти
игру на истощение пока выигрывает НЕ путин. и переговоры часто нужны для процесса а не для результата. например, уточнить текущие позиции.
как минимум они ничем не вредят. а зеля на переговоры не соглашается потому что у него нет сильных переговорщиков.
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26.08.2023 15:24 Відповісти
"игру на истощение пока выигрывает НЕ путин"
Готовы аргументировать? Или это про "я так хочу/я в это верю"?
Действительно существует множество ЛЮДЕЙ для которых процесс важнее результата. Но самый крупный конфликт в Европе со времен Второй Мировой - это явно не тот случай. Экономические потери многих стран мира от этой войны исчисляются десятками (если уже не сотнями млрд.$). Посмотрите рост цен в США и Европе.
"Для уточнения позиций" используются каналы не публичной дипломатии.
"Зеля на переговоры не соглашается" потому, что нет никаких объективных предпосылок для таких переговоров, кроме желания Запада.
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26.08.2023 15:51 Відповісти
я не готов аргументировать в силу нехватки времени. если нужно объяснять такие очевидные вещи то и нет смысла объяснять - это вторая причина. а сложив их вместе, я явно просто потрачу свое драгоценное время на ленивого человека, лишенного способности критически мыслить и изучать факты.
как минимум - для затравочки - если бы войну на истощение выигрывал путин, то у него не было бы ни дефицита денег, из-за чего ему пришлось девальвировать фубль, не было дефицита снарядов, почему ему приходится выпрашивать их у всех своих союзников, не было бы даже дефицита живой силы (и такая имеется как вам это не странно), почему он вынужден будет осенью снова провести мобилизацию.
играет не Россия против Украины. Играют в долгую условный запад против России. а это уже совсем другой уровень, который раше не потянуть. потому и стараются разрушить западную коалицию.и ничего не выйдет даже если трамп выиграет - ЕС понимает что если Украина проиграет от война придет к ним в дом.
что до переговоров - они нужны ВСЕМ. И Украине в отм числе. переговорная площадка например в турции была бы не лишней. Часто переговоры нужны не для результата а для процесса.
но зеленым популистам и любителям простых решений это не докажешь.
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26.08.2023 16:01 Відповісти
"Факты"? Ну поехали:
Путлер готов для победы в этой войне использовать ВСЕ ресурсы государства (что и делает). Запад к такому готов? Назовите мне хоть одну страну Запада, где хоть один завод ВПК работает в 3 смены.
Путлер планировал, конечно, не такую войну. Поэтому вполне объяснимы все проблемы с которыми он столкнулся. Но выигрывает не тот у кого проблемы, а тот кто их решает.
Все расходы в рублях, а доходы в валюте. Девальвация рубля - разумное и обоснованное решение. Это вам подтвердит любой экономист. Дефицит снарядов решается запуском ВПК в 3 смены, строительством новых заводов и поставками от союзников.
"Дефицит живой силы" для чего? Для успешной обороны - хватает новых контрактников. Но мобилизация будет. Весной следующего года (после выборов в РФ). Т.к. путлеру нужна победа (а не оборона). Для этого мобилизуют столько, сколько надо. Они за месяц смогли мобилизовать 300 000.
Прежде, чем говорить что "потянет рашка по сравнению с Западом" сравните хотя бы сегодняшние показатели производства продукции ВПК рашки и Запада. Если вы попытаетесь это сделать, то у вас ничего не получится. Таких данных вы просто не найдете в интернете. И если у вас есть, как вы выразились, "критическое мышление", то задумайтесь ПОЧЕМУ? Западные разведки не знают этих показателей в РФ? Или сравнение будет, мягко говоря, не в пользу Запада?
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26.08.2023 16:29 Відповісти
отвечу на первый твой аргумент. считаю и последний.
Россия НЕ ГОТОВА идти до конца. вы этого не понимаете - Запад это понимает. а вот Запал пойдет до конца. Сначала до последнего украинцам только потом если украицны закончатся - вступят в войну сами, мало не покажется.
считанное кол-во стран (Венгрия и все) являются штрейкбрехерами помощи Украине и войне против раши в целом. но и на угорцев найдется уздечка и кнут в виде дотаций ЕС.

дальше нет смысла ни читать вашу ахинею ни вести беседу.
пока. учите матчасть.
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26.08.2023 17:53 Відповісти
На счет "нет смысла вести беседу" - тут я с вами согласен. Какой же смысл, если у вас все аргументы на уровне голословных утверждений?
Я не рад, что загнал вас под лавку. К сожалению, все мои железобетонные аргументы не в пользу моей страны. Но даже несмотря на это, победить в этой войне РФ, можно.
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26.08.2023 18:09 Відповісти
одно не отменяет другого. почему не сесть за переговоры.это всегда полезно - потянуть время, показать себя миротворцами, поиграть в эти игры. а самим делать то что НАМ выгодно и нужно.
и если игроки за столом поменяются например в связи со смертью Путина - то переговоры могут закончиться отходом москалей со всей территории Украины, из Крыма и Донбасса например - я буду не против.
только у нас нет таких переговорщиков.сплошные арахамии..
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26.08.2023 15:22 Відповісти
Есть план, я его не знаю, но он не выполняется. Л логика ))) к залужному у него вопросы, кто ты такой, пёс, что у тебя к залужному вопросы, експерд мамкин
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25.08.2023 17:51 Відповісти
Да, этого плана мы не знаем. Но и дураку понятно, что этот план был явно не "за 2,5 месяца наступления продвинуться на 8 км. на одном участке фронта".

Уточняю: Дураку понятно. Дебилам непонятно.
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25.08.2023 18:51 Відповісти
кто ТЫ такой? ты даже не пес а блоха на хвосте у пса.
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26.08.2023 15:26 Відповісти
А скільки там ліній ?
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25.08.2023 11:54 Відповісти
краще запитати в яком місці
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25.08.2023 12:06 Відповісти
Здається, 3, якщо більше не наліпили.
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25.08.2023 12:50 Відповісти
Та ніякого провалу наступу немає . Про це нема й мови .
Він є тільки в хворій уяві американських продажніх журнашлюх , відморожених кацапських Z- пропагандонів , та цензорівських зрадойобів ..
Про це говорять навіть самі ж кацапи , ті хто ще не зовсім розпрощався з мізками . Той же ходарьонок постійно наголошує що - про провал наступу ЗСУ ще дуже зарано говорити .
Є - повільне просування , пов'язане з об'єктивними причинами . Зараз йде не стільки наступ , а скоріше - методичне знекровлювання кацапських підрозділів , і задіяні в цьому приблизно половина наших військ , зосереджених на півдні ..
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25.08.2023 12:01 Відповісти
а кіт васька слухає та їсть, все буде но трошки погодя
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25.08.2023 12:29 Відповісти
Більше хвилює інше, це те , що зе і ко не спромоглися збудувати три лінії оборони на протяжності усього фронту. Наприклад на Сватівському напрямку за 9 місяців позиційних боїв, так і не спромоглися цього зробити, як наслідок просування кацапні і безглузді втрати з нашої сторони, через не укріплені позиції 😡
показати весь коментар
25.08.2023 12:01 Відповісти
Як кажуть зе- позитивні , не було сенсу мінувати, будувати укріплення, рити окопи, взривати мости, бо у кацапів мощна авіація і арта і вони швидко би подавили наш супротив. Зокрема про це розповідала бувша полонена Пташка з Маріуполя. Приреченого Зелею міста. І багато подібних їй позеленівших вояк. Як потрапили в тил, так і позеленіли. Чи від думок чи від доларів. Не ясно.
Багато у цей брєд вірить.
Мабуть легше прориватись через набудовані укріплення рашистів.
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25.08.2023 12:11 Відповісти
І чого тоді такий дурний Сунь-Цзи працю з воєнної справи ще в давнину написав, якщо все так просто, як у ЗЕ?
У ЗЕ, до речі, ліміт втрат при кожному наступі - двоє поранених солдат. Це - згідно його закидів Порошенко.
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25.08.2023 19:11 Відповісти
******* эсксперт, прогнозував взяття Київа за три чотири дні, на здачу всієї України відводив півтора - два тижні, у нас свої прогнози, і не куди нас підштовхувати не треба, все буде Україна
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25.08.2023 12:18 Відповісти
Вони прогнозували, враховуючи дії нашої "влади". Якщо бути точним - бездіяльність. Про розмінування та відвід військ промовчу, то окрема зрада. І в цьому прогнозі вони не помилилися, в перші дні влада зникла. Хтось в бункері гриз "мівіну" з ледь теплою водою, хтось окопався у "львівському котлі", а хтось взагалі спетляв з країни.
Вони не врахували іншого, - того що на зелену шоблу ніхто й не розраховував, військові та звичайні громадяни зупинили ворога.
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25.08.2023 14:06 Відповісти
Це був самий реальний прогноз. Але відповідь у самому значенні слова «прогноз».
Те що через серію помилок/прорахунків кацапів їх зупинили на Миколаївському напрямку, а також на Київщині - і є причина що прогноз не здійснився.
Згадайте про взірвані/невзірвані мости на цих напрямках. Згадайте неймовірний героїзм ЗСУ і мобілізацію громадян і все стане на місця.
Той же генерал Марченко говорить що не знає чи можливо ще раз повторити успіх під Миколаєвом при тих же вихідних даних.
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25.08.2023 15:13 Відповісти
За свое життя я зрозумів те, що якщо від тебе вимагають героїзму або самопожертви - це пройоп менеджмента, влади, керівництва. Це працює стовідсотково з мендежментом компаній, де менеджмент ставлять з гори.

Але ж цю владу обирали ті самі люди, що зараз потерпають...
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28.08.2023 20:09 Відповісти
Захисниками України робиться важка та криваваробота ЗВІЛЬНЕННЯ України, після її підготовки до здачі московітам *****, привладними з 2019 року!!
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25.08.2023 12:21 Відповісти
Пане генерале, за касетні велике спасибі, нам потрібні Хаймарси на 500 км, ATACMSи, F-16ті і тоді вам менше прийдеться думати чі вдався наш наступ, чи ні. І перестаньте боятися розпаду великої Коцапії на декілька Підкоцапчий. Якраз тоді ядерна небезпека зійде нанівець.
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25.08.2023 12:31 Відповісти
В цілому згоден. Але я б не хотів, щоб з'явився умовний рамзанка диров з ядреною бімбою.
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25.08.2023 12:56 Відповісти
Що умовний рамзанка зможе з тією бомбою зробити? Він її на ішаку доставляти в місце застосування буде? Усі доступні умовному дирову засоби доставки можуть бути перехоплені ппо і т.д.
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25.08.2023 14:00 Відповісти
Дострілити до Києва чи Харкова з рогатки він навряд зможе, а от підірвати все навкруги в ім'я когось - це можливо.
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25.08.2023 14:45 Відповісти
Теоретику Міллі дуже далеко до такого діяча,як люся абдрістовіч. Отой розкаже так розкаже.
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25.08.2023 12:32 Відповісти
Міллі, а як там 31 Абрамс, скоро доїде до ЗСУ? І старі літаки, які ви списуєте з свого озброєння чомусь ніяк не долетять до України.
Краще розкажи, яке озброєння застосовували під час "Буря в пустелі".
Вікіпедія говорить, що 4000 танків і 2000 літаків. Ваша жива сила (піхота) взагалі не брала участь в війні. Всього загинуло із сторони вашої коаліції менше 100 чоловік.

Люди, не пора б вам включити нарешті свій мозок, щоб зрозуміти, наскільки Міллі і його боси бажають перемоги України.
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25.08.2023 12:51 Відповісти
Так вони перемогу і не планували. Їхня мета "посадити Україну за стіл перемовин з вигідною позицією". А це, вибачте, ніяка не перемога, в нашому розумінні. А судячи з контрнаступу, вигідної позиції немає і хз, коли вона буде, і чи буде взагалі.
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25.08.2023 13:13 Відповісти
Ви десі не зрозуміли, мета западу не перемога швидка, а довга війна на виснаження в якій россія по закінченню буде гола, звісно ціною крові Українців, а хіба в нас є вибір?
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25.08.2023 13:35 Відповісти
Поки товстий схудне, худий помре.
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25.08.2023 13:52 Відповісти
З 2025 року відкривається розпродаж укрїнської землі іноземцям.
Перемога?
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25.08.2023 13:30 Відповісти
Ми встигнемо скасувати все те ще прийняв Зеля !
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25.08.2023 15:03 Відповісти
Сподіваюсь. В іншому випадку - українська нація зникне. Залишки перетворяться на жебраків.

Цікаво, ті що зараз воюють, вони розуміють це?
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25.08.2023 17:59 Відповісти
Так, першу прорвали. Хоча всього лише на одному участку. От тільки чи достатньо резервів на наступні 2 чи 3. А окрім них треба ж ще й споруди у Мелітополі і Токмаку прорвати, і потім щоб ще й до Азовського моря було. Мабуть це вже дуже оптимістично вже...
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25.08.2023 13:31 Відповісти
...мляяя,кто переводил сказанное??? Киньте лучше текст на англицком....
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25.08.2023 14:57 Відповісти
У дикунів нажаль є і така зброя
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25.08.2023 15:52 Відповісти
 
 