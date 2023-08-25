Контрнаступ не провалився, ЗСУ прорвали першу лінію оборони, - Міллі

Наступ Збройних Сил України не провалився, хоч і відбувається повільніше, ніж очікували.

Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив в інтерв'ю каналу Almamlakatv, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, наступ ЗСУ йде "повільно", проте не є провальним.

"Вони перетнули головну першу лінію оборони. Ця оборонна лінія, на підготовку якої росіяни витратили багато місяців, є мінні поля, "зуби дракона" та протитанкові траншеї, і є складна матриця оборонних приготувань, українці перетинають це", - сказав Міллі.

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Він зазначив, що Сил оборони ще мають велику бойову міць і наступ не закінчено.

"Поки що занадто рано судити про успіх або провал атаки. Очевидно, що поки досягнуто часткового успіху. Швидкість атаки була повільнішою, ніж я думав, але це не рідкість на війні, оскільки війна на папері відрізняється від війни в реальності", - підкреслив генерал.

Воєначальник заявив, що "коли гинуть люди, а на землі знищуються танки та протипіхотна броня, а ви проходите крізь справжні драконові ікла та справжні міни, справи йдуть повільніше, тому що на кону стоять життя людей".

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