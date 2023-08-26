Байден: Літак із Пригожиним збили. Ми намагаємося з’ясувати, як саме

Вашингтон намагається з’ясувати, яким саме чином було збито літак із ватажком терористів ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Про це президент США Джо Байден заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США намагаються точно встановити, як було збито літак із Пригожиним.

Інших коментарів від американського лідера не було.

Раніше Байден говорив, що "не здивований" вбивством Пригожина, а також наголосив, що до цього причетний диктатор Володимир Путін.

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Британське видання Inews з посиланням на власні джерела у розвідці написало, що до загибелі Пригожина може бути причетний генерал Андрій Авер'янов із головного управління Генштабу РФ (ГРУ) - він відповідальний за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у 2018 році.