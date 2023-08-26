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Байден: Літак із Пригожиним збили. Ми намагаємося з’ясувати, як саме

пригожин

Вашингтон намагається з’ясувати, яким саме чином було збито літак із ватажком терористів ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Про це президент США Джо Байден заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США намагаються точно встановити, як було збито літак із Пригожиним.

Інших коментарів від американського лідера не було.

Раніше Байден говорив, що "не здивований" вбивством Пригожина, а також наголосив, що до цього причетний диктатор Володимир Путін.

Читайте: Пригожин літав у Африку, щоб не дозволити ГРУ перехопити контроль над "вагнерівцями" на континент, - FT

Британське видання Inews з посиланням на власні джерела у розвідці написало, що до загибелі Пригожина може бути причетний генерал Андрій Авер'янов із головного управління Генштабу РФ (ГРУ) - він відповідальний за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у 2018 році.

Автор: 

Байден Джо (2883) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+15
А мені більш за все подобається ролик з ютубу про ху....ла, де він з годинником бавиться. А може це був двійник, бо справжній з бункера не вилазить. Вже і в Індію не їде
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26.08.2023 12:05
+11
путя сказав шо Пригожин виконав иого останє завдання
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26.08.2023 11:38
+8
Так. Ці сумніви кацапи давно озвучують.
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26.08.2023 11:44
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путя сказав шо Пригожин виконав иого останє завдання
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26.08.2023 11:38 Відповісти
Так. Ці сумніви кацапи давно озвучують.
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26.08.2023 11:44 Відповісти
А мені більш за все подобається ролик з ютубу про ху....ла, де він з годинником бавиться. А може це був двійник, бо справжній з бункера не вилазить. Вже і в Індію не їде
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26.08.2023 12:05 Відповісти
как не знал? он ему лично советовал не жрать лишнего (кстати, посла в Украине не назначали хз сколько времени до эскалации войны, а тут вона как, приоритеты). это был фактически будущий руководитель кацапстана (или беларуси), но Хйло видимо не захотел стреляться, или там, от диареи.
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26.08.2023 12:12 Відповісти
все правильно - кацапи мають знати за що ненавидіти пуя - пригожин у деяких був героєм
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26.08.2023 11:41 Відповісти
Ключове слово "був". У них альтернативи навіть немає. Альтернатива це пуйло який його і вбив. Як виявилось одна людина нічого не вирішує. Вбили людину яка мала підтримку більше половини населення росії. А на наступний день усі про нього забули, і знову підуть голосувати за путіна.
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26.08.2023 13:37 Відповісти
той хто утилізував вагнерів цього разу зробив добру справу.
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26.08.2023 11:46 Відповісти
"А теперь перейти бы РДК и их заявлении о принятии в свои лавы вагнеров" --- якщо б у нас не було табунів ухилянтів котрі тікають за взятки за кордон і розказують,що воювати не підуть,то ніяких рдк і не треба було б,а так маємо,що маємо, навіть кацап котрий буде воювати зараз в інтересах України це уже плюс
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26.08.2023 11:51 Відповісти
А вот когда Рада объявит юридически , Шановний бот патрушева з погонялом ! Щиро дякую за поради!
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26.08.2023 12:35 Відповісти
Оголошувати стан війни можна тільки тоді, коли сам виробляєш те, чим воюєш, маєш власні кошти для підтримки життєдіяльності і маєш мобілізаційний потенціал, співставний із потенціалом супротивника.
Завдяки ФСБшній агентурі у "партіях і правітєльствах" всіх часів Україна не має нічого із переліченого.
Тому на другий день після оголошення війни потяги із іноземною зброєю, снарядами та амуніцією будуть розвернуті "взад", кредитні і донорські програми зупинені, біженці депортовані. Бо все це Україна має виключно завдяки статусу "жертви невмотивованої агресії".
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26.08.2023 12:51 Відповісти
А какая разніца, як збили?
Головне що путін ніпрічьом. Зараз йде накачка інфопростору "альтернативними версіями", як після Боїнга. Нащо їм помагать
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26.08.2023 11:52 Відповісти
а він і справді ніпрічом , коли пригожин і к гепав сракой в землю , путлєр був на канцерті в курську , .. ну ніяк до твері він дострелить не міг... алібі-с желєзне ..
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26.08.2023 13:21 Відповісти
збили чи вбили, - головне результат - "хароший русскій", краще ФБР свій час би витратило на розслідування корупції в МО, а Пентагон допоміг би із закупівлями для ЗСУ - оце б суттєво допомогло!
необхідна петиція від народного депутата на адресу Джо Байдена та ФБР щодо розслідування тотальної корупціі в МО та прохання повернути вкрадені кошти і допомоги в закупівлях від Пентагону. кілька мільйонів підписів гарантовано! очікуваний результат - кілька пожиттєвих термінів для чарівно усміхнених осіб а не якась там відставка чи елітна посада посла ...
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26.08.2023 11:53 Відповісти
Це ж треба! Аж Президент Сполучених Штатів переймається тим, як уколошкали цього гімнюка.
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26.08.2023 11:56 Відповісти
ахахаха ну як вам це
Стрелкова посадили ,Пригожина ліквідували ...Зовсім непалівно зроблено ...Не буду цей список доповнювати прізвищами загиблих від рук молі з 2000 року
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26.08.2023 11:57 Відповісти
дык стандартный подход, как коммуняки в 30-х годах, исполнители\свидетели тоже не нужны. отсюда кстати неутешительный вывод - кацапскую армию (как минимум тех, кто у нас) придется утилизировать полностью.
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26.08.2023 12:17 Відповісти
список тягнеться з убивства Троцького
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26.08.2023 13:07 Відповісти
Раз Пригожина нету, может Байден разрешит уже атаковать Белгородщину? Лично видел видео с Шебекино, там все ок, жители спокойны, патриархальная тишина. А то Зеля отозвал РДК и Русский легион оттудова с момента мятежа Пригожина, что бы друг Путин смог подавить спокойно всякие революции.
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26.08.2023 11:58 Відповісти
Дивно, що Байден досі не знає як збивають літаки. З рогатки мабуть місцева шпана шмальнула, бо сплутала літак з бойовим гусаком укрів.
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26.08.2023 11:58 Відповісти
Женька крупно наслідив в Африці, х..... відбивався - я не я і ж..... не моя, не знаю я цього поварьонка. А коли знову попер до друзяк-маньяків, то його кокнули разом із "братвою".
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26.08.2023 12:05 Відповісти
Цікаво, а на "прекратившем существование" був шеврон "Груз 200. Мы вместе !" ?
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26.08.2023 12:06 Відповісти
Та там фсьо ясно - він був тяжелєє воздуха...
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26.08.2023 12:12 Відповісти
ага, спробуте з такою охх...ю кувалдою політати
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26.08.2023 13:11 Відповісти
Ну тут одно из двух - или взрів на борту или ракета с земли. И на вісоте 8000-9000 м только штатная ракета ПВО, из ПЗРК не достали бі

PS кацапов тут не вычещают?
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26.08.2023 12:15 Відповісти
вот этим кацапсинским цирком и нужно сейчас заниматься ... а где
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26.08.2023 12:21 Відповісти
и почему мы не в НАТО
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26.08.2023 12:37 Відповісти
Видео падающего самолёта с якобы Пригожиным на борту,оказалось снятым намного раньше.
Потом ещё выяснится что этот членосос жив,здоров и отдыхает на островах
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26.08.2023 12:42 Відповісти
ну і що з того - повар всьо
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26.08.2023 12:48 Відповісти
У Парагваї. Разом із 100-річними робітничими націонал - соціалістами та їх молодими нащадками. Перепустка - наколки Уткіна.
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26.08.2023 12:57 Відповісти
І так: фошизди - це "на Украінє".
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26.08.2023 12:58 Відповісти
Як збили ? Точно збили.
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26.08.2023 12:46 Відповісти
А у другому літаку хто був? Хтось чув?
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26.08.2023 15:31 Відповісти
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26.08.2023 12:48 Відповісти
та похер чем его сбили. Я с нетерпением ожидаю его похорон с салютом из стрелковки, плавно переходящим в уличные бои с росгвардией. Гойда!
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26.08.2023 14:59 Відповісти
держдеп вже заявив, що вони тут ні до чого
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26.08.2023 16:17 Відповісти
байден буде використовувати будь який інфопривід аби відвернути увагу від скандалів з своїм сином

вже й Шокін дав інтерв'ю в США стосовно бурізми

а там ще й китайські оборудки є

так що в ЗМІ тепер будуть обсмоктувати тільки прігожіна - і навіть якщо його дійсно вбили, ще півроку будуть спекулювати чи не підстроїв він свою катастрофу, щоб змінити обличчя і зникнути
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26.08.2023 17:06 Відповісти
 
 