Байден: Літак із Пригожиним збили. Ми намагаємося з’ясувати, як саме
Вашингтон намагається з’ясувати, яким саме чином було збито літак із ватажком терористів ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
Про це президент США Джо Байден заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, США намагаються точно встановити, як було збито літак із Пригожиним.
Інших коментарів від американського лідера не було.
Раніше Байден говорив, що "не здивований" вбивством Пригожина, а також наголосив, що до цього причетний диктатор Володимир Путін.
Британське видання Inews з посиланням на власні джерела у розвідці написало, що до загибелі Пригожина може бути причетний генерал Андрій Авер'янов із головного управління Генштабу РФ (ГРУ) - він відповідальний за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у 2018 році.
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Завдяки ФСБшній агентурі у "партіях і правітєльствах" всіх часів Україна не має нічого із переліченого.
Тому на другий день після оголошення війни потяги із іноземною зброєю, снарядами та амуніцією будуть розвернуті "взад", кредитні і донорські програми зупинені, біженці депортовані. Бо все це Україна має виключно завдяки статусу "жертви невмотивованої агресії".
Головне що путін ніпрічьом. Зараз йде накачка інфопростору "альтернативними версіями", як після Боїнга. Нащо їм помагать
необхідна петиція від народного депутата на адресу Джо Байдена та ФБР щодо розслідування тотальної корупціі в МО та прохання повернути вкрадені кошти і допомоги в закупівлях від Пентагону. кілька мільйонів підписів гарантовано! очікуваний результат - кілька пожиттєвих термінів для чарівно усміхнених осіб а не якась там відставка чи елітна посада посла ...
Стрелкова посадили ,Пригожина ліквідували ...Зовсім непалівно зроблено ...Не буду цей список доповнювати прізвищами загиблих від рук молі з 2000 року
PS кацапов тут не вычещают?
Потом ещё выяснится что этот членосос жив,здоров и отдыхает на островах
вже й Шокін дав інтерв'ю в США стосовно бурізми
а там ще й китайські оборудки є
так що в ЗМІ тепер будуть обсмоктувати тільки прігожіна - і навіть якщо його дійсно вбили, ще півроку будуть спекулювати чи не підстроїв він свою катастрофу, щоб змінити обличчя і зникнути