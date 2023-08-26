Байден: Самолет с Пригожиным сбили. Мы пытаемся выяснить, как именно

Вашингтон пытается выяснить, каким именно образом был сбит самолет с главарем террористов ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, США пытаются точно установить, как был сбит самолет с Пригожиным.

Других комментариев от американского лидера не последовало.

Ранее Байден говорил, что "не удивлен" убийством Пригожина, а также подчеркнул, что к этому причастен диктатор Владимир Путин.

Читайте также: Пригожин летал в Африку, чтобы не дать ГРУ перехватить контроль над "вагнеровцами" на континенте, - FT

Британское издание Inews со ссылкой на собственные источники в разведке написало, что к гибели Пригожина может быть причастен генерал Андрей Аверьянов из главного управления Генштаба РФ (ГРУ) – он ответственен за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в 2018 году.