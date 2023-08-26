Байден: Самолет с Пригожиным сбили. Мы пытаемся выяснить, как именно
Вашингтон пытается выяснить, каким именно образом был сбит самолет с главарем террористов ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, США пытаются точно установить, как был сбит самолет с Пригожиным.
Других комментариев от американского лидера не последовало.
Ранее Байден говорил, что "не удивлен" убийством Пригожина, а также подчеркнул, что к этому причастен диктатор Владимир Путин.
Британское издание Inews со ссылкой на собственные источники в разведке написало, что к гибели Пригожина может быть причастен генерал Андрей Аверьянов из главного управления Генштаба РФ (ГРУ) – он ответственен за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в 2018 году.
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Завдяки ФСБшній агентурі у "партіях і правітєльствах" всіх часів Україна не має нічого із переліченого.
Тому на другий день після оголошення війни потяги із іноземною зброєю, снарядами та амуніцією будуть розвернуті "взад", кредитні і донорські програми зупинені, біженці депортовані. Бо все це Україна має виключно завдяки статусу "жертви невмотивованої агресії".
Головне що путін ніпрічьом. Зараз йде накачка інфопростору "альтернативними версіями", як після Боїнга. Нащо їм помагать
необхідна петиція від народного депутата на адресу Джо Байдена та ФБР щодо розслідування тотальної корупціі в МО та прохання повернути вкрадені кошти і допомоги в закупівлях від Пентагону. кілька мільйонів підписів гарантовано! очікуваний результат - кілька пожиттєвих термінів для чарівно усміхнених осіб а не якась там відставка чи елітна посада посла ...
Стрелкова посадили ,Пригожина ліквідували ...Зовсім непалівно зроблено ...Не буду цей список доповнювати прізвищами загиблих від рук молі з 2000 року
PS кацапов тут не вычещают?
Потом ещё выяснится что этот членосос жив,здоров и отдыхает на островах
вже й Шокін дав інтерв'ю в США стосовно бурізми
а там ще й китайські оборудки є
так що в ЗМІ тепер будуть обсмоктувати тільки прігожіна - і навіть якщо його дійсно вбили, ще півроку будуть спекулювати чи не підстроїв він свою катастрофу, щоб змінити обличчя і зникнути