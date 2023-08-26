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Байден: Самолет с Пригожиным сбили. Мы пытаемся выяснить, как именно

пригожин

Вашингтон пытается выяснить, каким именно образом был сбит самолет с главарем террористов ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, США пытаются точно установить, как был сбит самолет с Пригожиным.

Других комментариев от американского лидера не последовало.

Ранее Байден говорил, что "не удивлен" убийством Пригожина, а также подчеркнул, что к этому причастен диктатор Владимир Путин.

Читайте также: Пригожин летал в Африку, чтобы не дать ГРУ перехватить контроль над "вагнеровцами" на континенте, - FT

Британское издание Inews со ссылкой на собственные источники в разведке написало, что к гибели Пригожина может быть причастен генерал Андрей Аверьянов из главного управления Генштаба РФ (ГРУ) – он ответственен за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в 2018 году.

Автор: 

Байден Джо (2785) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+15
А мені більш за все подобається ролик з ютубу про ху....ла, де він з годинником бавиться. А може це був двійник, бо справжній з бункера не вилазить. Вже і в Індію не їде
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26.08.2023 12:05
+11
путя сказав шо Пригожин виконав иого останє завдання
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26.08.2023 11:38
+8
Так. Ці сумніви кацапи давно озвучують.
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26.08.2023 11:44
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путя сказав шо Пригожин виконав иого останє завдання
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26.08.2023 11:38 Ответить
Так. Ці сумніви кацапи давно озвучують.
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26.08.2023 11:44 Ответить
А мені більш за все подобається ролик з ютубу про ху....ла, де він з годинником бавиться. А може це був двійник, бо справжній з бункера не вилазить. Вже і в Індію не їде
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26.08.2023 12:05 Ответить
как не знал? он ему лично советовал не жрать лишнего (кстати, посла в Украине не назначали хз сколько времени до эскалации войны, а тут вона как, приоритеты). это был фактически будущий руководитель кацапстана (или беларуси), но Хйло видимо не захотел стреляться, или там, от диареи.
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26.08.2023 12:12 Ответить
все правильно - кацапи мають знати за що ненавидіти пуя - пригожин у деяких був героєм
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26.08.2023 11:41 Ответить
Ключове слово "був". У них альтернативи навіть немає. Альтернатива це пуйло який його і вбив. Як виявилось одна людина нічого не вирішує. Вбили людину яка мала підтримку більше половини населення росії. А на наступний день усі про нього забули, і знову підуть голосувати за путіна.
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26.08.2023 13:37 Ответить
той хто утилізував вагнерів цього разу зробив добру справу.
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26.08.2023 11:46 Ответить
"А теперь перейти бы РДК и их заявлении о принятии в свои лавы вагнеров" --- якщо б у нас не було табунів ухилянтів котрі тікають за взятки за кордон і розказують,що воювати не підуть,то ніяких рдк і не треба було б,а так маємо,що маємо, навіть кацап котрий буде воювати зараз в інтересах України це уже плюс
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26.08.2023 11:51 Ответить
А вот когда Рада объявит юридически , Шановний бот патрушева з погонялом ! Щиро дякую за поради!
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26.08.2023 12:35 Ответить
Оголошувати стан війни можна тільки тоді, коли сам виробляєш те, чим воюєш, маєш власні кошти для підтримки життєдіяльності і маєш мобілізаційний потенціал, співставний із потенціалом супротивника.
Завдяки ФСБшній агентурі у "партіях і правітєльствах" всіх часів Україна не має нічого із переліченого.
Тому на другий день після оголошення війни потяги із іноземною зброєю, снарядами та амуніцією будуть розвернуті "взад", кредитні і донорські програми зупинені, біженці депортовані. Бо все це Україна має виключно завдяки статусу "жертви невмотивованої агресії".
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26.08.2023 12:51 Ответить
А какая разніца, як збили?
Головне що путін ніпрічьом. Зараз йде накачка інфопростору "альтернативними версіями", як після Боїнга. Нащо їм помагать
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26.08.2023 11:52 Ответить
а він і справді ніпрічом , коли пригожин і к гепав сракой в землю , путлєр був на канцерті в курську , .. ну ніяк до твері він дострелить не міг... алібі-с желєзне ..
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26.08.2023 13:21 Ответить
збили чи вбили, - головне результат - "хароший русскій", краще ФБР свій час би витратило на розслідування корупції в МО, а Пентагон допоміг би із закупівлями для ЗСУ - оце б суттєво допомогло!
необхідна петиція від народного депутата на адресу Джо Байдена та ФБР щодо розслідування тотальної корупціі в МО та прохання повернути вкрадені кошти і допомоги в закупівлях від Пентагону. кілька мільйонів підписів гарантовано! очікуваний результат - кілька пожиттєвих термінів для чарівно усміхнених осіб а не якась там відставка чи елітна посада посла ...
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26.08.2023 11:53 Ответить
Це ж треба! Аж Президент Сполучених Штатів переймається тим, як уколошкали цього гімнюка.
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26.08.2023 11:56 Ответить
ахахаха ну як вам це
Стрелкова посадили ,Пригожина ліквідували ...Зовсім непалівно зроблено ...Не буду цей список доповнювати прізвищами загиблих від рук молі з 2000 року
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26.08.2023 11:57 Ответить
дык стандартный подход, как коммуняки в 30-х годах, исполнители\свидетели тоже не нужны. отсюда кстати неутешительный вывод - кацапскую армию (как минимум тех, кто у нас) придется утилизировать полностью.
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26.08.2023 12:17 Ответить
список тягнеться з убивства Троцького
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26.08.2023 13:07 Ответить
Раз Пригожина нету, может Байден разрешит уже атаковать Белгородщину? Лично видел видео с Шебекино, там все ок, жители спокойны, патриархальная тишина. А то Зеля отозвал РДК и Русский легион оттудова с момента мятежа Пригожина, что бы друг Путин смог подавить спокойно всякие революции.
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26.08.2023 11:58 Ответить
Дивно, що Байден досі не знає як збивають літаки. З рогатки мабуть місцева шпана шмальнула, бо сплутала літак з бойовим гусаком укрів.
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26.08.2023 11:58 Ответить
Женька крупно наслідив в Африці, х..... відбивався - я не я і ж..... не моя, не знаю я цього поварьонка. А коли знову попер до друзяк-маньяків, то його кокнули разом із "братвою".
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26.08.2023 12:05 Ответить
Цікаво, а на "прекратившем существование" був шеврон "Груз 200. Мы вместе !" ?
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26.08.2023 12:06 Ответить
Та там фсьо ясно - він був тяжелєє воздуха...
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26.08.2023 12:12 Ответить
ага, спробуте з такою охх...ю кувалдою політати
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26.08.2023 13:11 Ответить
Ну тут одно из двух - или взрів на борту или ракета с земли. И на вісоте 8000-9000 м только штатная ракета ПВО, из ПЗРК не достали бі

PS кацапов тут не вычещают?
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26.08.2023 12:15 Ответить
вот этим кацапсинским цирком и нужно сейчас заниматься ... а где
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26.08.2023 12:21 Ответить
и почему мы не в НАТО
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26.08.2023 12:37 Ответить
Видео падающего самолёта с якобы Пригожиным на борту,оказалось снятым намного раньше.
Потом ещё выяснится что этот членосос жив,здоров и отдыхает на островах
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26.08.2023 12:42 Ответить
ну і що з того - повар всьо
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26.08.2023 12:48 Ответить
У Парагваї. Разом із 100-річними робітничими націонал - соціалістами та їх молодими нащадками. Перепустка - наколки Уткіна.
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26.08.2023 12:57 Ответить
І так: фошизди - це "на Украінє".
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26.08.2023 12:58 Ответить
Як збили ? Точно збили.
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26.08.2023 12:46 Ответить
А у другому літаку хто був? Хтось чув?
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26.08.2023 15:31 Ответить
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26.08.2023 12:48 Ответить
та похер чем его сбили. Я с нетерпением ожидаю его похорон с салютом из стрелковки, плавно переходящим в уличные бои с росгвардией. Гойда!
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26.08.2023 14:59 Ответить
держдеп вже заявив, що вони тут ні до чого
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26.08.2023 16:17 Ответить
байден буде використовувати будь який інфопривід аби відвернути увагу від скандалів з своїм сином

вже й Шокін дав інтерв'ю в США стосовно бурізми

а там ще й китайські оборудки є

так що в ЗМІ тепер будуть обсмоктувати тільки прігожіна - і навіть якщо його дійсно вбили, ще півроку будуть спекулювати чи не підстроїв він свою катастрофу, щоб змінити обличчя і зникнути
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26.08.2023 17:06 Ответить
 
 