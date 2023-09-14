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Південна Корея має докази, що КНДР постачає Росії зброю для війни проти України

чен,путін,кім,ин

Південна Корея вже тривалий час має підтвердження того, що Москва отримує від Північної Кореї озброєння і використовує його у війні Росії проти України.

Про це заявили в Офісі президента Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Складно про це говорити, бо це питання розвідки, але ми вже давно підтвердили, що надане Північною Кореєю озброєння використовується Росією на полі бою в Україні", - сказав представник Офісу.

Читайте: КНДР вже півтора місяця постачає Росії боєприпаси, - Буданов

Він також зауважив, що зараз оцінювати підсумки саміту Кім Чен Ина і Володимира Путіна передчасно, оскільки візит Кіма до Росії ще триває, та додав, що в п’ятницю й суботу лідер КНДР планує відвідати ще два російські міста, де знаходяться важливі військові об’єкти.

"Ми уважно стежимо за всіма подіями і результатами (поїздки Кіма до Росії. - Ред.) та обговорюємо багатосторонні заходи у відповідь, які можемо вжити разом зі Сполученими Штатами, Японією та іншими союзниками, а також індивідуальні заходи, до яких ми можемо вдатись самостійно", - додав представник Офісу.

Також читайте: США без вагань введуть санкції проти Росії та Північної Кореї, якщо Пхеньян почне передавати зброю Москві, - Держдепартамент

Очікується, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль порушить питання військових обмінів між КНДР та Росією у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН.

Під час п’ятиденного візиту до Нью-Йорка наступного тижня Юн має зустрітися з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і обговорити глобальні питання, такі як війна в Україні та ядерні загрози Північної Кореї, а також шляхи співпраці Сеула та ООН.

Автор: 

КНДР (1210) зброя (7435) росія (64926) Південна Корея (451)


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Топ коментарі
+24
**** все гівно світу проти України це просто *******, треба мститися цим всім ********** націям
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14.09.2023 15:34
+14
А НАТО не вірить.
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14.09.2023 15:23
+12
НІ,),скажуть що стурбовані,),глибоко,,),,
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14.09.2023 15:31
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А НАТО не вірить.
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14.09.2023 15:23 Відповісти
НІ,),скажуть що стурбовані,),глибоко,,),,
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14.09.2023 15:31 Відповісти
По самі...
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14.09.2023 15:37 Відповісти
НАТО не не вірить, навіть навпаки, я переконаний що там знають більше за Південну Корею. але зробити вони абсолютно нічого не здатні.
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14.09.2023 16:38 Відповісти
**** все гівно світу проти України це просто *******, треба мститися цим всім ********** націям
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14.09.2023 15:34 Відповісти
Ну що ж шановно Південно Корея - швиденько обєднуйтеся із Японією та ї@аште під нуль кндрівську русню!
Інакше ніяк!
Повірте досвіду ЗСУ!
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14.09.2023 15:35 Відповісти
Слабо собі уявляю, як КНДРівські ракети летят в хмарочоси Сеула й Токіо. Але ж все може бути...
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14.09.2023 19:20 Відповісти
Можливо так і є . Хоча таких трофеїв ЗСУ на полі бою ще не захоплювали .
.
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14.09.2023 15:37 Відповісти
не може бути! кім просто побухати приїжджав до *****
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14.09.2023 15:39 Відповісти
ні. ви ніхера не розумієте.
ось вам, київ за три дні.
снаряди для каzапських гармат, залишись., тільки в кндр.
а південна корея, звісно, радіє. по них не полетить.
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14.09.2023 15:43 Відповісти
Ну так дайте нам свої танки, РСЗВ, снаряди, ракети. Нам від того, що ви маєте докази, не легше...
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14.09.2023 15:55 Відповісти
Ю. Корея могла бы помогать Украине. Это было бы гораздо весомее, чем помощь россии деградированой С. Кореи.
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14.09.2023 16:15 Відповісти
Вони передають. Енергообладнання та всіляке нелетальне (типу обладнання для розмінування) офіційно, а артилерійські снаряди - через США.
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14.09.2023 17:36 Відповісти
На третий день "Орлиный глаз" заметил, что в сарае нет одной стены.
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14.09.2023 17:24 Відповісти
А Українська ОПУ- це 100% сателіт для параші та кндр
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14.09.2023 17:33 Відповісти
виявляється у Південній Кореї теж є Офіс Президента
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14.09.2023 18:27 Відповісти
Поставки мордору идут полным ходом, а дядя Сэм жует сопли и не вводит новые санкции против этих сволочей.
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14.09.2023 19:51 Відповісти
Bидання Guardian зазначило, що Путін через війну в Україні опинився в міжнародній ізоляції та в ситуації, коли йому "нема чого втрачати", і тому пішов на зближення з іншою країною-ізгоєм - Північною Кореєю.
Логіка Кремля очевидна, пише Guardian - у Північної Кореї є **********, необхідні Росії для продовження війни в Україні, і КНДР може відігравати важливу роль у коаліції країн, які все ще бажають мати справу з Росією. "Я сумніваюся, що Північна Корея сама по собі зможе це зробити - ми говоримо про мільйони снарядів, - але разом з імпортом з Ірану Москва спробує зібрати все, що зможе, одночасно нарощуючи виробництво вдома", - цитує видання.
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15.09.2023 01:19 Відповісти
Південна Корея своїми заявами заважає США "пильно стежити"
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15.09.2023 03:30 Відповісти
Точно.
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15.09.2023 07:00 Відповісти
 
 