Південна Корея має докази, що КНДР постачає Росії зброю для війни проти України
Південна Корея вже тривалий час має підтвердження того, що Москва отримує від Північної Кореї озброєння і використовує його у війні Росії проти України.
Про це заявили в Офісі президента Південної Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Складно про це говорити, бо це питання розвідки, але ми вже давно підтвердили, що надане Північною Кореєю озброєння використовується Росією на полі бою в Україні", - сказав представник Офісу.
Він також зауважив, що зараз оцінювати підсумки саміту Кім Чен Ина і Володимира Путіна передчасно, оскільки візит Кіма до Росії ще триває, та додав, що в п’ятницю й суботу лідер КНДР планує відвідати ще два російські міста, де знаходяться важливі військові об’єкти.
"Ми уважно стежимо за всіма подіями і результатами (поїздки Кіма до Росії. - Ред.) та обговорюємо багатосторонні заходи у відповідь, які можемо вжити разом зі Сполученими Штатами, Японією та іншими союзниками, а також індивідуальні заходи, до яких ми можемо вдатись самостійно", - додав представник Офісу.
Очікується, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль порушить питання військових обмінів між КНДР та Росією у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН.
Під час п’ятиденного візиту до Нью-Йорка наступного тижня Юн має зустрітися з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і обговорити глобальні питання, такі як війна в Україні та ядерні загрози Північної Кореї, а також шляхи співпраці Сеула та ООН.
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ось вам, київ за три дні.
снаряди для каzапських гармат, залишись., тільки в кндр.
а південна корея, звісно, радіє. по них не полетить.
Логіка Кремля очевидна, пише Guardian - у Північної Кореї є **********, необхідні Росії для продовження війни в Україні, і КНДР може відігравати важливу роль у коаліції країн, які все ще бажають мати справу з Росією. "Я сумніваюся, що Північна Корея сама по собі зможе це зробити - ми говоримо про мільйони снарядів, - але разом з імпортом з Ірану Москва спробує зібрати все, що зможе, одночасно нарощуючи виробництво вдома", - цитує видання.