Питання корупції погіршило відносини Зеленського з багатьма його союзникам, - Timе

Питання корупції має негативний вплив на допомогу Україні та відносини з партнерами. Корупція також сповільнює мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Time та Букви.

Корупційні епізоди в системі призову до кінця літа набули такого розмаху, що 11 серпня Зеленський звільнив начальників призовних пунктів у всіх регіонах країни.

Це рішення мало продемонструвати його відданість боротьбі з хабарництвом. Але цей крок мав зворотний результат, за словами неназваного старшого військового офіцера, оскільки набір майже припинився без керівництва. Звільнених чиновників також виявилося важко замінити, частково через те, що репутація призовних служб була заплямована. "Хто хоче цю роботу?" - питає офіцер. "Це як повісити на спині табличку з написом: корумпований".

Автор зазначає, що останні місяці питання корупції погіршило відносини Зеленського з багатьма його союзниками. Напередодні візиту до Вашингтона Білий дім підготував для українців список антикорупційних реформ. Один із помічників, який їздив із Зеленським до США, сказав мені, що ці пропозиції спрямовані на саму верхівку державної ієрархії. "Це не були пропозиції", - каже інший радник президента. "Це були умови".

Щоб розвіяти занепокоєння американців, Зеленський звільнив міністра оборони Олексія Резнікова, члена його найближчого оточення. Два радники президента сказали авторові, що Резніков особисто не був причетний до хабарництва. "Але він не зміг підтримувати порядок у своєму міністерстві", - каже один.

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Коли новини про ці скандали поширювалися, Зеленський дав членам адміністрації суворий наказ не створювати підстав для підозр у самозбагаченні. "Не купуйте нічого. Не беріть відпустки. Просто сидіть за своїм столом, мовчіть і працюйте", – характеризує ці директиви один із співробітників. Деякі чиновники середньої ланки в адміністрації скаржилися мені на бюрократичний параліч і низький моральний стан, оскільки контроль за їхньою роботою посилився.

Серед усього тиску, спрямованого на викорінення корупції, автор припускав, що чиновники в Україні двічі подумають, перш ніж брати хабара чи привласнювати державні кошти. Але коли він сказав про це старшому раднику президента на початку жовтня, той попросив його вимкнути аудіозапис, щоб він міг говорити вільніше. "Саймоне, ти помиляєшся", - каже він. "Люди крадуть, наче завтра не буде".

Навіть звільнення міністра оборони не змусило чиновників "відчути жодного страху", додає він, оскільки чистка надто довго втілювалася. У лютому Зеленського попередили про те, що в міністерстві поширилася корупція, але він нічого не робив більше шести місяців, даючи змогу оточенню шанс тихо вирішити проблеми або пояснити їх. На той час, коли він діяв напередодні свого візиту до США, "було вже надто пізно", - каже інший старший радник президента. Західні союзники України вже тоді знали про скандал. Солдати на фронті почали відпускати непристойні жарти про "яйця Резнікова", нову метафору корупції. "Репутаційної шкоди було завдано", – каже радник.

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Коли автор запитав Зеленського про проблему, він визнав її серйозність і загрозу, яку вона становить для морального стану України та її відносин з іноземними партнерами. Боротьба з корупцією є одним із його головних пріоритетів. Він також припустив, що деякі іноземні союзники мають стимул перебільшувати проблему, оскільки це дає їм привід припинити фінансову підтримку. "Це неправильно, – каже він, – щоб вони прикривали свою неспроможність допомогти Україні, викидаючи ці звинувачення".

Але деякі звинувачення було важко спростувати. У серпні українське інформаційне видання, відоме розслідуванням хабарництва, Bihus.info, опублікувало кричущий звіт про головного радника Зеленського з питань економічної та енергетичної політики Ростислава Шурму. Звіт показав, що Шурма, колишній керівник енергетичної галузі, має брата, який є співвласником двох компаній сонячної енергетики з електростанціями на півдні України. Навіть після того, як росіяни окупували цю частину країни, відрізавши її від української енергомережі, компанії продовжували отримувати державні платежі за вироблену електроенергію.

НАБУ, відреагувало на публікацію, відкривши провадження щодо розтрати Шурми та його брата. Але Зеленський не відсторонив свого радника. Натомість наприкінці вересня Шурма приєднався до президентської делегації у Вашингтоні.

Коли автор поспілкувався з Шурмою, той запевнив його, що звинувачення у корупції є "частиною політичної атаки, оплаченої одним із внутрішніх ворогів Зеленського".

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