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25 громадян України загинули внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль, - посол Бродський

ізраїль

Внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль наразі відомо про загибель 25 громадян України.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З числа загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули внаслідок нападу терористів", - сказав посол на пресконференції в Києві у вівторок.

Загалом унаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль понад 1 400 ізраїльтян і громадян інших держав загинули, понад 5 000 були поранені.

За останніми даними, як повідомив Бродський, майже 250 заручників перебувають у руках терористів.

"Те, що сталося, можна порівняти з подіями 11 вересня. З багатьох причин. Насамперед тому що Ізраїль, на жаль, був не готовий до того, що сталося. Терористи змогли застати нас зненацька", - зазначив посол.

Також читайте: У війні між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС загинув 31 журналіст, - Times of Israel

За словами Бродського, більшість українців, які загинули в Ізраїлі, мали подвійне громадянство.

"Вони мали і ізраїльське громадянство, і українське громадянство, і їхні сім'ї перебували в Ізраїлі. До нас були звернення, по-моєму, щодо двох українців, які загинули, чиї сім'ї перебувають в Україні. І були прохання про поховання тіла в Україні. Але більшість із тих, хто загинув, будуть поховані в Ізраїлі, оскільки їхні сім'ї також живуть в Ізраїлі", - сказав він.

Раніше МВС повідомляло, що підтверджено загибель 21 громадянина України в Ізраїлі.

Автор: 

Ізраїль (1658) українці (2547) жертви (1814) Бродський посол (37)


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Топ коментарі
+2
Это приспособленцы,а не украинцы....
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31.10.2023 12:59 Відповісти
+2
У тих "громадян України" були ісраїльські паспорта. То яким чином вони до України, якщо в Україні заборонено подвійне громадянство.
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31.10.2023 13:01 Відповісти
+2
25 громадян України (єврейської національності). Треба ж повністю говорити.
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31.10.2023 13:16 Відповісти
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Зато ти кацап
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31.10.2023 19:20 Відповісти
Это приспособленцы,а не украинцы....
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31.10.2023 12:59 Відповісти
У тих "громадян України" були ісраїльські паспорта. То яким чином вони до України, якщо в Україні заборонено подвійне громадянство.
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31.10.2023 13:01 Відповісти
У КуGut іv все дуже просто як у Махачкалі
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31.10.2023 19:23 Відповісти
25 громадян України (єврейської національності). Треба ж повністю говорити.
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31.10.2023 13:16 Відповісти
A громадяни України єврейської чи іншої національності чимось відрізняються, що ви хотіли сказати підкреслюючи національність ?
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31.10.2023 14:11 Відповісти
Громадяни взагалі відрізняються друг від друга - одні тікають за кордон, інші боронять країну.
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31.10.2023 16:03 Відповісти
А ти де v2af7597c борониш Україну, у якому окопі стоїть твій диван?
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31.10.2023 19:25 Відповісти
А яке твоє собачаче діло? Я в Україні, а ти хрін знає де.
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31.10.2023 21:24 Відповісти
Мабудь десь у Донецьку чи Луганську
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01.11.2023 06:22 Відповісти
Cаме так, це добре видно зараз на прикладі Ізраїлю. У перший день війни резервісти почали прибувати на свої бази, не чекаючи повісток. З різних країн ізраїльтяни повернулися, щоб захищати свою країну. В Ізраїлі немає заборони виїзду. але ніхто не тікає.
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01.11.2023 07:17 Відповісти
Я тебе отвечу так: в Раде % 75- евреи,а сколько украинцев в Кнессете???? ....А теперь ты ответь,в чём разница....Жду-с....
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01.11.2023 10:49 Відповісти
Це жахливо.
Але в Україні щодня вмирає значно більше її громадян. Їх вбивають хазяї хамазу- мразіяні.
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31.10.2023 13:43 Відповісти
Благодарить надо не только Хамас,а и их разлюбезных партнеров орков-капцапцанцев
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31.10.2023 14:52 Відповісти
А офіційний ісраїль досі пропагандує рашистські наративи щодо Бандери, УПА, Азову і тд. Ну і невизнаня геноциду українців у 32-33 - це також па русскі.
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31.10.2023 15:31 Відповісти
Співчуваю всім хто загинув у Ізраїлі. Хамас та кацап- це яблучки з одного деревця. Що одне, що друге терористи та дикуни.
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31.10.2023 19:30 Відповісти
 
 