25 громадян України загинули внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль, - посол Бродський
Внаслідок нападу терористів ХАМАС на Ізраїль наразі відомо про загибель 25 громадян України.
Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З числа загиблих нам відомо про 25 громадян України, які загинули внаслідок нападу терористів", - сказав посол на пресконференції в Києві у вівторок.
Загалом унаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль понад 1 400 ізраїльтян і громадян інших держав загинули, понад 5 000 були поранені.
За останніми даними, як повідомив Бродський, майже 250 заручників перебувають у руках терористів.
"Те, що сталося, можна порівняти з подіями 11 вересня. З багатьох причин. Насамперед тому що Ізраїль, на жаль, був не готовий до того, що сталося. Терористи змогли застати нас зненацька", - зазначив посол.
За словами Бродського, більшість українців, які загинули в Ізраїлі, мали подвійне громадянство.
"Вони мали і ізраїльське громадянство, і українське громадянство, і їхні сім'ї перебували в Ізраїлі. До нас були звернення, по-моєму, щодо двох українців, які загинули, чиї сім'ї перебувають в Україні. І були прохання про поховання тіла в Україні. Але більшість із тих, хто загинув, будуть поховані в Ізраїлі, оскільки їхні сім'ї також живуть в Ізраїлі", - сказав він.
Раніше МВС повідомляло, що підтверджено загибель 21 громадянина України в Ізраїлі.
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