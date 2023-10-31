Спалах гепатиту А на Вінниччині визнано надзвичайною ситуацією обласного рівня, протиепідемічні заходи посилюють, - МОЗ

Спалах гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію на рівні області, протиепідемічні заходи посилюють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Як зазначається, в області посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва. Також органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області. У Вінниці продовжується дистанційне навчання. Це ж стосується і позашкільного навчання, спортивних та мистецьких гуртків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах. Наразі у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. За результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спалах визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня. Тому у регіоні посилено протиепідемічні заходи: зокрема, тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках, додаткові перевірки проводять на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами", - додав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Також читайте: Кількість хворих на гепатит А на Вінниччині збільшилась до 231

За даними МОЗ, наразі лікарі-епідеміологи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб та групи оперативного реагування Центру громадського здоровʼя обстежують працівників епідемічно небезпечних сфер. Це ринки та підприємства з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, обʼєктів централізованого водопостачання та підприємства, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом.

На підставі проведених епідрозслідувань визначено щонайменше 4️ можливих фактори, які вказують на джерело інфекції. Після детального аналізу кожен з факторів опрацьовується одночасно паралельними командами з широким лабораторним контролем.

Також в області триває вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров’я, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А. Мобільні бригади почали щеплення близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом, зокрема сімей, які проживають спільно або близьких, з ким контактували напередодні захворювання. Також для вакцинації дітей доставлено 1 100 доз вакцини для профілактики вірусного гепатиту А (ВГА) та формування резерву, вакцинації в закритих колективах.

Також читайте: Кузін про гепатит А у Вінниці: джерело інфікування продовжує існувати, спалах поширюється на найближчі населені пункти