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Спалах гепатиту А на Вінниччині визнано надзвичайною ситуацією обласного рівня, протиепідемічні заходи посилюють, - МОЗ

швидка,гепатит,вінниця

Спалах гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію на рівні області, протиепідемічні заходи посилюють.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Як зазначається, в області посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва. Також органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області. У Вінниці продовжується дистанційне навчання. Це ж стосується і позашкільного навчання, спортивних та мистецьких гуртків. Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах. Наразі у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. За результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спалах визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня. Тому у регіоні посилено протиепідемічні заходи: зокрема, тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках, додаткові перевірки проводять на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами", - додав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Також читайте: Кількість хворих на гепатит А на Вінниччині збільшилась до 231

За даними МОЗ, наразі лікарі-епідеміологи Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб та групи оперативного реагування Центру громадського здоровʼя обстежують працівників епідемічно небезпечних сфер. Це ринки та підприємства з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, обʼєктів централізованого водопостачання та підприємства, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом.

На підставі проведених епідрозслідувань визначено щонайменше 4️ можливих фактори, які вказують на джерело інфекції. Після детального аналізу кожен з факторів опрацьовується одночасно паралельними командами з широким лабораторним контролем.

Також в області триває вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров’я, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А. Мобільні бригади почали щеплення близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом, зокрема сімей, які проживають спільно або близьких, з ким контактували напередодні захворювання. Також для вакцинації дітей доставлено 1 100 доз вакцини для профілактики вірусного гепатиту А (ВГА) та формування резерву, вакцинації в закритих колективах.

Також читайте: Кузін про гепатит А у Вінниці: джерело інфікування продовжує існувати, спалах поширюється на найближчі населені пункти

Автор: 

Вінниця (627) гепатит (63) МОЗ (5401) Ігор Кузін (315)


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Топ коментарі
+11
В їхню сторону і дивитися боязно , а люди ще й купують щоб їсти😀
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31.10.2023 15:46 Відповісти
+9
Я недавно споглядала роботу шаурмістів в підземному переході біля медуніверу.Ще й подумалось,як тут немає спалаху якоїсь кишкової інфекції,хв.Боткіна?Накаркала.
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31.10.2023 15:28 Відповісти
+9
Погано у людей з уявою. Наприклад якийсь Равшан поколупався пальцем в дупі, а потім шаурму завертає. Та ще й 100 гривень просить. Смачного.
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31.10.2023 15:55 Відповісти
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Я недавно споглядала роботу шаурмістів в підземному переході біля медуніверу.Ще й подумалось,як тут немає спалаху якоїсь кишкової інфекції,хв.Боткіна?Накаркала.
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31.10.2023 15:28 Відповісти
В їхню сторону і дивитися боязно , а люди ще й купують щоб їсти😀
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31.10.2023 15:46 Відповісти
шаурма з міської дичини абсолютно чиста від любих інфекцій! ))
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31.10.2023 15:54 Відповісти
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31.10.2023 16:35 Відповісти
Погано у людей з уявою. Наприклад якийсь Равшан поколупався пальцем в дупі, а потім шаурму завертає. Та ще й 100 гривень просить. Смачного.
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31.10.2023 15:55 Відповісти
Ха...Вспомнился анедот-Приходят два мужика в кабак. Первый заказывает котлету, а второй - фаршированный перец. Приносят, мужики едят. Тут первый находит в котлете волос. Отложил и ест дальше. Опять находит, и не волос, а целый клок.
Подзывает официанта:
- Официант, так вашу мать! Что такое?
- У нас шеф-повар однорукий, дык он котлеты на груди скручивает.
Второму становится плохо.
Официант:
- А вы-то чего?
- А я подумал: а как он фарш в перец напихивает?
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31.10.2023 16:41 Відповісти
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31.10.2023 19:02 Відповісти
Якось в центрі Одеси біля двох университетів (золоте місце для шаурмістів!) сильно зголоднів, але коли побачив, що працівники вже збирають залишки інгредієнтів для шаурми, засумнівався, чи є сенс в них купувати.

На це хлопець мені відповів: "Згадай, скільки будок шаурми, не рахуючи інших закладів вуличної їжі, знаходиться на відстані 5 хвилин ходьби від мого кіоску? А тепер подумай, чи є сенс мені тебе травити, зважаючи на наступну увагу купи перевіряльників, піпець які хабарі, а головне - що від тебе про це дізнаються тисячі моїх потенційних покупців?"

Подумавши, я таки купив там шаурму, і вона виявилась досить непоганою!

А взагалі, в Україні найсмачніша шаурма в двох містах - в Харкові, і таки в Одесі!
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31.10.2023 18:07 Відповісти
в Києві теж є дуже класна і смачна, треба місця знати)))
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01.11.2023 05:40 Відповісти
Как там сами винничане называют Винничину, Гройсманленд?
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31.10.2023 15:59 Відповісти
Вінниця- найкраще місто для проживання.Невеличке, затишне.Про війну нагадує спалений Дім офіцерів,будинок побуту.Гройсмана у місці немає вже дев'ять років!
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31.10.2023 16:13 Відповісти
а бізнес його і його батька розквітає по всьому місту - і асфальт кладеться (з заводу батька) де він не потрібен (центральний парк), і нові ТЦ відкриваються (прямо навпроти залізничного вокзалу який забебехали) і т.п.
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31.10.2023 17:36 Відповісти
Кацапаботу попобоку - аби срач у кометах розвести.
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31.10.2023 17:44 Відповісти
Розвалили санепідемстанції , а зараз дивуються. Ідіоти...
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31.10.2023 17:07 Відповісти
нєнє. розвалили сов'єтьскі санепідемстанції. а нових не створили. тому: спасєніє утопающіх, дело рук саміх утопающіх.
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31.10.2023 17:22 Відповісти
ви глибоко помиляєтеся, все те є, але під іншою назвою. В часи совка теж бували такі спалахи, але про це ніколи не писали в газетах. сам лежав у відділені. А потім доліковувався в терапії. Дивлюсь, а знайома медсестра із інфекційного когось поряд провідує. А я знав чоловіка, що попав в інфекцію невдовзі після травматології. Тобто підхопив боткіна прямо в лікарні.
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31.10.2023 18:00 Відповісти
підтверджую, знаю купу подібних історій про ті часи і інфекційку.
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01.11.2023 05:44 Відповісти
Почалося.
Війну вже виграли, головний ворог тепер це не кацапи які гвалтують всіх підряд на окупованих територіях, а гепатіт і ковід.
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31.10.2023 17:42 Відповісти
Перевірте завод напоїв Караван!
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31.10.2023 18:41 Відповісти
А можливо у Вінниці є місце для полонених кацапів, і нова партія була заразна?
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31.10.2023 21:48 Відповісти
Нє, кацапів тримають в безпечних місцях на Закарпатті, щоб не дай Боже кацапська ракета не прилетіла і не завадила в футбол грати, про них піклуються.
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01.11.2023 05:48 Відповісти
Гепатит сам по собі - не заводиться ні звідки.
Джерел багато. итання - чому Вінниця. Майже центральна область.
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31.10.2023 21:51 Відповісти
 
 