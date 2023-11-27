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Новини
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"Слуга народу" Янченко про заяви "слуги народу" Безуглої: Не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом

янченко

На думку нардепки "Слуги народу" Галини Янченко зараз не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом.

Про це Янченко написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Особисто мені соромно через заяви Мар’яни (Безуглої. - Ред.). Не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом як рсн. Сьогодні у наших військових найскладніша робота у світі. І єдине питання, яке ми маємо ставити собі щодня: як ми можемо допомогти нашим ЗСУ та фронту? Все решта - робота на ворога", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

Також читайте: Гудименко вимагає реакції СБУ щодо нардепки Безуглої за розголошення держтаємниці

Залужний (720) Янченко Галина (71) Слуга народу (2809) Безугла (297)


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Топ коментарі
+11
Ну що, Андрій Борисович, реакцію суспільства протестували? Результат побачили? Тепер можете розслабитися. Х&й вам, а не Залужний !!!
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27.11.2023 18:14
+10
"Не час критикувати ЗСУ, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,," -- ВПЕВНЕННИЙ, ЩО ТАКИЙ "ЧАС" НЕ НАСТАНЕ НІКОЛИ!!!, яК БИ ЦОГО ТАМ КаМУСЬ НЕ ХТІЛОСЬ!(,
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27.11.2023 18:14
+6
Янченці "слава" безуглої не дає спокою, думає щоб це самій такого вкоїти, щоб так "засяяти".
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27.11.2023 18:07
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Янченці "слава" безуглої не дає спокою, думає щоб це самій такого вкоїти, щоб так "засяяти".
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27.11.2023 18:07 Відповісти
Грех смеяться над Безмозглыми Безуглыми людьми
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27.11.2023 18:13 Відповісти
Зелень **єва
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27.11.2023 18:22 Відповісти
теж помітив її закоханість в найвеличнішого. коли в інтерв'ю з нею починалась просто істерика за критику "коханого"
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27.11.2023 19:17 Відповісти
"Не час критикувати ЗСУ, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,," -- ВПЕВНЕННИЙ, ЩО ТАКИЙ "ЧАС" НЕ НАСТАНЕ НІКОЛИ!!!, яК БИ ЦОГО ТАМ КаМУСЬ НЕ ХТІЛОСЬ!(,
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27.11.2023 18:14 Відповісти
Безуглий "вкид" виявився плодоносним.
Тепер головне: за чією рукою попонуєте слідкувати?
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27.11.2023 18:14 Відповісти
Ну що, Андрій Борисович, реакцію суспільства протестували? Результат побачили? Тепер можете розслабитися. Х&й вам, а не Залужний !!!
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27.11.2023 18:14 Відповісти
Не час брехати про ЗСУ.

Бо назвати висер Безуглої критикою могла тільки така сама тупа *****.
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27.11.2023 18:28 Відповісти
дЄрмак все зрозумів, і дав команду НАЗАД!!!
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27.11.2023 18:31 Відповісти
Ще одна критиканша ЗСУ: "не час критикуваи". Да хто ви такі, щоб взагалі щось бризкати на ЗСУ? - досвідчені військові, генерали з освіотю і досвідомперемог? Шлупотень випадкова, "какая разніца, "що пролізла до влади завдяки кіногерою Голобородько, який привабив собою і добре оплаченою брехнею про Порошенко. Подивіься на освіу СлугЗе -жахнетесь, хто пише і голосує закони під час війни.
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27.11.2023 18:38 Відповісти
секрет полішинеля:

1. підірвали помічника Залужного (попередження)
2. звільнини командувача ССО Хоренка
3. хламідія гівно розлив в інтервью
4. йбнута істота безумна висралася

щеневтік щодо всього цього мовчить,
а алла борисівна теж ребусів в телеграмі не викладає

беніфіціари очевидні!

сподіваюся, що люди підтримають Генерала і дадуть п..зди зеленим зрадникам та мародерам
(лише про майдан 3.0 хрипатий прогундів) боїться, сволота!
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27.11.2023 18:40 Відповісти
Я навіть не хочу знати хто воно, цірульник чи тамада.
Для мене вся ця зелена шобла вороги України
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27.11.2023 18:46 Відповісти
Ну то звільніть оту безмозку курку від депутатських повноважень, та посадіть того хто дав команду гавкати!
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27.11.2023 18:51 Відповісти
З якого борделя вас ****** в слуг урода понабирали?
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27.11.2023 18:55 Відповісти
Та це шляхетні панночки, ну з шляхів, окружних - до борделій їм ще дуже далеко.
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27.11.2023 19:05 Відповісти
Янченко - это ДОМАШНЯЯ собачка президента
Болонка
Тихо тявкает
А Безуглая - это овчарка президента
Судя по симптомам - страдает бешенством
Обычно бешеных собак не лечат
Их усыпляют
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27.11.2023 19:05 Відповісти
представники СН засуєтілісь. Відчувають наближення піздєца партії і кіцня своєї грошово-політичної кар'єри.
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27.11.2023 19:08 Відповісти
Прокоментували заяву безуглої "шістки" слуг , але не чути нічого ні від шуляк, ні від арахамії, ні від стефанчука, ні від ЖОПи тобто фактично підтримують цю убогу на розум
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27.11.2023 19:11 Відповісти
Ще одна "фаріон"? І як вчасно?! Із "Свободою" було щось схоже. Ніби й вірно десь так. Але за яких обставин?
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27.11.2023 19:19 Відповісти
За звичкою слідкую за карєрами випускників "Могилянки". Галина Янченко є порядною особою і гідною громадянкою України. Це рідкість в середовищі "зеленого лайна". Це Вам не скурвлена Маркарова! У Вас є сумніви? Гугл Вам в руки!
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27.11.2023 19:54 Відповісти
Маркарова була топ-менеджером в банку Клюєва і "схлопнула" його першим в Україні, ще у 2014. Перейменований банк отримав крупний рефінанс від Зермака.
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27.11.2023 20:27 Відповісти
Як тепер той банк називається?
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28.11.2023 09:21 Відповісти
Коли до діжки з лайном додоти трошки меду то у що перетвориться мед?
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28.11.2023 07:52 Відповісти
Санта. Дурепу списують на кормовий буряк.
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27.11.2023 20:17 Відповісти
Зермак, як завжди, хамить після приїзду офіціозу, який вставляє йому пістони в жОПу. Це сигнал х....... - ми стараємось, Оман виконується.
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27.11.2023 20:43 Відповісти
Цікаво, якщо на суді Безугла скаже за чією зеленою методичкою вона накидала лайно на Залужного.
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27.11.2023 21:09 Відповісти
 
 