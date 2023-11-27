"Слуга народу" Янченко про заяви "слуги народу" Безуглої: Не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом
На думку нардепки "Слуги народу" Галини Янченко зараз не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом.
Про це Янченко написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Особисто мені соромно через заяви Мар’яни (Безуглої. - Ред.). Не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом як рсн. Сьогодні у наших військових найскладніша робота у світі. І єдине питання, яке ми маємо ставити собі щодня: як ми можемо допомогти нашим ЗСУ та фронту? Все решта - робота на ворога", - йдеться у дописі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".
Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.
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БезмозглымиБезуглыми людьми
Тепер головне: за чією рукою попонуєте слідкувати?
Бо назвати висер Безуглої критикою могла тільки така сама тупа *****.
1. підірвали помічника Залужного (попередження)
2. звільнини командувача ССО Хоренка
3. хламідія гівно розлив в інтервью
4. йбнута істота безумна висралася
щеневтік щодо всього цього мовчить,
а алла борисівна теж ребусів в телеграмі не викладає
беніфіціари очевидні!
сподіваюся, що люди підтримають Генерала і дадуть п..зди зеленим зрадникам та мародерам
(лише про майдан 3.0 хрипатий прогундів) боїться, сволота!
Для мене вся ця зелена шобла вороги України
Болонка
Тихо тявкает
А Безуглая - это овчарка президента
Судя по симптомам - страдает бешенством
Обычно бешеных собак не лечат
Их усыпляют
ЖОПи тобто фактично підтримують цю убогу на розум