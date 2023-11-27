"Слуга народу" Янченко про заяви "слуги народу" Безуглої: Не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом

На думку нардепки "Слуги народу" Галини Янченко зараз не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом.

Про це Янченко написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Особисто мені соромно через заяви Мар’яни (Безуглої. - Ред.). Не час критикувати ЗСУ, коли Україна бореться з таким підступним та жорстоким ворогом як рсн. Сьогодні у наших військових найскладніша робота у світі. І єдине питання, яке ми маємо ставити собі щодня: як ми можемо допомогти нашим ЗСУ та фронту? Все решта - робота на ворога", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше "слуга народу" Безугла розкритикувала Залужного за зустрічі з цивільними. Також повідомлялося, що Безугла вимагає відставки Головкома ВСУ Залужного. За її словами, він "не зміг надати план задуму на 2024".

Завтра на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглядатися питання про позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

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