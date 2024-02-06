Безугла просить "відпустити" її з фракції "Слуга народу"
Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла просить керівництво Ради зачитати заяву про її вихід із фракції.
Про це парламентарка повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Звернулася до Арахамії та керівництва Верховної Ради України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції "Слуга Народу", не "загубили" ніде. Відпустіть", - йдеться в повідомленні.
Вихід Безуглої зі "Слуги народу"
Раніше у Верховну Раду внесли постанову про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Постанову зареєстрували у парламенті у суботу, 6 січня. На засіданні ВР 10 січня не змогли внести на розгляд питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.
11 січня Безугла написала заяву про вихід з партії та фракції "Слуга народу".
Безугла проти Залужного
Нардеп СН Мар’яна Безугла відома критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона вимагала його відставки через відсутність "плану задуму на 2024 рік", звинувачувала його в "замовній" статті для The Economist, критикувала навіть фото генерала. Нещодавно депутатка заявила, що в рамках зміни стратегії у 2024 році посаду Головнокомандувача ЗСУ можуть обійняти очільник ГУР Кирило Буданов, генерал ДШВ Євген Мойсюк або командувач Сухопутних військ та східного фронту Олександр Сирський.
"Мар’яна і Валєра люблять лайки", - прокоментував в середині грудня критику Безуглої на адресу Залужного президент Володимир Зеленський.
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- Цель вижу, препятствий не вижу.
- Сначала подумай
- Зачем? Трусить надо.
Кончене.
А "народу" хто "служити" буде?
https://youtu.be/YR-D3K3ns7s?t=7
Але навряд. Мабуть, і зі "слуг" не відпустять.
Чи щось змінилось?
воно є найяскравішою слугою єрмака
Ти, бл*ть об землю (ОЙ)бнута взагалі, не то що у "верховній раді", на планеті цій немаєш бути!
Нах*й фтопку, шмара гнилорота!!!
И никто не пpистанет ко мне
Отпустите меня в Гималаи
Отпустите меня насовсем
А не то я завою а не то я залаю
А не то я кого-нибудь съем
Она лучше всех на свете знала, что такое воля. Ей хотелось на волю, хотелось скакать на потном члене, неважно на чьем, даже собачьем ! "
Если вы хоть раз слышали - как она общается
То вы сразу бы поняли
Что она манипулятор наподобие путина
Не такой совершенный ,конечно, но она учится
Так задайте себе вопрос
Где эту тетку обучили подобным манипуляциям?
А я вам скажу
Там же ,где и Ермака
Или вы думаете ,что он ,будучи эфэсбэшной агентурой
Возьмет на работу простую тетку с Оболони?
Ну нельзя же быть такими тупыми,ей Богу...
Хоть поржом.
"Сядуть фсе!"
Бо стільки лиха вже накоїла для України ця комсомолка-активістка !
Але ж її зашквари не забудуться ! 🤬
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«Отпустітє мєня в Гімалаї»
Підпис Марʼяна Безугла