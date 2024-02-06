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Новини
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Безугла просить "відпустити" її з фракції "Слуга народу"

безугла

Нардепка "Слуги народу" Мар’яна Безугла просить керівництво Ради зачитати заяву про її вихід із фракції.

Про це парламентарка повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернулася до Арахамії та керівництва Верховної Ради України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції "Слуга Народу", не "загубили" ніде. Відпустіть", - йдеться в повідомленні.

Мар'яна Безугла

Вихід Безуглої зі "Слуги народу"

Раніше у Верховну Раду внесли постанову про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Постанову зареєстрували у парламенті у суботу, 6 січня. На засіданні ВР 10 січня не змогли внести на розгляд питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.

11 січня Безугла написала заяву про вихід з партії та фракції "Слуга народу".

Безугла проти Залужного

Нардеп СН Мар’яна Безугла відома критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вона вимагала його відставки через відсутність "плану задуму на 2024 рік", звинувачувала його в "замовній" статті для The Economist, критикувала навіть фото генерала. Нещодавно депутатка заявила, що в рамках зміни стратегії у 2024 році посаду Головнокомандувача ЗСУ можуть обійняти очільник ГУР Кирило Буданов, генерал ДШВ Євген Мойсюк або командувач Сухопутних військ та східного фронту Олександр Сирський.

"Мар’яна і Валєра люблять лайки", - прокоментував в середині грудня критику Безуглої на адресу Залужного президент Володимир Зеленський.

Читайте: 17 нардепів від "Слуги народу" написали заяви про складання мандата, - Арахамія

Автор: 

Слуга народу (2812) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+29
Избрание этого организма в Раду по округу на Оболони - наочный диагноз безумия нашего населения на выборах в 2019 году. И это в типа патриотическом Киеве.
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06.02.2024 11:21
+21
отпустите меня в Гімалаї , а не то я завою , не то я залаю !
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06.02.2024 11:17
+21
Готується "впасти на лижі" і до ЄС по безвізу.
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06.02.2024 11:20
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Собі б її забрав, да стара вже.. да й рожею не вдалася.. зате борза і смілива.. але не туди попала..
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06.02.2024 11:17 Відповісти
як казала мені бабуся - тобі що її варити ...
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06.02.2024 11:18 Відповісти
Ні, сказав бабусі, мені її жарити.
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06.02.2024 11:20 Відповісти
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06.02.2024 11:23 Відповісти
Або таке
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06.02.2024 11:25 Відповісти
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06.02.2024 12:04 Відповісти
Краб відползає 😁
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06.02.2024 12:06 Відповісти
смажити))))
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06.02.2024 11:38 Відповісти
Все вірно: жарити!
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06.02.2024 14:43 Відповісти
Хто людям допомогає, - той марнує час... хорошими справами відзначитись не можна
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06.02.2024 12:03 Відповісти
Ти збочинець?
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06.02.2024 11:20 Відповісти
Как в анекдоте

- Цель вижу, препятствий не вижу.
- Сначала подумай
- Зачем? Трусить надо.
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06.02.2024 11:23 Відповісти
отпустите меня в Гімалаї , а не то я завою , не то я залаю !
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06.02.2024 11:17 Відповісти
Опустітє, так точніше 😏😏😏
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06.02.2024 11:20 Відповісти
"...а нє то я каво нібудь сьєм" (с) - це головне.
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06.02.2024 11:21 Відповісти
Шо вже об"ілась слуг -- проситься на вихід
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06.02.2024 11:17 Відповісти
Вона коли ишла в депутати -- казала - не плачте мамо - я ім так наслужу - як вам наробила
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06.02.2024 11:23 Відповісти
А чума безмозгла все триндить і триндить.
Кончене.
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06.02.2024 11:18 Відповісти
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06.02.2024 12:05 Відповісти
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06.02.2024 11:18 Відповісти
Куди? *****?
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06.02.2024 11:20 Відповісти
Вхід рубль, вихід - два🤡
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06.02.2024 12:04 Відповісти
Як це - "відпустити"?
А "народу" хто "служити" буде?
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06.02.2024 11:20 Відповісти
Готується "впасти на лижі" і до ЄС по безвізу.
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06.02.2024 11:20 Відповісти
"Самое главное в нашем деле - вовремя смьіться!"

https://youtu.be/YR-D3K3ns7s?t=7
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06.02.2024 11:21 Відповісти
Избрание этого организма в Раду по округу на Оболони - наочный диагноз безумия нашего населения на выборах в 2019 году. И это в типа патриотическом Киеве.
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06.02.2024 11:21 Відповісти
Чому дивуватися після двічі обраного мером Києва льоні -космоса.
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06.02.2024 11:27 Відповісти
"Ето другоє". За Льоню були майже всі бабульки київські - бо гречка і "божа людина". А молодь дурнувата взагалі не пішла на вибори. А от за Бєзуглу - це, загальна ************ мудрого наріду.
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06.02.2024 11:32 Відповісти
більше скажу - вона працювала в міноборони до обрання.
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06.02.2024 11:28 Відповісти
Больше скажу - она не работала в минобороны. Она работала в проектном офисе реформ в отделе гражданских экспертов, следящих за работой МО и ГШ. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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06.02.2024 11:58 Відповісти
Куди ти зібралась,Безмозка?За Вагнергейт ще "відповісти" треба.Не при цій владі,звичайно.
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06.02.2024 11:22 Відповісти
Так вона ж не з депутатства проситься, а тільки з фракції. А так буде позафракційною і буде продовжувати ср@ти, і голосувати зі "слугами" та опезежешниками
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06.02.2024 11:26 Відповісти
Ну це зрозуміло.Без депутатства вона де харчуватися буде?
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06.02.2024 16:53 Відповісти
Стефанчуку не дозволяють оформити це прохання - ценнєйший для зєрмачні кадр
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06.02.2024 11:23 Відповісти
Психлікарня забирає Мар'яну на дослідження.
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06.02.2024 11:25 Відповісти
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06.02.2024 11:26 Відповісти
дуже поганий знак - типу щурі тікають. Припиняються повноваження президента і ВР мусить прийняти якусь постанову про повноваження голови ВР відносно виконання обов'язків президента. коливан припустимо не хоче. Мусять вибрати іншу фігуру. але голосів може не вистачати. А тоді вакуум законної влади.
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06.02.2024 11:26 Відповісти
Гей, патріоти 73.0 - потрібно в.о. безумну вибрати - "хоч паржом"
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06.02.2024 11:58 Відповісти
Безумній замовили чергового генерала...


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06.02.2024 11:27 Відповісти
Тіхонько в лєс?
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06.02.2024 11:27 Відповісти
Еееее, друже, у марьянці тихесенько не вийде. Буде вона на качанівці шити труселя для бійців ЗСУ.
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06.02.2024 11:35 Відповісти
... побачить цю падлюку на параші.
Але навряд. Мабуть, і зі "слуг" не відпустять.
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06.02.2024 11:38 Відповісти
А вибір у марьянці не великий, або біля параші, або у психушці біля параші або на гілкі київського каштана. До речі, на Троєсчині і вулиця "Каштанова" є.
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06.02.2024 11:42 Відповісти
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06.02.2024 11:28 Відповісти
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06.02.2024 12:06 Відповісти
Мавр зробив свою брудну справу, мавр має йти.
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06.02.2024 11:29 Відповісти
Тікають щури, тікають. Но хто то підсказав марьянці шо треба тікати, бо ця розумово відстала сама б до цього не допетрила б. Хто той добрий самарітянін?
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06.02.2024 11:34 Відповісти
Це ж вона відразу втратить депутатську недоторканність. Її можна відразу за образу військового - або відправити на примусові роботи завали розбирати, або обмежити волю. Штраф не треба. Там мізер.
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06.02.2024 11:35 Відповісти
Вона тільки з фракції хоче вийти, а депутатом вона залишається, її від корита не відірвеш.
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06.02.2024 14:49 Відповісти
Щось я мабуть логіки не доганяю..вона членкиня партії "слуга урода". Тобто..вона ще з партії вийти повинна, щоб стати позафракційної..бо у фракції об'єднуються партії та окремі позапартійні депутати..

Чи щось змінилось?
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06.02.2024 14:54 Відповісти
Її обрали в мажоритарному окрузі, тому вихід із партії для неї не обов'язковий.
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06.02.2024 14:59 Відповісти
Якось нелогічно..зараз стане білою й пухнастою..
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06.02.2024 15:03 Відповісти
ні в якому разі!!!
воно є найяскравішою слугою єрмака
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06.02.2024 11:36 Відповісти
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06.02.2024 11:38 Відповісти
та ні мала , тільки через шибенецю на майдані
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06.02.2024 11:38 Відповісти
Готовий кандидат на місце Залужного, 73% будуть не проти.
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06.02.2024 11:41 Відповісти
Що значить відпустити?
Ти, бл*ть об землю (ОЙ)бнута взагалі, не то що у "верховній раді", на планеті цій немаєш бути!
Нах*й фтопку, шмара гнилорота!!!
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06.02.2024 11:44 Відповісти
На фронт,мабуть,хоче.
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06.02.2024 11:50 Відповісти
В неї браслет з вибухівкою, який спрацює, як тільки вона заяву на вихід напише?
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06.02.2024 11:53 Відповісти
Ну захотіла віз слуг урода так хай іде, чо накинулись на неї!
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06.02.2024 11:53 Відповісти
Крысы побежали. Наверное, что-то почуствовали.
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06.02.2024 11:58 Відповісти
Там pаздеться смогу догола я
И никто не пpистанет ко мне
Отпустите меня в Гималаи
Отпустите меня насовсем
А не то я завою а не то я залаю
А не то я кого-нибудь съем
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06.02.2024 11:59 Відповісти
"На волю! - продолжала кричать безуглая. - В пампасы! На волю!

Она лучше всех на свете знала, что такое воля. Ей хотелось на волю, хотелось скакать на потном члене, неважно на чьем, даже собачьем ! "
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06.02.2024 12:08 Відповісти
Як такий «скарб» можна відпустити?
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06.02.2024 12:10 Відповісти
Безугла просить відпустити її з фракції "Слуга народу"

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06.02.2024 12:12 Відповісти
Не понимаю- почему эту тетку считают дурой
Если вы хоть раз слышали - как она общается
То вы сразу бы поняли
Что она манипулятор наподобие путина
Не такой совершенный ,конечно, но она учится
Так задайте себе вопрос
Где эту тетку обучили подобным манипуляциям?
А я вам скажу
Там же ,где и Ермака
Или вы думаете ,что он ,будучи эфэсбэшной агентурой
Возьмет на работу простую тетку с Оболони?
Ну нельзя же быть такими тупыми,ей Богу...
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06.02.2024 12:14 Відповісти
Відпустіть Мар'яну на примусове лікування,не можна обмежувати душевнохворих в доступі до "Галоперидолу",це порушення прав людини
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06.02.2024 12:15 Відповісти
Запустіть її на Місяць…
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06.02.2024 12:16 Відповісти
ШО там кукурікав блазень? Какая разница? Дійсно, всі ЗЕбануті депутати одним калом мазані. ЗЕленим. Так що якщо замість блазня поставити цю Маруху Безголову, нічого не зміниться. Я тільки за таку заміну.
Хоть поржом.
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06.02.2024 12:17 Відповісти
Це робиться для того щоб її напади на Залужного, які вона здійснює за дорученням офісу презика, не пов'язували з самим презиком
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06.02.2024 12:20 Відповісти
Завжди є вихід, - прикре самогубство у залі ВРУ… катлєта на страхуванні!
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06.02.2024 12:22 Відповісти
Куди?! А ну, стоять, падлюка! Блювотина зелена, думали, роздерибанять країну і злиняють?
"Сядуть фсе!"
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06.02.2024 12:23 Відповісти
Зебіли! Інакше не скажеш...
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06.02.2024 12:32 Відповісти
"Отпустітє мєня в Гімалаї"...)))
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06.02.2024 12:36 Відповісти
Бешеной сучке ошейник мешает! Хочет перейти в непосредственное и исключительное пользование Ермаком. Ну и иметь право посылать Арахамию к его маме, в Сухумский питомник...
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06.02.2024 12:42 Відповісти
Відчуває скотиняка , що треба " залягати на дно " !
Бо стільки лиха вже накоїла для України ця комсомолка-активістка !
Але ж її зашквари не забудуться ! 🤬
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06.02.2024 12:45 Відповісти
Еее ніт, вісіти будеш разом з іншими слугами.
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06.02.2024 12:57 Відповісти
А вихід з депутатів ? Чекаемо.
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06.02.2024 12:57 Відповісти
Треба вилучити в неї паспорт закордонний і прослідкувати чиї вказівки вона виконувала.
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06.02.2024 13:03 Відповісти
Вона з тих самих що і прокурорська курва з Криму. Не відпустять. Заміни нема.
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06.02.2024 13:04 Відповісти
она же чокнутая)))
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06.02.2024 13:40 Відповісти
Набридло брехати на кого скажуть?
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06.02.2024 13:43 Відповісти
Пацюченя.
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06.02.2024 13:49 Відповісти
Та нє, в дурку треба на 2-3 тижні.
Рекомендації лікаря...
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06.02.2024 13:51 Відповісти
Заява
«Отпустітє мєня в Гімалаї»
Підпис Марʼяна Безугла
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06.02.2024 14:10 Відповісти
Взагалі то її шантаж спрацьовує,вигнання з комітету навіть не поставили на голосування.
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06.02.2024 14:19 Відповісти
хто це чучело?
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06.02.2024 14:36 Відповісти
А освободить от нее ВР вообще не слабо?
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06.02.2024 17:26 Відповісти

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06.02.2024 17:37 Відповісти
..следует,сначала ей ответить за высказывания,перед избирателями...
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06.02.2024 18:48 Відповісти
 
 