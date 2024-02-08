Побиття жінки натовпом у Космачі: поліція перейде на посилений режим роботи
Поліція в Івано-Франківській області перейде на посилений варіант служби у громадах. Таке рішення ухвалили після сутичок у Космачі, де натовп жінок напав на жінку з дитиною, вирішивши, що вона "наводчиця воєнкома".
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив начальник сектору комунікації ГП Нацполіції в Івано-Франківській області Андрій Яцків, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Поліція буде нести посилений варіант служби на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах, і буде працювати з людьми, і також із громадами, щоб не допускати у подальшому таких випадків", - сказав Яцків.
За його словами, всі учасники інциденту - це місцеві жителі. Зараз слідчі допитують їх. Далі буде ухвалюватися рішення про притягнення до відповідальності.
Представник поліції додав, що перекриття дороги було стихійним зібранням, поліцію не попереджали про проведення подібних заходів.
Яцків додав, що стан постраждалих 24-річної жінки та її шестирічної дитини не змінився. У матері - ймовірна закрита черепно-мозкова травма, а у дівчинки - забій м’яких тканин носа.
Побиття в Космачі
Нагадаємо, 6 лютого натовп людей перекрив дорогу в Космачі, поставивши на ній незаконний "блокпост". Мешканці села напали на жінку з дитиною, бо були впевнені, що жінка - "наводчиця воєнкому" та "здає їхніх чоловіків".
По допомогу до медиків звернулися дві жінки й дитина. Правоохоронці розпочали провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб). Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.
Будь ласка, зачекайте...
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про вишиванки, гасла, кулю в лоб....
а реально, скоро і мусарів почнуть по одному ловити, тцкашників, які не воювали, чиновників міськрад, які не воюють і тут нах.. не потрібні
тому що тотальна несправедливість.
От і пояснення, чого мусорню не можна мобілізувати. Цьотки ж бо самі себе не порозганяють.
Во!
Можна припустити, що потерпіла дійсно здавала хлопів, керуючись при цьому своїми критеріями (наприклад, ті хлопи не хотіли її кохати); чим дуже рознервувала місцевих цьоток. Можна припустити, що потерпіла не винна ні в чому, а місцевих цьоток підбурила на самосуд реальна навідниця, щоб її випадково не вирахували і не натовкли. Можна багато чого припустити.
Але суть не в тому. Влада проводить мобілізацію за кацапськими лекалами. Мусорня займається чим завгодно, але не правопорядком, і крізь пальці дивиться на художества ТЦК-шників. От людей це і вкурвило. Вони знайшли крайню і на свій розсуд покарали її.
...А ще врахуйте специфічний менталітет гуцулів. То хлопці та дівчата, швидкі на розправу.
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Джерело:
фоторепортаж від вересня 2022. Зараз в декілька разів більше...
Слава Україні !
Всі спецпідрозділи поліції, та більше третини особового складу, мобілізовані.
Так що закрий свого чорного рота, правдоборець недолугий!
Поліцейські раз у місяць мають здавати фізо стрільбу і закони. І якщо вони це роблять то за рік добре настрілялись, а за два ще більше і так далі.
Мобілізовані ті пукалки в очі не бачили і за два тіжни навчитись точно нездатні. Про фізо мовчу взагалі.
вже в кацапських ЗМІ:
«Ты гнида с Майдана». Полицейский спецназ наплевал на приказы из Киева. Они отказались стать карателями бригады «Лють»
https://aif.ru/politics/world/ty_gnida_s_maydana_policeyskiy_specnaz_napleval_na_prikazy_iz_kieva
Мусора просто зорганізували прецедент, в жодних новинах не було інформації про такі події ,люди починають відбиватися від свавілля влади, тепер вони мають привід, але це лише початок....
АБОРИГЕН, а, ч., книжн. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Корінний https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C житель https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 країни https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C місцевості ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C тубілець , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD автохтон .
і для тієї місцевості вони таки є аборигенами .
В даному контексті краще використати слово "дикун".
ДИКУН, а, ч. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Людина з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC племені , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 яке https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 перебуває https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96 рівні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9 первісної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культури .
"мудрий український нарід" не витримує нервого перенапряга
колись, коли був 2м), лисим) і швидким як вітер))), то підсилення означало відсутність будь-яких відпусток, увольнєній, збільшений склад у наряді, більше чергових офіцерів, звісно, фіговий настрій і ще те, чого не знаю та й знати не хочу, і що забув... - "красота"
короче - нічого доброго від останніх офіційних днів зевлади очикувати не доводиться:
"...Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж
- Он над нами издевался...
Ну сумасшедший что возьмёшь!..."(с)
Гринкевичів також "пробують" судити, а до міністра який підписував контракти - питань немає.