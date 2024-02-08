Побиття жінки натовпом у Космачі: поліція перейде на посилений режим роботи

Поліція в Івано-Франківській області перейде на посилений варіант служби у громадах. Таке рішення ухвалили після сутичок у Космачі, де натовп жінок напав на жінку з дитиною, вирішивши, що вона "наводчиця воєнкома".

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив начальник сектору комунікації ГП Нацполіції в Івано-Франківській області Андрій Яцків, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Поліція буде нести посилений варіант служби на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах, і буде працювати з людьми, і також із громадами, щоб не допускати у подальшому таких випадків", - сказав Яцків.

За його словами, всі учасники інциденту - це місцеві жителі. Зараз слідчі допитують їх. Далі буде ухвалюватися рішення про притягнення до відповідальності.

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Представник поліції додав, що перекриття дороги було стихійним зібранням, поліцію не попереджали про проведення подібних заходів.

Яцків додав, що стан постраждалих 24-річної жінки та її шестирічної дитини не змінився. У матері - ймовірна закрита черепно-мозкова травма, а у дівчинки - забій м’яких тканин носа.

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Побиття в Космачі

Нагадаємо, 6 лютого натовп людей перекрив дорогу в Космачі, поставивши на ній незаконний "блокпост". Мешканці села напали на жінку з дитиною, бо були впевнені, що жінка - "наводчиця воєнкому" та "здає їхніх чоловіків".

По допомогу до медиків звернулися дві жінки й дитина. Правоохоронці розпочали провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб). Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.