Избиение женщины толпой в Космаче: полиция перейдет на усиленный режим работы
Полиция Ивано-Франковской области перейдет на усиленный вариант службы в громадах. Такое решение приняли после столкновений в Космаче, где толпа женщин напала на женщину с ребенком, решив, что она "наводчица военкома".
Об этом в эфире Радио Свобода заявил начальник сектора коммуникации ГП Нацполиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив, сообщает Цензор.НЕТ.
"Полиция будет нести усиленный вариант службы на таких участках, где это возможно, в таких громадах, и будет работать с людьми, а также с громадами, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев", - сказал Яцкив.
По его словам, все участники инцидента – это местные жители. Сейчас следователи их допрашивают. Далее будет приниматься решение о привлечении к ответственности.
Представитель полиции добавил, что перекрытие дороги было стихийным собранием, полицию не предупреждали о проведении подобных мероприятий.
Яцкив добавил, что состояние пострадавших 24-летней женщины и ее шестилетнего ребенка не изменилось. У матери – вероятная закрытая черепно-мозговая травма, а у девочки – ушиб мягких тканей носа.
Избиение в Космаче
Напомним, 6 февраля толпа людей перекрыла дорогу в Космаче, поставив на ней незаконный "блокпост". Жители села напали на женщину с ребенком, потому что были уверены, что женщина - "наводчица военкома" и "сдает их мужчин".
За помощью к медикам обратились две женщины и ребенок. Правоохранители приступили к производству по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц). Наказание по этой статье - ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 4 лет.
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про вишиванки, гасла, кулю в лоб....
а реально, скоро і мусарів почнуть по одному ловити, тцкашників, які не воювали, чиновників міськрад, які не воюють і тут нах.. не потрібні
тому що тотальна несправедливість.
От і пояснення, чого мусорню не можна мобілізувати. Цьотки ж бо самі себе не порозганяють.
Во!
Можна припустити, що потерпіла дійсно здавала хлопів, керуючись при цьому своїми критеріями (наприклад, ті хлопи не хотіли її кохати); чим дуже рознервувала місцевих цьоток. Можна припустити, що потерпіла не винна ні в чому, а місцевих цьоток підбурила на самосуд реальна навідниця, щоб її випадково не вирахували і не натовкли. Можна багато чого припустити.
Але суть не в тому. Влада проводить мобілізацію за кацапськими лекалами. Мусорня займається чим завгодно, але не правопорядком, і крізь пальці дивиться на художества ТЦК-шників. От людей це і вкурвило. Вони знайшли крайню і на свій розсуд покарали її.
...А ще врахуйте специфічний менталітет гуцулів. То хлопці та дівчата, швидкі на розправу.
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Джерело:
фоторепортаж від вересня 2022. Зараз в декілька разів більше...
Слава Україні !
Всі спецпідрозділи поліції, та більше третини особового складу, мобілізовані.
Так що закрий свого чорного рота, правдоборець недолугий!
Поліцейські раз у місяць мають здавати фізо стрільбу і закони. І якщо вони це роблять то за рік добре настрілялись, а за два ще більше і так далі.
Мобілізовані ті пукалки в очі не бачили і за два тіжни навчитись точно нездатні. Про фізо мовчу взагалі.
вже в кацапських ЗМІ:
«Ты гнида с Майдана». Полицейский спецназ наплевал на приказы из Киева. Они отказались стать карателями бригады «Лють»
https://aif.ru/politics/world/ty_gnida_s_maydana_policeyskiy_specnaz_napleval_na_prikazy_iz_kieva
Мусора просто зорганізували прецедент, в жодних новинах не було інформації про такі події ,люди починають відбиватися від свавілля влади, тепер вони мають привід, але це лише початок....
АБОРИГЕН, а, ч., книжн. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Корінний https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C житель https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 країни https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C місцевості ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C тубілець , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD автохтон .
і для тієї місцевості вони таки є аборигенами .
В даному контексті краще використати слово "дикун".
ДИКУН, а, ч. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Людина з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC племені , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 яке https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 перебуває https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96 рівні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9 первісної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культури .
"мудрий український нарід" не витримує нервого перенапряга
колись, коли був 2м), лисим) і швидким як вітер))), то підсилення означало відсутність будь-яких відпусток, увольнєній, збільшений склад у наряді, більше чергових офіцерів, звісно, фіговий настрій і ще те, чого не знаю та й знати не хочу, і що забув... - "красота"
короче - нічого доброго від останніх офіційних днів зевлади очикувати не доводиться:
"...Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж
- Он над нами издевался...
Ну сумасшедший что возьмёшь!..."(с)
Гринкевичів також "пробують" судити, а до міністра який підписував контракти - питань немає.