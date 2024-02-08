Избиение женщины толпой в Космаче: полиция перейдет на усиленный режим работы

Полиция Ивано-Франковской области перейдет на усиленный вариант службы в громадах. Такое решение приняли после столкновений в Космаче, где толпа женщин напала на женщину с ребенком, решив, что она "наводчица военкома".

Об этом в эфире Радио Свобода заявил начальник сектора коммуникации ГП Нацполиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив, сообщает Цензор.НЕТ.

"Полиция будет нести усиленный вариант службы на таких участках, где это возможно, в таких громадах, и будет работать с людьми, а также с громадами, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев", - сказал Яцкив.

По его словам, все участники инцидента – это местные жители. Сейчас следователи их допрашивают. Далее будет приниматься решение о привлечении к ответственности.

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Представитель полиции добавил, что перекрытие дороги было стихийным собранием, полицию не предупреждали о проведении подобных мероприятий.

Яцкив добавил, что состояние пострадавших 24-летней женщины и ее шестилетнего ребенка не изменилось. У матери – вероятная закрытая черепно-мозговая травма, а у девочки – ушиб мягких тканей носа.

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Избиение в Космаче

Напомним, 6 февраля толпа людей перекрыла дорогу в Космаче, поставив на ней незаконный "блокпост". Жители села напали на женщину с ребенком, потому что были уверены, что женщина - "наводчица военкома" и "сдает их мужчин".

За помощью к медикам обратились две женщины и ребенок. Правоохранители приступили к производству по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц). Наказание по этой статье - ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 4 лет.