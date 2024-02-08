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Избиение женщины толпой в Космаче: полиция перейдет на усиленный режим работы

космач

Полиция Ивано-Франковской области перейдет на усиленный вариант службы в громадах. Такое решение приняли после столкновений в Космаче, где толпа женщин напала на женщину с ребенком, решив, что она "наводчица военкома".

Об этом в эфире Радио Свобода заявил начальник сектора коммуникации ГП Нацполиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив, сообщает Цензор.НЕТ.

"Полиция будет нести усиленный вариант службы на таких участках, где это возможно, в таких громадах, и будет работать с людьми, а также с громадами, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев", - сказал Яцкив.

По его словам, все участники инцидента – это местные жители. Сейчас следователи их допрашивают. Далее будет приниматься решение о привлечении к ответственности.

Также читайте: Избиение женщины в Космаче: полиция открыла производство о групповом хулиганстве

Представитель полиции добавил, что перекрытие дороги было стихийным собранием, полицию не предупреждали о проведении подобных мероприятий.

Яцкив добавил, что состояние пострадавших 24-летней женщины и ее шестилетнего ребенка не изменилось. У матери – вероятная закрытая черепно-мозговая травма, а у девочки – ушиб мягких тканей носа.

Также смотрите: В Ивано-Франковской области сотня людей перекрыла дорогу и напала на двух женщин и ребенка. Одну из пострадавших называли "наводчицей военкома". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Избиение в Космаче

Напомним, 6 февраля толпа людей перекрыла дорогу в Космаче, поставив на ней незаконный "блокпост". Жители села напали на женщину с ребенком, потому что были уверены, что женщина - "наводчица военкома" и "сдает их мужчин".

За помощью к медикам обратились две женщины и ребенок. Правоохранители приступили к производству по ч. 2. ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц). Наказание по этой статье - ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 4 лет.

Автор: 

избиение (9795) Нацполиция (16456) Ивано-Франковская область (919) Космач (3)


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Топ комментарии
+32
Колись відпочивав у Космачі. Такими патріотами себе виставляли, а молились російським попам! То чому дивуватись?
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08.02.2024 14:57
+16
О! Чудово! Тепер мусорня має чим зайнятися - ганяти цьоток, щоб не збиралися більш, як по троє.
От і пояснення, чого мусорню не можна мобілізувати. Цьотки ж бо самі себе не порозганяють.
Во!
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08.02.2024 14:58
+15
я б посадив організаторів показово і надовго.
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08.02.2024 15:07
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Колись відпочивав у Космачі. Такими патріотами себе виставляли, а молились російським попам! То чому дивуватись?
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08.02.2024 14:57 Ответить
Згоден, "патріоти", а ходять до московського попа.
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08.02.2024 15:03 Ответить
те ж саме можна сказати про всю Україну
про вишиванки, гасла, кулю в лоб....
а реально, скоро і мусарів почнуть по одному ловити, тцкашників, які не воювали, чиновників міськрад, які не воюють і тут нах.. не потрібні
тому що тотальна несправедливість.
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08.02.2024 15:26 Ответить
"скоро і мусарів почнуть по одному ловити, тцкашників, які не воювали" --- хто? Ось такі котрі самі ухиляються від армії?
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08.02.2024 15:49 Ответить
А які воювали і поранені, контужені страшно ловити? Може у відповідь курвам і гранату кинути....
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08.02.2024 15:56 Ответить
Думаю в армії більшість людей не схожі на ось це стадо аборигенів котре фігурує в новинах і нападає на жінок з дітьми
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08.02.2024 15:59 Ответить
Скоро вас, йолопів, будуть кацапські воєнкомати ловити з такими підходами! І буде вам путінська справедливість!
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08.02.2024 16:59 Ответить
О! Чудово! Тепер мусорня має чим зайнятися - ганяти цьоток, щоб не збиралися більш, як по троє.
От і пояснення, чого мусорню не можна мобілізувати. Цьотки ж бо самі себе не порозганяють.
Во!
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08.02.2024 14:58 Ответить
Але це бидло непокаренним неможно залишати.
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08.02.2024 16:05 Ответить
Тут направду мутна ситуація. Подробиць - жодних. Тому можна висувати найрізноманітніші припущення, котрі сяк-так пояснять те, що трапилось.
Можна припустити, що потерпіла дійсно здавала хлопів, керуючись при цьому своїми критеріями (наприклад, ті хлопи не хотіли її кохати); чим дуже рознервувала місцевих цьоток. Можна припустити, що потерпіла не винна ні в чому, а місцевих цьоток підбурила на самосуд реальна навідниця, щоб її випадково не вирахували і не натовкли. Можна багато чого припустити.
Але суть не в тому. Влада проводить мобілізацію за кацапськими лекалами. Мусорня займається чим завгодно, але не правопорядком, і крізь пальці дивиться на художества ТЦК-шників. От людей це і вкурвило. Вони знайшли крайню і на свій розсуд покарали її.
...А ще врахуйте специфічний менталітет гуцулів. То хлопці та дівчата, швидкі на розправу.
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08.02.2024 16:24 Ответить
Побили жінок! Ти мовчи, джентльмен! Всі повинні захищати країну, чи не так?
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08.02.2024 17:41 Ответить
Хто побив жінок? Самий зрозумів, що нашрайбав, розумнику?
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08.02.2024 18:29 Ответить
Замість 5 екіпажів тцк,будуть 10,виловлювати чоловіків.Тільки нехай тут ніхто не пише,що немає такого.В селах чоловіків дохріна повиловлювали.Чоловіки з села і райцентрів найбільше всім винні і найбільше мають обов'язків.
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08.02.2024 15:01 Ответить
піди на київські кладовища, на кожному з яких лежать на Алеях Слави вже по декілька тисяч наших Воїнів і заткни **..а..ло !!!

Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Джерело:
фоторепортаж від вересня 2022. Зараз в декілька разів більше...

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08.02.2024 18:17 Ответить
Героям Слава !

Слава Україні !
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08.02.2024 18:18 Ответить
В селах кладовища забиті.В невеликих селах.Закрий сам рот.
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08.02.2024 18:27 Ответить
Ну тих курв московицьких вичислили?
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08.02.2024 15:01 Ответить
Поліція хай ****** на фронт!
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08.02.2024 15:02 Ответить
В патрульній поліції, зараз або діти, яким і двадцяти пʼяти років немає, або молоденькі дівчата.
Всі спецпідрозділи поліції, та більше третини особового складу, мобілізовані.
Так що закрий свого чорного рота, правдоборець недолугий!
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08.02.2024 15:18 Ответить
Брехня.
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08.02.2024 15:36 Ответить
Ми бачили тих "дітей" і "дівчат".
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08.02.2024 15:42 Ответить
Чому ви комусь дорікаєте тим, що самі не робите?
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08.02.2024 16:14 Ответить
Чому вони мають робити самі, якщо вже є навчені та підготовлені люди, причому навчені та підготовлені нашим коштом.
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08.02.2024 16:35 Ответить
Ви вважаєте об'єктивним порівняння підготовки поліції та військових?
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08.02.2024 18:27 Ответить
Порівняння поліцейських та мобілізованих.
Поліцейські раз у місяць мають здавати фізо стрільбу і закони. І якщо вони це роблять то за рік добре настрілялись, а за два ще більше і так далі.
Мобілізовані ті пукалки в очі не бачили і за два тіжни навчитись точно нездатні. Про фізо мовчу взагалі.
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08.02.2024 20:15 Ответить
Що ти несеш. Бреше аж фуфайка завертається
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08.02.2024 16:16 Ответить
Срака в тебе завертається розумнику.
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08.02.2024 18:29 Ответить
розскажи про "дітей" та "дівчат" в Дніпровському полку спецпризначення, які ще служили в беркуті

вже в кацапських ЗМІ:
«Ты гнида с Майдана». Полицейский спецназ наплевал на приказы из Киева. Они отказались стать карателями бригады «Лють»
https://aif.ru/politics/world/ty_gnida_s_maydana_policeyskiy_specnaz_napleval_na_prikazy_iz_kieva
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08.02.2024 18:31 Ответить
А чому поліція має піти на форнт, а ти ні?
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08.02.2024 16:06 Ответить
а хто буде кришувати?
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08.02.2024 17:22 Ответить
е це у Франківську. А що буде коли це станеться у Харькові чи Херсоні? Ось до чого призводить лояльність нашої влади. Зрадникам, корегувальникам, шпигунам більше 5-10 років не дають, без конфіскації і з можливістю внесення застав
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08.02.2024 15:06 Ответить
Причому тут це? Хіба доведено, що вона наводила ракети? Відлупцювали жінку і дитину, бо щось там комусь здалося , що вона повідомляє ТЦК про чоловіків. Чокнуті баби.
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08.02.2024 15:13 Ответить
Припускаю. Але ж тебе не відлупцювали. Країна воює, а в нас Закони мирного часу. Та й поліціанти, судді, прокурорські перші сепари. Якщо влада не працює , до справ береться натовп. Хай скаже спасибі що не лінчували
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08.02.2024 17:29 Ответить
Безневинних жінок з дітьми лінчувать? Ти що, дебіл, з глузду зїхав? Тебе треба лінчувать, ватник
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08.02.2024 17:50 Ответить
Дуболобе! Я таких жінок" на власні очі бачив ще в 12 році.. Ш не тільки жінок. Дідв - шморкачів . котрі отримували нашу пенсію . но казали, буде вам наші (рашисти) придуть. Серед ціх потвор ше в 14 році був скажений гвалт що ім руцьке Тв відрубали..Ти, баране, не ****** одного .кацапи вбивают кожен день, а тебе ще не знищили як "мальчика в трусиках" Индеец гребаний
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08.02.2024 18:01 Ответить
я б посадив організаторів показово і надовго.
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08.02.2024 15:07 Ответить
Ти ліпше вийми з рота зеленого прутня, і сядь на бутилку, перед тим ставши на коліна.
Мусора просто зорганізували прецедент, в жодних новинах не було інформації про такі події ,люди починають відбиватися від свавілля влади, тепер вони мають привід, але це лише початок....
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08.02.2024 15:22 Ответить
"люди починають відбиватися від свавілля влади" --- натовпом як аборигени нападаючи на жінку з дитиною? Що ти мелеш дурню? Це рівень навіть нижчий ніж на болотах
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08.02.2024 15:47 Ответить
термін "абориген" - означає "місцевий житель"
АБОРИГЕН, а, ч., книжн. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Корінний https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C житель https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 країни https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C місцевості ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C тубілець , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%BD автохтон .

і для тієї місцевості вони таки є аборигенами .
В даному контексті краще використати слово "дикун".

ДИКУН, а, ч. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Людина з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC племені , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 яке https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8 перебуває https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0 на https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96 рівні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9 первісної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 культури .
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08.02.2024 16:33 Ответить
Входимо до зони шторму.
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08.02.2024 15:07 Ответить
Далі буде... Хоч поржом!
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08.02.2024 15:59 Ответить
коли спочатку Корвалолич намуркотів "два-три тижні" а зараз холодний душ загальної мобілізації, то

"мудрий український нарід" не витримує нервого перенапряга
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08.02.2024 18:40 Ответить
А коли буде реакція поліції на побиття та насильне затримання людей ТЦКашниками?!!!! Чи , ''ета другоє''? Чому поліція вибірково реагує на вчинені злочини???
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08.02.2024 15:12 Ответить
Ета другоє.
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08.02.2024 16:18 Ответить
А є заяви потерпілих чи свідків? Може то були брачні ігри за заємною згодою
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08.02.2024 16:34 Ответить
Ти дебіл. Побили жінок і дітей, а ти про поліцію. Тобто, коли, наприклад, тебе зтось побив на вулиці, то ти побєш свою сусідку? У дегенератів завжди з головою негаразд
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08.02.2024 17:55 Ответить
замість того, щоб нарощувати армію там де треба, на фронті, зебіли скористалися ситуацією і вирощують придворну охранку для президента по-зальоту, бо вже ж скоро воно має бути тимчасовим, https://www.youtube.com/watch?v=7qEvnlF6nmY ВРеменно Исполняющим Обязанности сцаря .. і зі своїми опричниками дермакам буде спокійніше
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08.02.2024 15:12 Ответить
Ну у Януковича был Беркут, стояли на Майдане за зарплату, за конверты, за квартиры. У нашей чудесной власти роль Беркута будут выполнять ТЦКшники - за зарплату, за льготы, за то чтобы не идти на фронт в конце концов.
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08.02.2024 15:19 Ответить
так піздуй служить в тцк
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08.02.2024 15:49 Ответить
Нет, во первых противно, во вторых денег таких нет.
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08.02.2024 15:50 Ответить
Посилений режим роботи це не додаткові піліціянти. Це візьмуть тих, шо є, і заставлять їх декілька днів жити на роботі. Шоб якшо шо, то вони всі тут. Знайомі піліціянти розповідали...
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08.02.2024 16:27 Ответить
...це ще "краще" - на місцях усі будуть злими на усіх аби "легше" махалось *********** паличками... "єдина країна", *****
колись, коли був 2м), лисим) і швидким як вітер))), то підсилення означало відсутність будь-яких відпусток, увольнєній, збільшений склад у наряді, більше чергових офіцерів, звісно, фіговий настрій і ще те, чого не знаю та й знати не хочу, і що забув... - "красота"
короче - нічого доброго від останніх офіційних днів зевлади очикувати не доводиться:
"...Он то плакал, то смеялся,
То щетинился как ёж
- Он над нами издевался...
Ну сумасшедший  что возьмёшь!..."(с)
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08.02.2024 16:59 Ответить
Тобто шоб вирішити проблему вони заперечують гайки? Ранг чи пізно зірвуть різьбу.
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08.02.2024 15:38 Ответить
Який гарний висновок! Треба пильніше патрулювати алкосело. Ну хоч алкашок подопитують. Біля сотні людей бухали і верталися селом цілий день. А може це все відбувається цілими днями? Всю війну? На які шиши? За чєй счот єтот банкєт? Ха ха ха.
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08.02.2024 15:51 Ответить
І шестирічну дитину побили? Герої...
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08.02.2024 16:25 Ответить
А цим "патріотам" тільки дай нагоду руки повикручувати ((
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08.02.2024 16:27 Ответить
Космач завжди був відокремленим від держави. Навіть за совєтів їх не змогли загнати до колгоспів чи радгоспів. Космач ненавидить )(уйлостан, але напевно ставленики Єрмака перегнули палку. Зеля, мобілізуй своїх 6-х "незамінних менеджерів" хоча б на риття окопів саперними лопатами і тоді не лише Космач мобілізується на війну.
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08.02.2024 16:31 Ответить
Ну як і все в нашій країні. До ТЦК питань немає.
Гринкевичів також "пробують" судити, а до міністра який підписував контракти - питань немає.
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08.02.2024 16:39 Ответить
Яка там церква в Космачі? Якщо МП, то зрозуміло...
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08.02.2024 16:41 Ответить
Прикарпатські герої - бандерівці! Воювати натовпом з жінкою та дитиною! Мразота...
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08.02.2024 17:01 Ответить
Їбальник стули і не ***** на бандерівців - ціліший будеш.
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08.02.2024 17:57 Ответить
там наверняка гдето бродит московский поп, который эту кугутню и пидбурюе
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08.02.2024 17:01 Ответить
Московський піп з кадилом бродить у твоїх пропитих кацапських мізках.
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08.02.2024 17:59 Ответить
Так це лекі тілесні, адміністративна. Коли поліція начне справами займатися, а не куйньой?
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08.02.2024 17:23 Ответить
За групове побиття посадить років на 2 цих патріотів, а всім мешканцям мужикам видати повістки
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08.02.2024 17:38 Ответить
А тепер скажіть: 1 Чи пустить поліція зараз туди Тцксп.?...2Добились(вдумайтесь в це слово)люди того чого хотіли.....? 3 А тепер скажіть хто в країні верховна влада?....
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08.02.2024 18:11 Ответить
Уе..и дограються, прийдуть кацапи розмова буде коротка, особо не забалуєшь - зразу в Сибірь! А мужиків на "звільнення" країн Балтії поженуть.
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08.02.2024 18:11 Ответить
 
 