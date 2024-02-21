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Новини
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Британія запровадила санкції через смерть Навального

олексій,навальний

Велика Британія запровадила санкції проти шістьох співробітників колонії "Полярний вовк", де помер російський опозиціонер Олесій Навальний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це британський уряд повідомив у середу на своєму офіційному сайті.

Британія наклала санкції на шістьох осіб, які очолюють виправну колонію, де помер Навальний. До осіб, які потрапили під санкції, буде застосовано заморожування активів і заборону на в’їзд.

Серед осіб, на яких поширюються санкції, – Вадим Калінін, начальник колонії "Полярний вовк", та п’ятеро його заступників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оголосять масштабний пакет санкцій проти Росії у зв’язку зі смертю Навального, - Кірбі

Варто зазначити, що Британія стала першою країною, яка запровадила санкції у відповідь на смерть Навального.

Британія також закликала негайно передати тіло Навального його родині та провести повне та прозоре розслідування його смерті.

"Сьогодні ми зпроваджуємо санкції проти найвищих тюремних чиновників, відповідальних за його (Навального) утримання в колонії, де він провів останні місяці свого життя. Відповідальні за жорстоке поводження з Навальним не повинні мати жодних ілюзій – ми притягнемо їх до відповідальності", – заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон.

Читайте: Путін присвоїв спецзвання тюремнику Бояринєву, який обмежував права Навального, через три дні після смерті політика

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Автор: 

Велика Британія (5590) санкції (11831) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+18
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21.02.2024 15:04
+7
навіть не знаю настільки ганебного слова, щоб описати ці "санкції".
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21.02.2024 15:09
+5
А ті морди расійські й духом не знають де вона та Британія.

ім настільки пофіг , що аж смішно
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21.02.2024 15:10
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Можна сміятися?
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21.02.2024 15:04 Відповісти
Краще не треба. Я ще пам'ятаю, коли кацапія погрожувала Америці і Європі "санкціями у відповідь", а ми сміялися, мовляв, що вони можуть - заборонять Байдену гроші у сбєрбанку тримати? Чи Борису Джонсону у сизрані відпочивати? І от досміялися ... Тепер Європа такі санкції застосовує...
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21.02.2024 15:25 Відповісти
Помните наивное время, когда Запад грозил рашке санкциями за гомосексуалистов? Хехе.
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21.02.2024 15:07 Відповісти
Подобається ганьбитися на весь світ чи що?🤦
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21.02.2024 15:07 Відповісти
навіть не знаю настільки ганебного слова, щоб описати ці "санкції".
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21.02.2024 15:09 Відповісти
А ті морди расійські й духом не знають де вона та Британія.

ім настільки пофіг , що аж смішно
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21.02.2024 15:10 Відповісти
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21.02.2024 15:12 Відповісти
Це такий витончений британський гумор?
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21.02.2024 15:14 Відповісти
путін і його зграя знов до вбивства не мають справи

Ці санкції, як спосіб самознищнння іміджу країни як «Великої»
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21.02.2024 15:16 Відповісти
самі працівники колоніі ****** от санкцій
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21.02.2024 15:20 Відповісти
Розрахунок на те, що вони здохнуть від сміху.
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21.02.2024 16:01 Відповісти
Чого вже тут ховати. З самого початку, тобто. з 2014 року було все зрозуміло. Щоправда не всім, багато хто в нас і зараз ходить у рожевих окулярах і знімає їх не хоче. Але їм потрібно економічно задавити рашку, а решта й у тому числі війна у нас, це вдруге.
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21.02.2024 15:23 Відповісти
А її економічно десь давлять?
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21.02.2024 16:25 Відповісти
Ги, ну який опозиціонер, такі і санкції.

Але дивно, бо схоже працівники колонії старалися охороняти Навального від випадковостей - довго сидів без особливих випадків
А помер на 2-й день після відвідування суду.
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21.02.2024 15:32 Відповісти
У п*ятницю будуть санкції від США,до цих додадуть ще пару *начальників.
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21.02.2024 15:39 Відповісти
пекельно
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21.02.2024 15:46 Відповісти
За одного " наваляного" такі ж потужні як і за десятки тисяч українців.
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21.02.2024 16:06 Відповісти
У расейских вертухаев у всех счета в Британии? Или они туда раз в квартал летают в крикет поиграть? 🤣 а теперь соответственно не смогут 💩
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21.02.2024 16:07 Відповісти
Потужно… який опозиціонер такі й санкції…
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21.02.2024 17:11 Відповісти
Краще б дали Україні кілька мільйонів снарядів і ф-16 з БК пошвидше, а не цю куйню запроваджувати🤦🤦🤦
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21.02.2024 21:42 Відповісти
 
 