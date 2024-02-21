Британія запровадила санкції через смерть Навального

Велика Британія запровадила санкції проти шістьох співробітників колонії "Полярний вовк", де помер російський опозиціонер Олесій Навальний.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це британський уряд повідомив у середу на своєму офіційному сайті.

Британія наклала санкції на шістьох осіб, які очолюють виправну колонію, де помер Навальний. До осіб, які потрапили під санкції, буде застосовано заморожування активів і заборону на в’їзд.

Серед осіб, на яких поширюються санкції, – Вадим Калінін, начальник колонії "Полярний вовк", та п’ятеро його заступників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США оголосять масштабний пакет санкцій проти Росії у зв’язку зі смертю Навального, - Кірбі

Варто зазначити, що Британія стала першою країною, яка запровадила санкції у відповідь на смерть Навального.

Британія також закликала негайно передати тіло Навального його родині та провести повне та прозоре розслідування його смерті.

"Сьогодні ми зпроваджуємо санкції проти найвищих тюремних чиновників, відповідальних за його (Навального) утримання в колонії, де він провів останні місяці свого життя. Відповідальні за жорстоке поводження з Навальним не повинні мати жодних ілюзій – ми притягнемо їх до відповідальності", – заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон.

Читайте: Путін присвоїв спецзвання тюремнику Бояринєву, який обмежував права Навального, через три дні після смерті політика

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.