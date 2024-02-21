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Новости
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Британия ввела санкции из-за смерти Навального

олексій,навальний

Великобритания ввела санкции против шести сотрудников колонии "Полярный волк", где скончался российский оппозиционер Алексей Навальный.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом британское правительство сообщило в среду на своем официальном сайте.

Британия наложила санкции на шесть человек, возглавляющих исправительную колонию, где умер Навальный. К лицам, попавшим под санкции, будет применена заморозка активов и запрет на въезд.

Среди лиц, на которых распространяются санкции, - Вадим Калинин, начальник колонии "Полярный волк" и пятеро его заместителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США объявят масштабный пакет санкций против России в связи со смертью Навального, - Кирби

Следует отметить, что Британия стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.

Британия также призвала немедленно передать тело Навального его семье и провести полное и прозрачное расследование его смерти.

"Сегодня мы проводим санкции против высших тюремных чиновников, ответственных за его (Навального) содержание в колонии, где он провел последние месяцы своей жизни. Ответственные за жестокое обращение с Навальным не должны питать никаких иллюзий - мы привлечем их к ответственности", - заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин присвоил спецзвание тюремщику Бояриневу, который ограничивал права Навального, через три дня после смерти политика.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Автор: 

Великобритания (4956) санкции (11291) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+18
Можна сміятися?
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21.02.2024 15:04
+7
навіть не знаю настільки ганебного слова, щоб описати ці "санкції".
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21.02.2024 15:09
+5
А ті морди расійські й духом не знають де вона та Британія.

ім настільки пофіг , що аж смішно
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21.02.2024 15:10
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Можна сміятися?
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21.02.2024 15:04 Ответить
Краще не треба. Я ще пам'ятаю, коли кацапія погрожувала Америці і Європі "санкціями у відповідь", а ми сміялися, мовляв, що вони можуть - заборонять Байдену гроші у сбєрбанку тримати? Чи Борису Джонсону у сизрані відпочивати? І от досміялися ... Тепер Європа такі санкції застосовує...
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21.02.2024 15:25 Ответить
Помните наивное время, когда Запад грозил рашке санкциями за гомосексуалистов? Хехе.
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21.02.2024 15:07 Ответить
Подобається ганьбитися на весь світ чи що?🤦
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21.02.2024 15:07 Ответить
навіть не знаю настільки ганебного слова, щоб описати ці "санкції".
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21.02.2024 15:09 Ответить
А ті морди расійські й духом не знають де вона та Британія.

ім настільки пофіг , що аж смішно
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21.02.2024 15:10 Ответить
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21.02.2024 15:12 Ответить
Це такий витончений британський гумор?
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21.02.2024 15:14 Ответить
путін і його зграя знов до вбивства не мають справи

Ці санкції, як спосіб самознищнння іміджу країни як «Великої»
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21.02.2024 15:16 Ответить
самі працівники колоніі ****** от санкцій
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21.02.2024 15:20 Ответить
Розрахунок на те, що вони здохнуть від сміху.
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21.02.2024 16:01 Ответить
Чого вже тут ховати. З самого початку, тобто. з 2014 року було все зрозуміло. Щоправда не всім, багато хто в нас і зараз ходить у рожевих окулярах і знімає їх не хоче. Але їм потрібно економічно задавити рашку, а решта й у тому числі війна у нас, це вдруге.
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21.02.2024 15:23 Ответить
А її економічно десь давлять?
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21.02.2024 16:25 Ответить
Ги, ну який опозиціонер, такі і санкції.

Але дивно, бо схоже працівники колонії старалися охороняти Навального від випадковостей - довго сидів без особливих випадків
А помер на 2-й день після відвідування суду.
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21.02.2024 15:32 Ответить
У п*ятницю будуть санкції від США,до цих додадуть ще пару *начальників.
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21.02.2024 15:39 Ответить
пекельно
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21.02.2024 15:46 Ответить
За одного " наваляного" такі ж потужні як і за десятки тисяч українців.
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21.02.2024 16:06 Ответить
У расейских вертухаев у всех счета в Британии? Или они туда раз в квартал летают в крикет поиграть? 🤣 а теперь соответственно не смогут 💩
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21.02.2024 16:07 Ответить
Потужно… який опозиціонер такі й санкції…
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21.02.2024 17:11 Ответить
Краще б дали Україні кілька мільйонів снарядів і ф-16 з БК пошвидше, а не цю куйню запроваджувати🤦🤦🤦
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21.02.2024 21:42 Ответить
 
 