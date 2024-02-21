Росія 7 лютого атакувала Київ двома експериментальними ракетами "Циркон", - КНДІСЕ. ФОТО
Експерти підтвердили використання росіянами нової експериментальної гіперзвукової ракети "Циркон" під час атаки на Київ 7 лютого. Втім, як виявилося, їх було дві. Одна ракета впала у Дніпровському районі, утворивши велику вирву. Друга — у полі поблизу міста Вишневе, що під Києвом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв’ю "Вечірньому Києву" директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін.
Рувін заявив, що експериментальна ракета "Циркон" не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам:
- По-перше, ця протикорабельна ракета 3М22 "Циркон" не летить зі швидкістю 8-9 Махів (близько 10 тисяч кілометрів на годину), як заявляють росіяни. За даними відповідних служб, на прикінцевій ділянці польоту ракета всього-на-всього долає 2500 кілометрів на годину.
- По-друге, виникають великі сумніви щодо її точності. Ракети були уражені ППО й не досягли своїх цілей. Постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди.
- По-третє, ми не побачили тієї руйнівної сили, яка має бути у протикорабельної ракети з майже 400 кілограмами вибухової речовини.
За словами Рувіна, "Циркон" розроблявся насамперед як зброя проти авіаносців, потопити які дуже складно. Але навряд ця ракета впорається зі своїм прямим призначенням.
"Тобто черговий російський "аналоговнєт" "Циркон", прийнятий на озброєння в Росії у 2023 році, виявився зовсім не унікальним, як, втім і їхній "Кинджал". Налякати Україну та її союзників новою "чудо-зброєю" не вдалося", - зазначив Рувін.
ЩО ЦЬОМУ ПЕРЕДУВАЛО
Нагадаємо, 7 лютого Росія здійснила кілька хвиль атак на Україну, застосувавши 64 засоби повітряного нападу: ударні дрони, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.
Уламки збитих ракет упали в Голосіївському та Дніпровському районах. На Теремках загорівся 18-поверховий будинок. Загинули п’ятеро людей, ще 40 були поранені.
У Дніпровському районі уламок "Циркона" впав неподалік станції метро "Чернігівська", пошкодивши високовольтну лінію та магістраль теплопостачання. Троє людей отримали поранення.
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https://www.reuters.com/world/iran-sends-russia-hundreds-ballistic-missiles-sources-say-2024-02-21/
Вгадайте з трьох разів куди це все добро полетить. А ще 28 пускових установок на кордоні, про які знають, але нічого не роблять... шикарні дні чекають попереду.
В суровые совковые был там.
Координаты: 55.76282465185178, 37.87081093192098 -это самые высокие корпуса на территории, но скореей всего там уже напичкали свое ПВО.
Корпус, что поменьше, изнутри обварен листами сталюки и обшит РПМмом и внутри его стоит большой локатор. Скорее всехо проверяют там свои железяки на обнаружение ПВО,
Корпус, что повыше, скорее всего в нем их и собирают.
У нас тоже єсть аналог: Цирк. Он.
Я мав справу з цим інститутом. Там сплош і рядом корупціонери. Там ворюга на ворюзі сидить і ворюгою поганяє.
Ці тварі за гроші зробили так, що злодій, який вкрав мої гроші, виграв у мене суд. Бо падли з цього говноінституту дали довідку, що людина , яка при мені писала розписки, виявляється їх не писала.
Тобто, Рувін злодій, і я це підтверджую. Якби він не був злодієм, то він би не видавав фальшивих документів.
Ну точность ето понятие абстрактное. Для нас точность ето когда ракета должна попасть в корабль или в бункер с фашистами а для ***** точность ето когда ракета может попасть в центр города, а она попадет по любому. А именно ето цель ***** сделать из украинских городов руины с сотнями тысяч жертв. Так что не нужно тут про точность ухмыляться....