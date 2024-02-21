Росія 7 лютого атакувала Київ двома експериментальними ракетами "Циркон", - КНДІСЕ. ФОТО

Експерти підтвердили використання росіянами нової експериментальної гіперзвукової ракети "Циркон" під час атаки на Київ 7 лютого. Втім, як виявилося, їх було дві. Одна ракета впала у Дніпровському районі, утворивши велику вирву. Друга — у полі поблизу міста Вишневе, що під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв’ю "Вечірньому Києву" директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін.

Рувін заявив, що експериментальна ракета "Циркон" не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам:

По-перше, ця протикорабельна ракета 3М22 "Циркон" не летить зі швидкістю 8-9 Махів (близько 10 тисяч кілометрів на годину), як заявляють росіяни. За даними відповідних служб, на прикінцевій ділянці польоту ракета всього-на-всього долає 2500 кілометрів на годину.

По-друге, виникають великі сумніви щодо її точності. Ракети були уражені ППО й не досягли своїх цілей. Постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди.

По-третє, ми не побачили тієї руйнівної сили, яка має бути у протикорабельної ракети з майже 400 кілограмами вибухової речовини.

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За словами Рувіна, "Циркон" розроблявся насамперед як зброя проти авіаносців, потопити які дуже складно. Але навряд ця ракета впорається зі своїм прямим призначенням.

"Тобто черговий російський "аналоговнєт" "Циркон", прийнятий на озброєння в Росії у 2023 році, виявився зовсім не унікальним, як, втім і їхній "Кинджал". Налякати Україну та її союзників новою "чудо-зброєю" не вдалося", - зазначив Рувін.

Фрагменти збитої українською ППО гіперзвукової ракети "Циркон"

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ЩО ЦЬОМУ ПЕРЕДУВАЛО

Нагадаємо, 7 лютого Росія здійснила кілька хвиль атак на Україну, застосувавши 64 засоби повітряного нападу: ударні дрони, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Уламки збитих ракет упали в Голосіївському та Дніпровському районах. На Теремках загорівся 18-поверховий будинок. Загинули п’ятеро людей, ще 40 були поранені.

У Дніпровському районі уламок "Циркона" впав неподалік станції метро "Чернігівська", пошкодивши високовольтну лінію та магістраль теплопостачання. Троє людей отримали поранення.