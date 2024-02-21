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Новини
12 010 34

Росія 7 лютого атакувала Київ двома експериментальними ракетами "Циркон", - КНДІСЕ. ФОТО

циркон

Експерти підтвердили використання росіянами нової експериментальної гіперзвукової ракети "Циркон" під час атаки на Київ 7 лютого. Втім, як виявилося, їх було дві. Одна ракета впала у Дніпровському районі, утворивши велику вирву. Друга — у полі поблизу міста Вишневе, що під Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це розповів в інтерв’ю "Вечірньому Києву" директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін.

Рувін заявив, що експериментальна ракета "Циркон" не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам:

  • По-перше, ця протикорабельна ракета 3М22 "Циркон" не летить зі швидкістю 8-9 Махів (близько 10 тисяч кілометрів на годину), як заявляють росіяни. За даними відповідних служб, на прикінцевій ділянці польоту ракета всього-на-всього долає 2500 кілометрів на годину.
  • По-друге, виникають великі сумніви щодо її точності. Ракети були уражені ППО й не досягли своїх цілей. Постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди.
  • По-третє, ми не побачили тієї руйнівної сили, яка має бути у протикорабельної ракети з майже 400 кілограмами вибухової речовини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни 7 лютого вдарили по Києву ракетою 3М22 "Циркон", - КМВА. ВIДЕО

За словами Рувіна, "Циркон" розроблявся насамперед як зброя проти авіаносців, потопити які дуже складно. Але навряд ця ракета впорається зі своїм прямим призначенням.

"Тобто черговий російський "аналоговнєт" "Циркон", прийнятий на озброєння в Росії у 2023 році, виявився зовсім не унікальним, як, втім і їхній "Кинджал". Налякати Україну та її союзників новою "чудо-зброєю" не вдалося", - зазначив Рувін.

Фрагменти збитої українською ППО гіперзвукової ракети "Циркон"
Фрагменти збитої українською ППО гіперзвукової ракети "Циркон"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни, ймовірно, змогли адаптувати комплекс "Бастіон-П" під ракету "Циркон", це стане "серйозним викликом" для української ППО, - британська розвідка

ЩО ЦЬОМУ ПЕРЕДУВАЛО

Нагадаємо, 7 лютого Росія здійснила кілька хвиль атак на Україну, застосувавши 64 засоби повітряного нападу: ударні дрони, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Уламки збитих ракет упали в Голосіївському та Дніпровському районах. На Теремках загорівся 18-поверховий будинок. Загинули п’ятеро людей, ще 40 були поранені.

У Дніпровському районі уламок "Циркона" впав неподалік станції метро "Чернігівська", пошкодивши високовольтну лінію та магістраль теплопостачання. Троє людей отримали поранення.

Автор: 

обстріл (28486) ракети (4023) КНДІСЕ (13) Повітряні атаки на Київ (756)


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Топ коментарі
+13
Ви не переживайте так за мразію. Рукожопам вже поспішають на допомогу чалмоносці-підараси з ірану.
https://www.reuters.com/world/iran-sends-russia-hundreds-ballistic-missiles-sources-say-2024-02-21/

Вгадайте з трьох разів куди це все добро полетить. А ще 28 пускових установок на кордоні, про які знають, але нічого не роблять... шикарні дні чекають попереду.
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21.02.2024 16:56
+10
Прям звіт про випробування для мокш склали.
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21.02.2024 16:57
+9
Я думаю мразь кацапська на 24 готує нам удари
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21.02.2024 17:00
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Ви не переживайте так за мразію. Рукожопам вже поспішають на допомогу чалмоносці-підараси з ірану.
https://www.reuters.com/world/iran-sends-russia-hundreds-ballistic-missiles-sources-say-2024-02-21/

Вгадайте з трьох разів куди це все добро полетить. А ще 28 пускових установок на кордоні, про які знають, але нічого не роблять... шикарні дні чекають попереду.
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21.02.2024 16:56 Відповісти
Я думаю мразь кацапська на 24 готує нам удари
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21.02.2024 17:00 Відповісти
та й в рот їм ноги
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21.02.2024 17:04 Відповісти
вонючие
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21.02.2024 18:05 Відповісти
Скоріше арахамія із зєлєю їм ще українського зерна привезуть
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21.02.2024 20:34 Відповісти
Прям звіт про випробування для мокш склали.
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21.02.2024 16:57 Відповісти
Епналитиги,нах...
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21.02.2024 17:05 Відповісти
Ледь розшифрувала))
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21.02.2024 17:14 Відповісти
Втішили. А де наші ракети? Аа, під асфальтом.
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21.02.2024 17:06 Відповісти
А хєр Шольц нам Тауруси жопиться надати.
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21.02.2024 17:06 Відповісти
Не можна, путін нападе.
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21.02.2024 17:07 Відповісти
У них он по крайней мере есть.
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21.02.2024 17:14 Відповісти
Делают их: заМКАДЬЕ, Реутово, Союзное опытно-конструкторское бюро «НПО машиностроения».

В суровые совковые был там.

Координаты: 55.76282465185178, 37.87081093192098 -это самые высокие корпуса на территории, но скореей всего там уже напичкали свое ПВО.

Корпус, что поменьше, изнутри обварен листами сталюки и обшит РПМмом и внутри его стоит большой локатор. Скорее всехо проверяют там свои железяки на обнаружение ПВО,

Корпус, что повыше, скорее всего в нем их и собирают.
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21.02.2024 17:15 Відповісти
Это называцца бисэхавая камера. ПС. У химиках я иго при савке хутиравал.
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21.02.2024 18:34 Відповісти
Теперь разработчиков ракет тоже ФСБ посадит за неудачные испытания как и за Кинжалы?
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21.02.2024 17:22 Відповісти
жодна характеристика не співпадає з Цирконом, але чомусь вирішили, що це саме Циркон - бо там на одній детальці фломастером було написано 3М22
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21.02.2024 19:01 Відповісти
АНАНОГОВноНЕТ ??? !!!!!!
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21.02.2024 17:25 Відповісти
"Циркон"
У нас тоже єсть аналог: Цирк. Он.
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21.02.2024 17:26 Відповісти
Рувін вже обявився? Крупний тіпаж пристосуванця. А яке відношення має КНДІСЕ до ракет. Сам не може відрізнити муляж протипіхотної міни від бойової, як по справі Рифмайстра і пхається в ракетобудування. Він ще виписав собі сертифікат експерта по стратегічному плануванню, разом з портковим вилучав документи Генштабу. Ледь прогнали від документів.
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21.02.2024 17:32 Відповісти
Рувін це той іще ворюга.
Я мав справу з цим інститутом. Там сплош і рядом корупціонери. Там ворюга на ворюзі сидить і ворюгою поганяє.
Ці тварі за гроші зробили так, що злодій, який вкрав мої гроші, виграв у мене суд. Бо падли з цього говноінституту дали довідку, що людина , яка при мені писала розписки, виявляється їх не писала.
Тобто, Рувін злодій, і я це підтверджую. Якби він не був злодієм, то він би не видавав фальшивих документів.
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21.02.2024 18:05 Відповісти
короче , это не ракеты , а полный анал
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21.02.2024 17:52 Відповісти
виникають великі сумніви щодо її точності
 Ну точность ето понятие абстрактное. Для нас точность ето когда ракета должна попасть в корабль или в бункер с фашистами а для ***** точность ето когда ракета может попасть в центр города, а она попадет по любому. А именно ето цель ***** сделать из украинских городов руины с сотнями тысяч жертв. Так что не нужно тут про точность ухмыляться....
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21.02.2024 17:53 Відповісти
а тут она не попала по городу
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21.02.2024 17:55 Відповісти
https://novayagazeta.eu/articles/2024/02/21/kapustin-iad Капустин яд Репортаж с полигона, где Россия испытывает на казахах ракеты для войны в Украине
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21.02.2024 18:11 Відповісти
Атакамс нізя, бу буде ескалація
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21.02.2024 18:24 Відповісти
Троль, що ти тут забув, водкі нєт, звиздуй додому .
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21.02.2024 22:38 Відповісти
В ОПу сбивать не нада.
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21.02.2024 18:30 Відповісти
 
 