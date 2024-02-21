РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8427 посетителей онлайн
Новости
12 010 34

Россия 7 февраля атаковала Киев двумя экспериментальными ракетами "Циркон", - КНИИСЭ. ФОТО

циркон

Эксперты подтвердили использование россиянами новой экспериментальной гиперзвуковой ракеты "Циркон" во время атаки на Киев 7 февраля. Впрочем, как оказалось, их было две. Одна ракета упала в Днепровском районе, образовав большую воронку. Вторая — в поле близ города Вишневое под Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом рассказал в интервью "Вечернему Киеву" директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин.

Рувин заявил, что экспериментальная ракета "Циркон" не отвечает заявленным врагом тактико-техническим характеристикам:

  • Во-первых, эта противокорабельная ракета 3М22 "Циркон" не летит со скоростью 8-9 махов (около 10 тысяч километров в час), как заявляют россияне. По данным соответствующих служб, на заключительном участке полета ракета всего-навсего преодолевает 2500 километров в час.
  • Во-вторых, возникают большие сомнения в ее точности. Ракеты были поражены ПВО и не достигли своих целей. Пострадали гражданская инфраструктура и мирные люди.
  • В-третьих, мы не увидели разрушительной силы, которая должна быть у противокорабельной ракеты с почти 400 килограммами взрывчатого вещества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракеты, которые летят убивать украинцев, Россия испытывает, пуская их в сторону Казахстана, - СМИ

По словам Рувина, "Циркон" разрабатывался, прежде всего, как оружие против авианосцев, потопить которые очень сложно. Но вряд ли эта ракета справится со своим прямым предназначением.

"То есть очередной российский "аналоговнет" "Циркон", принятый на вооружение в России в 2023 году, оказался совсем не уникальным, как, впрочем и их "Кинжал". Испугать Украину и ее союзников новым "чудо-оружием" не удалось", - отметил Рувин.

Фрагменти збитої українською ППО гіперзвукової ракети "Циркон"
Фрагменты сбитой украинской ПВО гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар РФ по Киеву 7 февраля: Число жертв возросло до 5

ЧТО ЭТОМ ПРЕДШЕСТВОВАЛО

Напомним, 7 февраля Россия совершила несколько волн атак на Украину, применив 64 средства воздушного нападения: ударные дроны, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

Обломки сбитых ракет упали в Голосеевском и Днепровском районах. На Теремках загорелся 18-этажный дом. Погибли пять человек, еще 40 были ранены.

В Днепровском районе обломок "Циркона" упал неподалеку от станции метро "Черниговская", повредив высоковольтную линию и магистраль теплоснабжения. Три человека получили ранения.

Автор: 

обстрел (27165) ракеты (3569) КНИИСЭ (9) Воздушные атаки на Киев (698)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Ви не переживайте так за мразію. Рукожопам вже поспішають на допомогу чалмоносці-підараси з ірану.
https://www.reuters.com/world/iran-sends-russia-hundreds-ballistic-missiles-sources-say-2024-02-21/

Вгадайте з трьох разів куди це все добро полетить. А ще 28 пускових установок на кордоні, про які знають, але нічого не роблять... шикарні дні чекають попереду.
показать весь комментарий
21.02.2024 16:56
+10
Прям звіт про випробування для мокш склали.
показать весь комментарий
21.02.2024 16:57
+9
Я думаю мразь кацапська на 24 готує нам удари
показать весь комментарий
21.02.2024 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви не переживайте так за мразію. Рукожопам вже поспішають на допомогу чалмоносці-підараси з ірану.
https://www.reuters.com/world/iran-sends-russia-hundreds-ballistic-missiles-sources-say-2024-02-21/

Вгадайте з трьох разів куди це все добро полетить. А ще 28 пускових установок на кордоні, про які знають, але нічого не роблять... шикарні дні чекають попереду.
показать весь комментарий
21.02.2024 16:56 Ответить
Я думаю мразь кацапська на 24 готує нам удари
показать весь комментарий
21.02.2024 17:00 Ответить
та й в рот їм ноги
показать весь комментарий
21.02.2024 17:04 Ответить
вонючие
показать весь комментарий
21.02.2024 18:05 Ответить
Скоріше арахамія із зєлєю їм ще українського зерна привезуть
показать весь комментарий
21.02.2024 20:34 Ответить
Прям звіт про випробування для мокш склали.
показать весь комментарий
21.02.2024 16:57 Ответить
Епналитиги,нах...
показать весь комментарий
21.02.2024 17:05 Ответить
Ледь розшифрувала))
показать весь комментарий
21.02.2024 17:14 Ответить
Втішили. А де наші ракети? Аа, під асфальтом.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:06 Ответить
А хєр Шольц нам Тауруси жопиться надати.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:06 Ответить
Не можна, путін нападе.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:07 Ответить
У них он по крайней мере есть.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:14 Ответить
Делают их: заМКАДЬЕ, Реутово, Союзное опытно-конструкторское бюро «НПО машиностроения».

В суровые совковые был там.

Координаты: 55.76282465185178, 37.87081093192098 -это самые высокие корпуса на территории, но скореей всего там уже напичкали свое ПВО.

Корпус, что поменьше, изнутри обварен листами сталюки и обшит РПМмом и внутри его стоит большой локатор. Скорее всехо проверяют там свои железяки на обнаружение ПВО,

Корпус, что повыше, скорее всего в нем их и собирают.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:15 Ответить
Это называцца бисэхавая камера. ПС. У химиках я иго при савке хутиравал.
показать весь комментарий
21.02.2024 18:34 Ответить
Теперь разработчиков ракет тоже ФСБ посадит за неудачные испытания как и за Кинжалы?
показать весь комментарий
21.02.2024 17:22 Ответить
жодна характеристика не співпадає з Цирконом, але чомусь вирішили, що це саме Циркон - бо там на одній детальці фломастером було написано 3М22
показать весь комментарий
21.02.2024 19:01 Ответить
АНАНОГОВноНЕТ ??? !!!!!!
показать весь комментарий
21.02.2024 17:25 Ответить
"Циркон"
У нас тоже єсть аналог: Цирк. Он.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:26 Ответить
Рувін вже обявився? Крупний тіпаж пристосуванця. А яке відношення має КНДІСЕ до ракет. Сам не може відрізнити муляж протипіхотної міни від бойової, як по справі Рифмайстра і пхається в ракетобудування. Він ще виписав собі сертифікат експерта по стратегічному плануванню, разом з портковим вилучав документи Генштабу. Ледь прогнали від документів.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:32 Ответить
Рувін це той іще ворюга.
Я мав справу з цим інститутом. Там сплош і рядом корупціонери. Там ворюга на ворюзі сидить і ворюгою поганяє.
Ці тварі за гроші зробили так, що злодій, який вкрав мої гроші, виграв у мене суд. Бо падли з цього говноінституту дали довідку, що людина , яка при мені писала розписки, виявляється їх не писала.
Тобто, Рувін злодій, і я це підтверджую. Якби він не був злодієм, то він би не видавав фальшивих документів.
показать весь комментарий
21.02.2024 18:05 Ответить
короче , это не ракеты , а полный анал
показать весь комментарий
21.02.2024 17:52 Ответить
виникають великі сумніви щодо її точності
 Ну точность ето понятие абстрактное. Для нас точность ето когда ракета должна попасть в корабль или в бункер с фашистами а для ***** точность ето когда ракета может попасть в центр города, а она попадет по любому. А именно ето цель ***** сделать из украинских городов руины с сотнями тысяч жертв. Так что не нужно тут про точность ухмыляться....
показать весь комментарий
21.02.2024 17:53 Ответить
а тут она не попала по городу
показать весь комментарий
21.02.2024 17:55 Ответить
https://novayagazeta.eu/articles/2024/02/21/kapustin-iad Капустин яд Репортаж с полигона, где Россия испытывает на казахах ракеты для войны в Украине
показать весь комментарий
21.02.2024 18:11 Ответить
Атакамс нізя, бу буде ескалація
показать весь комментарий
21.02.2024 18:24 Ответить
Троль, що ти тут забув, водкі нєт, звиздуй додому .
показать весь комментарий
21.02.2024 22:38 Ответить
В ОПу сбивать не нада.
показать весь комментарий
21.02.2024 18:30 Ответить
 
 