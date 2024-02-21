Россия 7 февраля атаковала Киев двумя экспериментальными ракетами "Циркон", - КНИИСЭ. ФОТО
Эксперты подтвердили использование россиянами новой экспериментальной гиперзвуковой ракеты "Циркон" во время атаки на Киев 7 февраля. Впрочем, как оказалось, их было две. Одна ракета упала в Днепровском районе, образовав большую воронку. Вторая — в поле близ города Вишневое под Киевом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью "Вечернему Киеву" директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин.
Рувин заявил, что экспериментальная ракета "Циркон" не отвечает заявленным врагом тактико-техническим характеристикам:
- Во-первых, эта противокорабельная ракета 3М22 "Циркон" не летит со скоростью 8-9 махов (около 10 тысяч километров в час), как заявляют россияне. По данным соответствующих служб, на заключительном участке полета ракета всего-навсего преодолевает 2500 километров в час.
- Во-вторых, возникают большие сомнения в ее точности. Ракеты были поражены ПВО и не достигли своих целей. Пострадали гражданская инфраструктура и мирные люди.
- В-третьих, мы не увидели разрушительной силы, которая должна быть у противокорабельной ракеты с почти 400 килограммами взрывчатого вещества.
По словам Рувина, "Циркон" разрабатывался, прежде всего, как оружие против авианосцев, потопить которые очень сложно. Но вряд ли эта ракета справится со своим прямым предназначением.
"То есть очередной российский "аналоговнет" "Циркон", принятый на вооружение в России в 2023 году, оказался совсем не уникальным, как, впрочем и их "Кинжал". Испугать Украину и ее союзников новым "чудо-оружием" не удалось", - отметил Рувин.
ЧТО ЭТОМ ПРЕДШЕСТВОВАЛО
Напомним, 7 февраля Россия совершила несколько волн атак на Украину, применив 64 средства воздушного нападения: ударные дроны, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.
Обломки сбитых ракет упали в Голосеевском и Днепровском районах. На Теремках загорелся 18-этажный дом. Погибли пять человек, еще 40 были ранены.
В Днепровском районе обломок "Циркона" упал неподалеку от станции метро "Черниговская", повредив высоковольтную линию и магистраль теплоснабжения. Три человека получили ранения.
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https://www.reuters.com/world/iran-sends-russia-hundreds-ballistic-missiles-sources-say-2024-02-21/
Вгадайте з трьох разів куди це все добро полетить. А ще 28 пускових установок на кордоні, про які знають, але нічого не роблять... шикарні дні чекають попереду.
В суровые совковые был там.
Координаты: 55.76282465185178, 37.87081093192098 -это самые высокие корпуса на территории, но скореей всего там уже напичкали свое ПВО.
Корпус, что поменьше, изнутри обварен листами сталюки и обшит РПМмом и внутри его стоит большой локатор. Скорее всехо проверяют там свои железяки на обнаружение ПВО,
Корпус, что повыше, скорее всего в нем их и собирают.
У нас тоже єсть аналог: Цирк. Он.
Я мав справу з цим інститутом. Там сплош і рядом корупціонери. Там ворюга на ворюзі сидить і ворюгою поганяє.
Ці тварі за гроші зробили так, що злодій, який вкрав мої гроші, виграв у мене суд. Бо падли з цього говноінституту дали довідку, що людина , яка при мені писала розписки, виявляється їх не писала.
Тобто, Рувін злодій, і я це підтверджую. Якби він не був злодієм, то він би не видавав фальшивих документів.
Ну точность ето понятие абстрактное. Для нас точность ето когда ракета должна попасть в корабль или в бункер с фашистами а для ***** точность ето когда ракета может попасть в центр города, а она попадет по любому. А именно ето цель ***** сделать из украинских городов руины с сотнями тысяч жертв. Так что не нужно тут про точность ухмыляться....