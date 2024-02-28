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Албанія планує відкрити посольство у Києві найближчим часом, - Кулеба

кулеба,хасані,іглі

Албанія має намір невдовзі розпочати роботу свого посольства в Києві. Це зміцнить відносини між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

Очільник МЗС розповів, що під час першого візиту до Албанії він зустрівся з колегою Іглі Хасані.

"Албанія планує найближчим часом відкрити своє посольство у Києві. Я високо ціную це рішення, яке значно зміцнить наші двосторонні зв'язки", - додав Кулеба.

Дмитро Кулеба і Іглі Хасані
Дмитро Кулеба і міністр з питань Європи та закордонних справ Республіки Албанія Іглі Хасані

Також читайте: Зупиняти Україну замість того, щоб зупиняти Путіна, - це легітимація для наступної агресії, - прем’єр Албанії Рама

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Албанії.

Глава держави вже зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Під час зустрічі Зеленський та Рама підписали договір про дружбу та співпрацю між двома країнами.

Також Албанія готова приєднатися до спеціального трибуналу для РФ, який було створено через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Автор: 

Албанія (107) посольство (944) Кулеба Дмитро (3604)


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І вже відкрили конкурс на послицю в Албанію - "Меж Берез и Сосен!"
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28.02.2024 18:07 Відповісти
якщо посольство буде десь во Вльорі чи Саранде, то я їй вже заздрю
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28.02.2024 19:14 Відповісти
Взагалі-то, це добре.
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28.02.2024 18:14 Відповісти
Да это хорошо. Это примерно как помыть ноги безнадежно лежащему пациенту. Или подарить зубную щетку бомжу. Или подарить мозги зеледенту.
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28.02.2024 18:19 Відповісти
потужно
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28.02.2024 21:17 Відповісти
Населення албанії 2.8 млн (половина Киева)
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28.02.2024 21:20 Відповісти
 
 