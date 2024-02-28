Албанія планує відкрити посольство у Києві найближчим часом, - Кулеба
Албанія має намір невдовзі розпочати роботу свого посольства в Києві. Це зміцнить відносини між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.
Очільник МЗС розповів, що під час першого візиту до Албанії він зустрівся з колегою Іглі Хасані.
"Албанія планує найближчим часом відкрити своє посольство у Києві. Я високо ціную це рішення, яке значно зміцнить наші двосторонні зв'язки", - додав Кулеба.
Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Албанії.
Глава держави вже зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Під час зустрічі Зеленський та Рама підписали договір про дружбу та співпрацю між двома країнами.
Також Албанія готова приєднатися до спеціального трибуналу для РФ, який було створено через повномасштабне вторгнення Росії до України.
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