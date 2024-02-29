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Новини
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Заклик Придністров’я до Москви по "допомогу" - елемент гібридної війни, - МЗС Молдови

попшой,міхай

Заклик Придністров’я про "допомогу" до Москви є "ще одним елементом гібридної війни" і спробою дестабілізувати ситуацію в Молдові. Молдова продовжує залишатися мішенню для Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

"Такі заяви робилися, робляться і, ймовірно, робитимуться знову", - зазначив він.

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За словами Попшоя, Молдова, безумовно, залишається мішенню для Росії, у тому числі в контексті виборів президента і референдуму про європейську інтеграцію, що наближаються.

"Вже деякий час ми спостерігаємо спроби дестабілізувати ситуацію та просувати наративи, які суперечать національним інтересам та інтересам молдавських громадян. Однак Молдова за ці два роки зміцнила своє становище, наші держструктури стають все більш стійкими до гібридних атак. Громадяни навчаються не дозволяти маніпулювати собою", - додав він.

Також читайте: Держдеп прокоментував ситуацію в Придністров’ї: США твердо підтримують територіальну цілісність Молдови

Глава МЗС Молдови прокоментував і дипломатичні відносини з Москвою.

"З огляду на .... варварську агресію Росії проти України, у нас немає інших варіантів, крім зниження рівня дипломатичних відносин. ...До тих часів, поки хтось порушує міжнародне право, щодня вбиває мирних жителів і руйнує їх вдома, таке не можна Тому Молдова залишається прихильницею України, її територіальної цілісності та суверенітету", - констатував він.

Як повідомлялося, 28 лютого невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії. Пізніше в уряді Молдови висловили перконання в тому, що рішення так званого "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я просити допомогу в Росії не створить загрози ескалації та дестабілізації. МЗС України також прокоментувало ситуацію у придністровському регіоні Молдови, зазначвши, що Росія не може виступати у ролі миротворця.

Автор: 

Молдова (2075) Придністров’я (474) росія (65316)


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Топ коментарі
+2
В Україні теж з закликів все починалось. Чим скінчилось бачите? Тож попросіть допомоги у друзів-румун і вичистіть цей гнійник нафік!
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29.02.2024 14:42
+1
молдовани не тупіть, кацапи вже вас їбуть, вам треба вирішувати з клоакою придністровя, є історичний шанс повбивати всю москальску ******* там
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29.02.2024 14:36
+1
молдавани кличте армію братської вам Румунії і зачистіть цю кацапську клоаку !!!
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29.02.2024 15:20
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молдовани не тупіть, кацапи вже вас їбуть, вам треба вирішувати з клоакою придністровя, є історичний шанс повбивати всю москальску ******* там
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29.02.2024 14:36 Відповісти
Ні. Це не гібридна війна.

Це- ВІЙНА.
Чекайте кацапів. Далі буде.
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29.02.2024 15:23 Відповісти
В Україні теж з закликів все починалось. Чим скінчилось бачите? Тож попросіть допомоги у друзів-румун і вичистіть цей гнійник нафік!
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29.02.2024 14:42 Відповісти
Що ж ви шмарки жуєте?((Зверніться офіційно про допомогу і Україна деокупує цю територію.
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29.02.2024 14:45 Відповісти
Угу, "Путін ввєді!" від старих кошолок Донбасу закінчився катастрофою для всієї країни. А починалося теж - з гібридної війни.
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29.02.2024 14:49 Відповісти
Лишилося дрібниця для рф отримати спільний кордон з пмр
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29.02.2024 15:22 Відповісти
Якщо кацапи спустили курок придністров'я значить план уже почав втілюватися. І в кінці плану вашої Молдови не існуватиме.
Тому або треба бити поки є шанси, або тренувати язик, лизати далі кацапські лапті...
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29.02.2024 15:03 Відповісти
молдавани кличте армію братської вам Румунії і зачистіть цю кацапську клоаку !!!
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29.02.2024 15:20 Відповісти
Якщо ви вчасно не зітрете цю клоаку, буде те саме що і в Україні!
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29.02.2024 15:54 Відповісти
 
 