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Комітет ВР завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: аспірантам-контрактникам залишили відстрочку, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Секретар комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки завершив розгляд тематично розділених на 16 блоків правок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це секретар комітету, полковник Служби безпеки України Роман Костенко ("Голос") повідомив у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (29 лютого – ред.) Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд урядового законопроєкту щодо мобілізації. На третій день ми завершили розгляд розділених тематично на 16 блоків правок і сформували попередню позицію комітету", – зазначив він.

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Костенко уточнив, що ключовими темами для обговорення на сьогоднішньому засіданні стали питання скасування відстрочки аспірантів, які навчаються на контрактній формі, виконання військово-транспортного обовʼязку, підстави звільнення з військової служби, а також прикінцеві та перехідні положення законопроєкту.

Секретар оборонного парламентського комітету детально розповів про положення, які викликають найбільший суспільний інтерес.

По-перше, члени комітету вирішили зберегти аспірантам контрактної форми навчання відстрочку від мобілізації. По-друге, окремим блоком розглянули базову військову службу та вирішили її строки: у мирний час – до п’яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка; під час дії воєнного стану – на строк до трьох місяців.

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"Розглянули деякі питання блоку "Звільнення з військової служби". Із основного – усі члени комітету розуміють, що 36 місяців служби на фронті і 36 місяців в тилу – зовсім інші. Обговорили і запропоновані мною у законопроєкті щодо мотивації військової служби №11012 терміни звільнення з військової служби під час дії воєнного стану: у разі безперервної служби під час дії воєнного стану – 36 місяців або 18 місяців безперервної служби під час дії воєнного стану, з яких не менше 12 місяців - виконуючи бойові накази. Ми з колегами не згодні, що звільнення військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача", – додав Костенко.

Він підкреслив, що ці питання розглядатимуть із конкретними правками, попередньо провівши засідання у закритому режимі та обговоривши всі проблемні моменти. За словами парламентарія, у закритому форматі також планується обговорити питання щодо ротації, яка відсутня у проєкті закону про мобілізацію.

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Костенко поінформував, що члени Комітету дійшли згоди щодо прикінцевих та перехідних положень, відповідно до яких громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані впродовж 60 днів з дня опублікування цього закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти за її наявності та інші військово-облікові дані: у разі перебування на території України – шляхом прибуття самостійно до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до центру надання адміністративних послуг; у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку; незалежно від місця перебування – в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста без прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Також погодилися, що підлягають переогляду на придатність до військової служби громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп", – підкреслив секретар оборонного парламентського комітету.

Щодо виконання військово-транспортного обов’язку він зауважив, що на засіданні проголосували за заборону розпоряджатися транспортними засобами, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Народні депутати подали до другого читання проєкту закону 4195 правок.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав напрацювання до другого читання відповідного документа 27 лютого.

Автор: 

ВР (14987) мобілізація (3068) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+14
Ухилянти? А ти вже скільки часу на фронті, що про ухилянтів пишеш?
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29.02.2024 19:18
+7
Теперь Коля Каклета после депутатства может стать аспирантом.
Тема диссертации: магнитно-анусный резонанс в салонах автомобилей.

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29.02.2024 19:04
+7
4000 правок....
Турборежим прискорили потужно.... - СУПЕРТУРБО
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29.02.2024 19:06
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Тобто зараз всі ухилянти стануть ,,контрактними вченими"?!!
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29.02.2024 19:00 Відповісти
Ухилянти? А ти вже скільки часу на фронті, що про ухилянтів пишеш?
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29.02.2024 19:18 Відповісти
єто ленка. скумбрие-головая по 8
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29.02.2024 20:16 Відповісти
Ухилянты это не те кто не на фронте, а те преступники которые по 336 статье проходят.
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29.02.2024 21:28 Відповісти
Теперь Коля Каклета после депутатства может стать аспирантом.
Тема диссертации: магнитно-анусный резонанс в салонах автомобилей.

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29.02.2024 19:04 Відповісти
мерзотна жопа він а не колян
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29.02.2024 19:30 Відповісти
В смислі там нема пункту "вже мобілізовані мають їбошити до кінця війни"? Це ж ще немобілізованих можуть тойво, мобілізувати... Нє, так не піде.
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29.02.2024 19:05 Відповісти
4000 правок....
Турборежим прискорили потужно.... - СУПЕРТУРБО
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29.02.2024 19:06 Відповісти
Тупий, недолугий совок...
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29.02.2024 19:10 Відповісти
А 20літніх можна насильно мобілізувати? В інших новинах прочитав що судять 20літнього хлопця за відмову від ''бойової'' повістки.
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29.02.2024 19:12 Відповісти
Так засудили до 3,5 років.
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29.02.2024 19:19 Відповісти
Та да, хотіли хлопця одразу на ф16 посадити, нелюди!
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29.02.2024 19:37 Відповісти
Я бы с 18 лет начал. А можно и с 16, когда паспорт получаешь))
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29.02.2024 21:30 Відповісти
А чим 20 річний гірше 55 річного??
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29.02.2024 22:41 Відповісти
Якийсь цирк.. мурижать-мурижать а по суті нічого не зміниться..
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29.02.2024 19:20 Відповісти
так в чем интерес и заинтересованость мобилизированых??гарантии в непоправимых случаях??за штат и побираться??или сгнить в братской могиле в статусе ,,пропавший безвести,,??в чем смысл закона,кроме той части где ты сам приходишь сдаться чтоб потом сказали -,,мы тебя не посылали,,,?!где обязательства государства перед мобилизируемым???где мобилизация госбыдлоаппарата и всякой писдоты в погонах???опять война для нищих???смысл принимаемой портянки???
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29.02.2024 19:41 Відповісти
потому во время войны законы не меняют - чтобы толпы народа не занимались х*рней на фоне кучи трупов. имхо, все "заседания" вр и ко надо перенести на передок чтобы хоть понимали что по чем а не рандомно слова складывали за госсчет.
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01.03.2024 02:41 Відповісти
Тепер кількість аспірантів серед українців заможних українців чоловічої статі буде стрєміцца к 100%.
Раніше було куча дибілів просто з "висшим образованієм", а тепер будуть аж цілі аспіранти.
Главноє що противники "діскрімінації за матеріальним становищем" можуть спати спокійно. Головне що буде ніякого законного відкупу від армії. Будуть носити воєнкомам, погранцам, докторам-ВЛК-шникам, тепер ще й прєподам вишів. Кому завгодно, але щоб не в бюджет і не на зарплату військовим.
Під@р@си, сэр (С)
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29.02.2024 20:24 Відповісти
Доречі, а що там з виведенням поза штат? Так само планують тримати травмованих/поранених людей як рабів без зарплати і права на звільнення?
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29.02.2024 20:45 Відповісти


Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1763255070525640911 2 ч

Офис Президента заблокував без пояснень візит депутатам Ради у березні у Вашингтон та штати, який організовувало Посольство США. Поїздку заблокували всім. Ви ще вірите, що влада не свідомо веде Україну до капітуляції?
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29.02.2024 21:31 Відповісти
Ну який це воїн? Воїн, це в ЗСУ. А це народний депутат. Те що він в зеленій кофті , значить воїн? Чи те, що він колись був десь там причетний до ЗСУ? Так і уточнюйте : ДЕСЬ ТАМ КОЛИСЬ БУВШИЙ ВОЇН А ТЕПЕР УХИЛЯНТ ТРЕПЛО НАДЕП КОСТЕНКО.
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29.02.2024 21:45 Відповісти
Ще раз, на прикладі Костенка, отримав підтвердження істини, що військовому/сбушниу,/поліціянту, який не закінчив Академію Генерального Штабу, НЕМАЄ ЩО РОБИТИ в Верхній Раді!!!
Не вистачає у них стратегічно бачення, розуму.
Я вже мовчу про весільних фотографів, шутів з КВК, інструкторів його, зоотехників та іншу обслугу.
Кухарка НЕ ВДОБНА писати закони і керувати державою.
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29.02.2024 22:43 Відповісти
 
 