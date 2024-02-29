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Новости Война
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Комитет ВР завершил рассмотрение правок в законопроект о мобилизации: аспирантам-контрактникам оставили отсрочку, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Секретар комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности завершил рассмотрение тематически разделенных на 16 блоков правок к законопроекту о мобилизации.

Об этом секретарь комитета, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко ("Голос") сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (29 февраля. – Ред.) Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение правительственного законопроекта о мобилизации. На третий день мы завершили рассмотрение разделенных тематически на 16 блоков правок и сформировали предварительную позицию комитета", – отметил он.

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Костенко уточнил, что ключевыми темами для обсуждения на сегодняшнем заседании стали вопросы отмены отсрочки обучающихся на контрактной форме аспирантов, выполнение военно-транспортной обязанности, основания увольнения с военной службы, а также заключительные и переходные положения законопроекта.

Секретарь оборонного парламентского комитета подробно рассказал о положениях, вызывающих наибольший общественный интерес.

Во-первых, члены комитета решили сохранить аспирантам контрактной формы обучения отсрочку от мобилизации. Во-вторых, отдельным блоком была рассмотрена базовая военная служба и определили ее сроки: в мирное время – до пяти месяцев, из которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев – профессиональная подготовка; во время действия военного положения – сроком до трех месяцев.

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"Рассмотрели некоторые вопросы блока "Увольнение с военной службы". Из основного – все члены комитета понимают, что 36 месяцев службы на фронте и 36 месяцев в тылу – совсем разные. Обсудили и предложенные мной в законопроекте о мотивации военной службы №11012 сроки увольнения с военной службы во время действия военного положения: в случае непрерывной службы во время действия военного положения – 36 месяцев или 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых не менее 12 месяцев - выполняя боевые приказы. Мы с коллегами не согласны, что увольнение военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего", – добавил Костенко.

Он подчеркнул, что эти вопросы будут рассматриваться с конкретными правками, предварительно проведя заседание в закрытом режиме и обсудив все проблемные моменты. По словам парламентария, в закрытом формате также планируется обсудить вопрос о ротации, отсутствующей в проекте закона о мобилизации.

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Костенко проинформировал, что члены Комитета пришли к согласию относительно заключительных и переходных положений, согласно которым граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования этого закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты при ее наличии и другие военно-учетные данные: в случае пребывания на территории Украины путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, или в центр предоставления административных услуг; в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете; независимо от места нахождения – в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Также согласились, что подлежат пересмотру на пригодность к военной службе граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп", - подчеркнул секретарь оборонного парламентского комитета.

Относительно выполнения военно-транспортной обязанности он отметил, что на заседании проголосовали за запрет распоряжаться транспортными средствами, состоящими на военном учете в ТЦК и СП.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к наработке ко второму чтению соответствующего документа 27 февраля.

Автор: 

ВР (29250) мобилизация (2774) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+14
Ухилянти? А ти вже скільки часу на фронті, що про ухилянтів пишеш?
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29.02.2024 19:18
+7
Теперь Коля Каклета после депутатства может стать аспирантом.
Тема диссертации: магнитно-анусный резонанс в салонах автомобилей.

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29.02.2024 19:04
+7
4000 правок....
Турборежим прискорили потужно.... - СУПЕРТУРБО
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29.02.2024 19:06
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Правила форума Совет форумчан
Тобто зараз всі ухилянти стануть ,,контрактними вченими"?!!
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29.02.2024 19:00 Ответить
Ухилянти? А ти вже скільки часу на фронті, що про ухилянтів пишеш?
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29.02.2024 19:18 Ответить
єто ленка. скумбрие-головая по 8
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29.02.2024 20:16 Ответить
Ухилянты это не те кто не на фронте, а те преступники которые по 336 статье проходят.
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29.02.2024 21:28 Ответить
Теперь Коля Каклета после депутатства может стать аспирантом.
Тема диссертации: магнитно-анусный резонанс в салонах автомобилей.

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29.02.2024 19:04 Ответить
мерзотна жопа він а не колян
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29.02.2024 19:30 Ответить
В смислі там нема пункту "вже мобілізовані мають їбошити до кінця війни"? Це ж ще немобілізованих можуть тойво, мобілізувати... Нє, так не піде.
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29.02.2024 19:05 Ответить
4000 правок....
Турборежим прискорили потужно.... - СУПЕРТУРБО
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29.02.2024 19:06 Ответить
Тупий, недолугий совок...
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29.02.2024 19:10 Ответить
А 20літніх можна насильно мобілізувати? В інших новинах прочитав що судять 20літнього хлопця за відмову від ''бойової'' повістки.
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29.02.2024 19:12 Ответить
Так засудили до 3,5 років.
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29.02.2024 19:19 Ответить
Та да, хотіли хлопця одразу на ф16 посадити, нелюди!
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29.02.2024 19:37 Ответить
Я бы с 18 лет начал. А можно и с 16, когда паспорт получаешь))
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29.02.2024 21:30 Ответить
А чим 20 річний гірше 55 річного??
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29.02.2024 22:41 Ответить
Якийсь цирк.. мурижать-мурижать а по суті нічого не зміниться..
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29.02.2024 19:20 Ответить
так в чем интерес и заинтересованость мобилизированых??гарантии в непоправимых случаях??за штат и побираться??или сгнить в братской могиле в статусе ,,пропавший безвести,,??в чем смысл закона,кроме той части где ты сам приходишь сдаться чтоб потом сказали -,,мы тебя не посылали,,,?!где обязательства государства перед мобилизируемым???где мобилизация госбыдлоаппарата и всякой писдоты в погонах???опять война для нищих???смысл принимаемой портянки???
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29.02.2024 19:41 Ответить
потому во время войны законы не меняют - чтобы толпы народа не занимались х*рней на фоне кучи трупов. имхо, все "заседания" вр и ко надо перенести на передок чтобы хоть понимали что по чем а не рандомно слова складывали за госсчет.
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01.03.2024 02:41 Ответить
Тепер кількість аспірантів серед українців заможних українців чоловічої статі буде стрєміцца к 100%.
Раніше було куча дибілів просто з "висшим образованієм", а тепер будуть аж цілі аспіранти.
Главноє що противники "діскрімінації за матеріальним становищем" можуть спати спокійно. Головне що буде ніякого законного відкупу від армії. Будуть носити воєнкомам, погранцам, докторам-ВЛК-шникам, тепер ще й прєподам вишів. Кому завгодно, але щоб не в бюджет і не на зарплату військовим.
Під@р@си, сэр (С)
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29.02.2024 20:24 Ответить
Доречі, а що там з виведенням поза штат? Так само планують тримати травмованих/поранених людей як рабів без зарплати і права на звільнення?
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29.02.2024 20:45 Ответить


Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1763255070525640911 2 ч

Офис Президента заблокував без пояснень візит депутатам Ради у березні у Вашингтон та штати, який організовувало Посольство США. Поїздку заблокували всім. Ви ще вірите, що влада не свідомо веде Україну до капітуляції?
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29.02.2024 21:31 Ответить
Ну який це воїн? Воїн, це в ЗСУ. А це народний депутат. Те що він в зеленій кофті , значить воїн? Чи те, що він колись був десь там причетний до ЗСУ? Так і уточнюйте : ДЕСЬ ТАМ КОЛИСЬ БУВШИЙ ВОЇН А ТЕПЕР УХИЛЯНТ ТРЕПЛО НАДЕП КОСТЕНКО.
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29.02.2024 21:45 Ответить
Ще раз, на прикладі Костенка, отримав підтвердження істини, що військовому/сбушниу,/поліціянту, який не закінчив Академію Генерального Штабу, НЕМАЄ ЩО РОБИТИ в Верхній Раді!!!
Не вистачає у них стратегічно бачення, розуму.
Я вже мовчу про весільних фотографів, шутів з КВК, інструкторів його, зоотехників та іншу обслугу.
Кухарка НЕ ВДОБНА писати закони і керувати державою.
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29.02.2024 22:43 Ответить
 
 