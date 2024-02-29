Комитет ВР завершил рассмотрение правок в законопроект о мобилизации: аспирантам-контрактникам оставили отсрочку, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Комитет Верховной Рады по нацбезопасности завершил рассмотрение тематически разделенных на 16 блоков правок к законопроекту о мобилизации.
Об этом секретарь комитета, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко ("Голос") сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (29 февраля. – Ред.) Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение правительственного законопроекта о мобилизации. На третий день мы завершили рассмотрение разделенных тематически на 16 блоков правок и сформировали предварительную позицию комитета", – отметил он.
Костенко уточнил, что ключевыми темами для обсуждения на сегодняшнем заседании стали вопросы отмены отсрочки обучающихся на контрактной форме аспирантов, выполнение военно-транспортной обязанности, основания увольнения с военной службы, а также заключительные и переходные положения законопроекта.
Секретарь оборонного парламентского комитета подробно рассказал о положениях, вызывающих наибольший общественный интерес.
Во-первых, члены комитета решили сохранить аспирантам контрактной формы обучения отсрочку от мобилизации. Во-вторых, отдельным блоком была рассмотрена базовая военная служба и определили ее сроки: в мирное время – до пяти месяцев, из которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев – профессиональная подготовка; во время действия военного положения – сроком до трех месяцев.
"Рассмотрели некоторые вопросы блока "Увольнение с военной службы". Из основного – все члены комитета понимают, что 36 месяцев службы на фронте и 36 месяцев в тылу – совсем разные. Обсудили и предложенные мной в законопроекте о мотивации военной службы №11012 сроки увольнения с военной службы во время действия военного положения: в случае непрерывной службы во время действия военного положения – 36 месяцев или 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых не менее 12 месяцев - выполняя боевые приказы. Мы с коллегами не согласны, что увольнение военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего", – добавил Костенко.
Он подчеркнул, что эти вопросы будут рассматриваться с конкретными правками, предварительно проведя заседание в закрытом режиме и обсудив все проблемные моменты. По словам парламентария, в закрытом формате также планируется обсудить вопрос о ротации, отсутствующей в проекте закона о мобилизации.
Костенко проинформировал, что члены Комитета пришли к согласию относительно заключительных и переходных положений, согласно которым граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования этого закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты при ее наличии и другие военно-учетные данные: в случае пребывания на территории Украины путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, или в центр предоставления административных услуг; в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете; независимо от места нахождения – в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
"Также согласились, что подлежат пересмотру на пригодность к военной службе граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп", - подчеркнул секретарь оборонного парламентского комитета.
Относительно выполнения военно-транспортной обязанности он отметил, что на заседании проголосовали за запрет распоряжаться транспортными средствами, состоящими на военном учете в ТЦК и СП.
Законопроект о мобилизации
Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к наработке ко второму чтению соответствующего документа 27 февраля.
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Тема диссертации: магнитно-анусный резонанс в салонах автомобилей.
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українцівзаможних українців чоловічої статі буде стрєміцца к 100%.
Раніше було куча дибілів просто з "висшим образованієм", а тепер будуть аж цілі аспіранти.
Главноє що противники "діскрімінації за матеріальним становищем" можуть спати спокійно. Головне що буде ніякого законного відкупу від армії. Будуть носити воєнкомам, погранцам, докторам-ВЛК-шникам, тепер ще й прєподам вишів. Кому завгодно, але щоб не в бюджет і не на зарплату військовим.
Під@р@си, сэр (С)
Hellis
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1763255070525640911 2 ч
Офис Президента заблокував без пояснень візит депутатам Ради у березні у Вашингтон та штати, який організовувало Посольство США. Поїздку заблокували всім. Ви ще вірите, що влада не свідомо веде Україну до капітуляції?
Не вистачає у них стратегічно бачення, розуму.
Я вже мовчу про весільних фотографів, шутів з КВК, інструкторів його, зоотехників та іншу обслугу.
Кухарка НЕ ВДОБНА писати закони і керувати державою.