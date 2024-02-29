Комитет ВР завершил рассмотрение правок в законопроект о мобилизации: аспирантам-контрактникам оставили отсрочку, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности завершил рассмотрение тематически разделенных на 16 блоков правок к законопроекту о мобилизации.

Об этом секретарь комитета, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко ("Голос") сообщил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (29 февраля. – Ред.) Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение правительственного законопроекта о мобилизации. На третий день мы завершили рассмотрение разделенных тематически на 16 блоков правок и сформировали предварительную позицию комитета", – отметил он.

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Костенко уточнил, что ключевыми темами для обсуждения на сегодняшнем заседании стали вопросы отмены отсрочки обучающихся на контрактной форме аспирантов, выполнение военно-транспортной обязанности, основания увольнения с военной службы, а также заключительные и переходные положения законопроекта.

Секретарь оборонного парламентского комитета подробно рассказал о положениях, вызывающих наибольший общественный интерес.

Во-первых, члены комитета решили сохранить аспирантам контрактной формы обучения отсрочку от мобилизации. Во-вторых, отдельным блоком была рассмотрена базовая военная служба и определили ее сроки: в мирное время – до пяти месяцев, из которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев – профессиональная подготовка; во время действия военного положения – сроком до трех месяцев.

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"Рассмотрели некоторые вопросы блока "Увольнение с военной службы". Из основного – все члены комитета понимают, что 36 месяцев службы на фронте и 36 месяцев в тылу – совсем разные. Обсудили и предложенные мной в законопроекте о мотивации военной службы №11012 сроки увольнения с военной службы во время действия военного положения: в случае непрерывной службы во время действия военного положения – 36 месяцев или 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых не менее 12 месяцев - выполняя боевые приказы. Мы с коллегами не согласны, что увольнение военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего", – добавил Костенко.

Он подчеркнул, что эти вопросы будут рассматриваться с конкретными правками, предварительно проведя заседание в закрытом режиме и обсудив все проблемные моменты. По словам парламентария, в закрытом формате также планируется обсудить вопрос о ротации, отсутствующей в проекте закона о мобилизации.

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Костенко проинформировал, что члены Комитета пришли к согласию относительно заключительных и переходных положений, согласно которым граждане Украины, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования этого закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты при ее наличии и другие военно-учетные данные: в случае пребывания на территории Украины путем прибытия самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, или в центр предоставления административных услуг; в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете; независимо от места нахождения – в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Также согласились, что подлежат пересмотру на пригодность к военной службе граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп", - подчеркнул секретарь оборонного парламентского комитета.

Относительно выполнения военно-транспортной обязанности он отметил, что на заседании проголосовали за запрет распоряжаться транспортными средствами, состоящими на военном учете в ТЦК и СП.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада 7 февраля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к наработке ко второму чтению соответствующего документа 27 февраля.