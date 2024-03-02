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Новини Війна
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3-річна дитина, вбита РФ в Одесі. ФОТО 18+

Внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Світлини, що розривають серце на шматки…3-річна дитина. Вбита "нелюдами" в Одесі. Це неможливо забути! Це неможливо пробачити! "недокраїна" повинна відповісти за кожного нашого, маленького янголятка!", - зазначають рятувальники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожої атаки "Шахедами" в Одесі без опалення залишаються 11 будинків, для мешканців розгорнули пункти обігріву, - міськрада

Загибла дитина в Одесі
Загибла дитина в Одесі

Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

Автор: 

діти (5093) Одеса (5473) жертва (252)


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Топ коментарі
+62
ДЕнаціфікація в дії - це знищення нації. Тому вони викрадають дітей, тому промивають мозги пропагандою і вбивають полонених. Ціль шоб нас не існувало
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02.03.2024 12:26
+48
Гидота кацапська,коли ж вони вже пожнуть те що нам сіють....
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02.03.2024 12:27
+46
Хтось ще чекає кацапів в Одесі?
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02.03.2024 12:28
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За моїми спостереженнями не тільки у типових Z-тваринок шизофренія, у так званих російських опозиціонерів теж шиза, але трішки інша.
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02.03.2024 18:43 Відповісти
Я не можу слухати, як одеське народонасєлєніє продовжує розмовляти кацапською. Вперто продовжує…
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02.03.2024 16:21 Відповісти
Закінчуйте просувати кацапські наративи що нібито Русь, ії культура та мова пішла з московських болот.
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02.03.2024 16:37 Відповісти
царства небесного, тобі янголятко. смерть ворогам!
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02.03.2024 16:33 Відповісти
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02.03.2024 19:58 Відповісти
Влада винна не менше рашистів, в тому, що не захистила своїх громадян. В тому, що нема чим і нема як захищати, теж винна влада. Це обовязок держави захищати та гарантувати безпеку своїм громадянам.
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02.03.2024 20:37 Відповісти
Горіти в аду кацап і іранцям голодранця
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02.03.2024 20:39 Відповісти
Іранці ж мусульмани! У них проти України джехад. По всіх їхніх каналах така пропаганда пре, що ми демони і хто нас вб'є, той попаде до їхнього пророка Мухамеда... Козляри мусульманські!
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03.03.2024 15:57 Відповісти
Зесирський, агов?! Ти де?! Ти там чимсь рулиш? Ох! Перепрошую! Єрмак ще не дав наказ, що і коли треба робити!
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03.03.2024 15:55 Відповісти
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