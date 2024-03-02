3-летний ребенок, убитый РФ в Одессе. ФОТО 18+

В результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Фотографии, разрывающие сердце на куски… 3-летний ребенок. Убитый "нелюдями" в Одессе. Это невозможно забыть! Это невозможно простить! "недострана" должна ответить за каждого нашего маленького ангелочка!", - отмечают спасатели.





Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

Также читайте: Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений , - Воздушные силы