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Новости Война
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3-летний ребенок, убитый РФ в Одессе. ФОТО 18+

В результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Фотографии, разрывающие сердце на куски… 3-летний ребенок. Убитый "нелюдями" в Одессе. Это невозможно забыть! Это невозможно простить! "недострана" должна ответить за каждого нашего маленького ангелочка!", - отмечают спасатели.

Загибла дитина в Одесі
Загибла дитина в Одесі

Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

Также читайте: Россияне запустили ударные БпЛА с нескольких направлений , - Воздушные силы

Автор: 

дети (6514) Одесса (7897) жертва (300)


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Топ комментарии
+62
ДЕнаціфікація в дії - це знищення нації. Тому вони викрадають дітей, тому промивають мозги пропагандою і вбивають полонених. Ціль шоб нас не існувало
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02.03.2024 12:26
+48
Гидота кацапська,коли ж вони вже пожнуть те що нам сіють....
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02.03.2024 12:27
+46
Хтось ще чекає кацапів в Одесі?
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02.03.2024 12:28
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За моїми спостереженнями не тільки у типових Z-тваринок шизофренія, у так званих російських опозиціонерів теж шиза, але трішки інша.
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02.03.2024 18:43 Ответить
Я не можу слухати, як одеське народонасєлєніє продовжує розмовляти кацапською. Вперто продовжує…
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02.03.2024 16:21 Ответить
Закінчуйте просувати кацапські наративи що нібито Русь, ії культура та мова пішла з московських болот.
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02.03.2024 16:37 Ответить
царства небесного, тобі янголятко. смерть ворогам!
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02.03.2024 16:33 Ответить
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02.03.2024 19:58 Ответить
Влада винна не менше рашистів, в тому, що не захистила своїх громадян. В тому, що нема чим і нема як захищати, теж винна влада. Це обовязок держави захищати та гарантувати безпеку своїм громадянам.
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02.03.2024 20:37 Ответить
Горіти в аду кацап і іранцям голодранця
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02.03.2024 20:39 Ответить
Іранці ж мусульмани! У них проти України джехад. По всіх їхніх каналах така пропаганда пре, що ми демони і хто нас вб'є, той попаде до їхнього пророка Мухамеда... Козляри мусульманські!
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03.03.2024 15:57 Ответить
Зесирський, агов?! Ти де?! Ти там чимсь рулиш? Ох! Перепрошую! Єрмак ще не дав наказ, що і коли треба робити!
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03.03.2024 15:55 Ответить
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