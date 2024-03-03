За добу на фронті відбулось 68 бойових зіткнень. Росіяни завдали 5 ракетних та 44 авіаційні удари, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 3 березня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Триває сімсот тридцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник і надалі продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Лісне, Рожковичі, Дружба, Бобилівка, Кияниця Сумської області та Вовчанськ, Великий Бурлук Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Єліне, Бучки Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Соснівка, Вовківка, Олександрівка, Новодмитрівка Сумської області; Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Охрімівка, Мілове, Тополі Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Терни та Верхньокам'янське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Покровськ, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Опитне, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Невельське Донецької області.

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На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де, за підтримки авіації, ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курахове, Водяне, Вугледар та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Курахове, Максимільянівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Натомість, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Верхня Терса та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Омельник, Оріхів, Новоандріївка, Приморське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнало місто Херсон. Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника", - йдеться у зведенні Генштабу.

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