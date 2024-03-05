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Нагнітання щодо Taurus не пришвидшить їхнє передавання Україні, - Ігнат

taurus

Останнє слово щодо передавання ракет Taurus буде за Німеччиною, оскільки вона є одноосібним виробником цих ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Taurus, звичайно, посилив би наші спроможності у завданні ударів по об'єктах противника, по тилових пунктах управління, по складах боєприпасів. Ця ракета має потужні тактико-технічні характеристики. Чекаємо на прийняття рішень. Від того, що ми будемо в українському суспільстві нагнітати градус і обговорювати, це навряд чи пришвидшить процес", - зазначив він.

Речник нагадав, що рішення щодо надання високоточної та високотехнологічної зброї ухвалюється колективно, під час консультацій з усіма членами коаліції

"Тут колегіальне питання, і я думаю, що партнери будуть і щодо Taurus разом його приймати. Але, звісно, останнє слово буде за Німеччиною, яка є одноосібним виробником цих ракет", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Одним з аргументів він назвав те, що ракета може влучити в певну ціль десь у Москві в разі неправильного використання

Читайте: У парламенті Канади закликали уряд передати Україні списані авіаракети CRV7

Автор: 

ракети (4033) Ігнат Юрій (790)


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Топ коментарі
+3
еще один ЗеЗвиздун
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05.03.2024 11:01
+2
А на чорному ринку скільки така петарда коштує??
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05.03.2024 10:55
+2
Отэта Игнат открыл нам глаза
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05.03.2024 11:10
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А на чорному ринку скільки така петарда коштує??
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05.03.2024 10:55 Відповісти
Останє слово за Шольцем - він там рулює
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05.03.2024 10:57 Відповісти
Їгигигнат сказав що не знає генералів Бундесверу, та що вони диванні експерти,а також не забув похвалити Олещука
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05.03.2024 11:00 Відповісти
еще один ЗеЗвиздун
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05.03.2024 11:01 Відповісти
Якщо таки передадуть то питання скільки ? Півтори штуки ? А треба хоча б сотні.
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05.03.2024 11:02 Відповісти
Отэта Игнат открыл нам глаза
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05.03.2024 11:10 Відповісти
Ігнат затриндівся. Насправді все з точністю до навпаки - якщо мовчати, то ніхто й сраку не почухає.
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05.03.2024 11:12 Відповісти
...Сегодня Taurus не летают, возможно завтра... подумал Игнат.
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05.03.2024 11:20 Відповісти
Чи потужна та ракети, чи ні - треба перевірити!
Кацапи теж казали, що у них ракети - нєсбиваємиє", але "Петріот" цього не знав і збивав.
Раджу німцям перевірити ракету в бойових умовах - ми це зробимо БЕЗКОШТОВНО, на регулярній основі !!!
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05.03.2024 11:20 Відповісти
А я не згоден з Ігнатом. Щодо виробника ракети він сказав не всю правду, несправедливо промовчавши про шведську компанію Saab Bofors Dynamics AB.
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05.03.2024 12:05 Відповісти
Якщо Ігнат "не побачив", то нагнітають не в Україні, а у самій Німеччині через відповідні заяви, та на Московії (т.з. "роССії") де явно побоюються цих ракет котрі німці ніколи не позиціонували як щось "неймовірне" а лише як звичайну зброю на протилежність рашистам в котрих про що не кажуть завжди АНАЛОговнет?! Тож цю пораду йому варто сповістити не українцям, а німцям та московським нацистам!!!
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05.03.2024 11:24 Відповісти
Що за маячня? Може Шольц сказав, що ракета може влучити в певну ціль десь у Москві в разі ПРАВИЛЬНОГО використання?
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05.03.2024 11:26 Відповісти
Усі види озброєнь Шольц нам надав під тиском з боку Уркаїни. Тому треба працювати, дипломатично тиснути, а не виправдовувати свою бездіяльність такими заявами. Німецькі далекобійні ракети могли б врятувати багато цивільних людей, яких рашисти вбили бо нічим їх було захищати. І це треба казати усім Західним журналістами - хай відповідальність падає на лівірні ковбаси і тоді вже партнери підключаться до тиску.
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05.03.2024 11:35 Відповісти
Меньше триндіти потрібно було про Taurus. Тож ті самі граблі,щє скільки вам потрібно недотьопам ,щоб інформація про зброю була засекречена???
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05.03.2024 11:59 Відповісти
Та не передадуть вони Тауруси Україні, що б ви тут не ляпали...
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05.03.2024 12:02 Відповісти
Більша половина, отих балакунів/провидців/сантехніків від палітікі, це особи з сруськага міра! Для них, поставлено завдання ФСБ від воєнного злочиця, гадити в Україні, де тільки можливість випадає!

Головне для них, це знайти ГОЛОВИ в України, щоб вони, сприймали лайно сруськага міра - дастаєвскага…
Дотримуймося інформГігієни!! А СБУ та іншим відповідним структурам, пильнувати за ворогом з боліт мацковії
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05.03.2024 12:38 Відповісти
 
 