Нагнітання щодо Taurus не пришвидшить їхнє передавання Україні, - Ігнат

Останнє слово щодо передавання ракет Taurus буде за Німеччиною, оскільки вона є одноосібним виробником цих ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Taurus, звичайно, посилив би наші спроможності у завданні ударів по об'єктах противника, по тилових пунктах управління, по складах боєприпасів. Ця ракета має потужні тактико-технічні характеристики. Чекаємо на прийняття рішень. Від того, що ми будемо в українському суспільстві нагнітати градус і обговорювати, це навряд чи пришвидшить процес", - зазначив він.

Речник нагадав, що рішення щодо надання високоточної та високотехнологічної зброї ухвалюється колективно, під час консультацій з усіма членами коаліції

"Тут колегіальне питання, і я думаю, що партнери будуть і щодо Taurus разом його приймати. Але, звісно, останнє слово буде за Німеччиною, яка є одноосібним виробником цих ракет", - додав Ігнат.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Одним з аргументів він назвав те, що ракета може влучити в певну ціль десь у Москві в разі неправильного використання

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