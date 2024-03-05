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Новости Война
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Нагнетание относительно Taurus не ускорит их передачу Украине, - Игнат

taurus

Последнее слово по передаче ракет Taurus будет за Германией, поскольку она является единоличным производителем этих ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Taurus, конечно, усилил бы наши способности в нанесении ударов по объектам противника, по тыловым пунктам управления, по складам боеприпасов. Эта ракета обладает мощными тактико-техническими характеристиками. Ждем принятия решений. От того, что мы будем в украинском обществе нагнетать градус и обсуждать, это вряд ли ускорит процесс", - сказал он.

Спикер напомнил, что решение о предоставлении высокоточного и высокотехнологичного оружия принимается коллективно, во время консультаций со всеми членами коалиции.

"Здесь коллегиальный вопрос, и я думаю, что партнеры будут и по Taurus вместе его принимать. Но, конечно, последнее слово будет за Германией, которая является единоличным производителем этих ракет", - добавил Игнат.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Одним из аргументов он назвал то, что ракета может попасть в определенную цель где-то в Москве в случае неправильного использования

Читайте на "Цензор.НЕТ": В парламенте Канады призвали правительство передать Украине списанные авиаракеты CRV7

Автор: 

ракеты (3576) Игнат Юрий (593)


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Топ комментарии
+3
еще один ЗеЗвиздун
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05.03.2024 11:01
+2
А на чорному ринку скільки така петарда коштує??
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05.03.2024 10:55
+2
Отэта Игнат открыл нам глаза
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05.03.2024 11:10
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А на чорному ринку скільки така петарда коштує??
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05.03.2024 10:55 Ответить
Останє слово за Шольцем - він там рулює
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05.03.2024 10:57 Ответить
Їгигигнат сказав що не знає генералів Бундесверу, та що вони диванні експерти,а також не забув похвалити Олещука
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05.03.2024 11:00 Ответить
еще один ЗеЗвиздун
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05.03.2024 11:01 Ответить
Якщо таки передадуть то питання скільки ? Півтори штуки ? А треба хоча б сотні.
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05.03.2024 11:02 Ответить
Отэта Игнат открыл нам глаза
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05.03.2024 11:10 Ответить
Ігнат затриндівся. Насправді все з точністю до навпаки - якщо мовчати, то ніхто й сраку не почухає.
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05.03.2024 11:12 Ответить
...Сегодня Taurus не летают, возможно завтра... подумал Игнат.
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05.03.2024 11:20 Ответить
Чи потужна та ракети, чи ні - треба перевірити!
Кацапи теж казали, що у них ракети - нєсбиваємиє", але "Петріот" цього не знав і збивав.
Раджу німцям перевірити ракету в бойових умовах - ми це зробимо БЕЗКОШТОВНО, на регулярній основі !!!
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05.03.2024 11:20 Ответить
А я не згоден з Ігнатом. Щодо виробника ракети він сказав не всю правду, несправедливо промовчавши про шведську компанію Saab Bofors Dynamics AB.
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05.03.2024 12:05 Ответить
Якщо Ігнат "не побачив", то нагнітають не в Україні, а у самій Німеччині через відповідні заяви, та на Московії (т.з. "роССії") де явно побоюються цих ракет котрі німці ніколи не позиціонували як щось "неймовірне" а лише як звичайну зброю на протилежність рашистам в котрих про що не кажуть завжди АНАЛОговнет?! Тож цю пораду йому варто сповістити не українцям, а німцям та московським нацистам!!!
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05.03.2024 11:24 Ответить
Що за маячня? Може Шольц сказав, що ракета може влучити в певну ціль десь у Москві в разі ПРАВИЛЬНОГО використання?
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05.03.2024 11:26 Ответить
Усі види озброєнь Шольц нам надав під тиском з боку Уркаїни. Тому треба працювати, дипломатично тиснути, а не виправдовувати свою бездіяльність такими заявами. Німецькі далекобійні ракети могли б врятувати багато цивільних людей, яких рашисти вбили бо нічим їх було захищати. І це треба казати усім Західним журналістами - хай відповідальність падає на лівірні ковбаси і тоді вже партнери підключаться до тиску.
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05.03.2024 11:35 Ответить
Меньше триндіти потрібно було про Taurus. Тож ті самі граблі,щє скільки вам потрібно недотьопам ,щоб інформація про зброю була засекречена???
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05.03.2024 11:59 Ответить
Та не передадуть вони Тауруси Україні, що б ви тут не ляпали...
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05.03.2024 12:02 Ответить
Більша половина, отих балакунів/провидців/сантехніків від палітікі, це особи з сруськага міра! Для них, поставлено завдання ФСБ від воєнного злочиця, гадити в Україні, де тільки можливість випадає!

Головне для них, це знайти ГОЛОВИ в України, щоб вони, сприймали лайно сруськага міра - дастаєвскага…
Дотримуймося інформГігієни!! А СБУ та іншим відповідним структурам, пильнувати за ворогом з боліт мацковії
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05.03.2024 12:38 Ответить
 
 