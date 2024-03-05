Нагнетание относительно Taurus не ускорит их передачу Украине, - Игнат

Последнее слово по передаче ракет Taurus будет за Германией, поскольку она является единоличным производителем этих ракет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Taurus, конечно, усилил бы наши способности в нанесении ударов по объектам противника, по тыловым пунктам управления, по складам боеприпасов. Эта ракета обладает мощными тактико-техническими характеристиками. Ждем принятия решений. От того, что мы будем в украинском обществе нагнетать градус и обсуждать, это вряд ли ускорит процесс", - сказал он.

Спикер напомнил, что решение о предоставлении высокоточного и высокотехнологичного оружия принимается коллективно, во время консультаций со всеми членами коалиции.

"Здесь коллегиальный вопрос, и я думаю, что партнеры будут и по Taurus вместе его принимать. Но, конечно, последнее слово будет за Германией, которая является единоличным производителем этих ракет", - добавил Игнат.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Одним из аргументов он назвал то, что ракета может попасть в определенную цель где-то в Москве в случае неправильного использования

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