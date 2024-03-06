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Пожежа в екопарку Осокорки: Прокуратура розпочала досудове розслідування

осокорки

За фактом пожежі в екопарку Осокорки у Києві розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пожежі на території заказників місцевого значення "Осокорські луки" та "Озеро Тягле" в Дарницькому районі міста Києва.

Досудове розслідування проводиться слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві за фактом пошкодження шляхом підпалу території об’єктів природно – заповідного фонду "Осокорські луки" та "Озеро Тягле" (ч. 2 ст. 252 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, встановлюються усі обставини події, в тому числі причини виникнення пожежі, можливі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об’єктам природно – заповідного фонду.

Пожежа на Осокорках

5 березня 2024 року в столичному екопарку Осокорки виникла пожежа.

Згодом рятувальники її загасили. У КМВА заявили, що розглядатимуться усі версії, зокрема й вірогідний підпал.

Читайте: Пожежа в екопарку Осокорки: В поліцію подали заяву про злочин, станом на ранок кримінального провадження розпочато не було

Автор: 

Київ (19542) пожежа (4342) прокуратура (3686)


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а шо там в тих Осокорках? дачі заможніх громадян в міській зоні Києва?
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06.03.2024 12:45 Відповісти
Там вчора зранку був ласий кусок природи неподалік від метро. Тепер там буде кам'яне уйопіщне гєтто.
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06.03.2024 12:53 Відповісти
Шо тут не ясного? Як завжди забудовник таким чином розчищає собі територію! Люди намагались відстояти парк, тепер нема чого відстоювати, тільки згарище! Коли вже цих забудовників та їх посіпак почнуть на гіляки підвішувати?
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06.03.2024 12:52 Відповісти
Будівельна мафія розчищає територію під забудову
Кличка - на мило!!!
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06.03.2024 12:54 Відповісти
кличко вже давно нічого не рішає у місті, коли є офіс презіка з "5-6 ефективними менеджерами"
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06.03.2024 12:56 Відповісти
В Україні рулять Зермаки-татарови.
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06.03.2024 13:04 Відповісти
Ларьочніка Єрмака на мило і в унітаз.
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06.03.2024 13:09 Відповісти
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06.03.2024 13:03 Відповісти
 
 