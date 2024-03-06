Пожежа в екопарку Осокорки: Прокуратура розпочала досудове розслідування

За фактом пожежі в екопарку Осокорки у Києві розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пожежі на території заказників місцевого значення "Осокорські луки" та "Озеро Тягле" в Дарницькому районі міста Києва.



Досудове розслідування проводиться слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві за фактом пошкодження шляхом підпалу території об’єктів природно – заповідного фонду "Осокорські луки" та "Озеро Тягле" (ч. 2 ст. 252 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, встановлюються усі обставини події, в тому числі причини виникнення пожежі, можливі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об’єктам природно – заповідного фонду.

Пожежа на Осокорках

5 березня 2024 року в столичному екопарку Осокорки виникла пожежа.

Згодом рятувальники її загасили. У КМВА заявили, що розглядатимуться усі версії, зокрема й вірогідний підпал.

Читайте: Пожежа в екопарку Осокорки: В поліцію подали заяву про злочин, станом на ранок кримінального провадження розпочато не було