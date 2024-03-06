Пожежа в екопарку Осокорки: Прокуратура розпочала досудове розслідування
За фактом пожежі в екопарку Осокорки у Києві розпочато досудове розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пожежі на території заказників місцевого значення "Осокорські луки" та "Озеро Тягле" в Дарницькому районі міста Києва.
Досудове розслідування проводиться слідчими Дарницького УП ГУНП у м. Києві за фактом пошкодження шляхом підпалу території об’єктів природно – заповідного фонду "Осокорські луки" та "Озеро Тягле" (ч. 2 ст. 252 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, встановлюються усі обставини події, в тому числі причини виникнення пожежі, можливі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також збитки, завдані об’єктам природно – заповідного фонду.
Пожежа на Осокорках
5 березня 2024 року в столичному екопарку Осокорки виникла пожежа.
Згодом рятувальники її загасили. У КМВА заявили, що розглядатимуться усі версії, зокрема й вірогідний підпал.
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