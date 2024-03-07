ОК "Південь": Шансів на повернення армії РФ на правий берег Херсонщини немає

Оборонні споруди на правому березі Дніпра Херсонщини облаштовані так, що у російської армії немає можливості навіть наблизитися до них, запевнила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Розуміння є, що основна лінія бойового зіткнення в наших географічних умовах – це річка Дніпро. Тому, дійсно, для нас надважливо, щоб ворог не міг перебратися, висадитися і навіть підійти до правого берега. По-перше, він ландшафтно вищий за лівий берег. Це вже перша складність, яку ворогу подолати фактично неможливо. Тому, що розташування наших гармат на вищому рівні встановлює вогневий контроль над водою на момент підходу до берега", – пояснила речниця.

За її словами, українські оборонні споруди облаштовані з урахуванням всіх змін ландшафту після руйнації греблі Каховської ГЕС.

"Саме тому ворог превентивно працює, зокрема, безпілотниками, артилерією з лівого берега. Тобто теж робить акцент на оборонні споруди і їхнє нищення контрбатарейним способом. Проте облаштування оборонних споруд, те, що зараз стало хвилею чергової російської пропаганди, зокрема, в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, ми не робимо це з нуля, укріплюємо те, що було заготовлено, вдосконалюємо те, що було на момент повномасштабного вторгнення, можливо, недороблено, тому що робилися вже в потужних бойових умовах", – додала Гуменюк.

