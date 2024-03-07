УКР
ОК "Південь": Шансів на повернення армії РФ на правий берег Херсонщини немає

Оборонні споруди ЗСУ

Оборонні споруди на правому березі Дніпра Херсонщини облаштовані так, що у російської армії немає можливості навіть наблизитися до них, запевнила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

 Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Розуміння є, що основна лінія бойового зіткнення в наших географічних умовах – це річка Дніпро. Тому, дійсно, для нас надважливо, щоб ворог не міг перебратися, висадитися і навіть підійти до правого берега. По-перше, він ландшафтно вищий за лівий берег. Це вже перша складність, яку ворогу подолати фактично неможливо. Тому, що розташування наших гармат на вищому рівні встановлює вогневий контроль над водою на момент підходу до берега", – пояснила речниця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти не припиняють спроб штурмувати плацдарм на лівобережжі Херсонщини, ЗСУ за добу ліквідували 74 окупантів, 50 з яких - у районі села Кринки, - ОК "Південь"

За її словами, українські оборонні споруди облаштовані з урахуванням всіх змін ландшафту після руйнації греблі Каховської ГЕС.

"Саме тому ворог превентивно працює, зокрема, безпілотниками, артилерією з лівого берега. Тобто теж робить акцент на оборонні споруди і їхнє нищення контрбатарейним способом. Проте облаштування оборонних споруд, те, що зараз стало хвилею чергової російської пропаганди, зокрема, в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, ми не робимо це з нуля, укріплюємо те, що було заготовлено, вдосконалюємо те, що було на момент повномасштабного вторгнення, можливо, недороблено, тому що робилися вже в потужних бойових умовах", – додала Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одещина потребує специфічних систем ППО, які здатні збивати балістику, - ОК "Південь"

оборона (4880) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (6112)
Капець у нас справи... Зельоні вже почали і в цьому запевняти. Їхні запевняння завжди викликають тривогу. Історія вчить.
Дякуємо, Захисникам України, які виправляють криваві наслідки, рішень та дій, привладних Зеленського з Києва!! Мабуть, десь уже під'їжджає верещучка з Шмигалем, на отих шатлах до Криму…
Слава Україні !!
Ничего не имею лично против Гуменюк, но если бы она вместо "Днепра" написало бы "Тисы", то это больше бы соответствовало тому, что сейчас "делает" зелень с оборонными сооружениями и очередным распилом на них гигантского бабла.
