Повідомлення, що українці знімають гроші з рахунків через законопроєкт про мобілізацію, - неправда, - голова НБУ Пишний

Голова Нацбанку Андрій Пишний спростував повідомлення російських пропагандистів про те, що українці нібито знімають кошти з банківських рахунків, побоюючись можливих обмежень для ухилянтів у новому законопроєкті про мобілізацію.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У вислові "Українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію" і перша, і друга частини твердження не відповідають дійсності", - наголосив Пишний.

За його словами, на динаміку коштів на рахунках вплинули перш за все сезонні чинники. "Із року в рік надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці року і скорочуються на початку. Це логічний тренд, який був і в мирні часи", - підкреслив голова НБУ.

Він розповів, що Нацбанк не бачить помітного впливу законопроєкту про мобілізацію на рух коштів на рахунках українців. Крім того, профільний комітет Ради чітко сформулював, що не підтримає норму щодо блокування рахунків.

Також Нацбанк не побачив зв’язку січневих відпливів з рахунків із вкидами про нібито запровадження оподаткування усіх карткових операцій (що вже спростували в Мінфіні). Немає проривних новацій і в питанні розкриття банківської таємниці.

"Протягом лютого обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках практично відновився після сезонних коливань у січні, свідчать дані нашої оперативної статистики на 1 березня. Станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках орієнтовно 707 млрд грн", - наголосив Пишний.

Він додав, що українці нарощують частку строкових вкладів, і все частіше роблять депозити в гривні, а не в доларах.

"Тобто своїй банківській системі довіряють більше, ніж ворожим ІПСО, і наша статистика це чітко підтверджує", - підсумував голова НБУ.





