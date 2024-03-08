Повідомлення, що українці знімають гроші з рахунків через законопроєкт про мобілізацію, - неправда, - голова НБУ Пишний
Голова Нацбанку Андрій Пишний спростував повідомлення російських пропагандистів про те, що українці нібито знімають кошти з банківських рахунків, побоюючись можливих обмежень для ухилянтів у новому законопроєкті про мобілізацію.
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У вислові "Українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію" і перша, і друга частини твердження не відповідають дійсності", - наголосив Пишний.
За його словами, на динаміку коштів на рахунках вплинули перш за все сезонні чинники. "Із року в рік надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці року і скорочуються на початку. Це логічний тренд, який був і в мирні часи", - підкреслив голова НБУ.
Він розповів, що Нацбанк не бачить помітного впливу законопроєкту про мобілізацію на рух коштів на рахунках українців. Крім того, профільний комітет Ради чітко сформулював, що не підтримає норму щодо блокування рахунків.
Також Нацбанк не побачив зв’язку січневих відпливів з рахунків із вкидами про нібито запровадження оподаткування усіх карткових операцій (що вже спростували в Мінфіні). Немає проривних новацій і в питанні розкриття банківської таємниці.
"Протягом лютого обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках практично відновився після сезонних коливань у січні, свідчать дані нашої оперативної статистики на 1 березня. Станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках орієнтовно 707 млрд грн", - наголосив Пишний.
Він додав, що українці нарощують частку строкових вкладів, і все частіше роблять депозити в гривні, а не в доларах.
"Тобто своїй банківській системі довіряють більше, ніж ворожим ІПСО, і наша статистика це чітко підтверджує", - підсумував голова НБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
)))
Коли показав iй цю новину - засмiялася й сказала що якщо в нас такий глава НБУ, то воно й не дивно чому банкiвська сфера теж пiкируе вниз.
Твiй коментар просто показав твою неосвiченicть
Бот під проксі - звична справа для Цензора.
p.s. VPN. Це така штука що прозоро дозволяе дивитись кiно без "This video is blocked in your region", але це таке, ботське
Голова НБУ назвав чітко прописану, прийняту у першому читанні норму про блокування рахунків "ворожим ІПСО"? Дуже цікаво!
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
- Хуже нЄ будєт, вам панравится.
не подивившись жодної цифри
відкриваєте оце
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial
файл https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xlsx Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)
і бачите що
по-перше, незначне падіння суми депозитів в січні нового року дійсно завжди було у всі роки
по-друге, депозитів в нац. валюті сьогодні в 1,5 рази більше ніж в січні 2022р., і майже в 2 рази більше, ніж в січні 2021р.
по-третє, хто сказав що це добре коли гривня працює лише на депозитах. Є інша версія, де зрада для економіки якраз це, і де ви теж накидаєте своїх лайків
Тож не знаю.