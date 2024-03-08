УКР
Повідомлення, що українці знімають гроші з рахунків через законопроєкт про мобілізацію, - неправда, - голова НБУ Пишний

Голова Нацбанку Андрій Пишний спростував повідомлення російських пропагандистів про те, що українці нібито знімають кошти з банківських рахунків, побоюючись можливих обмежень для ухилянтів у новому законопроєкті про мобілізацію.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У вислові "Українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію" і перша, і друга частини твердження не відповідають дійсності", - наголосив Пишний.

За його словами, на динаміку коштів на рахунках вплинули перш за все сезонні чинники. "Із року в рік надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці року і скорочуються на початку. Це логічний тренд, який був і в мирні часи", - підкреслив голова НБУ.

Він розповів, що Нацбанк не бачить помітного впливу законопроєкту про мобілізацію на рух коштів на рахунках українців. Крім того, профільний комітет Ради чітко сформулював, що не підтримає норму щодо блокування рахунків.

Також Нацбанк не побачив зв’язку січневих відпливів з рахунків із вкидами про нібито запровадження оподаткування усіх карткових операцій (що вже спростували в Мінфіні). Немає проривних новацій і в питанні розкриття банківської таємниці.

"Протягом лютого обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках практично відновився після сезонних коливань у січні, свідчать дані нашої оперативної статистики на 1 березня. Станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках орієнтовно 707 млрд грн", - наголосив Пишний.

Він додав, що українці нарощують частку строкових вкладів, і все частіше роблять депозити в гривні, а не в доларах.

"Тобто своїй банківській системі довіряють більше, ніж ворожим ІПСО, і наша статистика це чітко підтверджує", - підсумував голова НБУ.

банки (7864) НБУ (10615) Пишний Андрій (163) мобілізація (3197)
+12
Цю дичину можеш впарювати фанатам телемарафону, а в мене жiнка працюе в приватбанку, i ми знаемо яка справжня ситуацiя.

Коли показав iй цю новину - засмiялася й сказала що якщо в нас такий глава НБУ, то воно й не дивно чому банкiвська сфера теж пiкируе вниз.
08.03.2024 10:29
+10
Зебидлотна влада пи....ть як дихає
08.03.2024 10:29
+5
Блокуйте мої кредити, не обляпайтесь. Хоча я не ухилянт, але заблокуйте будь ласка)))
08.03.2024 10:30
Тош так,тош так....Всьо добре,всьо нормально.Не мав в банках грошей....навряд чи мати буду.Всьо нормально....пишний!!!
08.03.2024 10:24
Так це не правда, але я про всяк випадок Я зняв усе, що є.
08.03.2024 10:32
І нафіга? Наприклад я вже забув як паперова готівка виглядає...
08.03.2024 10:41
Заблокируют счет - вспомнишь
08.03.2024 11:24
От скажи, по якій причині мені повинні блокувати рахунок? Так бувають збої в роботі банку. На цей випадок у мене лежить там 1 чи 2 т.грн. Вони вже там років в шухлядці 10 лежать, ні разу за цей час не знадобились.
08.03.2024 11:31
Будет смешно за тобой наблюдать, когда ты будешь рыдать со словами "меня то за что" и бегать в попытках поиска решения...
)))
08.03.2024 11:58
Не шарсья по сумнівним інтернетмагазинам, не світи свої дані де треба де й не треба, не порушуй банківські правила, не бери непідйомні кредити, живи по своїх доходах і ніхто тебе ніколи не заблокує. А ви ж привикли херню всяку купувати по аліекспресах та по промюах де незрозуміло хто шо продає та хто сидить по той бік. Схватив кредитку на 50 або 100 тис. і гайда гуляти, не думаючи, що візьмеш гривню, а положиш дві. Живете одним днем, а потім біжете до батьків, або ховаєтесь від банківських працівників. Потім звинувачуєте всіх і вся.
08.03.2024 15:14
Зачем ты мне о своей жизни рассказал ?!
показати весь коментар
та ну, я свої копійки зняв ще у січні))) а богема вже давно у бітках сидить)) то можна вже і блокувати)))
08.03.2024 10:26
І хто в це повірить?
08.03.2024 10:27
Та багато ушатаних що вірять. Жертви марафону.
08.03.2024 10:32
правда правда
08.03.2024 10:28
Зебидлотна влада пи....ть як дихає
08.03.2024 10:29
Цю дичину можеш впарювати фанатам телемарафону, а в мене жiнка працюе в приватбанку, i ми знаемо яка справжня ситуацiя.

Коли показав iй цю новину - засмiялася й сказала що якщо в нас такий глава НБУ, то воно й не дивно чому банкiвська сфера теж пiкируе вниз.
08.03.2024 10:29
В США теж є Приват?
08.03.2024 10:34
Так тобi буде легше?

Твiй коментар просто показав твою неосвiченicть
08.03.2024 10:48
А ваш - що вам вірити неможна.
Бот під проксі - звична справа для Цензора.
08.03.2024 10:50
I менi i банкiвськiй системi Украiни прохолодно вiд твоiх релiгiйних вподобань.

p.s. VPN. Це така штука що прозоро дозволяе дивитись кiно без "This video is blocked in your region", але це таке, ботське
08.03.2024 10:59
Блокуйте мої кредити, не обляпайтесь. Хоча я не ухилянт, але заблокуйте будь ласка)))
08.03.2024 10:30
А якщо так: рахунок заблокують і на зняття, і на поповнення - кредити виплачувати не можна буде. Але відсотки капатимуть, і штрафи за прострочення.
08.03.2024 10:34
При блокування рахунків ніякі манипуляції не проводяться. Ти можеш себе офіційно банкрутом визнавати. Є чітка процедура. Ну кредитний рейтинг впаде до нуля - ну то таке...
08.03.2024 11:09
З країни можуть не випустити при банкрутстві.
08.03.2024 11:13
А типу зараз випускають?))))))))
08.03.2024 11:14
Не пишіть чепуху, коли блокується рахунок, ніяких штрафів не нараховується. Все ставиться на паузу. Але будуть деякі юридичні неприємності. Однак цифри на рахунках заморожуються.
08.03.2024 11:12
Добре, добре. Тепер На щастя, такого досвіду не мав, припущення було занадто песимістичним.
08.03.2024 11:16
"Тобто своїй банківській системі довіряють більше, ніж ворожим ІПСО, і наша статистика це чітко підтверджує", - підсумував голова НБУ.

Голова НБУ назвав чітко прописану, прийняту у першому читанні норму про блокування рахунків "ворожим ІПСО"? Дуже цікаво!
08.03.2024 10:32
ну тепер побіжать знімать і ті, які ще не познімали )))
08.03.2024 10:34
Тю, завжди можна оформити ще одну картку на дружину...
08.03.2024 10:34
Або на бабусю-пенсіонерку. )))
08.03.2024 10:45
Ага, то есть сначала закидываешь некий "законопроект" не понятно от кого с кучей ограничений для народа, естественно разлетается паника, никто не хочет делится своими денежками с погрязшими в коррупции нашими получиновниками, а потом блымая глазками, как ни в чём не бывало, всё опровергаешь и так гоняешь воздух туда-сюда, а деньги из страны утикают, что какбе логично, но не для наших гавнодепутатов, которые из закона о мобилизации уже цирк на весь мир устроили, то ли голосов не хватает, то ли мозгов...
08.03.2024 10:35
Звичайно неправда, ми маємо вірити пишним, єрмакам і татаровим. Вони ніколи і ні разу не збрехали. Вони навіть не нтимайданівці, а патріоти.
08.03.2024 10:40
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят,
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
08.03.2024 10:53
Хватить лапшу на вуха вішати )))
08.03.2024 10:43
А людям локшина на вуха не вішається, ця локшина добре вішалсь і вішається на вуха наріду 73%.
08.03.2024 10:55
Як Зе і обіцяв у 2019му:
- Хуже нЄ будєт, вам панравится.
08.03.2024 10:45
"зебрехуни", який ще дурень в Україні вірить у "брехню зелену" ???
08.03.2024 10:46
про що говорять дії громадян -про те що скільки б ці шакали не заявли що блокуваня карток не приймуть -громадяни цій зграї не вірять ....а яка може бути віра антиукраїнському дєрмаку......хоча нічого цей народ не вчить ...скільки разів їх кидали на гроші ....а вони далі хочуть заробити халявні якоби відсотки ...ні .це не халява...відсотки які ви утримуєте - ви повернете-інфляцією і девальвацією....тому як всі депозити комерційних банків пішли під 25 в депозитні сертифікати нбу і проїлися ...а відсотки по них платяться друком а повернення буде тим паче друком...і по факту за ці отримані 13 річних .людина заплатить 26 на інфляцію . а в перспективі і всі 50 заплатить.
08.03.2024 10:52
Мотор! Стоп, снято! €$
08.03.2024 10:57
Всьо харашо, прєкрасная маркіза...
08.03.2024 11:01
Цікаво а чому після першого читання статистика говорить зовсім інше?Пишний не розказуй байки про солом"яного бичка!
08.03.2024 11:13
Взагалі не розумію, хто зараз тримає гроші ( якщо вони є) в українських банках?
08.03.2024 11:14
Или пенсы безмозглые, или очень богатые люди. Вторым плевать, если какая то малая часть денег сгорит.
08.03.2024 11:27
в тебе тормоз грошей нема, а загальна сума депозитів українців 2,35 трлн грн., якщо середня ставка 5%, це 1 млрд. грн. процентів, які позволяють частково компенсовувати знецінення через друк грошей
08.03.2024 11:28
Коломойський, ти? Перелогінься)
08.03.2024 13:31
може ахметов, коломойському до ахметова як тобі до депозита в банку
08.03.2024 14:04
Ух, патужний мамкін банкір)))
08.03.2024 15:16
в ахметова і коломойського гори бабла, свої банки і шлюхи у верховній раді, а в тебе що? радуйся дальше дурак
08.03.2024 15:39
Завжди дивувало скільки @#@#@ безоплатно будуть підмахувати ворожому ІПСО, навіть
не подивившись жодної цифри

відкриваєте оце
https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial

файл https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xlsx Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України)

і бачите що
по-перше, незначне падіння суми депозитів в січні нового року дійсно завжди було у всі роки

по-друге, депозитів в нац. валюті сьогодні в 1,5 рази більше ніж в січні 2022р., і майже в 2 рази більше, ніж в січні 2021р.

по-третє, хто сказав що це добре коли гривня працює лише на депозитах. Є інша версія, де зрада для економіки якраз це, і де ви теж накидаєте своїх лайків
08.03.2024 11:19
просто їсти хочеться..кінець епохи бідності
08.03.2024 11:33
Что все сняли? И теперь уже не снимают?
08.03.2024 12:01
ухилянт в законі не зовсім чесний. але дійсно, навіщо грн депозити знімати, валютні ще зрозуміло бо ліміт
08.03.2024 12:05
Ну не знаю як "всі" украінці, але я вивів всі своі грощі в Чехію, закрив ФОП в Украіні і став підприємцем в Чехіі - саме по причині ваших законів.

Тож не знаю.
08.03.2024 12:21
а я вірю, вірю кожному слову
08.03.2024 12:44
 
 