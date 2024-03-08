Французькі війська готуються до конфлікту високої інтенсивності в Європі, - Politico

Французькі солдати після десятиліть тренувань для участі в обмежених військових операціях на Африканському континенті розпочали підготовку до комбінованих бойових дій в Європі, враховуючи досвід України у боротьбі з військовою агресією Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Politico.

"Французькі війська готуються до конфлікту високої інтенсивності проти ворога, який може бути рівним з ними у вогневій потужності, - і це велика зміна для армії, яка витратила попередні кілька десятиліть для проведення кампаній проти повстанців у таких місцях як Малі або Афганістан", - йдеться в статті.

"Бойові дії в Україні, які тривають вже три роки, повернули повномасштабну війну назад до континенту, - наголосив полковник Аксел Деніс (Axel Denis), який керує Центром бойової підготовки (CENTAC) в Мейлі-ле-Камп на сході Франції.

"Світ показав свою справжню природу: нестабільну, небезпечну, де не всі є твоїми друзями. Ми підвищуємо так звану "культуру тривоги", щоб бути готовими у короткий проміжок часу. CENTAC є єдиним місцем, де ви можете побачити, як виглядає війна", - додав він.

Тренування французьких солдатів

Як зазначає видання, умови під час тренування французьких військових в CENTAC максимально наближені до ситуації на реальному полі бою, включаючи звуки, спалахи артилерійських вибухів, широке мінування тренувальними сигнальними мінами, з раптовим перериванням ліній зв’язку.

Тренувальний центр, площа якого перевищує 120 квадратних кілометрів, дозволяє французьким військовим відпрацьовувати комплексні завдання, де піхотні, броньовані, артилерійські та інженерні підрозділи можуть діяти разом, та інтегрувати новітні технології, наприклад, використання розвідувальних та бойових дронів.

Вказано, що активна фаза навчання триває 96 годин, під час яких солдатам доводиться відпочивати не більше 4 годин на добу безпосередньо у бойових машинах. Кожні п’ять хвилин вони вимушені реагувати на зміни обстановки, появу противника, умовні обстріли або атаки.

Вони вимушені діяти на місцевості також за обмежених технічних ресурсів, наприклад, після втрати броньованої техніки. Всі навчання пов’язані зі значними фізичними навантаженнями, але це єдиний шлях, щоб досягти переваги, вижити та домінувати на полі бою.

Французькі війська вчаться користуватися картами і діяти без електронних пристроїв

Французи враховують досвід війни в Україні

Офіцери тренувального центру не називають потенційного ворога, але метою навчань є підготовка до зіткнення із військами на зразок російських.

На думку французьких військових, головним уроком бойових дій в Україні є необхідність уникати лобових атак на ворога, які призводять до масових втрат серед особового складу і не дозволяють витіснити ворога з його позицій.

"Ми не в такій ситуації, як Україна, але ми є частиною коаліції, а це накладає певні зобов'язання. Поняття довіри до колективної оборони, особливо в НАТО, є надзвичайно важливим", - зазначив французький офіцер, якого цитує Politico.

Французькі солдати проходять бойові дії високої інтенсивності на базі CENTAC

Французькі війська на тренувальній базі CENTAC

Видання додає, що українські військовослужбовці, які наразі продовжують підготовку у військових центрах країн Заходу, набувають навички комбінованого застосування сил, коли танки, артилерія, піхотні та інженерні підрозділи діють злагоджено, та забезпечують виконання поставлених складних завдань.

